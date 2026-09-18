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САЩ разкритикуваха Чехия, че не изпълнява целите на НАТО за военни разходи
  Тема: Украйна

САЩ разкритикуваха Чехия, че не изпълнява целите на НАТО за военни разходи

18 Септември, 2026 15:02 670 11

  • нато-
  • сащ-
  • чехия-
  • военни разходи-
  • матю уитакър

Досега Чехия при поредица свои правителства не изпълни целите на НАТО да отдели дори минимума от 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана

САЩ разкритикуваха Чехия, че не изпълнява целите на НАТО за военни разходи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чехия трябва да отделя повече средства за отбрана, за да изпълни целите на НАТО, каза постоянният представител на САЩ към алианса на конференция в Прага, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Разочароващо е, че (Чехия) не е постигнала по-голям напредък в изпълнението на хагските ангажименти за отбраната", каза Матю Уитакър в рамките на форума "Пражка среща на високо равнище за отбраната", организирана от Международния институт за стратегически изследвания. "За съжаление, тенденцията е Чехия да е на дъното на алианса, що се отнася до разходите за отбрана."

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"Това е посланието, което предадох вчера, а днес и лично на нашите приятели в Чехия", продължи той.

По думите му САЩ запазват ангажимента си към НАТО, включително ангажимента си да бранят територията на съюзниците. "Очакваме обаче и от нашите съюзници да изпълнят своите задължения", каза той.

Досега Чехия при поредица свои правителства не изпълни целите на НАТО да отдели дори минимума от 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, отбелязва Ройтерс. Тя ще бъде постигната от Прага едва догодина. Същевременно Чехия не е очертала никакъв ясен план как смята да постигне новата цел от 3,5% разходи за отбрана до 2035 г., плюс 1,5% за инфраструктура със значение за отбраната, договорена на срещата на върха на алианса в Хага през 2025 г.

Чешкото правителство на популистския премиер Андрей Бабиш, който се завърна във властта в края на миналата година, предложи предвидените разходи за отбрана за тази година да бъдат орязани до нива от около 1,7 – 1,8% от БВП, а за догодина планира да похарчи 2%.

Бабиш твърди, че страната му се нуждае от пари за строителство на инфраструктура и болници и затова разполага с ограничен ресурс за отбрана, посочва Ройтерс.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    12 0 Отговор
    Кои са целите на Нато след като целия свят полека лека се прицелва в нато и Сащ..? Накрая и някои медии ще лапнат шамара за дезинформация..!

    15:06 18.09.2026

  • 2 М.АТ.

    18 0 Отговор
    Все повече ще стават тия държави и все повече ще ги наричате популисти, щом не ви играят по свирката, а мислят за народа си.

    15:07 18.09.2026

  • 3 Буден

    15 0 Отговор
    Губят им се едни проценти ? а на нас едни самолети.

    15:07 18.09.2026

  • 4 Анонимен

    20 0 Отговор
    Чехите искат парите да отиват за развитие на държавата им, не за война. Абсолютно нормално решение, какъв е проблемът?

    15:08 18.09.2026

  • 5 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    4 0 Отговор
    САЩ не можаха да помогнат на плащащите от залива.....

    15:20 18.09.2026

  • 6 Никой

    9 0 Отговор
    НАТО нали беше отбранителна.

    Сега пък ще напада.
    Чехия много добре познава какво Западът направи миналото лято.

    Хитлер е спонсориран от един вид доста странни източници.

    Нема да се кротнат.

    15:24 18.09.2026

  • 7 Чехите не са глупави

    9 0 Отговор
    нАТО е скрап.

    15:28 18.09.2026

  • 8 СССс

    8 0 Отговор
    Чехите желязо не ядат, това че САЩ искат да ги рекетират е друг въпрос.

    15:32 18.09.2026

  • 9 ........–

    5 0 Отговор
    Краварите и техните ментори с пр интера изнудват всичките си "съюзници".

    15:38 18.09.2026

  • 10 Направо

    0 2 Отговор
    да ги санкционира, няма какво да ги критикува. Може ли да не изпълняват целите на НАТО? Застрашават сигурността на източния фланг. Направо жълт картон и след това изключване и да видим тогава кой ще ги пази от Путин.

    Коментиран от #11

    16:00 18.09.2026

  • 11 Вовкина

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Направо":

    Ама су кух а? Кой и откъде ще нападне Чехия?... отвори атласа и мисли.... баш са си хитри Чехите(и Испанците) да не се връзват на тези тъпотии 2, 3 сега 5% скоро и 10 може да поиска кравария за да си напълни гушите а

    16:14 18.09.2026

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