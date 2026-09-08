Аржентина ще заведе дело срещу Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови

Аржентина ще заведе дело срещу израелската петролна компания Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
От президентската администрация съобщиха, че външният министър на страната Пабло Кирно ще внесе жалба срещу няколко дъщерни дружества и партньори на Navitas, опериращи на територията, както и срещу техните корпоративни ръководители.
Според аржентинското правителство те са нарушили законодателството на страната, като притежават лицензи за проучване и експлоатация на въглеводороди в басейна „Северен Фолкланд“, издадени от Обединеното кралство.
Буенос Айрес затяга мерките срещу петролните проекти
Миналата седмица президентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че ще затегне санкциите срещу компании, участващи в петролни проекти около Фолклендските острови.
Милей специално посочи офшорния проект Sea Lion, управляван от Navitas Petroleum, която притежава 65% от него. Останалите 35% са собственост на регистрираната в Лондон компания Rockhopper, която също се ползва с подкрепата на израелски инвеститори.
Очаква се първият петрол от находището Sea Lion да бъде добит през 2028 г., когато трябва да влезе в експлоатация Фаза 1 с капацитет от 50 000 барела дневно.
Компаниите посочват, че разполагат с валидни лицензи
Navitas Petroleum и Rockhopper вече са заявявали, че проектът разполага с валидни лицензи от самоуправляващите се Фолкландски острови.
Компаниите посочват също, че не очакват коментарите на Милей да окажат съществено влияние върху развитието на проекта, и подчертават подкрепата на Обединеното кралство за него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Хайде при Перон, отрепки такива.
Коментиран от #3
15:25 08.09.2026
2 Елка от бостана
Ще ти помогна, ако делнем центовете на тази никому ненужна информация.
15:28 08.09.2026
3 Гошо
До коментар #1 от "хаха":Е начи ще станат То на така наречената "Великобритания " друго не ѝ остава
15:29 08.09.2026
4 МирО
Коментиран от #6
15:34 08.09.2026
5 гост
Коментиран от #7
15:37 08.09.2026
6 Соломон
До коментар #4 от "МирО":И със какво ще ги подпука.Англия може да стигне до Аржентина.Но Аржентина не може да стигне до Англия
15:38 08.09.2026
7 Соломон
До коментар #5 от "гост":Той прави пари от хаоса който създава
15:39 08.09.2026
8 Борсук
15:40 08.09.2026