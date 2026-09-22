Лавров: Западът губи позиции в световната икономика

Западът губи позиции в световната икономика и се опитва да запази влиянието си чрез натиск, заплахи и други „нечистоплътни методи“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в изказването си на международния форум „Диалог за фалшивите новини 4.0“ в Москва.
Според Лавров западните държави вече губят икономическата конкуренция в рамките на система, която самите те са изградили и в продължение на десетилетия са представяли като основана на глобализацията, свободната конкуренция, неприкосновеността на собствеността и действието на пазарните сили.
„В икономиката Западът откровено губи“, заяви руският външен министър. По думите му става дума за обективен исторически процес, който не може да бъде спрян, но опитите за неговото възпиране могат да доведат до последици не само в икономическата, но и в политическата и военната сфера.
Лавров обвини западните държави и в оказване на силен натиск върху страните от Глобалния юг. Според него той включва заплахи за ограничаване на финансирането и други форми на въздействие.
Руският външен министър твърди, че подобни практики се използват и в международните организации, включително в ООН. По думите му, когато определени резолюции не отговарят на позициите на западните държави, те прибягват до различни форми на натиск върху останалите страни.
Лавров заяви още, че ако гласуванията по ключови международни въпроси се провеждат без подобен натиск, западните държави биха се оказали в малцинство. Това е позиция на руския външен министър, представена по време на форума, а не независимо установен факт.
В изказването си той разшири критиките си и към спорта и културата. Според Лавров „боязънта от конкуренция“ се проявява в действията на някои международни спортни федерации спрямо руски спортисти. Той определи ограниченията като политическа дискриминация, противоречаща според него на принципите на Олимпийската харта.
Руският външен министър коментира и информационното отразяване на инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа. Той обвини западните медии, че се опитват да свързват подобни случаи с Русия и да ги използват като част от информационна кампания срещу Москва. Тези твърдения на Лавров не представляват доказателство за произхода на конкретните дронове.
По време на форума Лавров засегна и събитията в украинския град Буча. Той обвини генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в непоследователност по отношение на руските искания за информация за загиналите. Москва от години оспорва международните заключения за случилото се в Буча, докато Украйна и международни разследвания обвиняват руските сили за убийствата на цивилни след окупацията на града.
Форумът „Диалог за фалшивите новини 4.0“ се провежда на 22 септември в Москва. Според организаторите в него участват над 2000 души от 80 държави. Основните теми включват дезинформацията, проверката на факти, изкуствения интелект и използването му за създаване на дийпфейкове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #5, #57, #66
12:41 22.09.2026
2 Браво конь
12:41 22.09.2026
3 Робот
Коментиран от #55
12:42 22.09.2026
4 Торбалан
Коментиран от #11
12:42 22.09.2026
5 Хрупай го като тревичка
До коментар #1 от "Аз съм веган":Щом тъй
12:42 22.09.2026
6 Умен
12:42 22.09.2026
7 ....
12:43 22.09.2026
8 койдазнай
Коментиран от #61
12:44 22.09.2026
9 Георги
Коментиран от #10
12:47 22.09.2026
10 оня с коня
До коментар #9 от "Георги":вярно е ! руснаците нямат яйца и картофи така каза сватя урсула
Коментиран от #44
12:50 22.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 стоян георгиев
Коментиран от #28
12:54 22.09.2026
13 Констатация
Коментиран от #31
12:56 22.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Москаль
След монголо фашистката секта в кремля са само ( за сега)... КУБА ( 18 $ заплата ) и С.КОРЕЯ ( 12 $).
У Йло дали пусна интернета и бензина ?!?
12:59 22.09.2026
16 Лавров, Лавров.....
Съсъпва ви отвсякъде.
12:59 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Прав е Лавров. Отново е прав
Растежът на САЩ също се забавя до нива под 1,5% – 1,7%.
В същото време държавите от БРИКС генерират средно между 3,7% и 3,8% растеж, като в абсолютно изражение те произвеждат над 55% от новия икономически растеж в световен мащаб. Основният двигател тук са икономиките на Китай и Индия
Коментиран от #26, #34
13:01 22.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Kaлпазанин
13:03 22.09.2026
23 Карл Маркс
13:04 22.09.2026
24 Факт
Обикновено, такова бижу се използва от цяла кооперация!!
Ааааахахаха
13:04 22.09.2026
25 Чучулига Сладкопойна
Коментиран от #54
13:05 22.09.2026
26 Минка
До коментар #19 от "Прав е Лавров. Отново е прав":В Китай и Индия живее една трета от човечеството.
Коментиран от #35
13:06 22.09.2026
27 оня с коня
Коментиран от #56
13:06 22.09.2026
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "стоян георгиев":Точен сте господин Стоян!Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #38
13:07 22.09.2026
29 Анджо
13:08 22.09.2026
30 венсеремос
13:08 22.09.2026
31 Боцмана
До коментар #13 от "Констатация":Пропаганда брато, на това му се вика пропаганда.
