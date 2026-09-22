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Тръмп след срещата със Зеленски: Мисля, че ще стигнем до сделка
  Тема: Украйна

Тръмп след срещата със Зеленски: Мисля, че ще стигнем до сделка

22 Септември, 2026 21:12, обновена 23 Септември, 2026 07:25 3 751 102

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  • зеленски

Американският президент очаква пробив за Украйна, допуска нова среща с Путин и обсъжда Patriot с Киев

Тръмп след срещата със Зеленски: Мисля, че ще стигнем до сделка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп отново заяви, че очаква решение за прекратяване на войната в Украйна и допусна възможността за нова лична среща с руския президент Владимир Путин.

Изказванията му дойдоха в Ню Йорк, където американският президент участва в заседанията на Общото събрание на ООН и проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски. На този фон Вашингтон и Киев обсъждат и възможността Украйна да произвежда на своя територия американски системи за противоракетна отбрана Patriot.

Още новини от Украйна

Тръмп: Ще бъде намерено решение

След срещата си със Зеленски Тръмп заяви, че вярва в постигането на споразумение за прекратяване на войната.

„Мисля, че ще постигнат сделка“, каза американският президент, като добави, че не желае да разкрива предварително какви ще бъдат параметрите на евентуалното споразумение.

Тръмп посочи, че Вашингтон продължава да разговаря както с Киев, така и с Москва. Според него има основания да се очаква развитие по въпроса за прекратяването на войната.

Американският президент не представи нов конкретен план за уреждане на конфликта, нито съобщи за постигнато споразумение между Русия и Украйна.

Това е важно уточнение, тъй като дипломатическите позиции на двете страни продължават да се разминават по редица ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и бъдещите отношения между Украйна и НАТО.

Нова среща с Путин остава възможна

Тръмп не изключи и нова лична среща с Владимир Путин.

Още в началото на септември американският президент заяви, че би могъл да организира нова среща с руския лидер, но предпочита тя да се проведе, когато има реална перспектива за сключване на мирно споразумение.

„Искам да го направя, когато сме готови за мирна сделка“, каза тогава Тръмп. Той допълни, че вярва, че войната в крайна сметка ще приключи.

Подходът на Тръмп предполага, че евентуална нова среща с Путин трябва да бъде част от по-широк дипломатически процес, а не просто поредна среща без конкретен резултат.

Засега обаче няма обявена дата за нова среща между двамата президенти.

Вашингтон и Киев обсъждат производство на Patriot

Паралелно с дипломатическите разговори Тръмп потвърди, че САЩ и Украйна обсъждат възможността за производство на американски системи Patriot.

Темата е особено важна за Киев, тъй като украинската противовъздушна отбрана е под постоянен натиск заради руските ракетни и дронови атаки.

Още през юли Тръмп обяви, че Вашингтон ще даде на Украйна лиценз за производство на прехващачи Patriot. Тогава американският президент заяви, че системата е отбранително оръжие и че Киев отдавна настоява за възможност да произвежда подобни ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски впоследствие заяви, че политическо споразумение за лицензите за производство на прехващачи PAC-3 е било постигнато между двете страни.

Patriot като част от по-широка американско-украинска кооперация

Производството на Patriot в Украйна би представлявало значителна промяна в начина, по който Киев получава американска противоракетна техника.

Вместо да разчита изцяло на готови системи и ракети, доставяни от САЩ и съюзниците, Украйна би могла постепенно да изгради собствен производствен капацитет.

Това би имало значение и за дългосрочната устойчивост на украинската противовъздушна отбрана.

Зеленски вече заяви пред американски сенатори в Ню Йорк, че американските Patriot остават ключови за защитата на украинските градове и инфраструктура. По думите му Вашингтон и Киев трябва да работят заедно за увеличаване на способността на Украйна да защитава населението си от балистични ракети.

Войната продължава, докато се обсъжда мир

Оптимистичните оценки на Тръмп идват на фона на продължаващи руски и украински удари.

Само часове преди срещата на Тръмп и Зеленски руските сили нанесоха ракетни и дронови удари по няколко украински региона, при които според украинските власти са загинали най-малко петима души. Паралелно Киев съобщи за нови удари по руски петролни рафинерии.

Така дипломатическите сигнали за възможен пробив вървят едновременно с продължаващата военна ескалация.

Зеленски предложи прекратяване на украинските удари по руската енергийна инфраструктура при условие, че Москва спре атаките срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.

Какво казва британският премиер

Британският премиер Анди Бърнъм също пристигна в Ню Йорк с акцент върху войната в Украйна и предстоящата си първа лична среща с Тръмп.

