Тръмп след срещата със Зеленски: Мисля, че ще стигнем до сделка

Доналд Тръмп отново заяви, че очаква решение за прекратяване на войната в Украйна и допусна възможността за нова лична среща с руския президент Владимир Путин.
Изказванията му дойдоха в Ню Йорк, където американският президент участва в заседанията на Общото събрание на ООН и проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски. На този фон Вашингтон и Киев обсъждат и възможността Украйна да произвежда на своя територия американски системи за противоракетна отбрана Patriot.
Тръмп: Ще бъде намерено решение
След срещата си със Зеленски Тръмп заяви, че вярва в постигането на споразумение за прекратяване на войната.
„Мисля, че ще постигнат сделка“, каза американският президент, като добави, че не желае да разкрива предварително какви ще бъдат параметрите на евентуалното споразумение.
Тръмп посочи, че Вашингтон продължава да разговаря както с Киев, така и с Москва. Според него има основания да се очаква развитие по въпроса за прекратяването на войната.
Американският президент не представи нов конкретен план за уреждане на конфликта, нито съобщи за постигнато споразумение между Русия и Украйна.
Това е важно уточнение, тъй като дипломатическите позиции на двете страни продължават да се разминават по редица ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и бъдещите отношения между Украйна и НАТО.
Нова среща с Путин остава възможна
Тръмп не изключи и нова лична среща с Владимир Путин.
Още в началото на септември американският президент заяви, че би могъл да организира нова среща с руския лидер, но предпочита тя да се проведе, когато има реална перспектива за сключване на мирно споразумение.
„Искам да го направя, когато сме готови за мирна сделка“, каза тогава Тръмп. Той допълни, че вярва, че войната в крайна сметка ще приключи.
Подходът на Тръмп предполага, че евентуална нова среща с Путин трябва да бъде част от по-широк дипломатически процес, а не просто поредна среща без конкретен резултат.
Засега обаче няма обявена дата за нова среща между двамата президенти.
Вашингтон и Киев обсъждат производство на Patriot
Паралелно с дипломатическите разговори Тръмп потвърди, че САЩ и Украйна обсъждат възможността за производство на американски системи Patriot.
Темата е особено важна за Киев, тъй като украинската противовъздушна отбрана е под постоянен натиск заради руските ракетни и дронови атаки.
Още през юли Тръмп обяви, че Вашингтон ще даде на Украйна лиценз за производство на прехващачи Patriot. Тогава американският президент заяви, че системата е отбранително оръжие и че Киев отдавна настоява за възможност да произвежда подобни ракети.
Украинският президент Володимир Зеленски впоследствие заяви, че политическо споразумение за лицензите за производство на прехващачи PAC-3 е било постигнато между двете страни.
Patriot като част от по-широка американско-украинска кооперация
Производството на Patriot в Украйна би представлявало значителна промяна в начина, по който Киев получава американска противоракетна техника.
Вместо да разчита изцяло на готови системи и ракети, доставяни от САЩ и съюзниците, Украйна би могла постепенно да изгради собствен производствен капацитет.
Това би имало значение и за дългосрочната устойчивост на украинската противовъздушна отбрана.
Зеленски вече заяви пред американски сенатори в Ню Йорк, че американските Patriot остават ключови за защитата на украинските градове и инфраструктура. По думите му Вашингтон и Киев трябва да работят заедно за увеличаване на способността на Украйна да защитава населението си от балистични ракети.
Войната продължава, докато се обсъжда мир
Оптимистичните оценки на Тръмп идват на фона на продължаващи руски и украински удари.
Само часове преди срещата на Тръмп и Зеленски руските сили нанесоха ракетни и дронови удари по няколко украински региона, при които според украинските власти са загинали най-малко петима души. Паралелно Киев съобщи за нови удари по руски петролни рафинерии.
Така дипломатическите сигнали за възможен пробив вървят едновременно с продължаващата военна ескалация.
Зеленски предложи прекратяване на украинските удари по руската енергийна инфраструктура при условие, че Москва спре атаките срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.
Какво казва британският премиер
Британският премиер Анди Бърнъм също пристигна в Ню Йорк с акцент върху войната в Украйна и предстоящата си първа лична среща с Тръмп.
Преди срещата Бърнъм заяви, че очаква да намери „обща основа“ с американския президент. Той подчерта, че ще настоява за „справедлив и траен мир“ в Украйна и за по-голяма международна координация.
Още преди посещението си Бърнъм беше определил подкрепата за украинската противовъздушна отбрана като един от приоритетите си. Reuters съобщи, че британският премиер ще настоява за допълнителна помощ за Украйна, включително американски системи Patriot.
