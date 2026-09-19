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Москва обяви: Свалени са 344 украински дрона

Москва обяви: Свалени са 344 украински дрона

19 Септември, 2026 10:44 574 12

  • моска-
  • сваляне-
  • украински дронове

Министерство на отбраната на РФ отчете безпрецедентна нощна атака с безпилотни апарати срещу руски региони

Москва обяви: Свалени са 344 украински дрона - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи за отразяването на една от най-мащабните и интензивни въздушни офанзиви от началото на военния конфликт. Според официалния сутрешен отчет, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и средствата за радиоелектронна борба са свалили и неутрализирали общо 344 украински дрона в рамките на изминалата нощ срещу 19 септември 2026 г.
Нападението е било насочено срещу няколко погранични и централни руски региона едновременно. Основните вълни от безпилотни летателни апарати (БпЛА) са били прихванати над Брянска, Курска и Белгородска област, но отделни апарати са засечени и по-навътре в територията на страната.
Мащаби на щетите и реакцията на местните власти
Местните управители съобщават, че благодарение на навременната намеса на противовъздушната отбрана са избегнати сериозни разрушения по критичната промишлена и енергийна инфраструктура. В повечето случаи става въпрос за паднали отломки, които са предизвикали локални пожари в горски масиви или открити площи.
„Дежурните сили за ПВО унищожиха стотици въздушни цели. На места има счупени прозорци на жилищни сгради от ударната вълна, но няма пострадали сред цивилното население“, се казва в официалното комюнике на военното ведомство в Москва.
Спасителните екипи на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) продължават да работят на терен за разчистване на останките от дроновете и за установяване на евентуални скрити щети. Пълната статистика за инцидентите, хронологията на атаките и официалните коментари от Кремъл се проследяват от руската държавна агенция ТАСС (https://tass.ru).


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 5 Отговор
    Ами, всъщност украинците сигурно са изстреляли двойно повече, но останалите 344 са поразили Румъния, Полша, и джуджетата!!!

    Коментиран от #10

    10:53 19.09.2026

  • 2 реалистъ

    4 5 Отговор
    Москва гори, а Путя прави избори скрит в бункера.

    Коментиран от #7

    10:53 19.09.2026

  • 3 Овчар

    1 3 Отговор
    Москва обявява това което искат да чуят продажните медии жадни за прясно месо..!! Истината е че преди енергийния колапс, ще има и наркоманскя колапс..! Руснаците бомбят пощи, влакове и куриери и прекъсват доставката на дрога до фронта..! Това оръжие на зеления гущер вече е под прицел..!

    10:58 19.09.2026

  • 4 галя

    3 3 Отговор
    българи,нищо не става от сас,но затова викате да живее ссср и мухлясапата ви миндилщина!

    Коментиран от #6

    10:59 19.09.2026

  • 5 Сандо

    2 0 Отговор
    Трябва да ви учим на правилна журналистика!Запомнете:пише се "Русия успя да свали само 344 дрона".

    10:59 19.09.2026

  • 6 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "галя":

    Галенце,айде да се пробваш отново да напишеш нещо ясно и разбираемо.

    11:01 19.09.2026

  • 7 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "реалистъ":

    Досега нито един от над 8000 украински дрона не е нанесъл успешен удар в кръга на МКАД.

    Коментиран от #9, #12

    11:03 19.09.2026

  • 8 А къде са пожарите

    1 0 Отговор
    от осколките им?

    11:32 19.09.2026

  • 9 Според

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    руските медии.🥳🥳🥳

    11:33 19.09.2026

  • 10 Муци,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    вече и на себе си нямаш доверие. ,😂

    11:34 19.09.2026

  • 11 В крайна сметка всички дронове падат

    2 0 Отговор
    Сега кажете обломките какво запалиха или взривиха.

    11:56 19.09.2026

  • 12 Според кмета на Москва Собянин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    На 23 юли 2023 година два дрона са ударли сгради в комплекса Москва Сити. Оставам на теб да прецениш от коя страна на МКАД се намират тези стъклени небостъргачи.

    11:59 19.09.2026

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