Европа се е озовала в периферията на световната политика

Европа се е озовала в периферията на нововъзникващи центрове на световна сила и на практика е загубила влиянието си върху преоформянето на световния ред. Това мнение е изразено в статия на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.

Според изданието процесът на превръщане на Европа в провинция вече е „до голяма степен завършен“. „Никой вече не смята Европа за център на света, дори самите европейци“, пише вестникът. Междувременно в други части на света продължават да се появяват нови центрове на сила, докато „самите европейци сега са изтласкани в периферията на тези центрове“.

Изданието отбелязва маргинализацията на Европа в световната политика, която сега е станала още по-изразена, отколкото по време на Студената война. Отбелязва се, че „европейците сега не оказват практически никакво влияние“ върху продължаващото преоформяне на световния ред след края на ерата на американското господство. Освен това, континентът не е в крак с големите технологични постижения, които се случват в момента в Съединените щати и Източна Азия, пише вестникът.