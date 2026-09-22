Иранският президент замина за САЩ на фона на войната

Иран е готов да отвори отново Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако Съединените щати намалят военния натиск и прекратят блокадата на иранските пристанища. Предложението беше обявено в момент, когато президентът Масуд Пезешкиан отпътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН на фона на продължаващата война между Иран и САЩ.

Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че делегацията на Техеран в Ню Йорк разполага с пълни правомощия за възобновяване на дипломатическите контакти с Вашингтон.

Според него Съединените щати трябва официално да заявят готовност за дипломатическо уреждане на конфликта и след това двете страни да договорят график за последващия процес.

Техеран е предал чрез посредници още на 16 септември предложение за прекратяване на военните действия. Подробностите по евентуално споразумение могат да бъдат обсъдени в Ню Йорк от представители на двете страни чрез посредници.

Въпреки дипломатическите сигнали Пезешкиан няма планирана среща с американския президент Доналд Тръмп в централата на ООН, съобщи иранският представител пред Reuters.

Пезешкиан отпътува от Техеран във вторник сутринта, за да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това го превръща в най-високопоставения ирански представител, посетил САЩ след началото на войната през февруари.

Преди заминаването си иранският президент заяви, че възнамерява категорично да защитава позициите на страната си пред международната общност. Той трябва да направи изказването си пред Общото събрание в сряда.

Външният министър Абас Арагчи вече пристигна в Ню Йорк. Преди пристигането на Пезешкиан той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и заяви, че основната задача на иранската делегация е да защити „правата и интересите на иранския народ“.

Очаква се Арагчи да проведе серия от срещи с външни министри и представители на други държави по време на сесията на ООН.