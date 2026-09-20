Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран твърди, че е свалил разузнавателен дрон Orbiter
  Тема: Иранската криза

Иран твърди, че е свалил разузнавателен дрон Orbiter

20 Септември, 2026 20:56, обновена 20 Септември, 2026 21:00 1 540 16

  • иран-
  • ормузски проток-
  • orbiter-
  • дрон-
  • военни

Според агенция Mehr безпилотният апарат е бил прехванат над Ормузския проток, но засега няма независимо потвърждение.

Иран твърди, че е свалил разузнавателен дрон Orbiter - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската армия съобщи, че е прехванала и унищожила разузнавателен безпилотен летателен апарат Orbiter над Ормузкия проток.

Информацията е разпространена от иранската информационна агенция Mehr, която се позовава на официално съобщение на военните. Според него инцидентът е станал на 20 септември около 18:30 часа местно време.

Дронът е бил поразен от иранската ПВО

По данни на иранската армия безпилотният апарат е бил открит и поразен от системите за противовъздушна отбрана.

Военните заявяват, че операцията е проведена в югоизточната част на страната като част от националната система за противовъздушна отбрана.

Иранската страна определя Orbiter като разузнавателен дрон, но не предоставя допълнителни подробности за неговия оператор или конкретната му задача.

Инцидентът е станал над стратегически важния проток

Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за международните доставки на петрол и природен газ.

Районът е под засилено военно наблюдение на фона на продължаващото напрежение между Иран, САЩ и Израел.

През последните седмици Иран многократно е съобщавал за прехващане на безпилотни апарати в района. Част от тези твърдения не са били независимо потвърдени.

Няма реакция от предполагаемия оператор

Към момента няма публично потвърждение от американската страна относно твърдението за сваления Orbiter, нито информация кой е управлявал апарата.

Иранските власти не съобщават за жертви или материални щети в резултат на инцидента.

Случаят идва на фона на повишеното военно напрежение около Ормузкия проток и засиленото използване на разузнавателни и безпилотни системи в региона.

Източници: Mehr


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    13 1 Отговор
    Това не е инцидент.
    Инцидент е, ако нещо се повреди и падне сам...

    21:09 20.09.2026

  • 3 Путин

    3 6 Отговор
    Ние не можем, понеже Сорос ни забрани и ни каза сме прсти.

    Коментиран от #8

    21:11 20.09.2026

  • 4 да не ти пука

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пускай си VPN и хич да не ти пука.
    Мен са ме блокирали над 100 пъти, даже и в момента.

    21:12 20.09.2026

  • 5 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    И къде е новината?
    Персите за разлика от руснаците ги свалят тия дронове постоянно над международни води.
    Да не говорим че имат и дронове които са ги приземили без никкви повреди.

    21:15 20.09.2026

  • 6 Тов. ЧЛЕНИН

    2 6 Отговор
    Радвайте се , таваришчи . Вас горивата не ви бъркат , в Болгарии . Или сте в роZZии ? А у нас нету .

    21:23 20.09.2026

  • 7 Ц А Р Путин

    5 1 Отговор
    52 MQ-9 свалени станаха в сряда 16-ти

    21:24 20.09.2026

  • 8 Виждам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Че е бил откровен.

    21:25 20.09.2026

  • 9 Ахмед

    11 1 Отговор
    САЩ затънаха в тоя конфликт повече отколкото във Виетнам.

    Коментиран от #10, #11

    21:29 20.09.2026

  • 10 Интересно

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ахмед":

    Във Виетнам са убити 56 000 американци?!?

    Коментиран от #12, #13

    21:32 20.09.2026

  • 11 Аамеде ,

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ахмед":

    Тя и роZZийката върви по тоя път .. Няма помощ от приятел . Надскочи ПСВ

    21:35 20.09.2026

  • 12 Гулаг

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно":

    У нас больше ..

    21:37 20.09.2026

  • 13 Ахмед

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно":

    Американците още не са стъпили сухоземно в Иран, а вече са и разорени. Ако посмеят да влезнат сухоземно, и жертвите ще са много повече от тия 56 000 във Виетнам.

    21:39 20.09.2026

  • 14 сащисан кравар

    7 1 Отговор
    Пак разплакаха Бай Дончо😂 Утре пак, ще изтрива с гумичка Иран от картата🥳

    21:42 20.09.2026

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    0 6 Отговор
    МОЛЛИТЕ ХВЪРЛЯТ ВЪВ ВЪЗДУХА
    ТЮРБАНИ ОТ ВЪЗТОРГ...😀
    АПРОПО ... ПОБЕДИТЕ НА МОЛЛИТЕ
    НАД АМЕРИКАНИЯ СА СЪЩИТЕ
    КАКТО НА ХАЙДУТИТЕ С
    ТОПОВЕ ОТ ЧЕРЕША НАД ОСМААН АГА😀

    22:03 20.09.2026

  • 16 Айтолата

    0 0 Отговор
    Много е просто - Америка си обира крушите от Арабския полуострое ,плаща ни обезщетение ,сваля ни санкциите Израел си сяда на з..а и спира убийствата на араби ,възстановява Газа ,признава Палестина ,плаща ни обезщетения ...
    И тогава всички ще заживеем добре

    22:29 20.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания