ЕС не успя да удължи санкциите срещу Путин

Комитетът на постоянните представители на ЕС не успя на 21 септември да вземе решение за удължаване на санкциите за нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, а следващата среща е насрочена за 22 септември в 9:00 ч. българско време.

По данни на източници на Европейската правда в Брюксел разговорите са били за удължаване на санкционния режим с 36 месеца, или три години. Спорът е засягал персоналните ограничения срещу Владимир Путин, Сергей Лавров, Виктор Медведчук, Виктор Янукович и още около 3000 физически и юридически лица.

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Един от източниците, цитиран от Европейската правда, заявява: „не всички държави изпратиха резултатите от гласуването“.

Компромисният вариант е предвиждал от списъка да бъдат извадени Алишер Усманов и Михаил Фридман по искане на Словакия и Франция.

До късно снощи не е било постигнато единодушие по продължаването на санкциите, а новото гласуване е насрочено за сутринта на 22 септември.

Източници: Европейская правда