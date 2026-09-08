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Аржентина ще заведе дело срещу Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови

Аржентина ще заведе дело срещу Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови

8 Септември, 2026 15:21 368 8

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  • navitas petroleum-
  • фолклендски острови

Буенос Айрес твърди, че компанията и нейни партньори нарушават аржентинското законодателство с дейността си в района

Аржентина ще заведе дело срещу Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Аржентина ще заведе дело срещу израелската петролна компания Navitas Petroleum заради дейността ѝ на Фолклендските острови, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

От президентската администрация съобщиха, че външният министър на страната Пабло Кирно ще внесе жалба срещу няколко дъщерни дружества и партньори на Navitas, опериращи на територията, както и срещу техните корпоративни ръководители.

Според аржентинското правителство те са нарушили законодателството на страната, като притежават лицензи за проучване и експлоатация на въглеводороди в басейна „Северен Фолкланд“, издадени от Обединеното кралство.

Буенос Айрес затяга мерките срещу петролните проекти

Миналата седмица президентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че ще затегне санкциите срещу компании, участващи в петролни проекти около Фолклендските острови.

Милей специално посочи офшорния проект Sea Lion, управляван от Navitas Petroleum, която притежава 65% от него. Останалите 35% са собственост на регистрираната в Лондон компания Rockhopper, която също се ползва с подкрепата на израелски инвеститори.

Очаква се първият петрол от находището Sea Lion да бъде добит през 2028 г., когато трябва да влезе в експлоатация Фаза 1 с капацитет от 50 000 барела дневно.

Компаниите посочват, че разполагат с валидни лицензи

Navitas Petroleum и Rockhopper вече са заявявали, че проектът разполага с валидни лицензи от самоуправляващите се Фолкландски острови.

Компаниите посочват също, че не очакват коментарите на Милей да окажат съществено влияние върху развитието на проекта, и подчертават подкрепата на Обединеното кралство за него.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 3 Отговор
    Много важно. Островите никога не са били техни. Да ходят да циврят и на арменския поп тези изпаднали говедаро-комундета.

    Хайде при Перон, отрепки такива.

    Коментиран от #3

    15:25 08.09.2026

  • 2 Елка от бостана

    1 0 Отговор
    Не може ли да преведеш / изпишеш на кирилица, компанията?
    Ще ти помогна, ако делнем центовете на тази никому ненужна информация.

    15:28 08.09.2026

  • 3 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Е начи ще станат То на така наречената "Великобритания " друго не ѝ остава

    15:29 08.09.2026

  • 4 МирО

    2 1 Отговор
    Аржентина трябва да подпука и изгони окупаторите (мухлясалите англета) от фолкленските острови ( Чичо Дончо няма да си мръдне пръста тоя път - няма далавера за него)

    Коментиран от #6

    15:34 08.09.2026

  • 5 гост

    2 0 Отговор
    Ето как мизерията Тръмп,създава напрежение там където е утихнало преди много години...този човек сякаш е роден да създава хаос..

    Коментиран от #7

    15:37 08.09.2026

  • 6 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "МирО":

    И със какво ще ги подпука.Англия може да стигне до Аржентина.Но Аржентина не може да стигне до Англия

    15:38 08.09.2026

  • 7 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Той прави пари от хаоса който създава

    15:39 08.09.2026

  • 8 Борсук

    1 0 Отговор
    Иска се твърд атрибут за да си пионер...отделно и възможности и акъл...Защо аржентинците не дойдоха в Европа и да направят колонии...Много се иска за да го направиш...

    15:40 08.09.2026

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