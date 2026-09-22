Зеленски пред американски сенатори: Украйна се нуждае от още защита

Украинският президент Володимир Зеленски започна посещението си в Ню Йорк със среща с американски сенатори, на която призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия и за укрепване на защитата на Украйна срещу балистични ракети. Разговорите предхождат планираната за днес среща на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.

По думите на Зеленски украинската и американската страна са се договорили екипите им да работят по-тясно по въпросите, свързани със санкциите. Той е запознал сенаторите и с предложенията за деескалация, които възнамерява да обсъди с Тръмп.

Украинският президент благодари на американските законодатели за двупартийната подкрепа за Киев и за подкрепата им за санкционното законодателство, свързано с покойния сенатор Линдзи Греъм.

„Това е много правилна стъпка. Когато бъде приложена изцяло, мирът и гарантираната сигурност със сигурност ще бъдат по-близо“, заяви Зеленски.

Друг основен въпрос в разговорите е била противовъздушната и противоракетната отбрана на Украйна преди настъпването на зимата. Киев настоява за повече средства за прехващане на балистични ракети, като Зеленски подчерта, че на този етап американските системи Patriot нямат пълноценна алтернатива.

„Колкото повече противобалистична защита има Украйна, толкова по-малко смелост ще има Русия да продължава ударите и да протака войната“, каза украинският президент.

Темата се очаква да бъде сред основните и по време на срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк. Reuters съобщава, че украинският президент ще настоява пред американския си колега и за допълнителни ракети за системите Patriot на фона на засилените руски атаки с дронове и ракети.

Друг ключов въпрос в разговорите между двамата президенти се очаква да бъде възможността за деескалация на ударите срещу енергийната инфраструктура. Според Reuters Зеленски ще се опита да постигне договореност за своеобразно енергийно примирие с Русия. Киев се опасява от нови мащабни руски атаки срещу електроенергийната и отоплителната инфраструктура през зимата.

Зеленски вече заяви, че украинската енергетика, критичната инфраструктура и износът на храни трябва да престанат да бъдат цели на руски атаки, като Киев е готов на съответни стъпки за деескалация. Москва засега не е дала публичен сигнал, че е готова да прекрати въздушните удари, отбелязва Reuters.

Посещението на Зеленски е част от дипломатическата активност около 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Украинският президент обяви около 20 срещи в Ню Йорк – с Тръмп, европейски лидери, представители на двете камари на Конгреса, международни организации, американски компании и аналитични центрове.

По-рано Зеленски заяви след телефонен разговор с Тръмп, че срещата им в Ню Йорк „може да промени много“ и че според него има нова дипломатическа динамика около усилията за прекратяване на войната.