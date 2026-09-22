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Европа се е озовала в периферията на световната политика

Европа се е озовала в периферията на световната политика

22 Септември, 2026 19:15 308 12

  • европа-
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европейците вече не оказват практически никакво влияние“ върху премоделирането на световния ред

Европа се е озовала в периферията на световната политика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа се е озовала в периферията на нововъзникващи центрове на световна сила и на практика е загубила влиянието си върху преоформянето на световния ред. Това мнение е изразено в статия на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.

Според изданието процесът на превръщане на Европа в провинция вече е „до голяма степен завършен“. „Никой вече не смята Европа за център на света, дори самите европейци“, пише вестникът. Междувременно в други части на света продължават да се появяват нови центрове на сила, докато „самите европейци сега са изтласкани в периферията на тези центрове“.

Изданието отбелязва маргинализацията на Европа в световната политика, която сега е станала още по-изразена, отколкото по време на Студената война. Отбелязва се, че „европейците сега не оказват практически никакво влияние“ върху продължаващото преоформяне на световния ред след края на ерата на американското господство. Освен това, континентът не е в крак с големите технологични постижения, които се случват в момента в Съединените щати и Източна Азия, пише вестникът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друг път няма

    4 1 Отговор
    Надолу е под влияние само на земното привличане

    19:18 22.09.2026

  • 2 Васил

    4 1 Отговор
    Каквито са ръководителите, такъв е континента и влиянието му. Достатъчно е човек само да погледне Урсулата, Кая и останалите нефелници. 🤣

    19:20 22.09.2026

  • 3 Нищо лично

    4 0 Отговор
    но аз трябва да съм луд при така развиващата се ситуация с Европейския съюз да смятам че все още той е центърът на света. Когато управляващата е на посещение в белия дом тя стои в страничното коридорче на овалния кабинет заедно с макрончо и останалите герои европейски на столчета. А когато беше на посещение при китайският лидер беше посрещната с микробусче и на една табуретка в някакъв отдалечен край. Вие наистина ли си мислите че аз съм глупав като европейските управляващи за да не разчета Какво се крие в тези послания. Не съм по тенис а просто реалист и дори тук ви го казват ясно и директно.

    19:20 22.09.2026

  • 4 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Европа е дала Хуманизъм,Ренесанса,една камара учени, изкуство ,великите географски открития, тия в базел и те ли са паднали от космоса🤣😂😂😂

    19:24 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Очаквам

    3 0 Отговор
    Неолиберално демократичен соросоиден дераси вой и отричане на реалната действителност от заминаващите си партии гордо вдигнали знамето на многоцветната дъга и отивайки към политическата забрава.

    19:25 22.09.2026

  • 7 Гнидко Магнитков

    1 0 Отговор
    Тея па сега се сетили след две световни войни на територията на Европа. Утре ше земат да ми обясняват ,че са открили сапуна сигурно.

    19:26 22.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    1 1 Отговор
    Така е, но еврашистите още се прехласват по европейската Матушка.

    19:29 22.09.2026

  • 10 Така ще да е

    0 0 Отговор
    Затова Канада и Австралия искат в ЕС ...
    След присъединяването, нали се сещате, че ЕС става най-богатия и с най голяма територия център ? Копейки, сетихте ли се за това ? Канада и Австралия заедно са малко по големи от матушката ви, в пъти по богати и имат всички природни ресурси, които има и в РФ. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11, #12

    19:32 22.09.2026

  • 11 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така ще да е":

    Така е еврастче ама Канада и Австралия са малко далечко от европейската ти Матушка. С тея цени на горивата все едно си сътрудничиш с марсианците.

    19:35 22.09.2026

  • 12 Витаеш в розовата мъгла

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така ще да е":

    но съвсем скоро ще слезеш в прахта

    19:37 22.09.2026

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