Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът закрива отделите за многообразие и равенство
  Тема: Избори

Пентагонът закрива отделите за многообразие и равенство

19 Септември, 2026 21:44, обновена 19 Септември, 2026 21:47 371 2

  • пентагон-
  • пит хегсет-
  • сша-
  • многообразие-
  • инклузивност

Пит Хегсет обяви, че ведомството насочва фокуса към бойната подготовка.

Пентагонът закрива отделите за многообразие и равенство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет обяви, че Пентагонът закрива отделите, занимаващи се с политики за многообразие, равенство и инклузивност. В изявлението си пред курсантите в Тексас той каза, че ведомството се отказва от квоти и поставя акцент върху бойната подготовка, съобщи Газета.ру, като се позова на Известия.

Хегсет заяви още, че в армията повече няма да има „социални експерименти“, а фокусът ще бъде върху тренировките и бойната готовност. Според думите му подготовката на кадри също ще бъде преразгледана, а приоритет ще получат командири, насочени към постигане на победа.

В публикации на Асошиейтед прес и Ройтерс от последните месеци вече се описваше курсът на Пентагона към ограничаване на инициативите за разнообразие, равенство и инклузивност, след като Хегсет пое ведомството. Американските медии посочват, че администрацията на Доналд Тръмп е ускорила промените в тази посока и в други части на отбранителното министерство.

Източници: Газета.ру, Известия, Асошиейтед прес, Ройтерс


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Можеше

    1 0 Отговор
    Заглавието да е по-сбито!
    “Пентагона маха педр@зите от армията”

    Коментиран от #2

    21:56 19.09.2026

  • 2 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Можеше":

    Може и : Пентагона изгони Петроханците от армията .

    22:03 19.09.2026