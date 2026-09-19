Пътната обстановка в страната към 8.00 часа

Пътната обстановка в страната тази сутрин е натоварена заради ремонти и временни ограничения по отделни участъци от републиканската пътна мрежа, сочат публикуваните от Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР данни. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, особено в зоните с ремонтни дейности и при участъци с намалена пропускателност.

От АПИ съобщават, че по редица пътища движението се осъществява поетапно в една лента, а на други места има ограничения за тежкотоварни автомобили. В официалните съобщения на агенцията се посочват и участъци, в които водачите трябва да карат внимателно заради влошени експлоатационни характеристики на настилката или почистване на банкети.

Къде има ограничения: Строителство, ремонти и трафик по границите

АПИ призовава шофьорите да карат с повишено внимание поради активни ремонтни дейности и временна организация на движението по следните ключови направления: [

АМ „Тракия“: Движението се осъществява с повишено внимание и временни стеснения в някои участъци заради поддръжка на асфалтовата настилка.

Движението се осъществява с повишено внимание и временни стеснения в някои участъци заради поддръжка на асфалтовата настилка. АМ „Марица“: Ограничено е движението в платното към Пловдив в района на 68-ия км в Хасковско за спешен ремонт на мостови фуги.

Ограничено е движението в платното към Пловдив в района на в Хасковско за спешен ремонт на мостови фуги. Път III-9009 (Ново Паничарево - Ясна поляна): Въвежда се пълно затваряне на 6-километрова отсечка за основен ремонт. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път I-9 до п.в. „Крайморие“ и път II-99.

Въвежда се пълно затваряне на 6-километрова отсечка за основен ремонт. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път I-9 до п.в. „Крайморие“ и път II-99. Границите: Трафикът е изключително интензивен на изход за леки автомобили на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ към Гърция. Натоварено е и движението за камиони по пунктовете на границата с Румъния и Турция.

Сред посочените от АПИ участъци са път III-1011 Владимирово – Септемврийци, където движението се извършва поетапно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка, както и път III-637 от Мрамор до разклон за Лева река, където има ограничение за моторни превозни средства над 10 тона. По път III-8112 между Сливница и Габер движението също е с повишено внимание заради влошени експлоатационни характеристики на платното.

В други съобщения на агенцията се отбелязва, че в участъка Обзор – Слънчев бряг водачите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване на банкети под мантинели. АПИ поддържа и публична система с актуална информация за ограниченията и ремонтите по пътищата в страната.

Какво препоръчват институциите

От МВР припомнят, че при движение в натоварени участъци и при временна организация на движението водачите трябва да спазват поставената сигнализация и указанията на контролните органи. АПИ посочва, че информация за актуалната пътна обстановка се публикува през целия ден в нейните официални канали и в системата за пътни ограничения.

Към този момент няма данни за масови затваряния на републикански пътища, но по отделни трасета продължават ремонтите и временните ограничения, които могат да забавят трафика през сутрешните часове. За по-дълги пътувания остава важно шофьорите да проверяват предварително маршрута си, особено ако преминават през участъци с действащи ремонти.

Сводка на МВР и АПИ: 31 тежки катастрофи в страната

Пътната полиция отчита десетки ранени, пожарникарите са ливидирали 101 огнища, а АПИ въвежда ремонти по ключови трасета

Общо 31 тежки катастрофи са регистрирани на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха официално от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). При пътните инциденти няма загинали граждани, но 34 души са ранени и са получили наранявания с различна степен на тежест.

В София „Пътна полиция“ (КАТ) е отчела сравнително спокойна нощ с 3 тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия. Интензивността на движението остава висока по основните входно-изходни артерии заради почивните дни.

Пожарникарите под напрежение: 101 ликвидирани огнища

Националният координационен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ също отчита натоварено денонощие. Огнеборците в цялата страна са реагирали на 130 сигнала за произшествия.

Успешно са ликвидирани 101 пожара, като 14 от тях са нанесли преки материални щети (включително в три жилищни сгради). Други 87 пожара са преминали без сериозни материални последици, като по-голямата част от тях са горене на сухи треви и ниска растителност в извънградските зони. При инцидентите е пострадал един човек, а спасителните екипи са извършили още 26 технически операции.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщиха, че в сутрешните часове условията за туризъм по високите части са добри, а времето е предимно ясно. Температурите в планините се движат между 3 и 9 градуса.

Спасителите обаче предупреждават, че в следобедните часове се очаква постепенно заоблачаване. Поради тази причина от ПСС съветват туристите да излизат в планината добре подготвени – с топли връхни дрехи, напълно заредени мобилни телефони и външни батерии (power bank). През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с изгубени или пострадали туристи в планинските масиви.

Актуалните съобщения за състоянието на републиканската мрежа се обновяват регулярно на официалния портал на АПИ (https://www.api.bg) и оперативния бюлетин на МВР

Източници: Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР