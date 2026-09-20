Иран твърди, че е свалил разузнавателен дрон Orbiter

Иранската армия съобщи, че е прехванала и унищожила разузнавателен безпилотен летателен апарат Orbiter над Ормузкия проток.

Информацията е разпространена от иранската информационна агенция Mehr, която се позовава на официално съобщение на военните. Според него инцидентът е станал на 20 септември около 18:30 часа местно време.

Дронът е бил поразен от иранската ПВО

По данни на иранската армия безпилотният апарат е бил открит и поразен от системите за противовъздушна отбрана.

Военните заявяват, че операцията е проведена в югоизточната част на страната като част от националната система за противовъздушна отбрана.

Иранската страна определя Orbiter като разузнавателен дрон, но не предоставя допълнителни подробности за неговия оператор или конкретната му задача.

Инцидентът е станал над стратегически важния проток

Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за международните доставки на петрол и природен газ.

Районът е под засилено военно наблюдение на фона на продължаващото напрежение между Иран, САЩ и Израел.

През последните седмици Иран многократно е съобщавал за прехващане на безпилотни апарати в района. Част от тези твърдения не са били независимо потвърдени.

Няма реакция от предполагаемия оператор

Към момента няма публично потвърждение от американската страна относно твърдението за сваления Orbiter, нито информация кой е управлявал апарата.

Иранските власти не съобщават за жертви или материални щети в резултат на инцидента.

Случаят идва на фона на повишеното военно напрежение около Ормузкия проток и засиленото използване на разузнавателни и безпилотни системи в региона.

Източници: Mehr