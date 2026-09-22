Летищата в североизточните щати възстановяват полетите

Летищата в североизточната част на САЩ започват да се връщат към нормална работа след техническия срив, който на 21 септември 2026 г. доведе до ограничения на полетите и наземното обслужване в няколко големи аерогари.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че „телекомуникационните линии бяха ремонтирани, работата на летищата на североизток се възобновява“. В същото време той предупреди, че изчистването на закъсненията, натрупани след прекъсването, ще отнеме няколко дни.

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Причината за проблема е повреда на оптичен кабел в Ню Джърси, нанесена при строителни работи на железопътната компания Amtrak, съобщиха американските власти. Заради инцидента Федералната авиационна администрация на САЩ ограничи полетите, включително на летищата Джон Ф. Кенеди, Ла Гуардия, Тетерборо, Уестчестър, Нюарк и Филаделфия.

Сред засегнатите полети беше и правителственият самолет с президента на България Илияна Йотова, който кацна в Бостън вместо в Ню Йорк, съобщи БНТ. Йотова трябва да участва в общополитическата дискусия на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, която започва във вторник в Ню Йорк.

Източници: Федерална авиационна администрация, БНТ