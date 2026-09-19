Москва обяви: Свалени са 344 украински дрона

Руското Министерство на отбраната съобщи за отразяването на една от най-мащабните и интензивни въздушни офанзиви от началото на военния конфликт. Според официалния сутрешен отчет, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и средствата за радиоелектронна борба са свалили и неутрализирали общо 344 украински дрона в рамките на изминалата нощ срещу 19 септември 2026 г.

Нападението е било насочено срещу няколко погранични и централни руски региона едновременно. Основните вълни от безпилотни летателни апарати (БпЛА) са били прихванати над Брянска, Курска и Белгородска област, но отделни апарати са засечени и по-навътре в територията на страната.

Мащаби на щетите и реакцията на местните власти

Местните управители съобщават, че благодарение на навременната намеса на противовъздушната отбрана са избегнати сериозни разрушения по критичната промишлена и енергийна инфраструктура. В повечето случаи става въпрос за паднали отломки, които са предизвикали локални пожари в горски масиви или открити площи.

„Дежурните сили за ПВО унищожиха стотици въздушни цели. На места има счупени прозорци на жилищни сгради от ударната вълна, но няма пострадали сред цивилното население“, се казва в официалното комюнике на военното ведомство в Москва.

Спасителните екипи на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) продължават да работят на терен за разчистване на останките от дроновете и за установяване на евентуални скрити щети. Пълната статистика за инцидентите, хронологията на атаките и официалните коментари от Кремъл се проследяват от руската държавна агенция ТАСС (https://tass.ru).

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