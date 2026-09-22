Западът губи позиции в световната икономика и се опитва да запази влиянието си чрез натиск, заплахи и други „нечистоплътни методи“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в изказването си на международния форум „Диалог за фалшивите новини 4.0“ в Москва.

Според Лавров западните държави вече губят икономическата конкуренция в рамките на система, която самите те са изградили и в продължение на десетилетия са представяли като основана на глобализацията, свободната конкуренция, неприкосновеността на собствеността и действието на пазарните сили.

„В икономиката Западът откровено губи“, заяви руският външен министър. По думите му става дума за обективен исторически процес, който не може да бъде спрян, но опитите за неговото възпиране могат да доведат до последици не само в икономическата, но и в политическата и военната сфера.

Лавров обвини западните държави и в оказване на силен натиск върху страните от Глобалния юг. Според него той включва заплахи за ограничаване на финансирането и други форми на въздействие.

Руският външен министър твърди, че подобни практики се използват и в международните организации, включително в ООН. По думите му, когато определени резолюции не отговарят на позициите на западните държави, те прибягват до различни форми на натиск върху останалите страни.

Лавров заяви още, че ако гласуванията по ключови международни въпроси се провеждат без подобен натиск, западните държави биха се оказали в малцинство. Това е позиция на руския външен министър, представена по време на форума, а не независимо установен факт.

В изказването си той разшири критиките си и към спорта и културата. Според Лавров „боязънта от конкуренция“ се проявява в действията на някои международни спортни федерации спрямо руски спортисти. Той определи ограниченията като политическа дискриминация, противоречаща според него на принципите на Олимпийската харта.

Руският външен министър коментира и информационното отразяване на инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа. Той обвини западните медии, че се опитват да свързват подобни случаи с Русия и да ги използват като част от информационна кампания срещу Москва. Тези твърдения на Лавров не представляват доказателство за произхода на конкретните дронове.

По време на форума Лавров засегна и събитията в украинския град Буча. Той обвини генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в непоследователност по отношение на руските искания за информация за загиналите. Москва от години оспорва международните заключения за случилото се в Буча, докато Украйна и международни разследвания обвиняват руските сили за убийствата на цивилни след окупацията на града.

Форумът „Диалог за фалшивите новини 4.0“ се провежда на 22 септември в Москва. Според организаторите в него участват над 2000 души от 80 държави. Основните теми включват дезинформацията, проверката на факти, изкуствения интелект и използването му за създаване на дийпфейкове.