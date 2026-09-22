Макрон и Тръмп обсъдиха енергийно примирие между Русия и Украйна

Френският президент Еманюел Макрон и американският му колега Доналд Тръмп са обсъдили възможността Русия и Украйна взаимно да прекратят ударите срещу енергийната инфраструктура. Идеята за т.нар. енергийно примирие е била сред основните теми на срещата им в Ню Йорк, съобщи Макрон пред журналисти.
Френският лидер определи разговора с Тръмп като „много добър“ и „много конструктивен“. Двамата са обсъдили подробно войната в Украйна и необходимостта Киев да получи допълнителни средства за противовъздушна отбрана.
Макрон постави специален акцент върху необходимостта от по-бързи доставки на ракети прехващачи за Украйна, които според него са ключови за защитата на страната от въздушните атаки.
Другият основен въпрос е бил евентуален мораториум върху атаките срещу енергийния сектор. Макрон не разкри подробности за възможните условия на подобна договореност, но заяви, че ще обсъди предложението и с украинския президент Володимир Зеленски.
Френският президент подчерта, че защитата на украинската енергийна система остава приоритет, особено с приближаването на зимата и на фона на продължаващите руски въздушни удари.
Темата за енергийно примирие се очаква да бъде обсъдена и на срещата между Зеленски и Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Според Reuters украинският президент ще настоява за подобна договореност с Русия, докато въздушната война между двете страни се засилва.
Киев вече даде сигнал, че е готов да обсъжда взаимна деескалация. Зеленски заяви, че Украйна би могла да предприеме съответни стъпки, ако Русия прекрати ударите срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.
Разговорите се провеждат на фона на засилени украински атаки срещу руски петролни и енергийни обекти и продължаващи руски удари по украинската инфраструктура. Засега няма обявено споразумение между Москва и Киев за прекратяване на тези атаки.
Срещата между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк се очаква да бъде един от ключовите дипломатически разговори около войната по време на Общото събрание на ООН. Американският президент има натоварена програма от двустранни срещи със световни лидери, като Украйна е сред основните теми в дневния му ред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макрон и Тръмп обсъждат примирие между
Дали Путин е на същото мнение. Абсурд
14:44 22.09.2026
2 Като куче и котка
14:44 22.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #9, #46
14:45 22.09.2026
4 Става, ако наркомана
14:46 22.09.2026
5 А50
Коментиран от #16
14:46 22.09.2026
6 Никакво примирие
Цел Моксель да изгори
Коментиран от #17
14:46 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мимч
14:49 22.09.2026
11 горски
14:49 22.09.2026
12 Опитвам се да отгатна
Сутринта в този форум писаха че медицинските сестри във Франция се отказали да ходят на работа заради скъпите горива. Защо ли така...
14:49 22.09.2026
13 Русия
14:49 22.09.2026
14 БРЕКЗИТ
14:50 22.09.2026
15 стоян георгиев
14:50 22.09.2026
16 Фактите са ясни
До коментар #5 от "А50":13 години щурм, нито една Превзета Област и областен град!
Нито една изпълнена цел на педофила!
Тва е
14:51 22.09.2026
17 не може да бъде
До коментар #6 от "Никакво примирие":И аз си мисля така -и се чудя защо Зеленски иска енергийно примирие -нали успешно се поразяват руските НПЗ!?А ето и Макрон и Тръмп се загрижили и искат това да спре...да не би украинските удари да не са толкова успешни колкото се представят!?
14:51 22.09.2026
18 ЦСКА Москва
14:51 22.09.2026
19 Абе
14:53 22.09.2026
20 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #33, #36
14:53 22.09.2026
21 А бе
14:57 22.09.2026
22 Макрон и Тръмп
15:02 22.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Геро
Само велика Русия и героят Путин не присъстваха! Заети са! Громят здраво по
фашистка Осрайна!
15:07 22.09.2026
26 Педофили ! Калушковци ...
15:07 22.09.2026
27 Йотова като отиди
15:08 22.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Еми то и пшеницата е енергия за хората
15:14 22.09.2026
30 тик-так
15:14 22.09.2026
31 Констатация
15:34 22.09.2026
32 az СВО Победа 81
Це Европа! 🤣
15:35 22.09.2026
33 Боруна Лом
До коментар #20 от "Много Известен Съветски Актьор":БРАТО, С КАКВО СЕ ДРУСАШ? НЕАДЕКВАТЕН СИ!
15:36 22.09.2026
34 Тези
15:37 22.09.2026
35 последната укра
15:38 22.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Розовото пони зеля
15:49 22.09.2026
38 az СВО Победа 81
Тази година Франция ще трябва да плати 78 милиарда евро само за лихви. За първи път от 1958 г. насам разходите за обслужване на държавния дълг надхвърлят бюджета на Министерството на образованието.
Париж трябва да плати над 100 милиарда евро годишно само за обслужване на дълга, а през 2030 г. Франция ще трябва да плати рекордните 124 милиарда евро. Към днешна дата лихвеният процент по 10-годишните френски държавни облигации е достигнал най-високото си ниво от 20 години насам – 4,41% (равнище, каквото не е наблюдавано от световната икономическа криза през 2008 г.) – и продължава да расте.
Всички политически партии в страната и самите французи са пределно наясно, че страната им е на ръба на пропастта, а от Париж дават командата "Ходом марш!" .... 🤣
15:51 22.09.2026
39 Няма пичове
Коментиран от #42, #48
15:57 22.09.2026
40 Кой
15:58 22.09.2026
41 az СВО Победа 81в
Така Париж се надява европейските държави да участват финансово във издръжката на френския ядрен арсенал и ифраструктура, т.к. поддръжката му със средства единствено от френския бюдже на Франция става невъзможна и неминуемо ще трябва да се започнат съкращения.....
Едва ли някой ще се върже на поредния отчаян ход на Макрон, т.к. останалите европейски държави са в подобна икономическа ситуация .....
Це Европа! 🤣🤣🤣
15:58 22.09.2026
42 Предния
До коментар #39 от "Няма пичове":не можа ли?
15:59 22.09.2026
43 Франция купува
Коментиран от #51
15:59 22.09.2026
44 Жорко
16:00 22.09.2026
45 Артилерист
16:01 22.09.2026
46 койдазнай
До коментар #3 от "честен ционист":Цените по бензиностанциите ги определят правителствата. 20 години цените на петрола бяха по-високи от сегашните, но цените бяха на половина. Дори Путин нееднократно беше казвал, че ако цента на петрола падне под 100 долара, това ще доведе до невиждана икономическа криза по света!
16:01 22.09.2026
47 тука има - тука нема
16:04 22.09.2026
48 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #39 от "Няма пичове":Европа вече го е укъсала много здраво, въпроса е колко още ще потъне и ще се стигне ли до бунтове и преврати с лопати и бесилки за брюкселските мръсулинки.
16:05 22.09.2026
49 уиде коня у ряката
16:06 22.09.2026
50 млад еврас
16:08 22.09.2026
51 То е ясно.
До коментар #43 от "Франция купува":Производство на магарешко мляко за козметика: Това е една от основните икономически причини за търсене на магарета във Франция. Магарешкото мляко е изключително ценено в производството на скъпи био сапуни, кремове и анти-ейдж козметика заради богатото си съдържание на витамини и мастни киселини. И ги продават на Италия за месо ....
16:09 22.09.2026