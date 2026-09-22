Си Цзинпин пристига във Вашингтон

Китайският президент Си Цзинпин пристига тази седмица във Вашингтон за разговори с американския президент Доналд Тръмп, в които сред водещите теми ще бъдат Тайван, търговските отношения, изкуственият интелект и войната с Иран. Визитата от 23 до 25 септември е първата на китайския лидер в американската столица от 11 години и идва в момент на засилваща се икономическа и технологична конкуренция между двете най-големи икономики в света.
Си Цзинпин се очаква да окаже натиск върху Тръмп за ограничаване на американските оръжейни доставки за Тайван, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на три източника, запознати с подготовката на срещата. Според тях Пекин вероятно ще се позове на съвместното американско-китайско комюнике от 1982 г., в което Вашингтон заявява намерение постепенно да намалява продажбите на оръжие за Тайван. Китайската страна настоява САЩ не само да преустановят бъдещи сделки, но и да спрат доставките на вече поръчано от Тайпе американско въоръжение.
Вашингтон обаче е обвързан от американското законодателство да предоставя на Тайван средства за самоотбрана. САЩ не поддържат официални дипломатически отношения с Тайпе и следват политика на „един Китай“, но имат тесни неофициални отношения с острова.
Администрацията на Тръмп одобри през декември оръжеен пакет за Тайван за 11 млрд. USD - най-големия досега. Друг пакет на стойност около 14 млрд. USD остава задържан. Тръмп заяви през май, че разглежда въпроса като важен инструмент в преговорите с Пекин.
Тайван не е единствената потенциално конфликтна тема. Двете страни продължават да се конкурират за технологично лидерство, особено в областта на изкуствения интелект и полупроводниците. Въпреки намаляването на част от търговското напрежение, Вашингтон и Пекин продължават да прилагат ограничения спрямо компании и стратегически технологии.
Сред икономическите въпроси се очаква да бъде и удължаването на търговското примирие между двете страни. След предишните разговори бяха поети ангажименти за увеличаване на китайските покупки на американска земеделска продукция и за намаляване на определени търговски бариери, но изпълнението им засега е неравномерно.
Според AP Китай се ангажира да закупи американски селскостопански продукти за 30 млрд. USD, но текущите оценки сочат, че вносът може да достигне около 21,5 млрд. USD. Все още не е реализиран и заявеният китайски ангажимент за закупуване на 200 самолета Boeing.
В дневния ред влиза и изкуственият интелект. Вашингтон и Пекин проучват възможностите за създаване на механизъм за диалог, който да ограничи риска от опасни инциденти, свързани с бързото развитие на технологията.
Войната с Иран също се очаква да заеме важно място в разговорите. Пекин е дал сигнал, че може да съдейства за оказване на натиск върху Техеран като част от по-широкия диалог със САЩ.
Въпреки сериозните разногласия и Вашингтон, и Пекин дават сигнали, че искат да предотвратят ново рязко влошаване на отношенията.
Китайското външно министерство определи визитата като събитие с „историческо, знаково значение“. Според говорителя Го Цзякун Си и Тръмп ще обменят задълбочено мнения по ключови въпроси в двустранните отношения, както и по проблеми, свързани със световния мир и развитието.
Това ще бъде поредната лична среща между двамата лидери през 2026 г. След посещението на Тръмп в Пекин през май двете страни определиха целта си като поддържане на „конструктивна стратегическа стабилност“ в отношенията.
Си Цзинпин пристига във Вашингтон в сряда, а официалните разговори с Доналд Тръмп са предвидени за четвъртък. Очаква се китайският лидер да посети и Националния архив на САЩ в петък – място със символично значение предвид намерението на Пекин да постави акцент върху американско-китайските договорености от 1982 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
15:47 22.09.2026
2 Само бакшиша го няма строен понеже не го
Коментиран от #8
15:47 22.09.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #9
15:48 22.09.2026
4 Малиии
15:48 22.09.2026
5 Жеков
Коментиран от #6, #16
15:48 22.09.2026
6 Цветанов
До коментар #5 от "Жеков":Путин каза, че САЩ би трябвало да зачитат интересите на Русия, въпреки мощта и силата си пред руско-съветската.
15:50 22.09.2026
7 каПу$$ин БОКЛУК
15:50 22.09.2026
8 ФАКТ
До коментар #2 от "Само бакшиша го няма строен понеже не го":Страхливия криещ се бакшиш с токчетата е най-големия срам в човешката история.
Коментиран от #10
15:53 22.09.2026
9 Атина Палада
До коментар #3 от "ФАКТ":Ха ха ха ,там при плъховете из Ню Йорк:)) Не можеш да се качиш в метрото..Плъховете из краката ти ха ха ха миризмата пък е нещо от което да повърнеш ..УжасТ..Навсякъде просяци/ клошари,не можеш да минеш от тях.Ето,това е истинската хАмерика..А не онова,което ти прожектират от Холивуд.
Коментиран от #12, #14
15:55 22.09.2026
10 Като лидера си Пусин
До коментар #8 от "ФАКТ":Ако стане война, всички копейки до един ще се изпокрият и ще се правят на дръж ми шапката. Ще викат че са "многоходови" 🤣😅😅🤣🤣
15:55 22.09.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #18
15:56 22.09.2026
12 И за негри и латиноси
До коментар #9 от "Атина Палада":Метрото е за децата на копейките добрали се до Ню Йорк.
Коментиран от #23
15:57 22.09.2026
13 Глупчо Бездънски
15:57 22.09.2026
14 Палавата
До коментар #9 от "Атина Палада":Уримил Форте Макс .. Цекова съм .
15:59 22.09.2026
15 Алиекпрес
15:59 22.09.2026
16 Атина Палада
До коментар #5 от "Жеков":Килийното образование на Изток се равнява на т.н. престижни университети в САЩ! Не го ли знаеш това? Тук ако си завършил 8-ми клас ,си със знания,като американеца завършил Харвард или Йеил! А представи си,че учиш и след 8-ми клас...
16:00 22.09.2026
17 Дека е
16:01 22.09.2026
18 Град Лом
До коментар #11 от "Боруна Лом":За Боруна - има рима ..
Коментиран от #19, #22
16:01 22.09.2026
19 Къде на изток?
До коментар #18 от "Град Лом":В Магадан или в Токио?
16:02 22.09.2026
20 Дикрвт
16:02 22.09.2026
21 Много Известен Съветски Актьор
16:02 22.09.2026
22 Гресирана ватенка
До коментар #18 от "Град Лом":На Боруна по трима 😁😁😁
16:03 22.09.2026
23 Атина Палада
До коментар #12 от "И за негри и латиноси":И булевардите ли им са само за туристите? Защото и по булевардите е смрад..Клошари на всяка крачка ,мръсотия ..
16:04 22.09.2026
24 Луис Курвалан
16:06 22.09.2026