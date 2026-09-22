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Макрон и Тръмп обсъдиха енергийно примирие между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Макрон и Тръмп обсъдиха енергийно примирие между Русия и Украйна

22 Септември, 2026 14:41 1 274 51

  • украйна-
  • русия-
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  • доналд тръмп-
  • енергетика

Френският президент настоя и за по-бърза доставка на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана

Макрон и Тръмп обсъдиха енергийно примирие между Русия и Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и американският му колега Доналд Тръмп са обсъдили възможността Русия и Украйна взаимно да прекратят ударите срещу енергийната инфраструктура. Идеята за т.нар. енергийно примирие е била сред основните теми на срещата им в Ню Йорк, съобщи Макрон пред журналисти.

Френският лидер определи разговора с Тръмп като „много добър“ и „много конструктивен“. Двамата са обсъдили подробно войната в Украйна и необходимостта Киев да получи допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

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Макрон постави специален акцент върху необходимостта от по-бързи доставки на ракети прехващачи за Украйна, които според него са ключови за защитата на страната от въздушните атаки.

Другият основен въпрос е бил евентуален мораториум върху атаките срещу енергийния сектор. Макрон не разкри подробности за възможните условия на подобна договореност, но заяви, че ще обсъди предложението и с украинския президент Володимир Зеленски.

Френският президент подчерта, че защитата на украинската енергийна система остава приоритет, особено с приближаването на зимата и на фона на продължаващите руски въздушни удари.

Темата за енергийно примирие се очаква да бъде обсъдена и на срещата между Зеленски и Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Според Reuters украинският президент ще настоява за подобна договореност с Русия, докато въздушната война между двете страни се засилва.

Киев вече даде сигнал, че е готов да обсъжда взаимна деескалация. Зеленски заяви, че Украйна би могла да предприеме съответни стъпки, ако Русия прекрати ударите срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.

Разговорите се провеждат на фона на засилени украински атаки срещу руски петролни и енергийни обекти и продължаващи руски удари по украинската инфраструктура. Засега няма обявено споразумение между Москва и Киев за прекратяване на тези атаки.

Срещата между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк се очаква да бъде един от ключовите дипломатически разговори около войната по време на Общото събрание на ООН. Американският президент има натоварена програма от двустранни срещи със световни лидери, като Украйна е сред основните теми в дневния му ред.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макрон и Тръмп обсъждат примирие между

    41 3 Отговор
    Русия и Украйна. Това ми звучи смехотворно защото е участвал и третият клоун ...зеленски.
    Дали Путин е на същото мнение. Абсурд

    14:44 22.09.2026

  • 2 Като куче и котка

    18 1 Отговор
    Ай честито, щом тъй

    14:44 22.09.2026

  • 3 честен ционист

    19 6 Отговор
    Бай Дончо и Макарончо обсъждат дали Ганчо ще се реди с найлоновите торбички пред бензиностанциите наесен.

    Коментиран от #9, #46

    14:45 22.09.2026

  • 4 Става, ако наркомана

    19 3 Отговор
    В затвора в Сащ

    14:46 22.09.2026

  • 5 А50

    32 4 Отговор
    Моля да ни съобщавате само факти, а не намерения без кръчмар

    Коментиран от #16

    14:46 22.09.2026

  • 6 Никакво примирие

    4 28 Отговор
    Б ой по монголите фашистки.
    Цел Моксель да изгори

    Коментиран от #17

    14:46 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мимч

    26 2 Отговор
    За да приключи всичко и преговорите им да нямат смисъл,Русия трябва да стовари цялата мощ върху Крайна и нищо да не остане ....

    14:49 22.09.2026

  • 11 горски

    22 0 Отговор
    Спри ,за да ти отворя бузките....Ама руснаците го ядоха зарди Минските....Ако тогава бяха подозрителни,сега нямаше да има война.....

    14:49 22.09.2026

  • 12 Опитвам се да отгатна

    29 0 Отговор
    до какви цени ще достигнат горивата в Европейския съюз. Но това няма никакво значение защото умните ни ръководители заявиха че ние цъфтим връзваме и сме богати.
    Сутринта в този форум писаха че медицинските сестри във Франция се отказали да ходят на работа заради скъпите горива. Защо ли така...

    14:49 22.09.2026

  • 13 Русия

    24 2 Отговор
    Ама вие кои сте бе,плъхчета натовски ?

    14:49 22.09.2026

  • 14 БРЕКЗИТ

    5 2 Отговор
    Имам чувстовото, че Дони, Вова 1, Вова 2 и Короната играят партия срещу ЕС.

    14:50 22.09.2026

  • 15 стоян георгиев

    2 17 Отговор
    Зеленски пак наигра Тръмп.рижавия иска деескалация ? Няма проблем ,но нека убеди приятеля си путин .докато го убеди обаче да дава пейтриът.

    14:50 22.09.2026

  • 16 Фактите са ясни

    3 21 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    13 години щурм, нито една Превзета Област и областен град!
    Нито една изпълнена цел на педофила!
    Тва е

    14:51 22.09.2026

  • 17 не може да бъде

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Никакво примирие":

    И аз си мисля така -и се чудя защо Зеленски иска енергийно примирие -нали успешно се поразяват руските НПЗ!?А ето и Макрон и Тръмп се загрижили и искат това да спре...да не би украинските удари да не са толкова успешни колкото се представят!?

    14:51 22.09.2026

  • 18 ЦСКА Москва

    20 0 Отговор
    Това петле откакто го би мъжа му в самолета само нелепи работи върши,нещо се е чалнал ! Дали от стах,дали от малоумие ?

    14:51 22.09.2026

  • 19 Абе

    22 1 Отговор
    те такова животно примирие нЕма.... Бой до последния бандер....?!?

    14:53 22.09.2026

  • 20 Много Известен Съветски Актьор

    1 23 Отговор
    Макрон представя европейското виждане по въпроса, Тръмп американското. Зеленски е там и си води бележки, Путин клечи в Бункера и се моли да стигнат до някакво споразумение. Истината е, че в момента Тръмп вече не може да притиска Украйна, както го правеше само преди година и половина. Това време отмина, безвъзвратно. Ако зависи от мен, ще оставя украинците да унищожат напълно не само Нефтопреработвателните заводи в Русия, но и цялата и икономика. Ако ще след това бензина да стане 10 евро литъра.

    Коментиран от #33, #36

    14:53 22.09.2026

  • 21 А бе

    12 2 Отговор
    Тия и двамата не ги слуша главата...🤣

    14:57 22.09.2026

  • 22 Макрон и Тръмп

    18 1 Отговор
    Нямат ли си собствени проблеми че все чуждите обсъждат

    15:02 22.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Геро

    17 1 Отговор
    България също се включи, активно, подобаващо и точно с Макрончо и Тръмпито в примирието за нацистка Осрайна!
    Само велика Русия и героят Путин не присъстваха! Заети са! Громят здраво по
    фашистка Осрайна!

    15:07 22.09.2026

  • 26 Педофили ! Калушковци ...

    14 1 Отговор
    "Бални зали" за извратеняци. В Киев пък правят експерименти дали с две банички месечно пенсионер може да оцелее

    15:07 22.09.2026

  • 27 Йотова като отиди

    12 1 Отговор
    Ще ги напляска и двамата

    15:08 22.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Еми то и пшеницата е енергия за хората

    6 1 Отговор
    Ама за нея не става въпрос

    15:14 22.09.2026

  • 30 тик-так

    14 2 Отговор
    Енергийно примирие с цел урките да си набавят ракети и дронове.Нееее,трябва да бъдат заличени от картата като държава.

