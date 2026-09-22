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Лавров: Западът губи позиции в световната икономика

Лавров: Западът губи позиции в световната икономика

22 Септември, 2026 12:39 1 213 68

  • сергей лавров-
  • външен министър-
  • русия-
  • москва-
  • запад-
  • европа

Опитва да ги запази с натиск

Лавров: Западът губи позиции в световната икономика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Западът губи позиции в световната икономика и се опитва да запази влиянието си чрез натиск, заплахи и други „нечистоплътни методи“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в изказването си на международния форум „Диалог за фалшивите новини 4.0“ в Москва.

Според Лавров западните държави вече губят икономическата конкуренция в рамките на система, която самите те са изградили и в продължение на десетилетия са представяли като основана на глобализацията, свободната конкуренция, неприкосновеността на собствеността и действието на пазарните сили.

„В икономиката Западът откровено губи“, заяви руският външен министър. По думите му става дума за обективен исторически процес, който не може да бъде спрян, но опитите за неговото възпиране могат да доведат до последици не само в икономическата, но и в политическата и военната сфера.

Лавров обвини западните държави и в оказване на силен натиск върху страните от Глобалния юг. Според него той включва заплахи за ограничаване на финансирането и други форми на въздействие.

Руският външен министър твърди, че подобни практики се използват и в международните организации, включително в ООН. По думите му, когато определени резолюции не отговарят на позициите на западните държави, те прибягват до различни форми на натиск върху останалите страни.

Лавров заяви още, че ако гласуванията по ключови международни въпроси се провеждат без подобен натиск, западните държави биха се оказали в малцинство. Това е позиция на руския външен министър, представена по време на форума, а не независимо установен факт.

В изказването си той разшири критиките си и към спорта и културата. Според Лавров „боязънта от конкуренция“ се проявява в действията на някои международни спортни федерации спрямо руски спортисти. Той определи ограниченията като политическа дискриминация, противоречаща според него на принципите на Олимпийската харта.

Руският външен министър коментира и информационното отразяване на инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа. Той обвини западните медии, че се опитват да свързват подобни случаи с Русия и да ги използват като част от информационна кампания срещу Москва. Тези твърдения на Лавров не представляват доказателство за произхода на конкретните дронове.

По време на форума Лавров засегна и събитията в украинския град Буча. Той обвини генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в непоследователност по отношение на руските искания за информация за загиналите. Москва от години оспорва международните заключения за случилото се в Буча, докато Украйна и международни разследвания обвиняват руските сили за убийствата на цивилни след окупацията на града.

Форумът „Диалог за фалшивите новини 4.0“ се провежда на 22 септември в Москва. Според организаторите в него участват над 2000 души от 80 държави. Основните теми включват дезинформацията, проверката на факти, изкуствения интелект и използването му за създаване на дийпфейкове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    31 26 Отговор
    Тоя лошад се загрижил за запада. Смех.

    Коментиран от #5, #57, #66

    12:41 22.09.2026

  • 2 Браво конь

    17 12 Отговор
    Прав си

    12:41 22.09.2026

  • 3 Робот

    25 17 Отговор
    Този човек се опитва да каже че в ЕС предстои енергиен колапс и глад , но докато не стане факт никой прос..так няма да повярва..!

    Коментиран от #55

    12:42 22.09.2026

  • 4 Торбалан

    25 7 Отговор
    Тавариш Лавров, тея кафета сме ги пилЕ! Още преди повече от 40 години…

    Коментиран от #11

    12:42 22.09.2026

  • 5 Хрупай го като тревичка

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Щом тъй

    12:42 22.09.2026

  • 6 Умен

    25 17 Отговор
    То пък вие сте в цветущо състояние.Айде бягай,че да не дойде Зеленкки и да те изненада в гръб.

    12:42 22.09.2026

  • 7 ....

    4 8 Отговор
    Е не е ли нормално да иска да запази влиянието си🤣😂

    12:43 22.09.2026

  • 8 койдазнай

    22 18 Отговор
    А защо този военно престъпник, се е загрижил толкова за добруването на ЕС?!?

    Коментиран от #61

    12:44 22.09.2026

  • 9 Георги

    17 14 Отговор
    а Русия губи позиции в руската икономика! Аре у лево!

    Коментиран от #10

    12:47 22.09.2026

  • 10 оня с коня

    8 17 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    вярно е ! руснаците нямат яйца и картофи така каза сватя урсула

    Коментиран от #44

    12:50 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стоян георгиев

    20 8 Отговор
    Лавров как се е загрижил милия.интересно защо дъщерята и любовницата му не мислят че запада губи и все искат да са там?

