Полша иска до 15 000 американски военни на своя територия

Полша иска да увеличи американското военно присъствие на своя територия до 15 000 военнослужещи. Това заяви заместник-министърът на отбраната Станислав Взятек пред радио RMF, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Планът предвижда около 10 000 американски военни да бъдат разположени на ротационен принцип, а между 3500 и 5000 да бъдат постоянно дислоцирани в страната. В момента в Полша има между 6500 и 7000 американски военнослужещи на ротационна основа.

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Американският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е постигнат „значителен напредък“ към създаването на постоянна американска военна база в Полша. В същото време Вашингтон извършва преглед на американското военно присъствие в Европа.

Според Взятек разширяването на американския контингент ще се извършва поетапно и трябва да бъде реализирано до 2039 г.

Варшава обосновава засилването на отбранителното си присъствие с рисковете, свързани с войната на Русия срещу Украйна. Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за възможни „хибридни“ заплахи срещу съюзниците на Киев, включително инциденти с дронове и ракети.

Полша, която е член на НАТО и ЕС и се намира на източния фланг на Алианса, е сред държавите от НАТО с най-високи разходи за отбрана. Те възлизат на близо 5% от брутния вътрешен продукт.