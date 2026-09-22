Руски удар по Киев рани четирима души

Четирима души са пострадали при нощна руска атака срещу Киев, а в Днепровския район е частично разрушен жилищен пететажен блок, съобщи ГСЧС.

По данни на спасителите в сградата е избухнал пожар в сутеренa. По-късно са установени разрушения на първия етаж и сериозни щети по фасадата.

Екипите на службите за спешна помощ са извадили 15 жители от повредената сграда. Трима от ранените са били откарани в болница.

Последици от удара са отчетени и в Дарницки район на украинската столица, където на територията на частна къща е горяло дърво.

Източници: Украинска правда, ГСЧС