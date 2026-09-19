Новини
България »
Всички градове »
Пътната обстановка в страната към 8.00 часа
  Тема: Трафик

Пътната обстановка в страната към 8.00 часа

19 Септември, 2026 08:00 461 1

  • пътна обстановка-
  • апи-
  • мвр-
  • ремонти-
  • трафик

АПИ и МВР съобщават за ремонти, ограничения и участъци с повишено внимание по републиканската мрежа.

Пътната обстановка в страната към 8.00 часа - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната тази сутрин е натоварена заради ремонти и временни ограничения по отделни участъци от републиканската пътна мрежа, сочат публикуваните от Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР данни. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, особено в зоните с ремонтни дейности и при участъци с намалена пропускателност.

От АПИ съобщават, че по редица пътища движението се осъществява поетапно в една лента, а на други места има ограничения за тежкотоварни автомобили. В официалните съобщения на агенцията се посочват и участъци, в които водачите трябва да карат внимателно заради влошени експлоатационни характеристики на настилката или почистване на банкети.

Къде има ограничения: Строителство, ремонти и трафик по границите

АПИ призовава шофьорите да карат с повишено внимание поради активни ремонтни дейности и временна организация на движението по следните ключови направления: [

  • АМ „Тракия“: Движението се осъществява с повишено внимание и временни стеснения в някои участъци заради поддръжка на асфалтовата настилка.
  • АМ „Марица“: Ограничено е движението в платното към Пловдив в района на 68-ия км в Хасковско за спешен ремонт на мостови фуги.
  • Път III-9009 (Ново Паничарево - Ясна поляна): Въвежда се пълно затваряне на 6-километрова отсечка за основен ремонт. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път I-9 до п.в. „Крайморие“ и път II-99.
  • Границите: Трафикът е изключително интензивен на изход за леки автомобили на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ към Гърция. Натоварено е и движението за камиони по пунктовете на границата с Румъния и Турция.

Сред посочените от АПИ участъци са път III-1011 Владимирово – Септемврийци, където движението се извършва поетапно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка, както и път III-637 от Мрамор до разклон за Лева река, където има ограничение за моторни превозни средства над 10 тона. По път III-8112 между Сливница и Габер движението също е с повишено внимание заради влошени експлоатационни характеристики на платното.

В други съобщения на агенцията се отбелязва, че в участъка Обзор – Слънчев бряг водачите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване на банкети под мантинели. АПИ поддържа и публична система с актуална информация за ограниченията и ремонтите по пътищата в страната.

Какво препоръчват институциите

От МВР припомнят, че при движение в натоварени участъци и при временна организация на движението водачите трябва да спазват поставената сигнализация и указанията на контролните органи. АПИ посочва, че информация за актуалната пътна обстановка се публикува през целия ден в нейните официални канали и в системата за пътни ограничения.

Към този момент няма данни за масови затваряния на републикански пътища, но по отделни трасета продължават ремонтите и временните ограничения, които могат да забавят трафика през сутрешните часове. За по-дълги пътувания остава важно шофьорите да проверяват предварително маршрута си, особено ако преминават през участъци с действащи ремонти.

Сводка на МВР и АПИ: 31 тежки катастрофи в страната

Пътната полиция отчита десетки ранени, пожарникарите са ливидирали 101 огнища, а АПИ въвежда ремонти по ключови трасета

Общо 31 тежки катастрофи са регистрирани на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха официално от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). При пътните инциденти няма загинали граждани, но 34 души са ранени и са получили наранявания с различна степен на тежест.

В София „Пътна полиция“ (КАТ) е отчела сравнително спокойна нощ с 3 тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия. Интензивността на движението остава висока по основните входно-изходни артерии заради почивните дни.

Пожарникарите под напрежение: 101 ликвидирани огнища

Националният координационен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ също отчита натоварено денонощие. Огнеборците в цялата страна са реагирали на 130 сигнала за произшествия.

Успешно са ликвидирани 101 пожара, като 14 от тях са нанесли преки материални щети (включително в три жилищни сгради). Други 87 пожара са преминали без сериозни материални последици, като по-голямата част от тях са горене на сухи треви и ниска растителност в извънградските зони. При инцидентите е пострадал един човек, а спасителните екипи са извършили още 26 технически операции.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщиха, че в сутрешните часове условията за туризъм по високите части са добри, а времето е предимно ясно. Температурите в планините се движат между 3 и 9 градуса.

Спасителите обаче предупреждават, че в следобедните часове се очаква постепенно заоблачаване. Поради тази причина от ПСС съветват туристите да излизат в планината добре подготвени – с топли връхни дрехи, напълно заредени мобилни телефони и външни батерии (power bank). През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с изгубени или пострадали туристи в планинските масиви.

Актуалните съобщения за състоянието на републиканската мрежа се обновяват регулярно на официалния портал на АПИ (https://www.api.bg) и оперативния бюлетин на МВР

Източници: Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    0 0 Отговор
    Пътната обстановка в страната към 08.00 часа си е все тая,както преди 10 години-ужасна.

    08:26 19.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол