Руски удар по Киев рани четирима души

Четирима души са пострадали при нощна руска атака срещу Киев, а в Днепровския район е частично разрушен жилищен пететажен блок, съобщи ГСЧС.
По данни на спасителите в сградата е избухнал пожар в сутеренa. По-късно са установени разрушения на първия етаж и сериозни щети по фасадата.
Екипите на службите за спешна помощ са извадили 15 жители от повредената сграда. Трима от ранените са били откарани в болница.
Последици от удара са отчетени и в Дарницки район на украинската столица, където на територията на частна къща е горяло дърво.
Източници: Украинска правда, ГСЧС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
05:57 22.09.2026
2 Последния цървул
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я провери в сутерена на панелката да няма пожар.
05:59 22.09.2026
3 Хахаха
Коментиран от #5
06:01 22.09.2026
4 Каунь
06:02 22.09.2026
5 Соломон
До коментар #3 от "Хахаха":И какво точно искаш да ти кажат за убитите и ранените.Имената или кога са родени
Коментиран от #7
06:07 22.09.2026
6 Защо
06:16 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.