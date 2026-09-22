Европа се е озовала в периферията на световната политика

Европа се е озовала в периферията на нововъзникващи центрове на световна сила и на практика е загубила влиянието си върху преоформянето на световния ред. Това мнение е изразено в статия на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.
Според изданието процесът на превръщане на Европа в провинция вече е „до голяма степен завършен“. „Никой вече не смята Европа за център на света, дори самите европейци“, пише вестникът. Междувременно в други части на света продължават да се появяват нови центрове на сила, докато „самите европейци сега са изтласкани в периферията на тези центрове“.
Изданието отбелязва маргинализацията на Европа в световната политика, която сега е станала още по-изразена, отколкото по време на Студената война. Отбелязва се, че „европейците сега не оказват практически никакво влияние“ върху продължаващото преоформяне на световния ред след края на ерата на американското господство. Освен това, континентът не е в крак с големите технологични постижения, които се случват в момента в Съединените щати и Източна Азия, пише вестникът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Друг път няма
19:18 22.09.2026
2 Васил
19:20 22.09.2026
3 Нищо лично
19:20 22.09.2026
4 Ха,ха
19:24 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Очаквам
19:25 22.09.2026
7 Гнидко Магнитков
19:26 22.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гробар
19:29 22.09.2026
10 Така ще да е
След присъединяването, нали се сещате, че ЕС става най-богатия и с най голяма територия център ? Копейки, сетихте ли се за това ? Канада и Австралия заедно са малко по големи от матушката ви, в пъти по богати и имат всички природни ресурси, които има и в РФ. 🤣🤣🤣
Коментиран от #11, #12
19:32 22.09.2026
11 Гробар
До коментар #10 от "Така ще да е":Така е еврастче ама Канада и Австралия са малко далечко от европейската ти Матушка. С тея цени на горивата все едно си сътрудничиш с марсианците.
19:35 22.09.2026
12 Витаеш в розовата мъгла
До коментар #10 от "Така ще да е":но съвсем скоро ще слезеш в прахта
19:37 22.09.2026