Аржентина ще заведе дело срещу Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови

Аржентина ще заведе дело срещу израелската петролна компания Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

От президентската администрация съобщиха, че външният министър на страната Пабло Кирно ще внесе жалба срещу няколко дъщерни дружества и партньори на Navitas, опериращи на територията, както и срещу техните корпоративни ръководители.

Според аржентинското правителство те са нарушили законодателството на страната, като притежават лицензи за проучване и експлоатация на въглеводороди в басейна „Северен Фолкланд“, издадени от Обединеното кралство.

Буенос Айрес затяга мерките срещу петролните проекти

Миналата седмица президентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че ще затегне санкциите срещу компании, участващи в петролни проекти около Фолклендските острови.

Милей специално посочи офшорния проект Sea Lion, управляван от Navitas Petroleum, която притежава 65% от него. Останалите 35% са собственост на регистрираната в Лондон компания Rockhopper, която също се ползва с подкрепата на израелски инвеститори.

Очаква се първият петрол от находището Sea Lion да бъде добит през 2028 г., когато трябва да влезе в експлоатация Фаза 1 с капацитет от 50 000 барела дневно.

Компаниите посочват, че разполагат с валидни лицензи

Navitas Petroleum и Rockhopper вече са заявявали, че проектът разполага с валидни лицензи от самоуправляващите се Фолкландски острови.

Компаниите посочват също, че не очакват коментарите на Милей да окажат съществено влияние върху развитието на проекта, и подчертават подкрепата на Обединеното кралство за него.