Макрон отговори на Тръмп: Тези острови са френски

Френският президент Еманюел Макрон заяви категорично, че архипелагът Сен Пиер и Микелон е френска територия, след като беше попитан за публикувана от американския президент Доналд Тръмп карта, на която островите са оцветени в цветовете на знамето на САЩ.

„Това е очевидно“, заяви Макрон при пристигането си на архипелага. Той добави, че Франция няма намерение да потвърждава това всеки ден заради „странни идеи“ или изказвания.

Повод за реакцията стана карта, публикувана от Тръмп в Truth Social на 7 септември. На нея Канада, Гренландия, Мексико, Исландия, държави от Карибския басейн, както и няколко френски отвъдморски територии са представени в цветовете на американското знаме. Върху картата е изписано „United States of America“.

Френското правителство вече реагира на публикацията. Министърът за отвъдморските територии Наима Мутчу я определи като „екстравагантна“, като подчерта, че Френските Антили, Сен Мартен, Сен Бартелеми, Френска Гвиана и Сен Пиер и Микелон са част от Франция.

Сен Пиер и Микелон се намира в Атлантическия океан край канадския остров Нюфаундленд и е единствената френска територия в Северна Америка. Архипелагът има статут на отвъдморска общност на Франция и население от близо 6000 души.

Макрон е на посещение там от 19 до 21 септември. Сред основните теми са икономическото развитие, риболовът, климатичните промени и въпросите на суверенитета.

Визитата има и по-широк политически контекст. На 20 септември към Макрон трябва да се присъедини канадският премиер Марк Карни. Париж предварително обяви, че двамата ще подчертаят значението на националния суверенитет и ще обсъдят сътрудничеството между Франция и Канада.

Спорната карта на Тръмп предизвика реакции и извън Франция. Исландското правителство я определи като „неудачна шега“, която все пак трябва да бъде приемана сериозно.

Посещението на Макрон е първата президентска визита в Сен Пиер и Микелон след тази на Франсоа Оланд през 2014 г.