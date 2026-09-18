Литва подготви план за евакуация на Вилнюс при военна заплаха

Литва е подготвила план за евакуация на жителите на Вилнюс в случай на военна заплаха или сериозна криза. Една от трите основни посоки за напускане на столицата ще бъде границата с Полша, съобщава Polskie Radio, предава Фокус.

Властите на Подляшкото воеводство вече подготвят региона за евентуалната му роля на транзитен коридор за жителите на балтийските държави.

Евакуацията трябва да започне предварително

Съгласно плана редът на евакуацията ще зависи от мястото и мащаба на заплахата. Освен през Полша, са предвидени маршрути към северната и западната част на Литва.

Представителят на Департамента за гражданска отбрана на община Вилнюс Жигимантас Соловйовас заяви, че властите са представили актуализирания план за евакуация още преди година.

„Една от посоките за евакуация от столицата трябва да бъде Полша“, посочи той.

Евакуацията трябва да започне преди възникването на непосредствена заплаха. На жителите на Вилнюс не се препоръчва да разчитат, че ще могат да напуснат града непосредствено по време на обстрел.

„Жителите на Вилнюс не трябва да разчитат, че по време на обстрел ще напускат града по някой от евакуационните маршрути“, подчерта Соловйовас.

В случай на непосредствена атака хората трябва да се скрият в убежища.

Полша подготвя транзитен коридор

Според представителя на градската администрация една от целите на плана е да подготви жителите за това, че евакуацията трябва да бъде организиран и контролиран процес.

Подляшкото воеводство в Полша е включено в системата за регионално планиране на евакуацията на балтийските държави. Местните власти участват в изготвянето на планове за действие при извънредни ситуации.

От Polskie Radio отбелязват, че решението е свързано с войната край източната граница на Полша и риска от по-нататъшна ескалация.

Не става дума за текуща евакуация на жителите на Вилнюс, а за предварително подготвен сценарий за действие в случай на военна заплаха или мащабна криза.