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Иранският президент замина за САЩ на фона на войната

Иранският президент замина за САЩ на фона на войната

22 Септември, 2026 15:15 1 172 32

  • иран-
  • сащ-
  • оон-
  • масуд пезешкиан-
  • доналд тръмп

Техеран предложи сделка за Ормузкия проток

Иранският президент замина за САЩ на фона на войната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е готов да отвори отново Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако Съединените щати намалят военния натиск и прекратят блокадата на иранските пристанища. Предложението беше обявено в момент, когато президентът Масуд Пезешкиан отпътува за Ню Йорк за Общото събрание на ООН на фона на продължаващата война между Иран и САЩ.

Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че делегацията на Техеран в Ню Йорк разполага с пълни правомощия за възобновяване на дипломатическите контакти с Вашингтон.

Според него Съединените щати трябва официално да заявят готовност за дипломатическо уреждане на конфликта и след това двете страни да договорят график за последващия процес.

Техеран е предал чрез посредници още на 16 септември предложение за прекратяване на военните действия. Подробностите по евентуално споразумение могат да бъдат обсъдени в Ню Йорк от представители на двете страни чрез посредници.

Въпреки дипломатическите сигнали Пезешкиан няма планирана среща с американския президент Доналд Тръмп в централата на ООН, съобщи иранският представител пред Reuters.

Пезешкиан отпътува от Техеран във вторник сутринта, за да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това го превръща в най-високопоставения ирански представител, посетил САЩ след началото на войната през февруари.

Преди заминаването си иранският президент заяви, че възнамерява категорично да защитава позициите на страната си пред международната общност. Той трябва да направи изказването си пред Общото събрание в сряда.

Външният министър Абас Арагчи вече пристигна в Ню Йорк. Преди пристигането на Пезешкиан той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и заяви, че основната задача на иранската делегация е да защити „правата и интересите на иранския народ“.

Очаква се Арагчи да проведе серия от срещи с външни министри и представители на други държави по време на сесията на ООН.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да....

    9 15 Отговор
    Тръмп заяви,че ще разговаря само с него, а не с радикалния ислямизъм на КСИР
    Явно ,Иран капитулира.
    И е за добро
    Иран ще бъде на персите!

    15:20 22.09.2026

  • 2 Българин

    4 21 Отговор
    Тръмп няма друг изнор, освен да го арестува! Това очакват американците от него!

    15:20 22.09.2026

  • 3 Перо

    5 20 Отговор
    Тюлените да му нахлупят чувала на главата, като на Мадуро.

    15:21 22.09.2026

  • 4 венсеремос

    13 10 Отговор
    Никакви отстъпки на овчарските щати и на Томпета.Давай Иран Българите са с теб.

    15:22 22.09.2026

  • 5 Да видим как ще кацне

    3 5 Отговор
    Самолета директно на тръмпи в спалнята

    Коментиран от #7

    15:23 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Таваришч ,

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Да видим как ще кацне":

    11- ти септември мина ..

    15:26 22.09.2026

  • 8 дони съчмата миротвореца

    7 3 Отговор
    Ръководството на НАТО призовава страните от алианса да се подготвят за възможна "голяма война" с Русия. Съответният документ беше разпространен от командването на блока сред правителствата на страните членки на НАТО.

    Коментиран от #10, #17, #23

    15:27 22.09.2026

  • 9 Персите

    7 2 Отговор
    имат топки, за разлика от краварите.

    15:34 22.09.2026

  • 10 Е как да се разбере

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "дони съчмата миротвореца":

    Точно така следващия на килимчето е без аналоговия....

    Коментиран от #13

    15:35 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хамаро

    2 2 Отговор
    ООН да се премести в Швейцария.

    Коментиран от #15, #29

    15:37 22.09.2026

  • 13 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е как да се разбере":

    Подозирам , имаш предвид Малката Ханъма ?

    15:40 22.09.2026

  • 14 Много Известен Съветски Актьор

    1 5 Отговор
    Да му обуят анцуг и да му сложат чувал на кратуната и при Мадуро. За да отива в САЩ, явно ще подписва някакво споразумение. Все едно Путин да отиде в Киев да се разходи в центъра. Не че не му се иска, но едва ли ще го приемат с почести.

    Коментиран от #18, #19

    15:40 22.09.2026

  • 15 Ротшилд от Берн

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хамаро":

    Браво, гой. Много си умен.

    15:46 22.09.2026

  • 16 Ще сключва СДЕЛКА с Тръмп

    0 2 Отговор
    Петролът на Тръмп, а от двете страни ба Ормузкия пролив две гигантски статуи на Тръмп, как сочи. Като във Властелина на пръстените. За иранска сметка.

    15:46 22.09.2026

  • 17 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "дони съчмата миротвореца":

    И с какво ще водят война с Русия? С "тояжки" ли?:) Те нямат оръжия..Русия им ги утализира в Украйна! А за нови да произвеждат им трябват ресурси...Защо ВПК на САЩ спря?! Защото Китай спря износа на редкоземните метали..

    Коментиран от #26

    15:46 22.09.2026

  • 18 Путин е страхлив като мишчица

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Много Известен Съветски Актьор":

    За да отиде в Киев, трябва да опразнят града.

    15:48 22.09.2026

  • 19 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Колко си невеж:) Той отива на общото събрание в ООН! Там не е САЩ!

    Коментиран от #21, #22, #27

    15:50 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Херодот Невежия

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "дони съчмата миротвореца":

    Преди да има "Голяма война с Русия", ще има съюз на Германия и Русия. И като почнат да изясняват, кой командва тоя съюз, ще започне голямата война!
    Така е било и така ще бъде!

    Коментиран от #30

    15:57 22.09.2026

  • 24 Все едно

    0 1 Отговор
    1943 Сталин да отиде в Берлин!

    16:06 22.09.2026

  • 25 В този...

    2 1 Отговор
    Сайт коментират само копейки и чалми.Разумните хора го избягват и поради това другите си мислят,че всички мислят като тях.Просто няма смисъл да се спори с тях.Да не говорим,че и редакторите трият смислените коментари.

    Коментиран от #28

    16:07 22.09.2026

  • 26 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    без оръжие ги бият!?

    16:07 22.09.2026

  • 27 Кара Кольо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    ООН се намира точно в САЩ.

    Коментиран от #32

    16:08 22.09.2026

  • 28 Афина

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "В този...":

    И една с хиджаб!

    16:08 22.09.2026

  • 29 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хамаро":

    Пхенян?

    16:10 22.09.2026

  • 30 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Херодот Невежия":

    Не,няма да има война! Русия е последният бастион на европейската цивилизация.Единствената европейска държава,която не беше превзета..

    16:11 22.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кара Кольо":

    БреХ, добре ,че ми каза,защото не знаех :))))
    Ако отидеш в българското посолство в САЩ ,ти се намираш на българска територия а не на територията на САЩ! Същото е и с ООН !

    16:13 22.09.2026