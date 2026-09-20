Копенхаген мълчи за споразумението със САЩ за Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен и днес не каза повече за споразумението със САЩ за Гренландия, след като Вашингтон обяви, че е постигнато договорено решение за сигурността на острова.

Въпросът остана без допълнителен отговор и в Копенхаген, и в Нуук, където датското правителство и властите в Гренландия вече заявиха, че се очаква подписване на договореност за засилено сътрудничество в Арктика и Северния Атлантик. Според официалното им съобщение идеята е да бъде укрепена сигурността на Гренландия, Кралство Дания и Съединените щати, без да се засяга суверенитетът на острова.

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Какво е известно до момента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че Съединените щати, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което предвижда по-голямо американско военно присъствие на острова. Американската страна твърди, че договореността оставя Гренландия в състава на Дания, но дава на Вашингтон по-широк контрол върху сигурността.

Датското правителство не потвърди тези подробности в пълния им вид. Вместо това кабинетът говори за очаквано споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и подчерта, че Гренландия остава част от Кралство Дания, а всяка договореност трябва да пази суверенитета на територията.

Политическият фон

Темата за Гренландия се превърна в един от най-деликатните въпроси в отношенията между Копенхаген и Вашингтон през последните месеци. Още през януари европейски лидери, сред които и Фредериксен, излязоха с обща позиция, в която подчертаха, че международното право и териториалната цялост на Гренландия трябва да бъдат уважавани.

На този фон сегашното мълчание на Фредериксен за конкретните клаузи на споразумението поддържа напрежението около текста на договора. Към момента не е публично известно какъв точно обхват ще има американското присъствие, нито дали са договорени промени в правомощията по външната политика или ресурсите.

По данни на датското правителство новото споразумение трябва да бъде обсъдено и представено в Ню Йорк следващата седмица, по време на Общото събрание на ООН.

Източници: БТА, Ройтерс, Асошиейтед прес, Statsministeriet