13:08 22.09.2026
32 Само дийпфейковете
Коментиран от #62, #63
13:09 22.09.2026
33 Очевидец
Ааааахахаха
13:09 22.09.2026
34 Констатация
До коментар #19 от "Прав е Лавров. Отново е прав":Брикс съществува Формално, вече само на хартия...., Китай, Индия Бразилия... всяка от тези държави работи изключително в свой интерес, това са лидрите в световната икономика, за сега..., останалите изброени от вас "държави" дори не са "сателити", а дребни астероидчета, с почти 0% дял в световната икономика!!!!!
Коментиран от #40
13:10 22.09.2026
35 юри гъгарин
До коментар #26 от "Минка":Половин милиард от китайците работят за една купа ориз на ден.
Половин милиард индийци работят за 50 цента на ден.
Коментиран от #43
13:10 22.09.2026
36 стоян
13:10 22.09.2026
37 По важното е
13:10 22.09.2026
38 Хи хи
До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Че за кво да ходим в Русия, като Русия ще доде тук !! Така казаха зеленото жуже и нато !
Коментиран от #48, #51
13:12 22.09.2026
39 Анджо
Коментиран от #41
13:12 22.09.2026
40 Както искаш ги наричай
До коментар #34 от "Констатация":Но не са "Запада" нали? Ако искаш и марсианци ги наричай все е тая
Коментиран от #47
13:12 22.09.2026
41 Кон бе
До коментар #39 от "Анджо":Толкова му е акъла.
13:21 22.09.2026
42 Голямата глава
13:22 22.09.2026
43 Генов - още не е заспал!
До коментар #35 от "юри гъгарин":И. За 100 литра дизел
13:23 22.09.2026
44 Сульооо
До коментар #10 от "оня с коня":Ако можеш коментирай.Като не можеш не си изливай простащината по форумите.
Коментиран от #52
13:24 22.09.2026
45 оня с коня
13:25 22.09.2026
46 Госопди!
13:25 22.09.2026
47 Констатация
До коментар #40 от "Както искаш ги наричай":Такива "партньори" като Южна Африка ,ОАЕ, Египет, Иран, Етиопия и Индонезия, са като Воденичен Камък на Врата! Помня колко много бяха икономическите и политически "съюзници" на бившия СССР и страните от Соц лагера...., дето се казва : "и смех, и грех", днес, сме свидетели на подобна "демонстрация" на неизличимата структурна и организациона импотенция на Брикс...
13:26 22.09.2026
48 Сельооо красний
До коментар #38 от "Хи хи":Яко Русия дойде и мислиш че ще бъдеш дундуркан жестоко се лъжеш.
13:28 22.09.2026
49 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣
Само това изречение, вмъкнато в материала е доказателство, колко правота има в думите на Лавров!
Западът губи положението си на хегемон в света и е смъртно уплашен от това, ето защо се мъчи с всички сили и средства да им противостои....
13:31 22.09.2026
50 Работник с 41 години трудов стаж
13:31 22.09.2026
51 Ганьоооо
До коментар #38 от "Хи хи":Страх те е да ходиш в Русия. Два дни обучение,да не насочиш автомата с цевта срещу себе си и следва тишина.
13:33 22.09.2026
52 оня с коня
До коментар #44 от "Сульооо":Май не разбираш че нещата хич не са случайни и отправяш наивна забележка към ном.10?Той УМИШЛЕНО пише подобни Простащини но КОНКРЕТНО с Моя ник като целта е да бъда НЕГЛИЖИРАН!А защо ми се налага подобно наказание ли?Ами защото някакси не любя Матушката от цялатя си душа и сърце,а би трябвало:)
13:34 22.09.2026
53 Катърът
13:35 22.09.2026
54 ....
До коментар #25 от "Чучулига Сладкопойна":Е па то тогава вкараха петродолара.
13:40 22.09.2026
55 Луд ли е Лавров или нас прави на луди!
До коментар #3 от "Робот":А защо в Русия бензинът и други стоки от първа необходимост са вече с купони?
Коментиран от #67, #68
13:40 22.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #1 от "Аз съм веган":То пък Русия каква икономика има с цял век е изостанала от нормалния свят.А сега изцяло е на военни релси.
13:42 22.09.2026
58 Защо ми триете коментара
Коментиран от #65
13:43 22.09.2026
59 РУ С НАК
Коментиран от #64
13:46 22.09.2026
60 Тошко
13:48 22.09.2026
61 Защото на запад живее
До коментар #8 от "койдазнай":жена му и дъщерята.
13:50 22.09.2026
62 Сельооо
До коментар #32 от "Само дийпфейковете":Ти от коя копанка на кое село си? По далече от другата копанка бил ли си?
13:57 22.09.2026
63 Хи хи хи хи
До коментар #32 от "Само дийпфейковете":А Русия цъфти върже...................
13:58 22.09.2026
64 А бе
До коментар #59 от "РУ С НАК":Питай копейките
13:59 22.09.2026
65 любопитен
До коментар #58 от "Защо ми триете коментара":Какво беше това БРИКС?
14:01 22.09.2026
66 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Аз съм веган":Най големия производител на фалшиви новини прави диалог тях.
14:03 22.09.2026
67 хаха🤣
До коментар #55 от "Луд ли е Лавров или нас прави на луди!":Май.кятти е вече с купони ,но само за роммитте 👈.
14:08 22.09.2026
68 Орк
До коментар #55 от "Луд ли е Лавров или нас прави на луди!":Стига глупости и пропаганда
14:08 22.09.2026