Това поставя Лондон в близка позиция с Вашингтон и Киев по въпроса за необходимостта Украйна да укрепи въздушната си отбрана, дори докато се водят разговори за евентуално прекратяване на войната.
Източници: Ройтерс, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНИЯ РАБРАЛ ЧЕ НЯМА ШАНС
Коментиран от #57
21:22 22.09.2026
2 Ц А Р Путин
21:22 22.09.2026
3 Робот
Коментиран от #69
21:23 22.09.2026
4 Хахахахаха
21:25 22.09.2026
5 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
21:27 22.09.2026
6 генерал от СБУ
21:27 22.09.2026
7 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
21:29 22.09.2026
8 Русия
21:30 22.09.2026
9 Когато Тръмп говори за сделка
21:32 22.09.2026
10 Няма по-големи продажници у нас
21:33 22.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 осраински
Международната химическа група Ineos реши да затвори три от заводите си в Англия поради високите цени на газа. Би Би Си съобщи това, позовавайки се на собственика на индустриалната група, британския бизнесмен Джим Ратклиф. Според него компанията е принудена да замрази някои от най-ефективните си производствени мощности в Европа.
Ратклиф обясни, че при настоящите цени на газа, които са дванадесет пъти по-високи от тези в САЩ и осем пъти по-високи от тези в Китай, британските компании просто не могат да се конкурират. Фабрики, разположени в Хъл, североизточна Англия, произвеждат суровини, използвани в производството на военни взривни вещества, дрехи, фармацевтични продукти, перилни препарати, строителни материали и козметика. Газът е ключов компонент от производствения процес
Коментиран от #87
21:39 22.09.2026
13 Т Живков
21:40 22.09.2026
14 Хмм
21:42 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
Надеждни източници твърдят че се подготва
законопроект за забрана износа на горива от САЩ.
Коментиран от #30
21:46 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хмм
21:47 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #29, #37, #62, #88
22:01 22.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Победа докрай
Коментиран от #28
22:04 22.09.2026
26 Бърнам
22:05 22.09.2026
27 Общи приказки
Коментиран от #31
22:07 22.09.2026
28 То проблема е обаче
До коментар #25 от "Победа докрай":Че газът се втечнява реално с нафта... хахахаха...
Коментиран от #66
22:09 22.09.2026
29 Хахахахаха
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":Най - сигурното нещо е, че си страшно неграмотно човече, срам ме от такива като теб и не мога да разбера защо имаш самочувствие да пишеш коментари като си с основно образование
22:10 22.09.2026
30 така е
До коментар #16 от "Ами":и най-вероятно това ще се случи. Тогава ЕС, заедно с Урсулите, си отива до 2-3 месеца. Само който не следи активно случващото се в света не разбира пред каква катастрофа сме изправени.
Коментиран от #35, #38
22:10 22.09.2026
31 харесва ми
До коментар #27 от "Общи приказки":образа на преспективата за украинците, койти си описал. Право в целта!
Малка корекция (незначителна) - не мисля, че Украйна има много за даване, та 200 години е леко в повече, но 100 години ще робуват като нищо.
22:15 22.09.2026
32 Къв асфалт бе?
До коментар #24 от "Ха ха ха":Погледни България докаде стигна с кражбите от него? Разбиха павирани улици изкарали десетилетия без нито една дупка, но си павираха алеите из вилите и палатите! Изкараха плочките от тротоарите, наредиха си ги по двороввте! И навсякаде заляха с асфалт, който ремонтират на 4 месеца!
22:15 22.09.2026
33 Зеления път
22:23 22.09.2026
34 Смешник
22:23 22.09.2026
35 Чиниш ми се
До коментар #30 от "така е":Стабилен минедчия.Твая Мама ли те научи?
22:24 22.09.2026
36 Ай ситир бре
22:25 22.09.2026
37 а нас за шо?
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":е израз, определщ в 90% жизнената философия на украинците.
Въпросите, които задаваш, всъщност за наркоманчето, което реши да повоюва 2022, воден от господарите си. Тогава предложението не включваше загуба на територии, а повече права на самоуправление на Донбас, гарантиране на правата на рускоговорящите (нещо, което ЕС би следвало най-силно да брани, ако вярва действително в правата на човека, но явно тия права са само параван за изнудване) и намаляване на украинската армия до приемлив обем. Днес, както си отбелязал, украинците могат да се питат защо загубиха милиони млади хора. Обаче, докато печелиха, не се питаха. Този въпрос ще им дойде в главите, когато и ако Путин ги остави на студ и тъмно през зимата.
