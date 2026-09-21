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Полша иска до 15 000 американски военни на своя територия
  Тема: Украйна

Полша иска до 15 000 американски военни на своя територия

21 Септември, 2026 18:52 487 19

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  • американски военни

Варшава планира поетапно разширяване на американското военно присъствие до 2039 г. на фона на продължаващата война в Украйна

Полша иска до 15 000 американски военни на своя територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша иска да увеличи американското военно присъствие на своя територия до 15 000 военнослужещи. Това заяви заместник-министърът на отбраната Станислав Взятек пред радио RMF, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Планът предвижда около 10 000 американски военни да бъдат разположени на ротационен принцип, а между 3500 и 5000 да бъдат постоянно дислоцирани в страната. В момента в Полша има между 6500 и 7000 американски военнослужещи на ротационна основа.

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Американският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е постигнат „значителен напредък“ към създаването на постоянна американска военна база в Полша. В същото време Вашингтон извършва преглед на американското военно присъствие в Европа.

Според Взятек разширяването на американския контингент ще се извършва поетапно и трябва да бъде реализирано до 2039 г.

Варшава обосновава засилването на отбранителното си присъствие с рисковете, свързани с войната на Русия срещу Украйна. Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за възможни „хибридни“ заплахи срещу съюзниците на Киев, включително инциденти с дронове и ракети.

Полша, която е член на НАТО и ЕС и се намира на източния фланг на Алианса, е сред държавите от НАТО с най-високи разходи за отбрана. Те възлизат на близо 5% от брутния вътрешен продукт.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    9 1 Отговор
    15 000 кърлежа?

    18:55 21.09.2026

  • 2 Русия

    14 1 Отговор
    Докарайте ги краварите,той Орешника се разделя на 6,ще има по малко за всички,но от сърце !

    Коментиран от #13

    18:55 21.09.2026

  • 3 Вова

    1 11 Отговор
    В бункерът съм

    18:56 21.09.2026

  • 4 Малко

    14 1 Отговор
    Ли са им украинците? Нали бяха най-добрата армия в Европа и нейни защитници?

    18:56 21.09.2026

  • 5 Радев

    1 9 Отговор
    За родину...ъъ..за българия

    Коментиран от #11

    18:58 21.09.2026

  • 6 точка

    9 1 Отговор
    Тези не залагат ли на губещ кон?

    19:03 21.09.2026

  • 7 Шопо

    10 2 Отговор
    Който не иска са храни своята армия храни чужда армия.

    19:04 21.09.2026

  • 8 Дойче зеле

    5 1 Отговор
    И кралете от Персийския залив ги храниха.... Загуба пари и ... илюзия

    19:08 21.09.2026

  • 9 Полша

    6 1 Отговор
    ми напомня на "Умно село" по Д. Донев.

    Коментиран от #16

    19:09 21.09.2026

  • 10 Мелинда

    3 0 Отговор
    На мен да изпратят само двама, стига са ми.

    19:10 21.09.2026

  • 11 Грошо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Радев":

    ТЪПАНАР.

    19:12 21.09.2026

  • 12 факуса

    2 1 Отговор
    о безумни ляхи и що са ви говеда нали бяхте силни и велики а и сте нато,за какво плащате

    19:19 21.09.2026

  • 13 Том

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Русия":

    Кой орешник на дърва и въглища с лампов двигател

    19:20 21.09.2026

  • 14 Путин

    2 0 Отговор
    Ще изпратя 150 000 корейци да ги изгонят!

    19:26 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Полша":

    Орбан и Фицо?

    19:27 21.09.2026

  • 17 Не е заради Русия

    3 0 Отговор
    НЕеее... ,не е заради Русия. Поляците ще ползват янките за прокси срещу немците. Предстои преконфигуриране на Централна Европа. Украйна се разпада - Унгария и Румъния си вземат ЗакарпАтието и Буковина. Хиената Полша точи лиги за Галиция ,НоОоо ! Но при това положение трябва да върне Силезия,Померания,Източна Прусия и Данциг на Германия! Затова са им американците - да ги пазят от немците и ХиЕната нищо да не поврЪща.

    19:32 21.09.2026

  • 18 Чакалите на Пентагона

    1 0 Отговор
    ген.Пилсудски, от Оня Свет.

    19:32 21.09.2026

  • 19 Мич

    2 0 Отговор
    Нали бяхте най-силната армия в Европа, защо са ви янки.

    19:33 21.09.2026

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