Копенхаген мълчи за споразумението със САЩ за Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен и днес не каза повече за споразумението със САЩ за Гренландия, след като Вашингтон обяви, че е постигнато договорено решение за сигурността на острова.
Въпросът остана без допълнителен отговор и в Копенхаген, и в Нуук, където датското правителство и властите в Гренландия вече заявиха, че се очаква подписване на договореност за засилено сътрудничество в Арктика и Северния Атлантик. Според официалното им съобщение идеята е да бъде укрепена сигурността на Гренландия, Кралство Дания и Съединените щати, без да се засяга суверенитетът на острова.
Какво е известно до момента
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че Съединените щати, Дания и Гренландия са постигнали споразумение, което предвижда по-голямо американско военно присъствие на острова. Американската страна твърди, че договореността оставя Гренландия в състава на Дания, но дава на Вашингтон по-широк контрол върху сигурността.
Датското правителство не потвърди тези подробности в пълния им вид. Вместо това кабинетът говори за очаквано споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и подчерта, че Гренландия остава част от Кралство Дания, а всяка договореност трябва да пази суверенитета на територията.
Политическият фон
Темата за Гренландия се превърна в един от най-деликатните въпроси в отношенията между Копенхаген и Вашингтон през последните месеци. Още през януари европейски лидери, сред които и Фредериксен, излязоха с обща позиция, в която подчертаха, че международното право и териториалната цялост на Гренландия трябва да бъдат уважавани.
На този фон сегашното мълчание на Фредериксен за конкретните клаузи на споразумението поддържа напрежението около текста на договора. Към момента не е публично известно какъв точно обхват ще има американското присъствие, нито дали са договорени промени в правомощията по външната политика или ресурсите.
По данни на датското правителство новото споразумение трябва да бъде обсъдено и представено в Ню Йорк следващата седмица, по време на Общото събрание на ООН.
Източници: БТА, Ройтерс, Асошиейтед прес, Statsministeriet
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #14
19:14 20.09.2026
2 Ще разположат
19:17 20.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха,ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бе ти живя 45 години окупиран от комунисти па нищо не ти стана😂🤣🤣
Коментиран от #8, #9
19:18 20.09.2026
5 КлепАри
19:19 20.09.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #15
19:20 20.09.2026
7 редник
А някой пита ли управляващите ЕС и държавите в него?
Коментиран от #12, #21
19:20 20.09.2026
8 Нищо ли е
До коментар #4 от "Ха,ха":увреден мозък?
19:20 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 За САЩ
19:22 20.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кой ти пита
До коментар #7 от "редник":бити жендъри.
Коментиран от #18
19:22 20.09.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #17
19:23 20.09.2026
14 Ахааааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дания обяви че са постигнали споразумение със САЩ.
19:23 20.09.2026
15 Беше руски някога
До коментар #6 от "И Киев е Руски":ВЕЧЕ НЕ Е!!
Коментиран от #19
19:24 20.09.2026
16 Камчатка
19:25 20.09.2026
17 Москва
До коментар #13 от "И Киев е Руски":я основаха монголците!
Коментиран от #20
19:26 20.09.2026
18 Сульооовче
До коментар #12 от "Кой ти пита":САЩ СА СЪЮЗНИЦИ НА ЕВРОПА. ЗАПИШИ ГО ДА НЕ ДРАСКАШ ПРОСТОТИИ!!
19:27 20.09.2026
19 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Беше руски някога":Пийй илячите и се моли на Путин да се събудиш
Коментиран от #24
19:28 20.09.2026
20 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Москва":И теб те прИха монголята но
19:30 20.09.2026
21 Тъпьооо Простьов
До коментар #7 от "редник":В ЕС няма управляващи.това да не ти е Русия
19:31 20.09.2026
22 Търновец
Коментиран от #26, #30
19:31 20.09.2026
23 Алексбг
Коментиран от #25
19:33 20.09.2026
24 Пръцковотото
До коментар #19 от "И Киев е Руски":Заминавай на село да плашиш гаргите,ТУК НЕ ВЪРВИШ!!
19:34 20.09.2026
25 хаха
До коментар #23 от "Алексбг":Сигурно сигурно ... московитския орк се е размечтал пак. Типичната мека китка.
Споразумението е същото като това от 1951 бе ТИКВО. ХАХАХА!
19:35 20.09.2026
26 Дърт пръдльооо
До коментар #22 от "Търновец":В България няма американски военни бази.НЕ ДРАСКАЙ ГЛУПОСТИ!!
Коментиран от #29
19:36 20.09.2026
27 хаха
Мисирките и те не знаят къде се намират. ХАХАХА
"10 януари 2026 г. — От 1951 г. насам САЩ имат споразумение, което им дава правото да поддържат практически неограничен брой военни бази в Гренландия."
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.
Как е неграмотници? Добре ли е??? ХАХАХА
Коментиран от #32
19:37 20.09.2026
28 хаха
Нищо чудно че балкано-ориенталските пит3кантропи му се слагаха на оранЖутана.
И те са кухоглави като него. Капуттинци наkeндзани.
19:40 20.09.2026
29 Търновец
До коментар #26 от "Дърт пръдльооо":Лапуркай бре лепилар пуешиввв 👈
19:42 20.09.2026
30 Бързо при доктора
До коментар #22 от "Търновец":дано да не е късно.
19:43 20.09.2026
31 хаха
Мързи ги да гледат, а тръгнали да се плюнчат. Първосигнални жуотни безполезни.
Дай им на тях някакви ТИКВИ, Шопари, Тръмпни и капуттини на тях.
ХАХАХА
Коментиран от #33
19:43 20.09.2026
32 Хи хи хи хи
До коментар #27 от "хаха":Защо те притесняват неграмотниците, те тук са в изобилие.
19:45 20.09.2026
33 А бре
До коментар #31 от "хаха":Я се покажи да те видим бре работливия?Защо се криеш като мишка??
19:48 20.09.2026