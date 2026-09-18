САЩ разкритикуваха Чехия, че не изпълнява целите на НАТО за военни разходи

Чехия трябва да отделя повече средства за отбрана, за да изпълни целите на НАТО, каза постоянният представител на САЩ към алианса на конференция в Прага, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Разочароващо е, че (Чехия) не е постигнала по-голям напредък в изпълнението на хагските ангажименти за отбраната", каза Матю Уитакър в рамките на форума "Пражка среща на високо равнище за отбраната", организирана от Международния институт за стратегически изследвания. "За съжаление, тенденцията е Чехия да е на дъното на алианса, що се отнася до разходите за отбрана."

Още новини от Украйна

"Това е посланието, което предадох вчера, а днес и лично на нашите приятели в Чехия", продължи той.

По думите му САЩ запазват ангажимента си към НАТО, включително ангажимента си да бранят територията на съюзниците. "Очакваме обаче и от нашите съюзници да изпълнят своите задължения", каза той.

Досега Чехия при поредица свои правителства не изпълни целите на НАТО да отдели дори минимума от 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, отбелязва Ройтерс. Тя ще бъде постигната от Прага едва догодина. Същевременно Чехия не е очертала никакъв ясен план как смята да постигне новата цел от 3,5% разходи за отбрана до 2035 г., плюс 1,5% за инфраструктура със значение за отбраната, договорена на срещата на върха на алианса в Хага през 2025 г.

Чешкото правителство на популистския премиер Андрей Бабиш, който се завърна във властта в края на миналата година, предложи предвидените разходи за отбрана за тази година да бъдат орязани до нива от около 1,7 – 1,8% от БВП, а за догодина планира да похарчи 2%.

Бабиш твърди, че страната му се нуждае от пари за строителство на инфраструктура и болници и затова разполага с ограничен ресурс за отбрана, посочва Ройтерс.