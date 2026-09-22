Кремъл: Русия и САЩ не обсъждат сътрудничество в Арктика

Русия и САЩ в момента не обсъждат сътрудничество в Арктика, а темата не присъства в дневния ред на работните контакти между Москва и Вашингтон. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.
„В момента темата за взаимодействието в Арктика не е в дневния ред. Американците и другите арктически държави отказват подобно взаимодействие с Русия“, каза Песков.
Според него това обаче по никакъв начин не намалява ролята на Русия в Арктика. Изявлението му беше направено в отговор на въпрос дали евентуално сътрудничество в региона се обсъжда в рамките на текущите работни контакти с американската страна.
Коментарът на Кремъл идва в момент, когато САЩ засилват сътрудничеството си със своите съюзници в Арктика. Американският държавен секретар Марко Рубио се срещна на 21 септември в Ню Йорк с представители на Канада, Дания, Фарьорските острови, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Разговорите са били съсредоточени върху сигурността, критичната инфраструктура и увеличаването на съюзническите инвестиции в региона.
Същевременно САЩ, Дания и Гренландия подготвят ново споразумение за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Според Reuters договореността предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, включително чрез два нови военни обекта в Нарсарсуак и Местерсвиг, наред със съществуващата космическа база „Питуфик“.
Попитан за споразумението между Вашингтон, Копенхаген и Нуук, Песков заяви, че това е въпрос на отношенията между съответните страни и не даде допълнителна оценка.
Арктика придобива все по-голямо стратегическо значение заради военната сигурност, природните ресурси и постепенното отваряне на нови морски маршрути. Вашингтон следи и засиленото китайско присъствие в региона. Американската брегова охрана съобщи, че през 2026 г. четири китайски изследователски кораба са действали в арктическите води около Аляска, Алеутските острови и Беринговия проток.
Изявлението на Песков показва, че въпреки продължаващите контакти между Москва и Вашингтон, Арктика засега не е сред областите, в които двете страни възстановяват практическото си сътрудничество. По-рано Кремъл също призна, че все още няма действащи механизми за възстановяване на по-широкото търговско и икономическо взаимодействие между Русия и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
13:29 22.09.2026
2 Топката
13:29 22.09.2026
3 дони съчмата
13:31 22.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 американското военно присъствие в
Коментиран от #9
13:37 22.09.2026
6 Герги
13:41 22.09.2026
7 Тоа па
13:42 22.09.2026
8 и цял свят
13:46 22.09.2026
9 Блабла ...
До коментар #5 от "американското военно присъствие в":Няма пътища между селата. За да стигнете от точка А до точка Б, трябва да вземете лодка, самолет или хеликоптер. Източното крайбрежие, например, може да се стигне само от Исландия. Това означава, че от столицата Нуук трябва да се направят два полета. И всяко пътуване зависи и от времето. Това лято бях блокиран пет дни, защото поради лошо време не излитаха хеликоптери.
Коментиран от #10
13:54 22.09.2026
10 Глобалното затопляе
До коментар #9 от "Блабла ...":Чакат да се поразтопи🤣🤣
14:04 22.09.2026
11 Теслатъ
14:18 22.09.2026