    Коментиран от #28

    12:54 22.09.2026

  • 13 Констатация

    13 9 Отговор
    А, Русия??? Странно е обкръжението на Путин...., вместо да са загрижени за собственната си Икономика и Бюджетен дефицит от 7-8 Трилиона Рубли, висок лихвен процент на кредитиране на ЦБ, те са се загрижили за икономиката на Запада!?

    Коментиран от #31

    12:56 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Москаль

    12 10 Отговор
    Така е, само един Щат има в пъти по висок БВП от... Империята на ДРЪВЕНИТЕ КЕН ЕФЕ!
    След монголо фашистката секта в кремля са само ( за сега)... КУБА ( 18 $ заплата ) и С.КОРЕЯ ( 12 $).
    У Йло дали пусна интернета и бензина ?!?

    12:59 22.09.2026

  • 16 Лавров, Лавров.....

    15 10 Отговор
    Запада ви спуква от бомбене
    Съсъпва ви отвсякъде.

    12:59 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Прав е Лавров. Отново е прав

    9 10 Отговор
    БРИКС+ срещу Г-7: Разширеният блок на БРИКС (включващ Китай, Индия, Бразилия, Русия, Южна Африка и новите членове като ОАЕ, Египет, Иран, Етиопия и Индонезия) вече държи около 40% от глобалния БВП по ППС. За сравнение, делът на страните от Г-7 е спаднал на около 28%. Икономическият растеж в еврозоната е силно ограничен и се движи около 1,1% – 1,2%.
    Растежът на САЩ също се забавя до нива под 1,5% – 1,7%.
    В същото време държавите от БРИКС генерират средно между 3,7% и 3,8% растеж, като в абсолютно изражение те произвеждат над 55% от новия икономически растеж в световен мащаб. Основният двигател тук са икономиките на Китай и Индия

    Коментиран от #26, #34

    13:01 22.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    Вече ги загуби

    13:03 22.09.2026

  • 23 Карл Маркс

    6 1 Отговор
    Лавров,да разбираме ли че капитализма се самоизяжда,🤣😂

    13:04 22.09.2026

  • 24 Факт

    9 7 Отговор
    С една СРЕДНА москальяк ЗАРПЛАТА, можеш да си купиш... ЕДНОМЕСТЕН дръвен КЕН еф, със ведро и снимка на педофила на вратата -- 38 000 Р.
    Обикновено, такова бижу се използва от цяла кооперация!!
    Ааааахахаха

    13:04 22.09.2026

  • 25 Чучулига Сладкопойна

    11 7 Отговор
    Според руските пропагандисти Западът губи позиции и постоянно обеднява още от началото на 70-ге години на миналия век. Старите ленти все още предизвикват умиление и искрен смях. Според руския философ Данилевски Западът се разпада още от 1869 г., а междувременно Русия се разпадна, СССР също се разпадна. Дългите опашки по руските бензиностанции, загубата на 1000 руснаци на ден и дроновете, които летят на 3000 км навътре в руска територия показват кой се разпада.

    Коментиран от #54

    13:05 22.09.2026

  • 26 Минка

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Прав е Лавров. Отново е прав":

    В Китай и Индия живее една трета от човечеството.

    Коментиран от #35

    13:06 22.09.2026

  • 27 оня с коня

    10 8 Отговор
    И да обясни Лавров с думи прости:КАК ТАКА "губещият икон. позиции" Запад успява да налага Натиск/санкции/ и Заплахи от които явно някой се страхува ?И понеже всеизвестно е че след като някой губи позиции,то Друг пък ги печели,да поясни Лавров:ЗАЩО Печелившият Итрач не наложи реципрочни Натиск и Заплахи на "залязващия " Запад?По-нататък Лавров се възмущава че Западът Плаши основно определени държави с Ограничаване на Финансирането.Е нари БРИКС с Председател Русия е създаден точно за противодействие на Западната разплащателна система и Държавите -членки безпроблемно търгуват помежду си със собствените си Валути?Ама широко ни е около врата тук в Демокр. Запад и спокойно си задаваме подобни въпроси,я някой Руснак да ги зададе в Русия на Лавров,та да визим какво ще стане?!...

    Коментиран от #56

    13:06 22.09.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Точен сте господин Стоян!Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #38

    13:07 22.09.2026

  • 29 Анджо

    6 3 Отговор
    Тоя защо се занимава със запада и защо не каже какво го боли. Европа като се разпада защо не се радва а дава акъл.

