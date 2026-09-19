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Сеул ще пази сигурността в Ормузкия пролив

Сеул ще пази сигурността в Ормузкия пролив

19 Септември, 2026 10:23 640 8

  • южна корея-
  • сигурност-
  • ормузки пролив

Южна Корея обяви готовност да даде своя приносен дял за безопасността на корабоплаването в Близкия изток

Сеул ще пази сигурността в Ормузкия пролив - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в Сеул официално обявиха намерението си да внесат активен принос за гарантиране на сигурността в Ормузкия пролив . Стратегическият воден път, който свързва Персийския и Оманския залив, е от жизненоважно значение за глобалните енергийни доставки, но през последните години редовно се превръща в арена на тежко геополитическо напрежение и инциденти с търговски танкери.
Южнокорейското правителство подчерта, че стабилността на корабоплаването в този регион е пряко обвързана с националната икономическа сигурност на страната, която разчита в огромна степен на вноса на суров петрол от Близкия изток. За целта Сеул обмисля засилване на дипломатическото сътрудничество и потенциално изпращане на допълнителни морски активи.
Защита на търговските пътища и икономическите интереси
Ормузкият пролив е най-важният коридор за пренос на петрол в света, през който ежедневно преминава около една пета от глобалното потребление на течни горива. Всяко прекъсване на трафика или заплаха за корабоплаването води до незабавни сътресения на световните пазари и скок в цените на енергоносителите. За Южна Корея, чиято икономика е силно зависима от износа, стабилните доставки на суровини са въпрос на стратегическо оцеляване.
„Безопасността по международните морски пътища е наш общ ангажимент. Сеул е готов да работи рамо до рамо със своите глобални партньори, за да предотврати ескалация на напрежението в тези критични води“, се посочва в изявлението на южнокорейското външно министерство.
Възможното изпращане на военноморски подразделения от Южна Корея в региона ще координира действията си с международните коалиции, оглавявани от САЩ, които вече патрулират в региона. Подробности за развитието на морската стратегия на страната и международния отзвук се обновяват регулярно от световната агенция Reuters (reuters.com).


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    12 0 Отговор
    Ормузкия канал , червено море и суецкия канал се контролира на 200% от ХУТИТЕ..,! Западните вампири го осъзнаха ...! Кой още има съмнение..? Соломон Паси ли..?

    10:43 19.09.2026

  • 2 авантгард

    10 1 Отговор
    Слугинажа напира за изява.
    Я марш по родните места!

    Коментиран от #7

    10:44 19.09.2026

  • 3 123

    8 1 Отговор
    ,Пуделите щели да пазят лъва ,тези нещастници не могат собствените си з@дници да опазят

    10:58 19.09.2026

  • 4 Мишел

    5 1 Отговор
    Само Иран е този, който може да осигури сигурност в своя пролив.

    Коментиран от #6

    11:10 19.09.2026

  • 5 СЗО

    3 1 Отговор
    Вчера разправяха че няма да пращат военни на Ормузкия проток, днес обърнаха палачинката. Явно Тръмпоча ги е зачлашил с някакви невъобразими мита.

    Коментиран от #8

    11:19 19.09.2026

  • 6 Ако проливът беше

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    негов.

    11:36 19.09.2026

  • 7 Дай личен пример

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    "Родина-мать зовет" копейзажа.

    11:49 19.09.2026

  • 8 Оплачи се на

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "СЗО":

    арменианпоп.ком

    11:50 19.09.2026

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