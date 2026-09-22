Зеленски се срещна с шефа на ЦРУ в Ирландия

Президентът на Украйна Владимир Зеленски се е срещнал с директора на ЦРУ Джон Ратклиф на летище Шанън в Ирландия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама източници.

По думите на единия от тях срещата е била в понеделник, 21 септември 2026 г. Друг източник е казал, че двамата са разговаряли по време на дозареждане на самолетите.

И двамата източници са отказали да разкрият подробности от разговора.

Украински медии свързват срещата с посещението на Ратклиф в Москва на 25 август и с изказване на Доналд Тръмп на 28 август, когато той заяви, че от визита на директора на ЦРУ в Москва „е възможно нещо да излезе“.

Припомня се и публикация на Financial Times, според която Ратклиф може да получи по-водеща роля в дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Източници: Ройтерс,