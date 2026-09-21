Полша иска до 15 000 американски военни на своя територия

Полша иска да увеличи американското военно присъствие на своя територия до 15 000 военнослужещи. Това заяви заместник-министърът на отбраната Станислав Взятек пред радио RMF, цитиран от Франс прес, предава БТА.
Планът предвижда около 10 000 американски военни да бъдат разположени на ротационен принцип, а между 3500 и 5000 да бъдат постоянно дислоцирани в страната. В момента в Полша има между 6500 и 7000 американски военнослужещи на ротационна основа.
Американският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е постигнат „значителен напредък“ към създаването на постоянна американска военна база в Полша. В същото време Вашингтон извършва преглед на американското военно присъствие в Европа.
Според Взятек разширяването на американския контингент ще се извършва поетапно и трябва да бъде реализирано до 2039 г.
Варшава обосновава засилването на отбранителното си присъствие с рисковете, свързани с войната на Русия срещу Украйна. Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за възможни „хибридни“ заплахи срещу съюзниците на Киев, включително инциденти с дронове и ракети.
Полша, която е член на НАТО и ЕС и се намира на източния фланг на Алианса, е сред държавите от НАТО с най-високи разходи за отбрана. Те възлизат на близо 5% от брутния вътрешен продукт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
18:55 21.09.2026
2 Русия
Коментиран от #13
18:55 21.09.2026
3 Вова
18:56 21.09.2026
4 Малко
18:56 21.09.2026
5 Радев
Коментиран от #11
18:58 21.09.2026
6 точка
19:03 21.09.2026
7 Шопо
19:04 21.09.2026
8 Дойче зеле
19:08 21.09.2026
9 Полша
Коментиран от #16
19:09 21.09.2026
10 Мелинда
19:10 21.09.2026
11 Грошо
До коментар #5 от "Радев":ТЪПАНАР.
19:12 21.09.2026
12 факуса
19:19 21.09.2026
13 Том
До коментар #2 от "Русия":Кой орешник на дърва и въглища с лампов двигател
19:20 21.09.2026
14 Путин
19:26 21.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А Путин
До коментар #9 от "Полша":Орбан и Фицо?
19:27 21.09.2026
17 Не е заради Русия
19:32 21.09.2026
18 Чакалите на Пентагона
19:32 21.09.2026
19 Мич
19:33 21.09.2026