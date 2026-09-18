Новини
Свят »
Литва »
Литва подготви план за евакуация на Вилнюс при военна заплаха

Литва подготви план за евакуация на Вилнюс при военна заплаха

18 Септември, 2026 09:21, обновена 18 Септември, 2026 09:29 609 11

  • литва-
  • евакуация-
  • вилнюс-
  • заплаха-
  • план

Един от основните маршрути за напускане на столицата ще преминава през Полша, която подготвя региона за евентуална роля на транзитен коридор

Литва подготви план за евакуация на Вилнюс при военна заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литва е подготвила план за евакуация на жителите на Вилнюс в случай на военна заплаха или сериозна криза. Една от трите основни посоки за напускане на столицата ще бъде границата с Полша, съобщава Polskie Radio, предава Фокус.

Властите на Подляшкото воеводство вече подготвят региона за евентуалната му роля на транзитен коридор за жителите на балтийските държави.

Евакуацията трябва да започне предварително

Съгласно плана редът на евакуацията ще зависи от мястото и мащаба на заплахата. Освен през Полша, са предвидени маршрути към северната и западната част на Литва.

Представителят на Департамента за гражданска отбрана на община Вилнюс Жигимантас Соловйовас заяви, че властите са представили актуализирания план за евакуация още преди година.

„Една от посоките за евакуация от столицата трябва да бъде Полша“, посочи той.

Евакуацията трябва да започне преди възникването на непосредствена заплаха. На жителите на Вилнюс не се препоръчва да разчитат, че ще могат да напуснат града непосредствено по време на обстрел.

„Жителите на Вилнюс не трябва да разчитат, че по време на обстрел ще напускат града по някой от евакуационните маршрути“, подчерта Соловйовас.

В случай на непосредствена атака хората трябва да се скрият в убежища.

Полша подготвя транзитен коридор

Според представителя на градската администрация една от целите на плана е да подготви жителите за това, че евакуацията трябва да бъде организиран и контролиран процес.

Подляшкото воеводство в Полша е включено в системата за регионално планиране на евакуацията на балтийските държави. Местните власти участват в изготвянето на планове за действие при извънредни ситуации.

От Polskie Radio отбелязват, че решението е свързано с войната край източната граница на Полша и риска от по-нататъшна ескалация.

Не става дума за текуща евакуация на жителите на Вилнюс, а за предварително подготвен сценарий за действие в случай на военна заплаха или мащабна криза.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаххахахаха

    15 0 Отговор
    и къде ще се евакуират? В украйна?

    09:29 18.09.2026

  • 2 Някой

    15 0 Отговор
    И къде ще го евакуира? Една шепа територия. Да не би направо на фронта да ги засилят?

    09:31 18.09.2026

  • 3 няма проблеми

    13 0 Отговор
    В Литва, Латвия, Естония и Финландия тече евакуация на населението още от как са влезнали в ЕССР и са почнали да се зъбят на руснаците. Така, че ще им е лесно с евакуацията на и без това обезлюделите им столици.

    09:33 18.09.2026

  • 4 Възраждане

    12 0 Отговор
    Ако не се дървите на Русия, няма да имате нужда от този план. Единственият план който трябва на Европа е как да строи момите с погачите да посрещат руските солдати

    09:33 18.09.2026

  • 5 Скиорски

    13 0 Отговор
    По-добре да се евакуират предварително, защото ако ги нападнат, войната ще свърши след час и половина.

    09:34 18.09.2026

  • 6 Правилно!

    9 0 Отговор
    А Киев кога ще се подготви? А ще има ли време да се евакуира? Нали вече се усеща необходимостта? Препоръчвам посолствата да се изнесат в Лвов, а и правителствените учреждения. Киевчани бързо ще се усетят.

    09:43 18.09.2026

  • 7 Киро и Росен

    3 0 Отговор
    Гене...ралът е по нека...дърен от 2-те пра...сета,взети заедно.

    09:44 18.09.2026

  • 8 Луд умора няма

    9 0 Отговор
    АбеЙйй пинчери , нЕма да имате време да пРЪднете бе. Не се морЕте.

    09:45 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Тя половината Литва вече се е евакуирала завинаги.
    Много им помогна независимостта.

    10:42 18.09.2026

  • 11 Хихи

    1 0 Отговор
    тия сами се плашат ! Русия толкова години ги храни , сега пак ли ?!

    10:44 18.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания