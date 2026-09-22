Зеленски пред американски сенатори: Украйна се нуждае от още защита

Украинският президент Володимир Зеленски започна посещението си в Ню Йорк със среща с американски сенатори, на която призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия и за укрепване на защитата на Украйна срещу балистични ракети. Разговорите предхождат планираната за днес среща на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.
По думите на Зеленски украинската и американската страна са се договорили екипите им да работят по-тясно по въпросите, свързани със санкциите. Той е запознал сенаторите и с предложенията за деескалация, които възнамерява да обсъди с Тръмп.
Украинският президент благодари на американските законодатели за двупартийната подкрепа за Киев и за подкрепата им за санкционното законодателство, свързано с покойния сенатор Линдзи Греъм.
„Това е много правилна стъпка. Когато бъде приложена изцяло, мирът и гарантираната сигурност със сигурност ще бъдат по-близо“, заяви Зеленски.
Друг основен въпрос в разговорите е била противовъздушната и противоракетната отбрана на Украйна преди настъпването на зимата. Киев настоява за повече средства за прехващане на балистични ракети, като Зеленски подчерта, че на този етап американските системи Patriot нямат пълноценна алтернатива.
„Колкото повече противобалистична защита има Украйна, толкова по-малко смелост ще има Русия да продължава ударите и да протака войната“, каза украинският президент.
Темата се очаква да бъде сред основните и по време на срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк. Reuters съобщава, че украинският президент ще настоява пред американския си колега и за допълнителни ракети за системите Patriot на фона на засилените руски атаки с дронове и ракети.
Друг ключов въпрос в разговорите между двамата президенти се очаква да бъде възможността за деескалация на ударите срещу енергийната инфраструктура. Според Reuters Зеленски ще се опита да постигне договореност за своеобразно енергийно примирие с Русия. Киев се опасява от нови мащабни руски атаки срещу електроенергийната и отоплителната инфраструктура през зимата.
Зеленски вече заяви, че украинската енергетика, критичната инфраструктура и износът на храни трябва да престанат да бъдат цели на руски атаки, като Киев е готов на съответни стъпки за деескалация. Москва засега не е дала публичен сигнал, че е готова да прекрати въздушните удари, отбелязва Reuters.
Посещението на Зеленски е част от дипломатическата активност около 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Украинският президент обяви около 20 срещи в Ню Йорк – с Тръмп, европейски лидери, представители на двете камари на Конгреса, международни организации, американски компании и аналитични центрове.
По-рано Зеленски заяви след телефонен разговор с Тръмп, че срещата им в Ню Йорк „може да промени много“ и че според него има нова дипломатическа динамика около усилията за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #9
12:25 22.09.2026
2 златен кенеф
Коментиран от #7
12:25 22.09.2026
3 ПРОСИ ПРОСИ ПРОСИЯ
12:30 22.09.2026
4 Кина
Коментиран от #8
12:30 22.09.2026
5 ПРОСИ ПРОСИ ПРОСИЯ
Коментиран от #11
12:31 22.09.2026
6 стоян георгиев
12:33 22.09.2026
7 стоян георгиев
До коментар #2 от "златен кенеф":Не е ли възможно да громиш в защита?
Коментиран от #19
12:34 22.09.2026
8 Но тук за сметка там
До коментар #4 от "Кина":Няма все пак толкова убити човеци от ОРЪЖИЯТА НЕГОВИ ОПРОСЕНИ. . Тук е по хуманно избиха народа от глад и стрес.
12:34 22.09.2026
9 стоян георгиев
До коментар #1 от "Феникс":Би ли ми казал как се казва фашистката партия на украйна?
Коментиран от #12, #15, #18
12:34 22.09.2026
10 Ескалация
12:36 22.09.2026
11 стоян георгиев
До коментар #5 от "ПРОСИ ПРОСИ ПРОСИЯ":Сащ срещу 100 милиарда евро за четири години през украйна разгромиха най големия си враг.едва ли има по добра сделка за тях от това?
12:36 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мишел
Коментиран от #17
12:37 22.09.2026
14 пешо
Коментиран от #20
12:38 22.09.2026
15 пешо
До коментар #9 от "стоян георгиев":СКРИЙ СЕ БЕ ЦЪРВУЛ
12:39 22.09.2026
16 Клати Курти
12:39 22.09.2026
17 стоян георгиев
До коментар #13 от "Мишел":Така е и украйна въпреки това вече удря до 3000 км в руския .всеки ден при това.загиналите руснаци дневно се увеличиха с 30%а фронта не мърда.вече на украйна не и трябват толкова снаряди танкове самолети...а дроновете си ги произвежда сама.русия успешно я демилитаризира.
12:41 22.09.2026
18 Мишел
До коментар #9 от "стоян георгиев":Фашистските групировки ,остатъците от Азов ,Айдар ,Десен сектор ,нещо друго СиСи ?
12:41 22.09.2026
19 златен кенеф
До коментар #7 от "стоян георгиев":Когато си в защита не можеш да си връщаш територии, ама от къде толкова акъл в жълтопаветната ти тиква и между другото прочети какво казва Туск за загубите на укрите
Коментиран от #23
12:41 22.09.2026
20 стоян георгиев
До коментар #14 от "пешо":Пеше,не се вкарвай в думата хора.поне милион години еволюция ти трябва на теб и групата руски шимпанзета.
12:42 22.09.2026
21 стоян георгиев
12:42 22.09.2026
22 Соваж бейби
12:43 22.09.2026
23 стоян георгиев
До коментар #19 от "златен кенеф":Сигурен ли си?я провери при битките при сома кой е бил в защита три години и какво е станало след това?
12:43 22.09.2026