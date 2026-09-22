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ЕС не успя да удължи санкциите срещу Путин
  Тема: Украйна

ЕС не успя да удължи санкциите срещу Путин

22 Септември, 2026 05:10, обновена 22 Септември, 2026 05:14 1 101 16

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  • украйна-
  • путин-
  • брюксел

Посланиците на блока ще опитат отново на 22 септември сутринта

ЕС не успя да удължи санкциите срещу Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комитетът на постоянните представители на ЕС не успя на 21 септември да вземе решение за удължаване на санкциите за нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, а следващата среща е насрочена за 22 септември в 9:00 ч. българско време.

По данни на източници на Европейската правда в Брюксел разговорите са били за удължаване на санкционния режим с 36 месеца, или три години. Спорът е засягал персоналните ограничения срещу Владимир Путин, Сергей Лавров, Виктор Медведчук, Виктор Янукович и още около 3000 физически и юридически лица.

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Един от източниците, цитиран от Европейската правда, заявява: „не всички държави изпратиха резултатите от гласуването“.

Компромисният вариант е предвиждал от списъка да бъдат извадени Алишер Усманов и Михаил Фридман по искане на Словакия и Франция.

До късно снощи не е било постигнато единодушие по продължаването на санкциите, а новото гласуване е насрочено за сутринта на 22 септември.

Източници: Европейская правда


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    05:19 22.09.2026

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  • 3 Наложете санкции на киевската хунта!

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  • 4 Наложете санкции на киевската хунта!

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    05:30 22.09.2026

  • 5 ДОЖИВОЪТЕН ЗАТВОР ЗА ФФАШУБИЙЦИТЕ НАЦИТА

    9 2 Отговор
    ЧЕРНАТА ЧУМА , НАЙ- ВЪРЛАТА ДДАЛВЕРАДЖИЙКАА , НАЧЕЛО НА ФФАШИСТКАТА ОРДА ДДАЛАВЕРАДЖИИ ККРЪВОЖАДНИ ФФАШАГИ , ЗА ВОЙНАТА СИ НИ ОГРАБИХА С НАД 800 МИЛЯРД ЕВРО, И ЗА ПОДХРАНЕ НА СЪЩИТЕ КАТО ТЯХ ХХУНТАДЖИИ ППРОКСАТА , НУБИЙЦИ НА МИЛИОНИ!!
    УКРАИНСКИЯ НАРОД ЗАПОЧНА ДА СЕ УСЕЩА , ДАНО ПО-СКОРО , ЧЕ ДА ОБЪРНЕ ОРЪЖИЕТО СИ С/У ВАС ! И ТОВА ЩЕ СТАНЕ ! НАРОДА РАЗБРА ,ЧЕ ММРАТ ЗА ФФАШИСТКИТЕ ИМ ККЪВОЖАДНИ МЕРАЦИ , И ЧЕ ТОВА НЕ Е ТЯХНА ВОЙНА !!!УУМИРАТ ЗАРАДИ НАЦИТКИТЕ ИЗЧАДИЯ , УБИЙЦИ!!

    05:36 22.09.2026

  • 6 Краварска медия

    10 0 Отговор
    мисирка новинарка бате... кво значи санкциите срещу путин? А? ако го нямаше Путин нямаше да има санкции сигурно

    05:44 22.09.2026

  • 7 Механик

    8 0 Отговор
    Да смяташ че може да оправиш простреляният си крак като простреляш и другия е направо пример достоен за учебниците по психиатрия.
    Фолксваген затваря повече от половината си заводи, Бош и Сименс едва кретат, а вчера и Варта е обявила несъстоятелност...
    ВАРТА, името на всичко което е батерия... представяте ли си?????

    Коментиран от #8, #12, #16

    05:52 22.09.2026

  • 8 Боже мой!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Варта! Дано да я купят китайците и да продължи работа! Имам ДВА АКУМУЛАТОРА Варта, понеже карам много малко и като се изтощи от престой единия, поставям втория зареден.

    05:57 22.09.2026

  • 9 Факти

    6 0 Отговор
    ЕССР не успя да удължи санкциите срещу Путин

    05:59 22.09.2026

  • 10 Механик

    1 7 Отговор
    А бензин кога ще пускат в блатото, нали уж след изборите, каза ли нещо ботокса!

    05:59 22.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    бензин и солярка няма в блатата, що така, кво вика бункерния!

    Коментиран от #14

    06:00 22.09.2026

  • 12 Дано китайците купят ВАРТА!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Те имат нова технология на LiON стартови акумулатори, които не се саморазреждат при престой. Китай е това, което бяха САЩ, Япония и Германия в миналото. Мотор на прогреса!

    06:02 22.09.2026

  • 13 Иван

    3 0 Отговор
    Ще гласуват по шест пъти на ден.

    06:05 22.09.2026

  • 14 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Какво е положението на кървавата бандеровска хунта? Имат ли бензиностанции, бензин и дизел? При над три пъти намаляло население, не са им нужни.

    Коментиран от #15

    06:05 22.09.2026

  • 15 Последния Софиянец

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Интересно":

    Имат всичко, Запада им дава, на вас няма кой да ви даде парче хляб, копейка безмозъчна.

    06:07 22.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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