Преди срещата Бърнъм заяви, че очаква да намери „обща основа“ с американския президент. Той подчерта, че ще настоява за „справедлив и траен мир“ в Украйна и за по-голяма международна координация.

Още преди посещението си Бърнъм беше определил подкрепата за украинската противовъздушна отбрана като един от приоритетите си. Reuters съобщи, че британският премиер ще настоява за допълнителна помощ за Украйна, включително американски системи Patriot.

Това поставя Лондон в близка позиция с Вашингтон и Киев по въпроса за необходимостта Украйна да укрепи въздушната си отбрана, дори докато се водят разговори за евентуално прекратяване на войната.

Източници: Ройтерс, БТА


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНИЯ РАБРАЛ ЧЕ НЯМА ШАНС

    59 16 Отговор
    Ще се навежда пред Путин.

    Коментиран от #57

    21:22 22.09.2026

  • 2 Ц А Р Путин

    37 7 Отговор
    Тънко ,Ганев ,тънко 😄😄😄😄😄 койт разбрал разбрал

    21:22 22.09.2026

  • 3 Робот

    31 5 Отговор
    Тези двамата са като огнената черта на боксерките ми..!

    Коментиран от #69

    21:23 22.09.2026

  • 4 Хахахахаха

    53 9 Отговор
    Тоя тръмпчо вече две години я спира тая война, тоя патриот където от 10 опита сваля 1 ракета хахахах, иранците и руснаците показаха, че патриотчето става само за трета употреба, и с него Москва си бомбише киевчето когато си поиска хахахаха

    21:25 22.09.2026

  • 5 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    44 5 Отговор
    Добре ли ви е като и Дони ви наведе.

    21:27 22.09.2026

  • 6 генерал от СБУ

    49 6 Отговор
    Нямаше да има пряка война с Русия, ако Украйна просто беше направила договореното.

    21:27 22.09.2026

  • 7 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    48 7 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    21:29 22.09.2026

  • 8 Русия

    44 6 Отговор
    Тези два клоуна явно ползват един и същи доставчик на бе..

    21:30 22.09.2026

  • 9 Когато Тръмп говори за сделка

    31 4 Отговор
    Това не е политическо споразумение или договор. Точно сделка си е. Каквито обича. Като предишния път. Украйна дава територия на Русия, а срещу това дава и природните си богатства на САЩ.

    21:32 22.09.2026

  • 10 Няма по-големи продажници у нас

    5 28 Отговор
    от възродителите.

    21:33 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 осраински

    32 5 Отговор
    Санкциите работят
    Международната химическа група Ineos реши да затвори три от заводите си в Англия поради високите цени на газа. Би Би Си съобщи това, позовавайки се на собственика на индустриалната група, британския бизнесмен Джим Ратклиф. Според него компанията е принудена да замрази някои от най-ефективните си производствени мощности в Европа.

    Ратклиф обясни, че при настоящите цени на газа, които са дванадесет пъти по-високи от тези в САЩ и осем пъти по-високи от тези в Китай, британските компании просто не могат да се конкурират. Фабрики, разположени в Хъл, североизточна Англия, произвеждат суровини, използвани в производството на военни взривни вещества, дрехи, фармацевтични продукти, перилни препарати, строителни материали и козметика. Газът е ключов компонент от производствения процес

    Коментиран от #87

    21:39 22.09.2026

  • 13 Т Живков

    14 3 Отговор
    Давай атома и не се обеснявай.

    21:40 22.09.2026

  • 14 Хмм

    19 4 Отговор
    видяха се, убедиха се че все още заедно и какво решиха, как ще принудят Путин към колаборационизъм

    21:42 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    23 2 Отговор
    Оставете празните приказки на тия двамата :)
    Надеждни източници твърдят че се подготва
    законопроект за забрана износа на горива от САЩ.

    Коментиран от #30

    21:46 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хмм

    26 1 Отговор
    за сделка е необходим още един

    21:47 22.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Т.КОЛЕВ

    5 24 Отговор
    САМО КИТАЕЦА И ИНДИЕЦА ПРЕЗИДЕНТИТЕ АКО СПРЪТ ДА КУПУВАТ ОТ РУСИЯ И 100% ЕНБАРГО САНКЦИИ СРЕЩО РУСИЯ МОЖЕ ДА СКЛОНЯТ НА МИР РУСИТЕ И НАПУСКАНЕ ЧУЖДАТА ДЪРЖАВА УКРАЙНА И ОКУПИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ВТОРИЯ ВАРИАНТ СИГОРЕН ЗА СИГОРЕН МИР Е УКРАЙНЦИТЕ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ЧАСТ ЗЕМИТЕ ТЕРИТОРИЯТА СИ ЗАЕДНО С БОГАТСТВАТА ДА Я ПОДАРЯТ НА РУСИЯ. ЗАТОВА ЛИ ХИЛЯДИ ХОРА УМРЯХА? И ТРЕТИ ВАРИАНТ РУСНАЦИТЕ ДА БЪДАТ ПРОГОНЕНИ ОТ УКРАЙНА С ЖИВА СИЛА ПОМОЩ И ОРЪЖИЯ.

