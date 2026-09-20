Тайвански министър пристига в Китай

Тайванският министър на труда Хун Сун-хан се очаква да пристигне в Нанкин в неделя за участие в министерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС/APEC), насрочена за 21 септември. Посещението привлича особено внимание, тъй като той ще бъде първият ръководител на министерство от администрацията на президента Лай Чин-те, който пътува до континентален Китай.

Форумът в Нанкин е посветен на развитието на човешките ресурси. Китайските домакини посочват три основни теми – насърчаване на качествената заетост, инвестиции в професионални умения и по-устойчиви системи за социална защита. Очаква се да бъдат обсъдени и последиците от изкуствения интелект и технологичните промени върху пазара на труда.

Посещението се случва при продължаващо политическо напрежение между Пекин и Тайпе. Хун заяви преди пътуването, че Тайван ще се придържа към принципите на „равнопоставено участие и взаимно достойнство“ в рамките на АТИС. Тайван участва в организацията от 1991 г. под името „Китайски Тайпе“.

От китайска страна позицията е различна. Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет заяви, че участието на тайвански представители ще бъде уреждано в съответствие с принципа „един Китай“, съществуващите меморандуми и практиката на АТИС. Тайпе отхвърля тезата, че неговото членство в организацията е подчинено на този принцип и настоява, че е пълноправен член на форума.

Допълнително внимание предизвика и въпросът с документите, с които Хун ще влезе в Китай. Според информация на Taipei Times, тайванската страна е получила уверение, че той може да използва официалната покана за срещата. Източници в Тайпе обаче допускат, че китайските власти биха могли административно да му издадат т.нар. разрешително за тайвански сънародници – документ, който Пекин използва за тайвански граждани, тъй като не признава тайванските паспорти като международни документи за пътуване до континентален Китай. Китайските власти не са дали конкретен публичен отговор по този въпрос.

Тайванските власти са извършили и оценка на рисковете, свързани с посещението. Съветът по въпросите на континентален Китай в Тайпе заяви, че рискът е „управляем“, като се позова на факта, че други тайвански представители вече са участвали без инциденти в срещи на АТИС в Китай през тази година.