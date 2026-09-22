Си Цзинпин пристига във Вашингтон

Китайският президент Си Цзинпин пристига тази седмица във Вашингтон за разговори с американския президент Доналд Тръмп, в които сред водещите теми ще бъдат Тайван, търговските отношения, изкуственият интелект и войната с Иран. Визитата от 23 до 25 септември е първата на китайския лидер в американската столица от 11 години и идва в момент на засилваща се икономическа и технологична конкуренция между двете най-големи икономики в света.

Си Цзинпин се очаква да окаже натиск върху Тръмп за ограничаване на американските оръжейни доставки за Тайван, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на три източника, запознати с подготовката на срещата. Според тях Пекин вероятно ще се позове на съвместното американско-китайско комюнике от 1982 г., в което Вашингтон заявява намерение постепенно да намалява продажбите на оръжие за Тайван. Китайската страна настоява САЩ не само да преустановят бъдещи сделки, но и да спрат доставките на вече поръчано от Тайпе американско въоръжение.

Вашингтон обаче е обвързан от американското законодателство да предоставя на Тайван средства за самоотбрана. САЩ не поддържат официални дипломатически отношения с Тайпе и следват политика на „един Китай“, но имат тесни неофициални отношения с острова.

Администрацията на Тръмп одобри през декември оръжеен пакет за Тайван за 11 млрд. USD - най-големия досега. Друг пакет на стойност около 14 млрд. USD остава задържан. Тръмп заяви през май, че разглежда въпроса като важен инструмент в преговорите с Пекин.

Тайван не е единствената потенциално конфликтна тема. Двете страни продължават да се конкурират за технологично лидерство, особено в областта на изкуствения интелект и полупроводниците. Въпреки намаляването на част от търговското напрежение, Вашингтон и Пекин продължават да прилагат ограничения спрямо компании и стратегически технологии.

Сред икономическите въпроси се очаква да бъде и удължаването на търговското примирие между двете страни. След предишните разговори бяха поети ангажименти за увеличаване на китайските покупки на американска земеделска продукция и за намаляване на определени търговски бариери, но изпълнението им засега е неравномерно.

Според AP Китай се ангажира да закупи американски селскостопански продукти за 30 млрд. USD, но текущите оценки сочат, че вносът може да достигне около 21,5 млрд. USD. Все още не е реализиран и заявеният китайски ангажимент за закупуване на 200 самолета Boeing.

В дневния ред влиза и изкуственият интелект. Вашингтон и Пекин проучват възможностите за създаване на механизъм за диалог, който да ограничи риска от опасни инциденти, свързани с бързото развитие на технологията.

Войната с Иран също се очаква да заеме важно място в разговорите. Пекин е дал сигнал, че може да съдейства за оказване на натиск върху Техеран като част от по-широкия диалог със САЩ.

Въпреки сериозните разногласия и Вашингтон, и Пекин дават сигнали, че искат да предотвратят ново рязко влошаване на отношенията.

Китайското външно министерство определи визитата като събитие с „историческо, знаково значение“. Според говорителя Го Цзякун Си и Тръмп ще обменят задълбочено мнения по ключови въпроси в двустранните отношения, както и по проблеми, свързани със световния мир и развитието.

Това ще бъде поредната лична среща между двамата лидери през 2026 г. След посещението на Тръмп в Пекин през май двете страни определиха целта си като поддържане на „конструктивна стратегическа стабилност“ в отношенията.

Си Цзинпин пристига във Вашингтон в сряда, а официалните разговори с Доналд Тръмп са предвидени за четвъртък. Очаква се китайският лидер да посети и Националния архив на САЩ в петък – място със символично значение предвид намерението на Пекин да постави акцент върху американско-китайските договорености от 1982 г.