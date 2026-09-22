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Си Цзинпин пристига във Вашингтон

Си Цзинпин пристига във Вашингтон

22 Септември, 2026 15:45 584 24

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Китайският лидер прави първото си посещение в американската столица от 11 години

Си Цзинпин пристига във Вашингтон - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин пристига тази седмица във Вашингтон за разговори с американския президент Доналд Тръмп, в които сред водещите теми ще бъдат Тайван, търговските отношения, изкуственият интелект и войната с Иран. Визитата от 23 до 25 септември е първата на китайския лидер в американската столица от 11 години и идва в момент на засилваща се икономическа и технологична конкуренция между двете най-големи икономики в света.

Си Цзинпин се очаква да окаже натиск върху Тръмп за ограничаване на американските оръжейни доставки за Тайван, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на три източника, запознати с подготовката на срещата. Според тях Пекин вероятно ще се позове на съвместното американско-китайско комюнике от 1982 г., в което Вашингтон заявява намерение постепенно да намалява продажбите на оръжие за Тайван. Китайската страна настоява САЩ не само да преустановят бъдещи сделки, но и да спрат доставките на вече поръчано от Тайпе американско въоръжение.

Вашингтон обаче е обвързан от американското законодателство да предоставя на Тайван средства за самоотбрана. САЩ не поддържат официални дипломатически отношения с Тайпе и следват политика на „един Китай“, но имат тесни неофициални отношения с острова.

Администрацията на Тръмп одобри през декември оръжеен пакет за Тайван за 11 млрд. USD - най-големия досега. Друг пакет на стойност около 14 млрд. USD остава задържан. Тръмп заяви през май, че разглежда въпроса като важен инструмент в преговорите с Пекин.

Тайван не е единствената потенциално конфликтна тема. Двете страни продължават да се конкурират за технологично лидерство, особено в областта на изкуствения интелект и полупроводниците. Въпреки намаляването на част от търговското напрежение, Вашингтон и Пекин продължават да прилагат ограничения спрямо компании и стратегически технологии.

Сред икономическите въпроси се очаква да бъде и удължаването на търговското примирие между двете страни. След предишните разговори бяха поети ангажименти за увеличаване на китайските покупки на американска земеделска продукция и за намаляване на определени търговски бариери, но изпълнението им засега е неравномерно.

Според AP Китай се ангажира да закупи американски селскостопански продукти за 30 млрд. USD, но текущите оценки сочат, че вносът може да достигне около 21,5 млрд. USD. Все още не е реализиран и заявеният китайски ангажимент за закупуване на 200 самолета Boeing.

В дневния ред влиза и изкуственият интелект. Вашингтон и Пекин проучват възможностите за създаване на механизъм за диалог, който да ограничи риска от опасни инциденти, свързани с бързото развитие на технологията.

Войната с Иран също се очаква да заеме важно място в разговорите. Пекин е дал сигнал, че може да съдейства за оказване на натиск върху Техеран като част от по-широкия диалог със САЩ.

Въпреки сериозните разногласия и Вашингтон, и Пекин дават сигнали, че искат да предотвратят ново рязко влошаване на отношенията.

Китайското външно министерство определи визитата като събитие с „историческо, знаково значение“. Според говорителя Го Цзякун Си и Тръмп ще обменят задълбочено мнения по ключови въпроси в двустранните отношения, както и по проблеми, свързани със световния мир и развитието.

Това ще бъде поредната лична среща между двамата лидери през 2026 г. След посещението на Тръмп в Пекин през май двете страни определиха целта си като поддържане на „конструктивна стратегическа стабилност“ в отношенията.

Си Цзинпин пристига във Вашингтон в сряда, а официалните разговори с Доналд Тръмп са предвидени за четвъртък. Очаква се китайският лидер да посети и Националния архив на САЩ в петък – място със символично значение предвид намерението на Пекин да постави акцент върху американско-китайските договорености от 1982 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    2 7 Отговор
    На килимчето , на коленеее

    15:47 22.09.2026

  • 2 Само бакшиша го няма строен понеже не го

    5 6 Отговор
    Всички на килимчето при Господаря на света. Плюс иранския Президент.

