Иранският президент замина за САЩ на фона на войната

Иран е готов да отвори отново Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако Съединените щати намалят военния натиск и прекратят блокадата на иранските пристанища. Предложението беше обявено в момент, когато президентът Масуд Пезешкиан отпътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН на фона на продължаващата война между Иран и САЩ.
Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че делегацията на Техеран в Ню Йорк разполага с пълни правомощия за възобновяване на дипломатическите контакти с Вашингтон.
Според него Съединените щати трябва официално да заявят готовност за дипломатическо уреждане на конфликта и след това двете страни да договорят график за последващия процес.
Техеран е предал чрез посредници още на 16 септември предложение за прекратяване на военните действия. Подробностите по евентуално споразумение могат да бъдат обсъдени в Ню Йорк от представители на двете страни чрез посредници.
Въпреки дипломатическите сигнали Пезешкиан няма планирана среща с американския президент Доналд Тръмп в централата на ООН, съобщи иранският представител пред Reuters.
Пезешкиан отпътува от Техеран във вторник сутринта, за да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това го превръща в най-високопоставения ирански представител, посетил САЩ след началото на войната през февруари.
Преди заминаването си иранският президент заяви, че възнамерява категорично да защитава позициите на страната си пред международната общност. Той трябва да направи изказването си пред Общото събрание в сряда.
Външният министър Абас Арагчи вече пристигна в Ню Йорк. Преди пристигането на Пезешкиан той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и заяви, че основната задача на иранската делегация е да защити „правата и интересите на иранския народ“.
Очаква се Арагчи да проведе серия от срещи с външни министри и представители на други държави по време на сесията на ООН.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да....
Явно ,Иран капитулира.
И е за добро
Иран ще бъде на персите!
15:20 22.09.2026
2 Българин
15:20 22.09.2026
3 Перо
15:21 22.09.2026
4 венсеремос
15:22 22.09.2026
5 Да видим как ще кацне
Коментиран от #7
15:23 22.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Таваришч ,
До коментар #5 от "Да видим как ще кацне":11- ти септември мина ..
15:26 22.09.2026
8 дони съчмата миротвореца
Коментиран от #10, #17, #23
15:27 22.09.2026
9 Персите
15:34 22.09.2026
10 Е как да се разбере
До коментар #8 от "дони съчмата миротвореца":Точно така следващия на килимчето е без аналоговия....
Коментиран от #13
15:35 22.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хамаро
Коментиран от #15, #29
15:37 22.09.2026
13 да питам
До коментар #10 от "Е как да се разбере":Подозирам , имаш предвид Малката Ханъма ?
15:40 22.09.2026
14 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #18, #19
15:40 22.09.2026
15 Ротшилд от Берн
До коментар #12 от "Хамаро":Браво, гой. Много си умен.
15:46 22.09.2026
16 Ще сключва СДЕЛКА с Тръмп
15:46 22.09.2026
17 Атина Палада
До коментар #8 от "дони съчмата миротвореца":И с какво ще водят война с Русия? С "тояжки" ли?:) Те нямат оръжия..Русия им ги утализира в Украйна! А за нови да произвеждат им трябват ресурси...Защо ВПК на САЩ спря?! Защото Китай спря износа на редкоземните метали..
Коментиран от #26
15:46 22.09.2026
18 Путин е страхлив като мишчица
До коментар #14 от "Много Известен Съветски Актьор":За да отиде в Киев, трябва да опразнят града.
15:48 22.09.2026
19 Атина Палада
До коментар #14 от "Много Известен Съветски Актьор":Колко си невеж:) Той отива на общото събрание в ООН! Там не е САЩ!
Коментиран от #21, #22, #27
15:50 22.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Херодот Невежия
До коментар #8 от "дони съчмата миротвореца":Преди да има "Голяма война с Русия", ще има съюз на Германия и Русия. И като почнат да изясняват, кой командва тоя съюз, ще започне голямата война!
Така е било и така ще бъде!
Коментиран от #30
15:57 22.09.2026
24 Все едно
16:06 22.09.2026
25 В този...
Коментиран от #28
16:07 22.09.2026
26 Значи
До коментар #17 от "Атина Палада":без оръжие ги бият!?
16:07 22.09.2026
27 Кара Кольо
До коментар #19 от "Атина Палада":ООН се намира точно в САЩ.
Коментиран от #32
16:08 22.09.2026
28 Афина
До коментар #25 от "В този...":И една с хиджаб!
16:08 22.09.2026
29 Или
До коментар #12 от "Хамаро":Пхенян?
16:10 22.09.2026
30 Атина Палада
До коментар #23 от "Херодот Невежия":Не,няма да има война! Русия е последният бастион на европейската цивилизация.Единствената европейска държава,която не беше превзета..
16:11 22.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Атина Палада
До коментар #27 от "Кара Кольо":БреХ, добре ,че ми каза,защото не знаех :))))
Ако отидеш в българското посолство в САЩ ,ти се намираш на българска територия а не на територията на САЩ! Същото е и с ООН !
16:13 22.09.2026