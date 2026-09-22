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Мексико и Франция искат край на ветото при масови зверства
  Тема: Избори

Мексико и Франция искат край на ветото при масови зверства

22 Септември, 2026 05:52, обновена 22 Септември, 2026 05:54 521 1

  • мексико-
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  • ооон-
  • съвет за сигурност-
  • вето

Към инициативата вече са се присъединили 128 държави, а Лондон се включва като втори постоянен член на Съвета за сигурност.

Мексико и Франция искат край на ветото при масови зверства - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мексико и Франция подкрепиха инициативата за ограничаване на ветото в Съвета за сигурност на ООН при масови зверства, съобщи мексиканското външно министерство на 21 септември 2026 г. в Ню Йорк, в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В съвместното изявление двете държави приветстват засилените усилия за спиране на използването на вето в случаи на геноцид, престъпления срещу човечеството и тежки военни престъпления.

Текстът на декларацията за доброволно въздържане от вето е представен първоначално от Франция и Мексико през 2015 г. и вече е подкрепен от 128 държави.

Френското външно министерство съобщи, че през последните четири месеца още 21 държави са се присъединили към инициативата.

Британският външен министър Ед Милибанд е обявил присъединяването на Обединеното кралство на министерска среща, с което страната става вторият постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, поел този доброволен ангажимент.

Според съвместното изявление инициативата цели да защитава хората и да насърчава по-ефективен многостранен подход.

„Мексико и Франция приветстват засилените усилия за спиране на използването на вето в Съвета за сигурност на ООН в случаи на масови зверства, като геноцид, престъпления срещу човечеството и тежки военни престъпления“, се казва в комюникето.

Източници: Мексиканско външно министерство, Френско външно министерство


Мексико
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  • 1 Много искат

    4 0 Отговор
    Нека първо станат победители в световна война и велики сили. САЩ и СССР ги спасиха от германския нацизъм и затова имат право на вето!

    06:20 22.09.2026

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