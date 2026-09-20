Иран твърди, че е свалил разузнавателен дрон Orbiter

Иранската армия съобщи, че е прехванала и унищожила разузнавателен безпилотен летателен апарат Orbiter над Ормузкия проток.
Информацията е разпространена от иранската информационна агенция Mehr, която се позовава на официално съобщение на военните. Според него инцидентът е станал на 20 септември около 18:30 часа местно време.
Дронът е бил поразен от иранската ПВО
По данни на иранската армия безпилотният апарат е бил открит и поразен от системите за противовъздушна отбрана.
Военните заявяват, че операцията е проведена в югоизточната част на страната като част от националната система за противовъздушна отбрана.
Иранската страна определя Orbiter като разузнавателен дрон, но не предоставя допълнителни подробности за неговия оператор или конкретната му задача.
Инцидентът е станал над стратегически важния проток
Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за международните доставки на петрол и природен газ.
Районът е под засилено военно наблюдение на фона на продължаващото напрежение между Иран, САЩ и Израел.
През последните седмици Иран многократно е съобщавал за прехващане на безпилотни апарати в района. Част от тези твърдения не са били независимо потвърдени.
Няма реакция от предполагаемия оператор
Към момента няма публично потвърждение от американската страна относно твърдението за сваления Orbiter, нито информация кой е управлявал апарата.
Иранските власти не съобщават за жертви или материални щети в резултат на инцидента.
Случаят идва на фона на повишеното военно напрежение около Ормузкия проток и засиленото използване на разузнавателни и безпилотни системи в региона.
Източници: Mehr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Инцидент е, ако нещо се повреди и падне сам...
21:09 20.09.2026
3 Путин
Коментиран от #8
21:11 20.09.2026
4 да не ти пука
До коментар #1 от "Пич":Пускай си VPN и хич да не ти пука.
Мен са ме блокирали над 100 пъти, даже и в момента.
21:12 20.09.2026
5 ?????
И къде е новината?
Персите за разлика от руснаците ги свалят тия дронове постоянно над международни води.
Да не говорим че имат и дронове които са ги приземили без никкви повреди.
21:15 20.09.2026
6 Тов. ЧЛЕНИН
21:23 20.09.2026
7 Ц А Р Путин
21:24 20.09.2026
8 Виждам
До коментар #3 от "Путин":Че е бил откровен.
21:25 20.09.2026
9 Ахмед
Коментиран от #10, #11
21:29 20.09.2026
10 Интересно
До коментар #9 от "Ахмед":Във Виетнам са убити 56 000 американци?!?
Коментиран от #12, #13
21:32 20.09.2026
11 Аамеде ,
До коментар #9 от "Ахмед":Тя и роZZийката върви по тоя път .. Няма помощ от приятел . Надскочи ПСВ
21:35 20.09.2026
12 Гулаг
До коментар #10 от "Интересно":У нас больше ..
21:37 20.09.2026
13 Ахмед
До коментар #10 от "Интересно":Американците още не са стъпили сухоземно в Иран, а вече са и разорени. Ако посмеят да влезнат сухоземно, и жертвите ще са много повече от тия 56 000 във Виетнам.
21:39 20.09.2026
14 сащисан кравар
21:42 20.09.2026
15 НИЩО МУ НЯМА
ТЮРБАНИ ОТ ВЪЗТОРГ...😀
АПРОПО ... ПОБЕДИТЕ НА МОЛЛИТЕ
НАД АМЕРИКАНИЯ СА СЪЩИТЕ
КАКТО НА ХАЙДУТИТЕ С
ТОПОВЕ ОТ ЧЕРЕША НАД ОСМААН АГА😀
22:03 20.09.2026
16 Айтолата
И тогава всички ще заживеем добре
22:29 20.09.2026