    Коментиран от #8

    15:47 22.09.2026

  • 3 ФАКТ

    5 5 Отговор
    Мечатата на всяка скъсана копейка е да прати децата в Ню Йорк, да не живеят в мизерия като него.

    Коментиран от #9

    15:48 22.09.2026

  • 4 Малиии

    2 4 Отговор
    Дрътите партизани положиха ...

    15:48 22.09.2026

  • 5 Жеков

    4 5 Отговор
    ООН е в Ню Йорк, понеже БРИКС-аджиите са милиционери и таксиджии с килийно образование. Живи копейки.

    Коментиран от #6, #16

    15:48 22.09.2026

  • 6 Цветанов

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Жеков":

    Путин каза, че САЩ би трябвало да зачитат интересите на Русия, въпреки мощта и силата си пред руско-съветската.

    15:50 22.09.2026

  • 7 каПу$$ин БОКЛУК

    3 5 Отговор
    Ха ха ха... Нещо се разминаха с Путинчо. Той тръгнал за Китай и нямало да ходи в САЩ.

    15:50 22.09.2026

  • 8 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само бакшиша го няма строен понеже не го":

    Страхливия криещ се бакшиш с токчетата е най-големия срам в човешката история.

    Коментиран от #10

    15:53 22.09.2026

  • 9 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Ха ха ха ,там при плъховете из Ню Йорк:)) Не можеш да се качиш в метрото..Плъховете из краката ти ха ха ха миризмата пък е нещо от което да повърнеш ..УжасТ..Навсякъде просяци/ клошари,не можеш да минеш от тях.Ето,това е истинската хАмерика..А не онова,което ти прожектират от Холивуд.

    Коментиран от #12, #14

    15:55 22.09.2026

  • 10 Като лидера си Пусин

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Ако стане война, всички копейки до един ще се изпокрият и ще се правят на дръж ми шапката. Ще викат че са "многоходови" 🤣😅😅🤣🤣

    15:55 22.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    1 3 Отговор
    ДОНЧО ЩЕ ПОДПИСВА КАПИТУЛАЦИЯ!

    Коментиран от #18

    15:56 22.09.2026

  • 12 И за негри и латиноси

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Метрото е за децата на копейките добрали се до Ню Йорк.

    Коментиран от #23

    15:57 22.09.2026

  • 13 Глупчо Бездънски

    2 1 Отговор
    Отива да опъва ушите на калпазан Дончо.

    15:57 22.09.2026

  • 14 Палавата

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Уримил Форте Макс .. Цекова съм .

    15:59 22.09.2026

  • 15 Алиекпрес

    1 3 Отговор
    Бако Дончо иска заем, че го е закръшил!

    15:59 22.09.2026

  • 16 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Жеков":

    Килийното образование на Изток се равнява на т.н. престижни университети в САЩ! Не го ли знаеш това? Тук ако си завършил 8-ми клас ,си със знания,като американеца завършил Харвард или Йеил! А представи си,че учиш и след 8-ми клас...

    16:00 22.09.2026

  • 17 Дека е

    1 0 Отговор
    Путлето?

    16:01 22.09.2026

  • 18 Град Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    За Боруна - има рима ..

    Коментиран от #19, #22

    16:01 22.09.2026

  • 19 Къде на изток?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Лом":

    В Магадан или в Токио?

    16:02 22.09.2026

  • 20 Дикрвт

    1 0 Отговор
    Аве трябваше и Путин да вземе - да му носи куфарите

    16:02 22.09.2026

  • 21 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Путин къде е завалията? Ще гледа от бункера и ще си гризе ноктите от яд, че ще си ядат и пият без него и никой няма да забележи, че липсва. Е, да се беше престрашил, да сложи памперса, да обуе обувките на високи токчета, да вземе "куфарчето" и към Вашингтон. Дори рижавата Йотова се среса "на две на три", закопча си жилетката накриво "сряда-петък" и се метна на "Еърбуса".

    16:02 22.09.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Лом":

    На Боруна по трима 😁😁😁

    16:03 22.09.2026

  • 23 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "И за негри и латиноси":

    И булевардите ли им са само за туристите? Защото и по булевардите е смрад..Клошари на всяка крачка ,мръсотия ..

    16:04 22.09.2026

  • 24 Луис Курвалан

    0 0 Отговор
    Таксиджията за жив не го броят

    16:06 22.09.2026