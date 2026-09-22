Захарова: Москва и Вашингтон проучват среща между Лавров и Рубио

Москва и Вашингтон проучват възможността за среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“.

„Проучва се“, отговори Захарова на въпрос дали отговаря на истината информацията, че среща между Лавров и Рубио може да се състои на 23 септември.

Така руското външно министерство потвърди, че подобен разговор се подготвя, но към момента не обявява окончателно договорени дата и час.

Евентуалната среща ще се проведе в Ню Йорк, където тази седмица е съсредоточена интензивна дипломатическа активност около 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Още на 15 септември се появи информация, че Лавров може да разговаря с Рубио по време на посещението си в Ню Йорк. Последното изявление на Захарова показва, че към 22 септември възможността остава предмет на съгласуване между двете страни.

Лавров и Рубио поддържат контакти през последните месеци на фона на опитите за диалог между Москва и Вашингтон и продължаващите сериозни разногласия между двете страни.

Евентуалната им среща идва в момент на активни дипломатически разговори около войната в Украйна. В Ню Йорк се провеждат редица срещи на високо равнище, свързани както с възможностите за деескалация, така и със санкциите срещу Русия и бъдещите параметри на евентуален преговорен процес.