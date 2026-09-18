Унгария преговаря с Румъния за доставки на газ от Черно море вместо руски газ

Унгария обсъжда с Румъния възможността за замяна на руския газ с доставки от находището „Нептун Дийп“ (Neptun Deep) до октомври 2027 г., заяви унгарският министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитан в интервю пред новинарския портал Telex, предава News.bg.

„В момента руският газ е наличен, но румънското находище „Нептун Дийп“ би могло да се превърне в много рентабилно решение. Водим активни преговори както с компанията, която ще го разработва, така и с румънските политици“, заяви той.

ЕС планира пълно спиране на руския газ

Европейският съюз планира да наложи пълна забрана върху доставките на руски втечнен природен газ (ВПГ) от 1 януари догодина и напълно да спре вноса на тръбопроводен газ до есента на 2027 г.

Капитан заяви, че Будапеща разглежда това решение като политическо. Той обаче отбеляза, че Унгария е готова да се съобрази с него, ако се наложи.

От своя страна министър-председателят Петер Магяр по-рано подчерта намерението си да си осигури компенсации от ЕС заради отказа от доставки от Русия.

Унгария търси алтернативни източници

Според министъра на икономиката и енергетиката осигуряването на капацитет за ВПГ също е от решаващо значение на този етап, поради което унгарските компании вече сключват договори.

„Ако ситуацията се развие според настоящите очаквания, доставките на газ за Унгария все пак ще бъдат осигурени от други източници [до есента на 2027 г.]“, добави Капитан.

Той посочи, че Русия понастоящем остава основен доставчик на газ и петрол за Будапеща, тъй като това е икономически изгодно.