    13:08 22.09.2026

  • 30 венсеремос

    7 6 Отговор
    Запада е във фалит! Овчарските щайти и Тромпета тоже.Юдеочифутландия се разпада Иран печели.Русия и 4-та икономика в света.Няма дъ лгове .Овчарските щати-дълг повече от 43 трилиона, клошари, бунтове, негрите надигат глас-те са мързеливи и неуки,така са и белите-не учат ,гледат търговията но и тя не върви.Колкто до ЕС и Урсул/Мърсул я чака затвор за ваксините Пфайзер-умряха ЧОВЕЦИ!!! Надявм се Румен Радев да се държи за Русия и Путин.Да не вярва на престъпниците от ЕС и от НАТЮ-безмислени организации с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ!!

    13:08 22.09.2026

  • 31 Боцмана

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Констатация":

    Пропаганда брато, на това му се вика пропаганда.

    13:08 22.09.2026

  • 32 Само дийпфейковете

    4 7 Отговор
    Още крепят Запада. В трагично състояние е реално

    Коментиран от #62, #63

    13:09 22.09.2026

  • 33 Очевидец

    6 2 Отговор
    Такива ги думаха петолъчките и Монголоидните Алкашоре малко преди.. СССР.. бавно но мъ чи телно да... сдо ХНЕ
    Ааааахахаха

    13:09 22.09.2026

  • 34 Констатация

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "Прав е Лавров. Отново е прав":

    Брикс съществува Формално, вече само на хартия...., Китай, Индия Бразилия... всяка от тези държави работи изключително в свой интерес, това са лидрите в световната икономика, за сега..., останалите изброени от вас "държави" дори не са "сателити", а дребни астероидчета, с почти 0% дял в световната икономика!!!!!

    Коментиран от #40

    13:10 22.09.2026

  • 35 юри гъгарин

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Минка":

    Половин милиард от китайците работят за една купа ориз на ден.
    Половин милиард индийци работят за 50 цента на ден.

    Коментиран от #43

    13:10 22.09.2026

  • 36 стоян

    7 3 Отговор
    Другаре сещате ли се че тия слова от коня са предназначени за крепостните и за вас - ние знаем кой печели и кой губи от войната - рузия най големия враг на Европа се загрижила за Европа

    13:10 22.09.2026

  • 37 По важното е

    2 5 Отговор
    Че България вече няма никакви позиции в световната икономика

    13:10 22.09.2026

  • 38 Хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Че за кво да ходим в Русия, като Русия ще доде тук !! Така казаха зеленото жуже и нато !

    Коментиран от #48, #51

    13:12 22.09.2026

  • 39 Анджо

    5 2 Отговор
    Тоя защо се занимава със запада и защо не каже какво го боли. Европа като се разпада защо не се радва а дава акъл. Трябва да има пълна изолация за да видим какво ще последва. Защото се видя че като се опаричиха и започнаха да правят пак войни.

    Коментиран от #41

    13:12 22.09.2026

  • 40 Както искаш ги наричай

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Констатация":

    Но не са "Запада" нали? Ако искаш и марсианци ги наричай все е тая

    Коментиран от #47

    13:12 22.09.2026

  • 41 Кон бе

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Анджо":

    Толкова му е акъла.

    13:21 22.09.2026

  • 42 Голямата глава

    6 3 Отговор
    Коня - и един мормот завива шоколада със станиол.

    13:22 22.09.2026

  • 43 Генов - още не е заспал!

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "юри гъгарин":

    И. За 100 литра дизел

    13:23 22.09.2026

  • 44 Сульооо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Ако можеш коментирай.Като не можеш не си изливай простащината по форумите.

    Коментиран от #52

    13:24 22.09.2026

  • 45 оня с коня

    5 4 Отговор
    ВЕЛИК НАШ Поет блестящо обрисува Лавров само с думите "Ти целият скован от злоба си..."Поклон пред Талната!

    13:25 22.09.2026

  • 46 Госопди!

    6 3 Отговор
    Каква отвратителна мутра е този дъртак Лавров! Чиста проба булдог! ( да порщават метирионгите за кравнениеот)

    13:25 22.09.2026

  • 47 Констатация

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Както искаш ги наричай":

    Такива "партньори" като Южна Африка ,ОАЕ, Египет, Иран, Етиопия и Индонезия, са като Воденичен Камък на Врата! Помня колко много бяха икономическите и политически "съюзници" на бившия СССР и страните от Соц лагера...., дето се казва : "и смех, и грех", днес, сме свидетели на подобна "демонстрация" на неизличимата структурна и организациона импотенция на Брикс...