    15:14 22.09.2026

  • 31 Констатация

    1 5 Отговор
    Енергийно примирие между Русия и Украйна за по-бърза доставка на ракети прехващачи за украинската ПВО!? Мдааа..., остава да видим кой от двата Клоуна шъ клекне - Киевския или Московския!!!

    15:34 22.09.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    Положението във Франция е отчайващо. В 11% от бензиностанциите в страната няма нито бензин, нито дизел. Вече има масови безредици в резултат на протести на рибари и земеделци. Париж променя законодателството като разрешава на полицаите да използват огнестрелно оръжие, като вече близките на застреляните ще трябва да доказват в съда имало ли е превишаване на правата от страна на полицията и налагало ли се е употребата на оръжие. Макрон моли Урсула да намали стандартите за горива в ЕС, защото все повече французи използват мазнина от фритюрниците да си зареждат колите, а това се наказва от закона във Франция. На всичкото отгоре държавата е потънала в дългове, като за да изплаща лихвите по тях, Париж е принуден да взема нови дългове. Лихвата за отпускане на дълг на Франция в момента е една от най-високите на международния финансов пазар....

    Це Европа! 🤣

    15:35 22.09.2026

  • 33 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Много Известен Съветски Актьор":

    БРАТО, С КАКВО СЕ ДРУСАШ? НЕАДЕКВАТЕН СИ!

    15:36 22.09.2026

  • 34 Тези

    5 1 Отговор
    двамата са за трепане

    15:37 22.09.2026

  • 35 последната укра

    6 1 Отговор
    Всъщност бабоузверителя и тръмполино нищо такова не са обсъждали, просто са си говорили глупотии за да върви разговора, срещата е тръмполино да набие чевиите на зеления гном, че разби доста рафинерии в Русия а краваря внася 60% чист дизел от руснаците и сега те спряха износа на дизел за да има за тях и до де ремонтират рафинериите, те затова е цялата пътъклама, няма кой да даде ракети на напушения зелен гном, просто защото няма, първо тръмполиното трябва да си напълни запасите, после ЕС трябва да си попълнят запасите и чак тогава е ред на гнома, а дали гнома ша ги дочака само един горе знае.

    15:38 22.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор
    А ве, ами Русия ако победи укрите, то еврастите ша трябвали да плащат репарации на Русия, че натам вървят нещата, та да не стане и репарации да плащаме, щот нали еврастите разправят, че като победели и Русия щяла да им връща заемите от репарации ама като гледа на къде вървят нещата та се притеснявам и репарации да не плащам хахахахаха.

    15:49 22.09.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Още малко данни за "цветущото" положение на Франция, за което няма да ви съобщят медиите:

    Тази година Франция ще трябва да плати 78 милиарда евро само за лихви. За първи път от 1958 г. насам разходите за обслужване на държавния дълг надхвърлят бюджета на Министерството на образованието.

    Париж трябва да плати над 100 милиарда евро годишно само за обслужване на дълга, а през 2030 г. Франция ще трябва да плати рекордните 124 милиарда евро. Към днешна дата лихвеният процент по 10-годишните френски държавни облигации е достигнал най-високото си ниво от 20 години насам – 4,41% (равнище, каквото не е наблюдавано от световната икономическа криза през 2008 г.) – и продължава да расте.

    Всички политически партии в страната и самите французи са пределно наясно, че страната им е на ръба на пропастта, а от Париж дават командата "Ходом марш!" .... 🤣

    15:51 22.09.2026

  • 39 Няма пичове

    4 1 Отговор
    Никакво "енергийно примирие" няма да има. Европа ще го закъса много здраво тоя път.

    Коментиран от #42, #48

    15:57 22.09.2026

  • 40 Кой

    0 0 Отговор
    за кого е ?

