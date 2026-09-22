Макрон и Тръмп обсъдиха енергийно примирие между Русия и Украйна

Френският президент Еманюел Макрон и американският му колега Доналд Тръмп са обсъдили възможността Русия и Украйна взаимно да прекратят ударите срещу енергийната инфраструктура. Идеята за т.нар. енергийно примирие е била сред основните теми на срещата им в Ню Йорк, съобщи Макрон пред журналисти.

Френският лидер определи разговора с Тръмп като „много добър“ и „много конструктивен“. Двамата са обсъдили подробно войната в Украйна и необходимостта Киев да получи допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

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Макрон постави специален акцент върху необходимостта от по-бързи доставки на ракети прехващачи за Украйна, които според него са ключови за защитата на страната от въздушните атаки.

Другият основен въпрос е бил евентуален мораториум върху атаките срещу енергийния сектор. Макрон не разкри подробности за възможните условия на подобна договореност, но заяви, че ще обсъди предложението и с украинския президент Володимир Зеленски.

Френският президент подчерта, че защитата на украинската енергийна система остава приоритет, особено с приближаването на зимата и на фона на продължаващите руски въздушни удари.

Темата за енергийно примирие се очаква да бъде обсъдена и на срещата между Зеленски и Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Според Reuters украинският президент ще настоява за подобна договореност с Русия, докато въздушната война между двете страни се засилва.

Киев вече даде сигнал, че е готов да обсъжда взаимна деескалация. Зеленски заяви, че Украйна би могла да предприеме съответни стъпки, ако Русия прекрати ударите срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.

Разговорите се провеждат на фона на засилени украински атаки срещу руски петролни и енергийни обекти и продължаващи руски удари по украинската инфраструктура. Засега няма обявено споразумение между Москва и Киев за прекратяване на тези атаки.

Срещата между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк се очаква да бъде един от ключовите дипломатически разговори около войната по време на Общото събрание на ООН. Американският президент има натоварена програма от двустранни срещи със световни лидери, като Украйна е сред основните теми в дневния му ред.