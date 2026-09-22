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Зеленски пред американски сенатори: Украйна се нуждае от още защита
  Тема: Украйна

Зеленски пред американски сенатори: Украйна се нуждае от още защита

22 Септември, 2026 12:20 538 23

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • сащ-
  • оръжие-
  • сенатори

Украинският президент представи предложения за деескалация преди срещата си с Доналд Тръмп в Ню Йорк

Зеленски пред американски сенатори: Украйна се нуждае от още защита - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски започна посещението си в Ню Йорк със среща с американски сенатори, на която призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия и за укрепване на защитата на Украйна срещу балистични ракети. Разговорите предхождат планираната за днес среща на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.

По думите на Зеленски украинската и американската страна са се договорили екипите им да работят по-тясно по въпросите, свързани със санкциите. Той е запознал сенаторите и с предложенията за деескалация, които възнамерява да обсъди с Тръмп.

Украинският президент благодари на американските законодатели за двупартийната подкрепа за Киев и за подкрепата им за санкционното законодателство, свързано с покойния сенатор Линдзи Греъм.

„Това е много правилна стъпка. Когато бъде приложена изцяло, мирът и гарантираната сигурност със сигурност ще бъдат по-близо“, заяви Зеленски.

Друг основен въпрос в разговорите е била противовъздушната и противоракетната отбрана на Украйна преди настъпването на зимата. Киев настоява за повече средства за прехващане на балистични ракети, като Зеленски подчерта, че на този етап американските системи Patriot нямат пълноценна алтернатива.

„Колкото повече противобалистична защита има Украйна, толкова по-малко смелост ще има Русия да продължава ударите и да протака войната“, каза украинският президент.

Темата се очаква да бъде сред основните и по време на срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк. Reuters съобщава, че украинският президент ще настоява пред американския си колега и за допълнителни ракети за системите Patriot на фона на засилените руски атаки с дронове и ракети.

Друг ключов въпрос в разговорите между двамата президенти се очаква да бъде възможността за деескалация на ударите срещу енергийната инфраструктура. Според Reuters Зеленски ще се опита да постигне договореност за своеобразно енергийно примирие с Русия. Киев се опасява от нови мащабни руски атаки срещу електроенергийната и отоплителната инфраструктура през зимата.

Зеленски вече заяви, че украинската енергетика, критичната инфраструктура и износът на храни трябва да престанат да бъдат цели на руски атаки, като Киев е готов на съответни стъпки за деескалация. Москва засега не е дала публичен сигнал, че е готова да прекрати въздушните удари, отбелязва Reuters.

Посещението на Зеленски е част от дипломатическата активност около 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Украинският президент обяви около 20 срещи в Ню Йорк – с Тръмп, европейски лидери, представители на двете камари на Конгреса, международни организации, американски компании и аналитични центрове.

По-рано Зеленски заяви след телефонен разговор с Тръмп, че срещата им в Ню Йорк „може да промени много“ и че според него има нова дипломатическа динамика около усилията за прекратяване на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    17 2 Отговор
    Никаква деескалация , докато този и другите фашаги около него не увиснат на въжето!

    Коментиран от #9

    12:25 22.09.2026

  • 2 златен кенеф

    14 1 Отговор
    Каква защита от няколко дни набивате, че укрите громят руснаците и си връщат територии.

    Коментиран от #7

    12:25 22.09.2026

  • 3 ПРОСИ ПРОСИ ПРОСИЯ

    8 1 Отговор
    Е това твоето. И не оръжия а пари просиш. И ЗАЩО за да си направиш по златна диамантена тоалетна и жилище. До каквото се докоснеш да те грее.

    12:30 22.09.2026

  • 4 Кина

    13 0 Отговор
    Зимата ще покаже и докаже че Украйна вече не се нуждае от нищо..! Тя е разпродадена , предстои тоталното и ограбване и заличаване от реалния свят както е България..!

    Коментиран от #8

    12:30 22.09.2026

  • 5 ПРОСИ ПРОСИ ПРОСИЯ

    3 2 Отговор
    Е това твоето. И не оръжия а пари просиш. И ЗАЩО за да си направиш по златна диамантена тоалетна и жилище. До каквото се докоснеш да те грее. ИИИ СТИГА ДА ТРИИТИИИИ СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА.

    Коментиран от #11

    12:31 22.09.2026

  • 6 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Сенаторите са със зеленски на 100%тръмп няма карти.ще каканиже някакви глупости за прекрасен разговор и за това че зеленски е виновен и това ще е.украйна ще получава пво и разузнавателни данни и прекрасния дрон хорнет дето сега е много важен за украинската армия.

    12:33 22.09.2026

  • 7 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "златен кенеф":

    Не е ли възможно да громиш в защита?

    Коментиран от #19

    12:34 22.09.2026

  • 8 Но тук за сметка там

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Няма все пак толкова убити човеци от ОРЪЖИЯТА НЕГОВИ ОПРОСЕНИ. . Тук е по хуманно избиха народа от глад и стрес.

    12:34 22.09.2026

  • 9 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Би ли ми казал как се казва фашистката партия на украйна?

    Коментиран от #12, #15, #18

    12:34 22.09.2026

  • 10 Ескалация

    5 0 Отговор
    Между наркомана и тръмпича-изгонете го от САЩ този Просяк

    12:36 22.09.2026

  • 11 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "ПРОСИ ПРОСИ ПРОСИЯ":

    Сащ срещу 100 милиарда евро за четири години през украйна разгромиха най големия си враг.едва ли има по добра сделка за тях от това?

    12:36 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мишел

    0 0 Отговор
    В момента чуждестранната военна помощ за Украйна е една трета от тази, която получаваше преди година.

    Коментиран от #17

    12:37 22.09.2026

  • 14 пешо

    2 0 Отговор
    НЕ ГО ПОКАЗВАЙТЕ ТОЯ БОКЛУК ОМРЪЗНАХТЕ НА ХОРАТА

    Коментиран от #20

    12:38 22.09.2026

  • 15 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    СКРИЙ СЕ БЕ ЦЪРВУЛ

    12:39 22.09.2026

  • 16 Клати Курти

    3 0 Отговор
    Янките опукаха джепането по Иран ,вече даже и в склада няма и скоро няма да има .Хохохолите да наблягат на ПВО от Киевски баби с буркани от кисели краставички 😂😂😂 .

    12:39 22.09.2026

  • 17 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Така е и украйна въпреки това вече удря до 3000 км в руския .всеки ден при това.загиналите руснаци дневно се увеличиха с 30%а фронта не мърда.вече на украйна не и трябват толкова снаряди танкове самолети...а дроновете си ги произвежда сама.русия успешно я демилитаризира.

    12:41 22.09.2026

  • 18 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Фашистските групировки ,остатъците от Азов ,Айдар ,Десен сектор ,нещо друго СиСи ?

    12:41 22.09.2026

  • 19 златен кенеф

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Когато си в защита не можеш да си връщаш територии, ама от къде толкова акъл в жълтопаветната ти тиква и между другото прочети какво казва Туск за загубите на укрите

    Коментиран от #23

    12:41 22.09.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Пеше,не се вкарвай в думата хора.поне милион години еволюция ти трябва на теб и групата руски шимпанзета.

    12:42 22.09.2026

  • 21 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    12:42 22.09.2026

  • 22 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Клоунадщик 🤑

    12:43 22.09.2026

  • 23 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "златен кенеф":

    Сигурен ли си?я провери при битките при сома кой е бил в защита три години и какво е станало след това?

    12:43 22.09.2026

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