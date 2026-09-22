Захарова: Москва и Вашингтон проучват среща между Лавров и Рубио

Москва и Вашингтон проучват възможността за среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“.
„Проучва се“, отговори Захарова на въпрос дали отговаря на истината информацията, че среща между Лавров и Рубио може да се състои на 23 септември.
Така руското външно министерство потвърди, че подобен разговор се подготвя, но към момента не обявява окончателно договорени дата и час.
Евентуалната среща ще се проведе в Ню Йорк, където тази седмица е съсредоточена интензивна дипломатическа активност около 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
Още на 15 септември се появи информация, че Лавров може да разговаря с Рубио по време на посещението си в Ню Йорк. Последното изявление на Захарова показва, че към 22 септември възможността остава предмет на съгласуване между двете страни.
Лавров и Рубио поддържат контакти през последните месеци на фона на опитите за диалог между Москва и Вашингтон и продължаващите сериозни разногласия между двете страни.
Евентуалната им среща идва в момент на активни дипломатически разговори около войната в Украйна. В Ню Йорк се провеждат редица срещи на високо равнище, свързани както с възможностите за деескалация, така и със санкциите срещу Русия и бъдещите параметри на евентуален преговорен процес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маша и Медведья
Коментиран от #6
16:09 22.09.2026
2 Ние
Коментиран от #8, #11
16:09 22.09.2026
3 Захарова не ни пляскайте много
16:10 22.09.2026
4 Така ще да е
16:10 22.09.2026
5 Мтрфанова
16:12 22.09.2026
6 Поркайте си..
До коментар #1 от "Маша и Медведья":нали сте балканци, без тънка ичикийка не можете..
а Маша си е Маша, жалко, че е наша..
16:13 22.09.2026
7 az СВО Победа 81
Съобщава се за много демилитаризирани....
Коментиран от #10, #14, #18, #19, #20
16:13 22.09.2026
8 сам си ги
До коментар #2 от "Ние":прости..
16:14 22.09.2026
9 русия е васал на Китай
Икономическото и военно джудже РФ може да бъде единствено суровинен придатък и полезна биомаса за интересите на господарите на Света - САЩ, ЕС и Китай
16:15 22.09.2026
10 не първи опит
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":а повече е напъните отвън на котела за сега неуспешни
16:16 22.09.2026
11 мдааааа
До коментар #2 от "Ние":Пут ин е светъл лъч в кремълските ви бимбарици ...
16:17 22.09.2026
12 Много Известен Съветски Актьор
16:21 22.09.2026
13 Лавтов като отвори торбата с лъжите
16:25 22.09.2026
14 16 часа е
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":При теб вечер ли е?😂😅🤣
17:02 22.09.2026
15 Васалният данък е американски облигации
17:31 22.09.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
17:32 22.09.2026
17 Бууухахахаха
17:43 22.09.2026
18 Бе ти
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":ша шав ли си?а?
17:43 22.09.2026
19 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":По внимателно вечерта още не е настъпила.
17:50 22.09.2026
20 А бе
До коментар #7 от "az СВО Победа 81":Вашите котли,обкръжения и капани са ни известни от 2022 година ,Дай нещо по съществено и истинско.
17:53 22.09.2026