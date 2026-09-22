За първи път: Великобритания изстреля торпедо от дрон

Великобритания и САЩ извършиха изпитателен пуск на тежко торпедо от безпилотния подводен апарат XV Excalibur за първи път, съобщи Ройтерс. Пускът е направен в британски води през миналата седмица като част от сътрудничеството AUKUS с Австралия.

Торпедото е разработено съвместно от САЩ и Австралия и е предназначено за поразяване на кораби и подводници. Британското правителство определи изпитанието като „значителен напредък в бъдещето на подводните технологии“ и „съществен пробив за евроатлантическата сигурност и предимството на НАТО в подводната среда“.

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Какво е Excalibur

Excalibur е 12-метров експериментален апарат с водоизместване 19 тона, който британското правителство определя като най-големия безпилотен подводен апарат, изпробван досега от Кралския флот. Апаратът е построен в Плимут и е първият безпилотен подводен кораб на флота.

По данни на британското правителство през август Кралският флот е управлявал Excalibur от център в Австралия, на повече от 10 000 мили от Плимут. Това е било представено като демонстрация на междуоперативна съвместимост в рамките на AUKUS.

Британски медии по-рано съобщиха, че апаратът може да измине до 1000 морски мили и да остане под вода до пет дни.

Източници: Ройтерс, Британско правителство, Кралски флот