Иначе, отговора е в банковите сметки на европейския елит и корумпетата в Киев. Войната е мръсен бизнес, но огромен бизнес.
22:28 22.09.2026
38 Ква катастрофа уйчооо
До коментар #30 от "така е":Ромите дето с години мед си брахме сега стана напрау сребро а утре ще е злато ... бакъра баце хвърчи като руски дрон у Бай Конур хвърчи
22:29 22.09.2026
39 Сделката с кървавия бандеровски режим
22:29 22.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Къв асфалт бе?
22:38 22.09.2026
44 Атина Палада
До коментар #24 от "Ха ха ха":През последната зима в Русия някъде из далечният им Изток когато наваля много сняг,имаше хиляди клипчета в нета от местни там ,снимали...Ами нашата София е ц.иг.анско гето спрямо далечният Изток в РФ...До тук спирам за провинцията на РФ! А столицата им Москва....нито една европейска столица не се и доближава до Москва...даже и кирливото ви Монако не може да се доближи до Москва..
Коментиран от #46, #51, #52, #63
22:38 22.09.2026
45 Гренландия
Плюс това Дончо слага
ръка и на редките метали Това е удар по Китай.
Коментиран от #55
22:38 22.09.2026
46 Ицо
До коментар #44 от "Атина Палада":Ръгна ли си скоро в чофката?
22:40 22.09.2026
47 пропуснаха
Явно Дончо му е набил канчето и е излязал да дава пресконференцията. Кадрите показваха отчаяния наркоман, стоящ като провинил се ученик, докато даскала чете наказанието му.
Коментиран от #49, #53
22:41 22.09.2026
48 ИЛИЯ ТОПУРА
ФАНАТ ЗА ТОПУРА ..
22:42 22.09.2026
49 ПОДОБНО НА БОТОКСА
До коментар #47 от "пропуснаха":ДЕТО ВИКА СПАСИХА НА НЕРАБОТЕЩИЯТ КОМПЮТЪР:))
22:45 22.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #44 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22:46 22.09.2026
52 най-важното
До коментар #44 от "Атина Палада":Москва шокира западняците, че е останала, може би една от малкото, действително европейски столици.
Гетата от имигранти, разплули се по централните улици на други, известни в миналото столици - там ги няма.
22:47 22.09.2026
53 Ами
До коментар #47 от "пропуснаха":Пропуснаха и да ни кажете, че летейки за САЩ
самолета на Зеленски е кацнал в Ирландия.
А там съвсем случайно Зеленски се е срещнал
на четери очи с директора на ЦРУ :)
22:50 22.09.2026
54 Илияна Йитова
22:55 22.09.2026
55 съвет
До коментар #45 от "Гренландия":смени дилъра и после ни информирай за световните събития.
22:55 22.09.2026
56 Тед Постол - екперт от Пентагона
Русия произвежа хиперзвукови ракети във все по-големи количества и все по-висок клас
А и докато Украйна почне да ги произвежда, ПАК-3 ще са антики за музея.
Коментиран от #59
22:56 22.09.2026
57 Българин
До коментар #1 от "ЗЕЛЕНИЯ РАБРАЛ ЧЕ НЯМА ШАНС":Българите винаги сме се навеждали пред големите и силните, и така сме оцелявали. Сега и украинците трябва да научат тоя урок! Който няма карти, трябва да се подчинява!
23:03 22.09.2026
58 Тръмп - цар на сделките
Коментиран от #60
23:06 22.09.2026
59 Българин
До коментар #56 от "Тед Постол - екперт от Пентагона":Ми тогава путин ко риве, че давали оръжие на Украйна?!?
Руснаците имат всякакви най-модерни оръжия и нищо не им пречи да бягат по бойното поле!
23:07 22.09.2026
60 У нас всички зигани
До коментар #58 от "Тръмп - цар на сделките":Са по добри в измамни сделки от Дърдончо
Коментиран от #67
23:13 22.09.2026
61 Не може щото
До коментар #40 от "Много ме дразни това":в Киев на 3 блока вече се пада по един човек и е трудно да го нацелиш. В цели квартали жив човек не остана. Всичко що е куцо и сакато е в метрото и трябва газ да им пуснеш ама той стана пък много скъп ..
23:13 22.09.2026
62 Да бе да
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":Заради Звльо и опазване на ценностите му, Китай и Индия ще си съсипят икономиките си?
Освен това Китай знае много добре че опита за разпарчетосване на Русия бе просто трамлина на глобалистите срещу Китай.
Тъй че се придържай към последния си вариянт:) Там да ти е последната надежда.