    15:58 22.09.2026

  • 41 az СВО Победа 81в

    3 1 Отговор
    Идеята на Париж за общ европейски ядрен чадър с френското ядрено оръжие пак е продиктувана от липсата на пари.
    Така Париж се надява европейските държави да участват финансово във издръжката на френския ядрен арсенал и ифраструктура, т.к. поддръжката му със средства единствено от френския бюдже на Франция става невъзможна и неминуемо ще трябва да се започнат съкращения.....
    Едва ли някой ще се върже на поредния отчаян ход на Макрон, т.к. останалите европейски държави са в подобна икономическа ситуация .....

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    15:58 22.09.2026

  • 42 Предния

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Няма пичове":

    не можа ли?

    15:59 22.09.2026

  • 43 Франция купува

    3 0 Отговор
    4250 магарета от Албания и 1800 от Румъния и Молдова. Пита се в задачата за какво са им. Мен това ме интересува и каква цена предлагат ?

    Коментиран от #51

    15:59 22.09.2026

  • 44 Жорко

    3 0 Отговор
    Как го установихте това?Без Русия?Хахаха,лешпери!

    16:00 22.09.2026

  • 45 Артилерист

    3 0 Отговор
    Лидерите на Англия, Германия и Франция, които доведоха до дълбока криза собствените си държави, както и на подчинените си послушници в Европа и НАТО, са абсолютни политически пътници. Впрочем Стармър вече си замина. Сега се опитват как за пореден път да излъжат Русия с прекратяване на огъня по туй и онуй. Но, както във водещите държави, та и в почти цяла Европа се забелязва броденето на едни призраци, призраците на спирането на парите за Украйна, прекратяването на войната срещу Русия чрез украинците и възстановяването на сътрудничеството с нея. Който се интересува знае какво се случва с Мерц и Алтернатива за Германия, Макрон и Льо Пен, Англия и Фараж, а послушниците след тях много лесно ще обърнат плочата...

    16:01 22.09.2026

  • 46 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Цените по бензиностанциите ги определят правителствата. 20 години цените на петрола бяха по-високи от сегашните, но цените бяха на половина. Дори Путин нееднократно беше казвал, че ако цента на петрола падне под 100 долара, това ще доведе до невиждана икономическа криза по света!

    16:01 22.09.2026

  • 47 тука има - тука нема

    1 0 Отговор
    Това не може да бъде постигнато трайно, докато продължават да дрънчат оръжия. Както едните, така и другите, няма да спазят стриктно споразумението и непрекъснато всеки ще обвинява другия в нарушения, за да мотивира своя обстрел на противника.

    16:04 22.09.2026

  • 48 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Няма пичове":

    Европа вече го е укъсала много здраво, въпроса е колко още ще потъне и ще се стигне ли до бунтове и преврати с лопати и бесилки за брюкселските мръсулинки.

    16:05 22.09.2026

  • 49 уиде коня у ряката

    1 0 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъ мозъка, лагард-осъден престъпник, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    16:06 22.09.2026

  • 50 млад еврас

    1 0 Отговор
    Който сее ветрове жъне бури, запада столетия грабеше, Южна Америка, Африка, близкия изток, арабския свят и кого ли не, те създадоха и въоръжиха нарко къртели, мюсюлманските терористи за да свалят правителства, да правят майданчета за да грабят още и още, ако не успееха направо навлизаха с войски и унищожаваха държавите бунтовници, те създадоха офшорките и борсите за грабеж на парите, е тая свърши и им остава само и единствено да се грабят един друг и да съдират кожата на собственото си население, олигарсите и картелите заграбиха всичко, банки, икономика, земеделие, здравеопазване, фармацевтика, държави, не се заблуждавайте, светлината в тунела е от бързия влак.

    16:08 22.09.2026

  • 51 То е ясно.

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Франция купува":

    Производство на магарешко мляко за козметика: Това е една от основните икономически причини за търсене на магарета във Франция. Магарешкото мляко е изключително ценено в производството на скъпи био сапуни, кремове и анти-ейдж козметика заради богатото си съдържание на витамини и мастни киселини. И ги продават на Италия за месо ....

    16:09 22.09.2026