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Копенхаген мълчи за споразумението със САЩ за Гренландия
  Тема: Украйна

Копенхаген мълчи за споразумението със САЩ за Гренландия

20 Септември, 2026 19:07, обновена 20 Септември, 2026 19:12 692 33

  • датска премиерка-
  • грeнландия-
  • съединени щати-
  • споразумение-
  • арктика

Датското правителство говори за предстоящо споразумение, но не разкрива подробности след изявлението на Доналд Тръмп.

Копенхаген мълчи за споразумението със САЩ за Гренландия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Датският премиер Мете Фредериксен и днес не каза повече за споразумението със САЩ за Гренландия, след като Вашингтон обяви, че е постигнато договорено решение за сигурността на острова.

Въпросът остана без допълнителен отговор и в Копенхаген, и в Нуук, където датското правителство и властите в Гренландия вече заявиха, че се очаква подписване на договореност за засилено сътрудничество в Арктика и Северния Атлантик. Според официалното им съобщение идеята е да бъде укрепена сигурността на Гренландия, Кралство Дания и Съединените щати, без да се засяга суверенитетът на острова.

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Какво е известно до момента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че Съединените щати, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което предвижда по-голямо американско военно присъствие на острова. Американската страна твърди, че договореността оставя Гренландия в състава на Дания, но дава на Вашингтон по-широк контрол върху сигурността.

Датското правителство не потвърди тези подробности в пълния им вид. Вместо това кабинетът говори за очаквано споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и подчерта, че Гренландия остава част от Кралство Дания, а всяка договореност трябва да пази суверенитета на територията.

Политическият фон

Темата за Гренландия се превърна в един от най-деликатните въпроси в отношенията между Копенхаген и Вашингтон през последните месеци. Още през януари европейски лидери, сред които и Фредериксен, излязоха с обща позиция, в която подчертаха, че международното право и териториалната цялост на Гренландия трябва да бъдат уважавани.

На този фон сегашното мълчание на Фредериксен за конкретните клаузи на споразумението поддържа напрежението около текста на договора. Към момента не е публично известно какъв точно обхват ще има американското присъствие, нито дали са договорени промени в правомощията по външната политика или ресурсите.

По данни на датското правителство новото споразумение трябва да бъде обсъдено и представено в Ню Йорк следващата седмица, по време на Общото събрание на ООН.

Източници: БТА, Ройтерс, Асошиейтед прес, Statsministeriet


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Окупация на Гренландия.

    Коментиран от #4, #14

    19:14 20.09.2026

  • 2 Ще разположат

    4 2 Отговор
    ядрено оръжие!

    19:17 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха,ха

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бе ти живя 45 години окупиран от комунисти па нищо не ти стана😂🤣🤣

    Коментиран от #8, #9

    19:18 20.09.2026

  • 5 КлепАри

    6 2 Отговор
    КлепАри. Мълчат като бити ... ТръмпецОт си постигна своето.

    19:19 20.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    2 4 Отговор
    Копенхаген:ку.ви сме много сме яко ще ни чу.ат 🐮 те

    Коментиран от #15

    19:20 20.09.2026

  • 7 редник

    4 4 Отговор
    / Според официалното им съобщение идеята е да бъде укрепена сигурността на Гренландия, Кралство Дания и Съединените щати.../

    А някой пита ли управляващите ЕС и държавите в него?

    Коментиран от #12, #21

    19:20 20.09.2026

  • 8 Нищо ли е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха,ха":

    увреден мозък?

    19:20 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За САЩ

    3 2 Отговор
    Гренландия е,като Крим за Русия!

    19:22 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой ти пита

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "редник":

    бити жендъри.

    Коментиран от #18

    19:22 20.09.2026

  • 13 И Киев е Руски

    1 3 Отговор
    Милен се ееееее......б......ееее

    Коментиран от #17

    19:23 20.09.2026

  • 14 Ахааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дания обяви че са постигнали споразумение със САЩ.

    19:23 20.09.2026

  • 15 Беше руски някога

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    ВЕЧЕ НЕ Е!!

