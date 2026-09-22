ЕС не успя да удължи санкциите срещу Путин

Комитетът на постоянните представители на ЕС не успя на 21 септември да вземе решение за удължаване на санкциите за нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, а следващата среща е насрочена за 22 септември в 9:00 ч. българско време.
По данни на източници на Европейската правда в Брюксел разговорите са били за удължаване на санкционния режим с 36 месеца, или три години. Спорът е засягал персоналните ограничения срещу Владимир Путин, Сергей Лавров, Виктор Медведчук, Виктор Янукович и още около 3000 физически и юридически лица.
Един от източниците, цитиран от Европейската правда, заявява: „не всички държави изпратиха резултатите от гласуването“.
Компромисният вариант е предвиждал от списъка да бъдат извадени Алишер Усманов и Михаил Фридман по искане на Словакия и Франция.
До късно снощи не е било постигнато единодушие по продължаването на санкциите, а новото гласуване е насрочено за сутринта на 22 септември.
Източници: Европейская правда
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А рижавия прави каквото си иска с ЕС
05:19 22.09.2026
2 Име
Проектът за държавен бюджет на Украйна за 2027 г. беше публикуван на официалния уебсайт на Върховната рада . В него се прогнозира дефицит от 37 милиарда долара и увеличение на държавния дълг до 276 милиарда долара. Украинският премиер Сергий Корецки обяви, че през следващата година близо 44% от брутния вътрешен продукт (БВП), еквивалентен на 109 милиарда долара, е планирано да бъде отделен за военни цели.
05:20 22.09.2026
3 Наложете санкции на киевската хунта!
05:23 22.09.2026
4 Наложете санкции на киевската хунта!
05:30 22.09.2026
5 ДОЖИВОЪТЕН ЗАТВОР ЗА ФФАШУБИЙЦИТЕ НАЦИТА
УКРАИНСКИЯ НАРОД ЗАПОЧНА ДА СЕ УСЕЩА , ДАНО ПО-СКОРО , ЧЕ ДА ОБЪРНЕ ОРЪЖИЕТО СИ С/У ВАС ! И ТОВА ЩЕ СТАНЕ ! НАРОДА РАЗБРА ,ЧЕ ММРАТ ЗА ФФАШИСТКИТЕ ИМ ККЪВОЖАДНИ МЕРАЦИ , И ЧЕ ТОВА НЕ Е ТЯХНА ВОЙНА !!!УУМИРАТ ЗАРАДИ НАЦИТКИТЕ ИЗЧАДИЯ , УБИЙЦИ!!
05:36 22.09.2026
6 Краварска медия
05:44 22.09.2026
7 Механик
Фолксваген затваря повече от половината си заводи, Бош и Сименс едва кретат, а вчера и Варта е обявила несъстоятелност...
ВАРТА, името на всичко което е батерия... представяте ли си?????
Коментиран от #8, #12, #16
05:52 22.09.2026
8 Боже мой!
До коментар #7 от "Механик":Варта! Дано да я купят китайците и да продължи работа! Имам ДВА АКУМУЛАТОРА Варта, понеже карам много малко и като се изтощи от престой единия, поставям втория зареден.
05:57 22.09.2026
9 Факти
05:59 22.09.2026
10 Механик
05:59 22.09.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #14
06:00 22.09.2026
12 Дано китайците купят ВАРТА!
До коментар #7 от "Механик":Те имат нова технология на LiON стартови акумулатори, които не се саморазреждат при престой. Китай е това, което бяха САЩ, Япония и Германия в миналото. Мотор на прогреса!
06:02 22.09.2026
13 Иван
06:05 22.09.2026
14 Интересно
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Какво е положението на кървавата бандеровска хунта? Имат ли бензиностанции, бензин и дизел? При над три пъти намаляло население, не са им нужни.
Коментиран от #15
06:05 22.09.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Интересно":Имат всичко, Запада им дава, на вас няма кой да ви даде парче хляб, копейка безмозъчна.
06:07 22.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.