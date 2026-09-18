Новини
Свят »
Унгария »
Унгария преговаря с Румъния за доставки на газ от Черно море вместо руски газ

Унгария преговаря с Румъния за доставки на газ от Черно море вместо руски газ

18 Септември, 2026 15:52 379 7

  • унгария-
  • русия-
  • газ-
  • доставка-
  • черно море-
  • руски газ

Будапеща води преговори с румънските власти и компанията, която ще разработва находището

Унгария преговаря с Румъния за доставки на газ от Черно море вместо руски газ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария обсъжда с Румъния възможността за замяна на руския газ с доставки от находището „Нептун Дийп“ (Neptun Deep) до октомври 2027 г., заяви унгарският министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитан в интервю пред новинарския портал Telex, предава News.bg.

„В момента руският газ е наличен, но румънското находище „Нептун Дийп“ би могло да се превърне в много рентабилно решение. Водим активни преговори както с компанията, която ще го разработва, така и с румънските политици“, заяви той.

ЕС планира пълно спиране на руския газ

Европейският съюз планира да наложи пълна забрана върху доставките на руски втечнен природен газ (ВПГ) от 1 януари догодина и напълно да спре вноса на тръбопроводен газ до есента на 2027 г.

Капитан заяви, че Будапеща разглежда това решение като политическо. Той обаче отбеляза, че Унгария е готова да се съобрази с него, ако се наложи.

От своя страна министър-председателят Петер Магяр по-рано подчерта намерението си да си осигури компенсации от ЕС заради отказа от доставки от Русия.

Унгария търси алтернативни източници

Според министъра на икономиката и енергетиката осигуряването на капацитет за ВПГ също е от решаващо значение на този етап, поради което унгарските компании вече сключват договори.

„Ако ситуацията се развие според настоящите очаквания, доставките на газ за Унгария все пак ще бъдат осигурени от други източници [до есента на 2027 г.]“, добави Капитан.

Той посочи, че Русия понастоящем остава основен доставчик на газ и петрол за Будапеща, тъй като това е икономически изгодно.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    5 3 Отговор
    А защо България не преговаря?

    Коментиран от #3, #4

    15:54 18.09.2026

  • 2 Кина

    5 3 Отговор
    Поредната заблуда..!..Мадяра отряза евтиното гориво което идваше от Русия и сега търси виновен за собственото си престъпление към унгарския народ .! Проблема в случая е че медиите са платени и мразят народите си , като ги лишават от истината, без да осъзнават че народите гледат на живо измамата..! ОСЪЗНАЙТЕ СЕ... ВИЕ ЛЪЖЕТЕ А НИЕ ВИЖДАМЕ ИСТИНАТА..

    16:01 18.09.2026

  • 3 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    По-правилния въпрос е не защо България не преговаря с Румъния, а не прави достатачно да може реално да има свой добив от Черно море и да почне да изнася вместо да внася

    Коментиран от #5

    16:03 18.09.2026

  • 4 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Защото мажоритарния собственик на румънското находище се казва ОМВ , ако не ти е известно , а той има доста сериозен дял и в унгарския МОЛ !! Освен това Унгария има директна граница с Румъния и отдавна изграден тръбопровод ! На България за какво и е румънски газ , като не ползва руски , тоест за разлика от Унгария няма какво да заменя догодина ?

    16:04 18.09.2026

  • 5 Ами защото колониите не преговарят

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    От 01.01.2026 г. Р. България няма собствена валута - последният атрибут на всяка суверенна държава.

    В общия казан на еС България е сладка мръвка за интернационалния капитал.

    Интернационалният капитал казва на такива периферни държавици в еС, като нашата, какво да се прави и какво да не се прави.

    Коментиран от #7

    16:09 18.09.2026

  • 6 До гост

    4 2 Отговор
    А какъв газ ползва България ниско интелигентно същество ? Азерски ха ха ха , азерите за тях нямат , всички големи компании се изнесоха от азърбайджан защото вече находището е на привършване след 75 год експлоатация . Боже защо в България има толкова про .. сти .

    16:14 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания