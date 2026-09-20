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Макрон отговори на Тръмп: Тези острови са френски

Макрон отговори на Тръмп: Тези острови са френски

20 Септември, 2026 19:21 997 10

  • сащ-
  • франция-
  • доналд тръмп-
  • еманюел макрон-
  • острови

Френският президент реагира на карта, публикувана от американския държавен глава

Макрон отговори на Тръмп: Тези острови са френски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви категорично, че архипелагът Сен Пиер и Микелон е френска територия, след като беше попитан за публикувана от американския президент Доналд Тръмп карта, на която островите са оцветени в цветовете на знамето на САЩ.

„Това е очевидно“, заяви Макрон при пристигането си на архипелага. Той добави, че Франция няма намерение да потвърждава това всеки ден заради „странни идеи“ или изказвания.

Повод за реакцията стана карта, публикувана от Тръмп в Truth Social на 7 септември. На нея Канада, Гренландия, Мексико, Исландия, държави от Карибския басейн, както и няколко френски отвъдморски територии са представени в цветовете на американското знаме. Върху картата е изписано „United States of America“.

Френското правителство вече реагира на публикацията. Министърът за отвъдморските територии Наима Мутчу я определи като „екстравагантна“, като подчерта, че Френските Антили, Сен Мартен, Сен Бартелеми, Френска Гвиана и Сен Пиер и Микелон са част от Франция.

Сен Пиер и Микелон се намира в Атлантическия океан край канадския остров Нюфаундленд и е единствената френска територия в Северна Америка. Архипелагът има статут на отвъдморска общност на Франция и население от близо 6000 души.

Макрон е на посещение там от 19 до 21 септември. Сред основните теми са икономическото развитие, риболовът, климатичните промени и въпросите на суверенитета.

Визитата има и по-широк политически контекст. На 20 септември към Макрон трябва да се присъедини канадският премиер Марк Карни. Париж предварително обяви, че двамата ще подчертаят значението на националния суверенитет и ще обсъдят сътрудничеството между Франция и Канада.

Спорната карта на Тръмп предизвика реакции и извън Франция. Исландското правителство я определи като „неудачна шега“, която все пак трябва да бъде приемана сериозно.

Посещението на Макрон е първата президентска визита в Сен Пиер и Микелон след тази на Франсоа Оланд през 2014 г.


Франция
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    Плащайте още на Тръмп, давайте си парите за горива и оръжия. Той един по един ви обстрелва...Дания, Гренландия, Франция, защото ви е съюзник и партньор:))

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  • 6 Красимир Петров

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    Тръмп си плави гаргара с Макарона

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  • 9 Хи хи

    4 0 Отговор
    архипелагът Сен Пиер и Микелон са диктатури, които чакат да бъдат освободени от Америка !

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  • 10 80 годишен дементирал старец

    1 0 Отговор
    Този перхидрплрн Перко, ако вземе да пукне, ще освободи човечеството от наличните си идеи.

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