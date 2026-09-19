Сеул ще пази сигурността в Ормузкия пролив

Властите в Сеул официално обявиха намерението си да внесат активен принос за гарантиране на сигурността в Ормузкия пролив . Стратегическият воден път, който свързва Персийския и Оманския залив, е от жизненоважно значение за глобалните енергийни доставки, но през последните години редовно се превръща в арена на тежко геополитическо напрежение и инциденти с търговски танкери.

Южнокорейското правителство подчерта, че стабилността на корабоплаването в този регион е пряко обвързана с националната икономическа сигурност на страната, която разчита в огромна степен на вноса на суров петрол от Близкия изток. За целта Сеул обмисля засилване на дипломатическото сътрудничество и потенциално изпращане на допълнителни морски активи.

Защита на търговските пътища и икономическите интереси

Ормузкият пролив е най-важният коридор за пренос на петрол в света, през който ежедневно преминава около една пета от глобалното потребление на течни горива. Всяко прекъсване на трафика или заплаха за корабоплаването води до незабавни сътресения на световните пазари и скок в цените на енергоносителите. За Южна Корея, чиято икономика е силно зависима от износа, стабилните доставки на суровини са въпрос на стратегическо оцеляване.

„Безопасността по международните морски пътища е наш общ ангажимент. Сеул е готов да работи рамо до рамо със своите глобални партньори, за да предотврати ескалация на напрежението в тези критични води“, се посочва в изявлението на южнокорейското външно министерство.

Възможното изпращане на военноморски подразделения от Южна Корея в региона ще координира действията си с международните коалиции, оглавявани от САЩ, които вече патрулират в региона. Подробности за развитието на морската стратегия на страната и международния отзвук се обновяват регулярно от световната агенция Reuters (reuters.com).

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