От къде ви набира филантропа бе:)
23:14 22.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Е тъй деее....ама атланте мозък нема
До коментар #28 от "То проблема е обаче":Дизелови са повечето компресорни станции за втечняване на газ в света, промишлените комплекси, проектирани за компресиране и охлаждане на природен газ (или биометан) с цел трансформирането му във втечнен природен газ (LNG). Използват се мощни дизелови двигатели с вътрешно горене като основен задвижващ източник, което ги прави..и т.н ... На практика точно с нафта газа се втечнява и директно цената на газта зависи от тази на дизела щом не е по тръби... ту-туууу.... добрю утру
23:24 22.09.2026
67 Дърдончо
До коментар #60 от "У нас всички зигани":Сега и Мавриций щял да напада нещо
23:30 22.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 На тоя
До коментар #3 от "Робот":Все сделки са му в акъла и пари да печели, не че има лошо, но е за сметка на живущите обикновенни хора на планетата, независимо в коя част
23:45 22.09.2026
70 Нищо ново под слънцето!
Не ви ли омръзна,щото на мен вече ми писна...
23:50 22.09.2026
71 Бончо М.
Коментиран от #74
23:50 22.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Съдията
До коментар #73 от "Опала":мр и
00:01 23.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ц А Р Путин
00:13 23.09.2026
84 Пропуснали сте
Коментиран от #86
00:14 23.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ц А Р Путин
До коментар #84 от "Пропуснали сте":Мда ,а каза ли ,че е победил Иран ,че сме пропуснали ,и спомена ли Старлинк ,че и това сме
00:16 23.09.2026
87 Ха ха ха
До коментар #12 от "осраински":Газ в Норвегия и Дания колкото искаш
Коментиран от #90
00:16 23.09.2026
88 Ха ха ха
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":Научи се да пишеш правилно и без правописни грешки и тогава давай акъл
00:18 23.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ц А Р Путин
До коментар #87 от "Ха ха ха":Откъде бе ,да не би от тръбата 😄😄😄😄😄
00:19 23.09.2026
91 Никой
До коментар #40 от "Много ме дразни това":Никой не те спира заминавай да участваш за да не се дразниш излишно.
00:22 23.09.2026
92 Междувременно
САЩ имат любопитен план за преодоляване на зависимостта си от руски уран: да разширят ядрената енергетика толкова агресивно, че може да се наложи да използват още повече руски услуги за обогатяване, докато местният капацитет настигне нуждите.
През 2025 г. Русия остана най-големият единичен източник на услуги за обогатяване, закупувани от американските ядрени енергийни компании, като делът ѝ възлизаше на 26% от покупките. Услугите за обогатяване с американски произход осигуриха едва 23%.
Тази зависимост се запази въпреки наложената от Вашингтон през 2024 г. забрана върху руския нискообогатен уран – главно защото законът предвиждаше изключения до 2027 г. за случаите, в които американските компании не могат да си осигурят алтернативни доставки. А алтернативите остават ограничени.
Иначе сте много ербап ве пендосите
00:29 23.09.2026
93 СДЕЛКА ЩЕ ИМА ПОГРЕБАЛНА
Коментиран от #94
00:36 23.09.2026
94 ИЗВЪНЗЕМНИТЕ УПЛАШИХА ТРЪМП
До коментар #93 от "СДЕЛКА ЩЕ ИМА ПОГРЕБАЛНА":ЧЕ ЩЕ УМРЕ КАТО ФАРАОНИТЕ - МУМИФИЦИРАН И НЯМА ДА СТАНЕ БЕЗСМЪРТЕН КАТО МЕН
00:42 23.09.2026
95 ....
До коментар #89 от "Междувременно":А сигурно и курабийки ви раздават все пак🍪
00:43 23.09.2026
96 Додик
00:43 23.09.2026
97 Сащ
Как слипинг дис найт ин метро ???
Има ли банга ранга цела найт ???
Свиквайте ,и по шииид ще гоинг .
А, май хелп от френдри мендри ще спира скоро .
И хептем ще сте финиш .
01:19 23.09.2026
98 Додик
01:45 23.09.2026
99 Розовото пони зеля
01:50 23.09.2026
100 ЗЕЛЕНИЯ ВИ УНИЖАВА .
МОЖЕ ЛИ ПО-СЕРОЗНО!!!??
01:52 23.09.2026
101 Смях
До коментар #41 от "Мойта" глава" от три дена":Моля ви се семето не вътре !че ще забременее лудия от козлодуй
02:08 23.09.2026
102 Мисля
06:06 23.09.2026