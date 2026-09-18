Унгария преговаря с Румъния за доставки на газ от Черно море вместо руски газ

Унгария обсъжда с Румъния възможността за замяна на руския газ с доставки от находището „Нептун Дийп“ (Neptun Deep) до октомври 2027 г., заяви унгарският министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитан в интервю пред новинарския портал Telex, предава News.bg.
„В момента руският газ е наличен, но румънското находище „Нептун Дийп“ би могло да се превърне в много рентабилно решение. Водим активни преговори както с компанията, която ще го разработва, така и с румънските политици“, заяви той.
ЕС планира пълно спиране на руския газ
Европейският съюз планира да наложи пълна забрана върху доставките на руски втечнен природен газ (ВПГ) от 1 януари догодина и напълно да спре вноса на тръбопроводен газ до есента на 2027 г.
Капитан заяви, че Будапеща разглежда това решение като политическо. Той обаче отбеляза, че Унгария е готова да се съобрази с него, ако се наложи.
От своя страна министър-председателят Петер Магяр по-рано подчерта намерението си да си осигури компенсации от ЕС заради отказа от доставки от Русия.
Унгария търси алтернативни източници
Според министъра на икономиката и енергетиката осигуряването на капацитет за ВПГ също е от решаващо значение на този етап, поради което унгарските компании вече сключват договори.
„Ако ситуацията се развие според настоящите очаквания, доставките на газ за Унгария все пак ще бъдат осигурени от други източници [до есента на 2027 г.]“, добави Капитан.
Той посочи, че Русия понастоящем остава основен доставчик на газ и петрол за Будапеща, тъй като това е икономически изгодно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъъ
Коментиран от #3, #4
15:54 18.09.2026
2 Кина
16:01 18.09.2026
3 Ами
До коментар #1 от "Ъъъъ":По-правилния въпрос е не защо България не преговаря с Румъния, а не прави достатачно да може реално да има свой добив от Черно море и да почне да изнася вместо да внася
Коментиран от #5
16:03 18.09.2026
4 гост
До коментар #1 от "Ъъъъ":Защото мажоритарния собственик на румънското находище се казва ОМВ , ако не ти е известно , а той има доста сериозен дял и в унгарския МОЛ !! Освен това Унгария има директна граница с Румъния и отдавна изграден тръбопровод ! На България за какво и е румънски газ , като не ползва руски , тоест за разлика от Унгария няма какво да заменя догодина ?
16:04 18.09.2026
5 Ами защото колониите не преговарят
До коментар #3 от "Ами":От 01.01.2026 г. Р. България няма собствена валута - последният атрибут на всяка суверенна държава.
В общия казан на еС България е сладка мръвка за интернационалния капитал.
Интернационалният капитал казва на такива периферни държавици в еС, като нашата, какво да се прави и какво да не се прави.
Коментиран от #7
16:09 18.09.2026
6 До гост
16:14 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.