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Кремъл: Русия и САЩ не обсъждат сътрудничество в Арктика

Кремъл: Русия и САЩ не обсъждат сътрудничество в Арктика

22 Септември, 2026 13:27 601 11

  • русия-
  • сащ-
  • арктика-
  • дмитрий песков

САЩ и останалите арктически държави отказват взаимодействие с Москва

Кремъл: Русия и САЩ не обсъждат сътрудничество в Арктика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия и САЩ в момента не обсъждат сътрудничество в Арктика, а темата не присъства в дневния ред на работните контакти между Москва и Вашингтон. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

„В момента темата за взаимодействието в Арктика не е в дневния ред. Американците и другите арктически държави отказват подобно взаимодействие с Русия“, каза Песков.

Според него това обаче по никакъв начин не намалява ролята на Русия в Арктика. Изявлението му беше направено в отговор на въпрос дали евентуално сътрудничество в региона се обсъжда в рамките на текущите работни контакти с американската страна.

Коментарът на Кремъл идва в момент, когато САЩ засилват сътрудничеството си със своите съюзници в Арктика. Американският държавен секретар Марко Рубио се срещна на 21 септември в Ню Йорк с представители на Канада, Дания, Фарьорските острови, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Разговорите са били съсредоточени върху сигурността, критичната инфраструктура и увеличаването на съюзническите инвестиции в региона.

Същевременно САЩ, Дания и Гренландия подготвят ново споразумение за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Според Reuters договореността предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, включително чрез два нови военни обекта в Нарсарсуак и Местерсвиг, наред със съществуващата космическа база „Питуфик“.

Попитан за споразумението между Вашингтон, Копенхаген и Нуук, Песков заяви, че това е въпрос на отношенията между съответните страни и не даде допълнителна оценка.

Арктика придобива все по-голямо стратегическо значение заради военната сигурност, природните ресурси и постепенното отваряне на нови морски маршрути. Вашингтон следи и засиленото китайско присъствие в региона. Американската брегова охрана съобщи, че през 2026 г. четири китайски изследователски кораба са действали в арктическите води около Аляска, Алеутските острови и Беринговия проток.

Изявлението на Песков показва, че въпреки продължаващите контакти между Москва и Вашингтон, Арктика засега не е сред областите, в които двете страни възстановяват практическото си сътрудничество. По-рано Кремъл също призна, че все още няма действащи механизми за възстановяване на по-широкото търговско и икономическо взаимодействие между Русия и САЩ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    3 10 Отговор
    "Русия е смешна".😅🤣

    13:29 22.09.2026

  • 2 Топката

    1 9 Отговор
    На песков децата му са американски граждани. С диплома за бакалавър и астрономия.

    13:29 22.09.2026

  • 3 дони съчмата

    3 0 Отговор
    те ми се обадиха и искат да направим сделка.... сънувах и други да ме молят за сделки

    13:31 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 американското военно присъствие в

    6 1 Отговор
    Гренландия е абсолютно без значение. Поредната бутафория която единствено ще увеличи замърсяването и ще блокира риболова в региона

    Коментиран от #9

    13:37 22.09.2026

  • 6 Герги

    1 4 Отговор
    какво взаимодействие, след като Ви знаят колко сте стока...то е показвано през годините,и за това цивилизована страна отказва общи действия след изцепките от 2014 год.

    13:41 22.09.2026

  • 7 Тоа па

    2 4 Отговор
    Мух1л къде е тръгнал, поредната гладна въшка!

    13:42 22.09.2026

  • 8 и цял свят

    1 2 Отговор
    утре да контролират, все ще си бъдат кирове колхозни.Историята го доказва многократно.

    13:46 22.09.2026

  • 9 Блабла ...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "американското военно присъствие в":

    Няма пътища между селата. За да стигнете от точка А до точка Б, трябва да вземете лодка, самолет или хеликоптер. Източното крайбрежие, например, може да се стигне само от Исландия. Това означава, че от столицата Нуук трябва да се направят два полета. И всяко пътуване зависи и от времето. Това лято бях блокиран пет дни, защото поради лошо време не излитаха хеликоптери.

    Коментиран от #10

    13:54 22.09.2026

  • 10 Глобалното затопляе

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блабла ...":

    Чакат да се поразтопи🤣🤣

    14:04 22.09.2026

  • 11 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Глупоста на управляващия руски политически Олигархат е необятна като руската степ... . Кво "пушат" тия хора....???

    14:18 22.09.2026

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