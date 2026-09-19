Руското Министерство на отбраната съобщи за отразяването на една от най-мащабните и интензивни въздушни офанзиви от началото на военния конфликт. Според официалния сутрешен отчет, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и средствата за радиоелектронна борба са свалили и неутрализирали общо 344 украински дрона в рамките на изминалата нощ срещу 19 септември 2026 г.
Нападението е било насочено срещу няколко погранични и централни руски региона едновременно. Основните вълни от безпилотни летателни апарати (БпЛА) са били прихванати над Брянска, Курска и Белгородска област, но отделни апарати са засечени и по-навътре в територията на страната.
Мащаби на щетите и реакцията на местните власти
Местните управители съобщават, че благодарение на навременната намеса на противовъздушната отбрана са избегнати сериозни разрушения по критичната промишлена и енергийна инфраструктура. В повечето случаи става въпрос за паднали отломки, които са предизвикали локални пожари в горски масиви или открити площи.
„Дежурните сили за ПВО унищожиха стотици въздушни цели. На места има счупени прозорци на жилищни сгради от ударната вълна, но няма пострадали сред цивилното население“, се казва в официалното комюнике на военното ведомство в Москва.
Спасителните екипи на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) продължават да работят на терен за разчистване на останките от дроновете и за установяване на евентуални скрити щети. Пълната статистика за инцидентите, хронологията на атаките и официалните коментари от Кремъл се проследяват от руската държавна агенция ТАСС (https://tass.ru).
Москва обяви: Свалени са 344 украински дрона
19 Септември, 2026 10:44 574 12
Министерство на отбраната на РФ отчете безпрецедентна нощна атака с безпилотни апарати срещу руски региони
Руското Министерство на отбраната съобщи за отразяването на една от най-мащабните и интензивни въздушни офанзиви от началото на военния конфликт. Според официалния сутрешен отчет, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и средствата за радиоелектронна борба са свалили и неутрализирали общо 344 украински дрона в рамките на изминалата нощ срещу 19 септември 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #10
10:53 19.09.2026
2 реалистъ
Коментиран от #7
10:53 19.09.2026
3 Овчар
10:58 19.09.2026
4 галя
Коментиран от #6
10:59 19.09.2026
5 Сандо
10:59 19.09.2026
6 Сандо
До коментар #4 от "галя":Галенце,айде да се пробваш отново да напишеш нещо ясно и разбираемо.
11:01 19.09.2026
7 Мишел
До коментар #2 от "реалистъ":Досега нито един от над 8000 украински дрона не е нанесъл успешен удар в кръга на МКАД.
Коментиран от #9, #12
11:03 19.09.2026
8 А къде са пожарите
11:32 19.09.2026
9 Според
До коментар #7 от "Мишел":руските медии.🥳🥳🥳
11:33 19.09.2026
10 Муци,
До коментар #1 от "Пич":вече и на себе си нямаш доверие. ,😂
11:34 19.09.2026
11 В крайна сметка всички дронове падат
11:56 19.09.2026
12 Според кмета на Москва Собянин
До коментар #7 от "Мишел":На 23 юли 2023 година два дрона са ударли сгради в комплекса Москва Сити. Оставам на теб да прецениш от коя страна на МКАД се намират тези стъклени небостъргачи.
11:59 19.09.2026