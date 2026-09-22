Кремъл: Русия и САЩ не обсъждат сътрудничество в Арктика

Русия и САЩ в момента не обсъждат сътрудничество в Арктика, а темата не присъства в дневния ред на работните контакти между Москва и Вашингтон. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

„В момента темата за взаимодействието в Арктика не е в дневния ред. Американците и другите арктически държави отказват подобно взаимодействие с Русия“, каза Песков.

Според него това обаче по никакъв начин не намалява ролята на Русия в Арктика. Изявлението му беше направено в отговор на въпрос дали евентуално сътрудничество в региона се обсъжда в рамките на текущите работни контакти с американската страна.

Коментарът на Кремъл идва в момент, когато САЩ засилват сътрудничеството си със своите съюзници в Арктика. Американският държавен секретар Марко Рубио се срещна на 21 септември в Ню Йорк с представители на Канада, Дания, Фарьорските острови, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Разговорите са били съсредоточени върху сигурността, критичната инфраструктура и увеличаването на съюзническите инвестиции в региона.

Същевременно САЩ, Дания и Гренландия подготвят ново споразумение за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Според Reuters договореността предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, включително чрез два нови военни обекта в Нарсарсуак и Местерсвиг, наред със съществуващата космическа база „Питуфик“.

Попитан за споразумението между Вашингтон, Копенхаген и Нуук, Песков заяви, че това е въпрос на отношенията между съответните страни и не даде допълнителна оценка.

Арктика придобива все по-голямо стратегическо значение заради военната сигурност, природните ресурси и постепенното отваряне на нови морски маршрути. Вашингтон следи и засиленото китайско присъствие в региона. Американската брегова охрана съобщи, че през 2026 г. четири китайски изследователски кораба са действали в арктическите води около Аляска, Алеутските острови и Беринговия проток.

Изявлението на Песков показва, че въпреки продължаващите контакти между Москва и Вашингтон, Арктика засега не е сред областите, в които двете страни възстановяват практическото си сътрудничество. По-рано Кремъл също призна, че все още няма действащи механизми за възстановяване на по-широкото търговско и икономическо взаимодействие между Русия и САЩ.