    13:26 22.09.2026

  • 48 Сельооо красний

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    Яко Русия дойде и мислиш че ще бъдеш дундуркан жестоко се лъжеш.

    13:28 22.09.2026

  • 49 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    "Това е позиция на руския външен министър, представена по време на форума, а не независимо установен факт."

    🤣🤣🤣🤣

    Само това изречение, вмъкнато в материала е доказателство, колко правота има в думите на Лавров!

    Западът губи положението си на хегемон в света и е смъртно уплашен от това, ето защо се мъчи с всички сили и средства да им противостои....

    13:31 22.09.2026

  • 50 Работник с 41 години трудов стаж

    2 2 Отговор
    Колкото и да се напъвате повече от 1000 евро чиста пара на месец няма да вземате.

    13:31 22.09.2026

  • 51 Ганьоооо

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    Страх те е да ходиш в Русия. Два дни обучение,да не насочиш автомата с цевта срещу себе си и следва тишина.

    13:33 22.09.2026

  • 52 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сульооо":

    Май не разбираш че нещата хич не са случайни и отправяш наивна забележка към ном.10?Той УМИШЛЕНО пише подобни Простащини но КОНКРЕТНО с Моя ник като целта е да бъда НЕГЛИЖИРАН!А защо ми се налага подобно наказание ли?Ами защото някакси не любя Матушката от цялатя си душа и сърце,а би трябвало:)

    13:34 22.09.2026

  • 53 Катърът

    5 3 Отговор
    Западът губи позиции , а Раша направо се срина и върви към колапс (разпад) .

    13:35 22.09.2026

  • 54 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Чучулига Сладкопойна":

    Е па то тогава вкараха петродолара.

    13:40 22.09.2026

  • 55 Луд ли е Лавров или нас прави на луди!

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    А защо в Русия бензинът и други стоки от първа необходимост са вече с купони?

    Коментиран от #67, #68

    13:40 22.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    То пък Русия каква икономика има с цял век е изостанала от нормалния свят.А сега изцяло е на военни релси.

    13:42 22.09.2026

  • 58 Защо ми триете коментара

    4 3 Отговор
    Ми правят го, с редкоземните метали например. Запада няма от къде да ги купува освен от Русия и Китай. Затова е целия цирк. И ако не си разбрал, на СаЩ не им дреме толкова за Украйна, колкото това, че загубиха влияние върху страните от Брикс и съответно това, че започнаха да си пазаруват с техните си валути и игнорираха долара. Има много материал за четене по този въпрос и повод за размисъл разбира се. Всичко е интереси. Войните са деветата дупка на кавала. Брикс са като трън в очите за Запада и по-специално Великобритания и СаЩ. Погледни британците какво дъно са откакто излязоха от ЕС. Ситото на Лондон няма нищо общо с това, което беше преди Брекзит. Русия има много ценни ресурси, които отдавна Запада иска по един или друг начин. Опитаха се още с Горбачов, после с пияницата Елцин да ги разпарчетосат на малки държави и после да им вземат всичко дето може на безценица като при нас. И после остават едни консуматори и длъжници. Не, че Китай не си играе играта също де. Те пък заляха пазара в Русия с китайски коли и стоки.

    Коментиран от #65

    13:43 22.09.2026

  • 59 РУ С НАК

    5 1 Отговор
    Защо тогава децата на руските политици и олигарси живеят в прогнилият запад??????????

    Коментиран от #64

    13:46 22.09.2026

  • 60 Тошко

    2 1 Отговор
    Аааа щото вия печелите, съвсем икукуригаха в Кремъл.

    13:48 22.09.2026

  • 61 Защото на запад живее

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    жена му и дъщерята.

    13:50 22.09.2026

  • 62 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Само дийпфейковете":

    Ти от коя копанка на кое село си? По далече от другата копанка бил ли си?

    13:57 22.09.2026

  • 63 Хи хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Само дийпфейковете":

    А Русия цъфти върже...................

    13:58 22.09.2026

  • 64 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "РУ С НАК":

    Питай копейките

    13:59 22.09.2026

  • 65 любопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Защо ми триете коментара":

    Какво беше това БРИКС?

    14:01 22.09.2026

  • 66 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Най големия производител на фалшиви новини прави диалог тях.

    14:03 22.09.2026

  • 67 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Луд ли е Лавров или нас прави на луди!":

    Май.кятти е вече с купони ,но само за роммитте 👈.

    14:08 22.09.2026

  • 68 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Луд ли е Лавров или нас прави на луди!":

    Стига глупости и пропаганда

    14:08 22.09.2026

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