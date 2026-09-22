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Захарова: Москва и Вашингтон проучват среща между Лавров и Рубио

Захарова: Москва и Вашингтон проучват среща между Лавров и Рубио

22 Септември, 2026 16:05 766 20

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  • марко рубио-
  • среща

Разговорът между първите дипломати на Русия и САЩ може да се състои на 23 септември в Ню Йорк

Захарова: Москва и Вашингтон проучват среща между Лавров и Рубио - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Москва и Вашингтон проучват възможността за среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“.

„Проучва се“, отговори Захарова на въпрос дали отговаря на истината информацията, че среща между Лавров и Рубио може да се състои на 23 септември.

Така руското външно министерство потвърди, че подобен разговор се подготвя, но към момента не обявява окончателно договорени дата и час.

Евентуалната среща ще се проведе в Ню Йорк, където тази седмица е съсредоточена интензивна дипломатическа активност около 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Още на 15 септември се появи информация, че Лавров може да разговаря с Рубио по време на посещението си в Ню Йорк. Последното изявление на Захарова показва, че към 22 септември възможността остава предмет на съгласуване между двете страни.

Лавров и Рубио поддържат контакти през последните месеци на фона на опитите за диалог между Москва и Вашингтон и продължаващите сериозни разногласия между двете страни.

Евентуалната им среща идва в момент на активни дипломатически разговори около войната в Украйна. В Ню Йорк се провеждат редица срещи на високо равнище, свързани както с възможностите за деескалация, така и със санкциите срещу Русия и бъдещите параметри на евентуален преговорен процес.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маша и Медведья

    8 3 Отговор
    Ние с нетърпение очакваме проучването .. И си поркаме самагон .

    Коментиран от #6

    16:09 22.09.2026

  • 2 Ние

    4 5 Отговор
    Води ни Путине ! Прости нашите глупости !

    Коментиран от #8, #11

    16:09 22.09.2026

  • 3 Захарова не ни пляскайте много

    5 2 Отговор
    Ръководството на НАТО призовава страните от алианса да се подготвят за възможна "голяма война" с Русия. Съответният документ беше разпространен от командването на блока сред правителствата на страните членки на НАТО.

    16:10 22.09.2026

  • 4 Така ще да е

    4 4 Отговор
    То пък нещо ще произлезе от такива срещи между мулето на невменяем рашист и пратеник на клоуна Тръмп.

    16:10 22.09.2026

  • 5 Мтрфанова

    3 3 Отговор
    Действайте, пишете,.. шпакловчици мои!

    16:12 22.09.2026

  • 6 Поркайте си..

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маша и Медведья":

    нали сте балканци, без тънка ичикийка не можете..
    а Маша си е Маша, жалко, че е наша..

    16:13 22.09.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    5 6 Отговор
    Тази вечер е имало опит на обкръжените в Резниковския котел части на ВСУ (няколко батальона) да се измъкнат. Опитът е бил неуспешен.
    Съобщава се за много демилитаризирани....

    Коментиран от #10, #14, #18, #19, #20

    16:13 22.09.2026

  • 8 сам си ги

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    прости..

    16:14 22.09.2026

  • 9 русия е васал на Китай

    5 6 Отговор
    Всичко в Руслямска путлерландия ще се реши на срещата Тръмп със Си.
    Икономическото и военно джудже РФ може да бъде единствено суровинен придатък и полезна биомаса за интересите на господарите на Света - САЩ, ЕС и Китай

    16:15 22.09.2026

  • 10 не първи опит

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    а повече е напъните отвън на котела за сега неуспешни

    16:16 22.09.2026

  • 11 мдааааа

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Пут ин е светъл лъч в кремълските ви бимбарици ...

    16:17 22.09.2026

  • 12 Много Известен Съветски Актьор

    5 3 Отговор
    Всичко се решава във Вашингтон и Ню Йорк. Пияницата ни казва очевидни неща. В крайна сметка американците и европейците ще решат кога да спре войната. Тръмп иска сега, но ЕС смятат, че на Украинците им трябва още известно време за да разрушат всичките НПЗ-та в Русия и да я върнат в Средновековието. Иде зима. В Русия зимата е студена, а горивата са на привършване. Зимата там ще е страшно. Ще се трепят по бензиностанциите и по улиците за литър нафта и два литра бензин.

    16:21 22.09.2026

  • 13 Лавтов като отвори торбата с лъжите

    2 3 Отговор
    И стой та гледай

    16:25 22.09.2026

  • 14 16 часа е

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    При теб вечер ли е?😂😅🤣

    17:02 22.09.2026

  • 15 Васалният данък е американски облигации

    2 1 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на Оруеловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    17:31 22.09.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    СЪС СИГУРНОСТ, СЛЕД СНОЩНИТЕ ....................... АТАКИ НА УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ СРЕЩУ ...................... СТОЛИЦАТА И ОБЛАТИ В РУСИЯ НА ....................... КОМУНОФАШИСТА ВОЛОДЯ ПУТЛЕР, МОЖЕ ДА МУ ДОЙДЕ АКЪЛ В ТИКВАТА .................... НО СЛЕД ЗДРАВ БОЙ ..................... ФАКТ !

    17:32 22.09.2026

  • 17 Бууухахахаха

    2 0 Отговор
    Това не става с проучване,а с конкретни действия и договорености.Отново опити за хвърляне на прах в очите.

    17:43 22.09.2026

  • 18 Бе ти

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    ша шав ли си?а?

    17:43 22.09.2026

  • 19 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    По внимателно вечерта още не е настъпила.

    17:50 22.09.2026

  • 20 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Вашите котли,обкръжения и капани са ни известни от 2022 година ,Дай нещо по съществено и истинско.

    17:53 22.09.2026

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