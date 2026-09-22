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Руски удар по Киев рани четирима души
  Тема: Украйна

Руски удар по Киев рани четирима души

22 Септември, 2026 05:15, обновена 22 Септември, 2026 05:16 616 7

  • киев-
  • украйна-
  • гсчс-
  • руска атака-
  • днепровски район

Пожар и частични разрушения са нанесени на жилищен блок в Днепровския район, а 15 души са били спасени от сградата.

Руски удар по Киев рани четирима души - 1
Снимка: ГСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са пострадали при нощна руска атака срещу Киев, а в Днепровския район е частично разрушен жилищен пететажен блок, съобщи ГСЧС.

По данни на спасителите в сградата е избухнал пожар в сутеренa. По-късно са установени разрушения на първия етаж и сериозни щети по фасадата.

Екипите на службите за спешна помощ са извадили 15 жители от повредената сграда. Трима от ранените са били откарани в болница.

Последици от удара са отчетени и в Дарницки район на украинската столица, където на територията на частна къща е горяло дърво.

Източници: Украинска правда, ГСЧС


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    А бензин и солярка няма в блатата, що така, кво вика бункерния!

    Коментиран от #2

    05:57 22.09.2026

  • 2 Последния цървул

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я провери в сутерена на панелката да няма пожар.

    05:59 22.09.2026

  • 3 Хахаха

    4 0 Отговор
    Защо ПумяраГанеф не каже кои/какви са пострадалите и от кой ЕвроПедераскиНаеменКорпус са?

    Коментиран от #5

    06:01 22.09.2026

  • 4 Каунь

    1 3 Отговор
    Мослаята и тази нощ гори, все па план

    06:02 22.09.2026

  • 5 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    И какво точно искаш да ти кажат за убитите и ранените.Имената или кога са родени

    Коментиран от #7

    06:07 22.09.2026

  • 6 Защо

    1 1 Отговор
    само четирима ? Да се вземат мерки немедленно !

    06:16 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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