    Коментиран от #19

    19:24 20.09.2026

  • 16 Камчатка

    1 2 Отговор
    кога?

    19:25 20.09.2026

  • 17 Москва

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    я основаха монголците!

    Коментиран от #20

    19:26 20.09.2026

  • 18 Сульооовче

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кой ти пита":

    САЩ СА СЪЮЗНИЦИ НА ЕВРОПА. ЗАПИШИ ГО ДА НЕ ДРАСКАШ ПРОСТОТИИ!!

    19:27 20.09.2026

  • 19 И Киев е Руски

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Беше руски някога":

    Пийй илячите и се моли на Путин да се събудиш

    Коментиран от #24

    19:28 20.09.2026

  • 20 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Москва":

    И теб те прИха монголята но

    19:30 20.09.2026

  • 21 Тъпьооо Простьов

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "редник":

    В ЕС няма управляващи.това да не ти е Русия

    19:31 20.09.2026

  • 22 Търновец

    5 4 Отговор
    България незабавно да закрие Американските военни бази които всъщност са инструмент за политическо влияние и работят за Израел - ако примерно Турция и Израел се сбият нашата територия ще се използува и нас отново ще ни въвлекат. А Тръмп иска Гренландия за Американски щат - Американците вече пенсионират застаряващи стомни подводници с ракетно въоръжение от студената война и те не са надежден съюзник. С около 1895 така започна насилственото присъединяване на Хаваите и след това станаха щат - кражба на суверенитет с лъжи и военна сила

    Коментиран от #26, #30

    19:31 20.09.2026

  • 23 Алексбг

    3 3 Отговор
    Копенхаген са се договорили с Вашингтон да се хванат за палците ,останалото го знаете .

    Коментиран от #25

    19:33 20.09.2026

  • 24 Пръцковотото

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    Заминавай на село да плашиш гаргите,ТУК НЕ ВЪРВИШ!!

    19:34 20.09.2026

  • 25 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Алексбг":

    Сигурно сигурно ... московитския орк се е размечтал пак. Типичната мека китка.

    Споразумението е същото като това от 1951 бе ТИКВО. ХАХАХА!

    19:35 20.09.2026

  • 26 Дърт пръдльооо

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Търновец":

    В България няма американски военни бази.НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ!!

    Коментиран от #29

    19:36 20.09.2026

  • 27 хаха

    4 0 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че Съединените щати, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което предвижда по-голямо американско военно присъствие на острова"

    Мисирките и те не знаят къде се намират. ХАХАХА

    "10 януари 2026 г. — От 1951 г. насам САЩ имат споразумение, което им дава правото да поддържат практически неограничен брой военни бази в Гренландия."


    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.

    Как е неграмотници? Добре ли е??? ХАХАХА

    Коментиран от #32

    19:37 20.09.2026

  • 28 хаха

    0 0 Отговор
    Същото споразумение като това от 1951 ...с други думи. ХАХАХА

    Нищо чудно че балкано-ориенталските пит3кантропи му се слагаха на оранЖутана.
    И те са кухоглави като него. Капуттинци наkeндзани.

    19:40 20.09.2026

  • 29 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дърт пръдльооо":

    Лапуркай бре лепилар пуешиввв 👈

    19:42 20.09.2026

  • 30 Бързо при доктора

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Търновец":

    дано да не е късно.

    19:43 20.09.2026

  • 31 хаха

    1 1 Отговор
    Що стана ве ориенталски дришни такива? Нито можете да четете, нито да мислите.

    Мързи ги да гледат, а тръгнали да се плюнчат. Първосигнални жуотни безполезни.
    Дай им на тях някакви ТИКВИ, Шопари, Тръмпни и капуттини на тях.

    ХАХАХА

    Коментиран от #33

    19:43 20.09.2026

  • 32 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Защо те притесняват неграмотниците, те тук са в изобилие.

    19:45 20.09.2026

  • 33 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "хаха":

    Я се покажи да те видим бре работливия?Защо се криеш като мишка??

    19:48 20.09.2026

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