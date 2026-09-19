Пентагонът закрива отделите за многообразие и равенство

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет обяви, че Пентагонът закрива отделите, занимаващи се с политики за многообразие, равенство и инклузивност. В изявлението си пред курсантите в Тексас той каза, че ведомството се отказва от квоти и поставя акцент върху бойната подготовка, съобщи Газета.ру, като се позова на Известия.

Хегсет заяви още, че в армията повече няма да има „социални експерименти“, а фокусът ще бъде върху тренировките и бойната готовност. Според думите му подготовката на кадри също ще бъде преразгледана, а приоритет ще получат командири, насочени към постигане на победа.

В публикации на Асошиейтед прес и Ройтерс от последните месеци вече се описваше курсът на Пентагона към ограничаване на инициативите за разнообразие, равенство и инклузивност, след като Хегсет пое ведомството. Американските медии посочват, че администрацията на Доналд Тръмп е ускорила промените в тази посока и в други части на отбранителното министерство.

Източници: Газета.ру, Известия, Асошиейтед прес, Ройтерс