Властите в Сеул официално обявиха намерението си да внесат активен принос за гарантиране на сигурността в Ормузкия пролив . Стратегическият воден път, който свързва Персийския и Оманския залив, е от жизненоважно значение за глобалните енергийни доставки, но през последните години редовно се превръща в арена на тежко геополитическо напрежение и инциденти с търговски танкери.
Южнокорейското правителство подчерта, че стабилността на корабоплаването в този регион е пряко обвързана с националната икономическа сигурност на страната, която разчита в огромна степен на вноса на суров петрол от Близкия изток. За целта Сеул обмисля засилване на дипломатическото сътрудничество и потенциално изпращане на допълнителни морски активи.
Защита на търговските пътища и икономическите интереси
Ормузкият пролив е най-важният коридор за пренос на петрол в света, през който ежедневно преминава около една пета от глобалното потребление на течни горива. Всяко прекъсване на трафика или заплаха за корабоплаването води до незабавни сътресения на световните пазари и скок в цените на енергоносителите. За Южна Корея, чиято икономика е силно зависима от износа, стабилните доставки на суровини са въпрос на стратегическо оцеляване.
„Безопасността по международните морски пътища е наш общ ангажимент. Сеул е готов да работи рамо до рамо със своите глобални партньори, за да предотврати ескалация на напрежението в тези критични води“, се посочва в изявлението на южнокорейското външно министерство.
Възможното изпращане на военноморски подразделения от Южна Корея в региона ще координира действията си с международните коалиции, оглавявани от САЩ, които вече патрулират в региона. Подробности за развитието на морската стратегия на страната и международния отзвук се обновяват регулярно от световната агенция Reuters (reuters.com).
Сеул ще пази сигурността в Ормузкия пролив
19 Септември, 2026 10:23 640 8
Южна Корея обяви готовност да даде своя приносен дял за безопасността на корабоплаването в Близкия изток
Властите в Сеул официално обявиха намерението си да внесат активен принос за гарантиране на сигурността в Ормузкия пролив . Стратегическият воден път, който свързва Персийския и Оманския залив, е от жизненоважно значение за глобалните енергийни доставки, но през последните години редовно се превръща в арена на тежко геополитическо напрежение и инциденти с търговски танкери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
10:43 19.09.2026
2 авантгард
Я марш по родните места!
Коментиран от #7
10:44 19.09.2026
3 123
10:58 19.09.2026
4 Мишел
Коментиран от #6
11:10 19.09.2026
5 СЗО
Коментиран от #8
11:19 19.09.2026
6 Ако проливът беше
До коментар #4 от "Мишел":негов.
11:36 19.09.2026
7 Дай личен пример
До коментар #2 от "авантгард":"Родина-мать зовет" копейзажа.
11:49 19.09.2026
8 Оплачи се на
До коментар #5 от "СЗО":арменианпоп.ком
11:50 19.09.2026