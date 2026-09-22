Президентът на Украйна Владимир Зеленски се е срещнал с директора на ЦРУ Джон Ратклиф на летище Шанън в Ирландия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама източници.
По думите на единия от тях срещата е била в понеделник, 21 септември 2026 г. Друг източник е казал, че двамата са разговаряли по време на дозареждане на самолетите.
И двамата източници са отказали да разкрият подробности от разговора.
Украински медии свързват срещата с посещението на Ратклиф в Москва на 25 август и с изказване на Доналд Тръмп на 28 август, когато той заяви, че от визита на директора на ЦРУ в Москва „е възможно нещо да излезе“.
Припомня се и публикация на Financial Times, според която Ратклиф може да получи по-водеща роля в дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната между Русия и Украйна.
Източници: Ройтерс,
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Проектът за държавен бюджет на Украйна за 2027 г. беше публикуван на официалния уебсайт на Върховната рада . В него се прогнозира дефицит от 37 милиарда долара и увеличение на държавния дълг до 276 милиарда долара. Украинският премиер Сергий Корецки обяви, че през следващата година близо 44% от брутния вътрешен продукт (БВП), еквивалентен на 109 милиарда долара, е планирано да бъде отделен за военни цели.
05:22 22.09.2026
2 Кървавият диктатор от Украйна зелен ски,
05:34 22.09.2026
3 Хмм
05:57 22.09.2026
4 Механик
05:58 22.09.2026
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6 Хмм
06:04 22.09.2026
7 Кървавият диктатор от Украйна зелен ски,
06:13 22.09.2026
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06:36 22.09.2026