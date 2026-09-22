Мексико и Франция искат край на ветото при масови зверства

Мексико и Франция подкрепиха инициативата за ограничаване на ветото в Съвета за сигурност на ООН при масови зверства, съобщи мексиканското външно министерство на 21 септември 2026 г. в Ню Йорк, в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В съвместното изявление двете държави приветстват засилените усилия за спиране на използването на вето в случаи на геноцид, престъпления срещу човечеството и тежки военни престъпления.

Текстът на декларацията за доброволно въздържане от вето е представен първоначално от Франция и Мексико през 2015 г. и вече е подкрепен от 128 държави.

Френското външно министерство съобщи, че през последните четири месеца още 21 държави са се присъединили към инициативата.

Британският външен министър Ед Милибанд е обявил присъединяването на Обединеното кралство на министерска среща, с което страната става вторият постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, поел този доброволен ангажимент.

Според съвместното изявление инициативата цели да защитава хората и да насърчава по-ефективен многостранен подход.

„Мексико и Франция приветстват засилените усилия за спиране на използването на вето в Съвета за сигурност на ООН в случаи на масови зверства, като геноцид, престъпления срещу човечеството и тежки военни престъпления“, се казва в комюникето.

Източници: Мексиканско външно министерство, Френско външно министерство