    Коментиран от #29, #37, #62, #88

    22:01 22.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Победа докрай

    27 1 Отговор
    Евала, Дончо! След като разгроми Иран о и дизелът стана 2 евро, сега ще спреш войната в Украйна и газът ще стане 100 евро, защото ще го купуваме втечнен от него. Само от него.

    Коментиран от #28

    22:04 22.09.2026

  • 26 Бърнам

    25 2 Отговор
    вместо да гледа Украйна, да си погледне държавата! Една от най-големите фирми в химиндустрията спира производство, поради скъпия пр.газ, но за премиера укрите са много по-важни!

    22:05 22.09.2026

  • 27 Общи приказки

    20 2 Отговор
    И не се казва най важното кога Украйна ще капитулира и робите ще почнат редкоземните за САЩ да копат следващите 200 години с руски надзиратели

    Коментиран от #31

    22:07 22.09.2026

  • 28 То проблема е обаче

    15 1 Отговор

    До коментар #25 от "Победа докрай":

    Че газът се втечнява реално с нафта... хахахаха...

    Коментиран от #66

    22:09 22.09.2026

  • 29 Хахахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":

    Най - сигурното нещо е, че си страшно неграмотно човече, срам ме от такива като теб и не мога да разбера защо имаш самочувствие да пишеш коментари като си с основно образование

    22:10 22.09.2026

  • 30 така е

    22 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    и най-вероятно това ще се случи. Тогава ЕС, заедно с Урсулите, си отива до 2-3 месеца. Само който не следи активно случващото се в света не разбира пред каква катастрофа сме изправени.

    Коментиран от #35, #38

    22:10 22.09.2026

  • 31 харесва ми

    17 2 Отговор

    До коментар #27 от "Общи приказки":

    образа на преспективата за украинците, койти си описал. Право в целта!

    Малка корекция (незначителна) - не мисля, че Украйна има много за даване, та 200 години е леко в повече, но 100 години ще робуват като нищо.

    22:15 22.09.2026

  • 32 Къв асфалт бе?

    24 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    Погледни България докаде стигна с кражбите от него? Разбиха павирани улици изкарали десетилетия без нито една дупка, но си павираха алеите из вилите и палатите! Изкараха плочките от тротоарите, наредиха си ги по двороввте! И навсякаде заляха с асфалт, който ремонтират на 4 месеца!

    22:15 22.09.2026

  • 33 Зеления път

    21 2 Отговор
    Зеленото жив да го ожалиш. Желаещите му забраняват мирни преговори, Тръмп го натиска с компромати, а украинците ако го набарат...

    22:23 22.09.2026

  • 34 Смешник

    16 2 Отговор
    За каква сделка Дони между теб и Зеления клоун да но Путин още не се е произнесъл а условията му са ясни на всички

    22:23 22.09.2026

  • 35 Чиниш ми се

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "така е":

    Стабилен минедчия.Твая Мама ли те научи?

    22:24 22.09.2026

  • 36 Ай ситир бре

    17 1 Отговор
    И къде си представят въобще че производство на Patriot в Украйна би било възможно ? В полска Украйна или в Молдовска ? А и за какво са им въобще ? Че да им е по сигурно унищожението на Киев вероятно

    22:25 22.09.2026

  • 37 а нас за шо?

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":

    е израз, определщ в 90% жизнената философия на украинците.
    Въпросите, които задаваш, всъщност за наркоманчето, което реши да повоюва 2022, воден от господарите си. Тогава предложението не включваше загуба на територии, а повече права на самоуправление на Донбас, гарантиране на правата на рускоговорящите (нещо, което ЕС би следвало най-силно да брани, ако вярва действително в правата на човека, но явно тия права са само параван за изнудване) и намаляване на украинската армия до приемлив обем. Днес, както си отбелязал, украинците могат да се питат защо загубиха милиони млади хора. Обаче, докато печелиха, не се питаха. Този въпрос ще им дойде в главите, когато и ако Путин ги остави на студ и тъмно през зимата.
    Иначе, отговора е в банковите сметки на европейския елит и корумпетата в Киев. Войната е мръсен бизнес, но огромен бизнес.

    22:28 22.09.2026

  • 38 Ква катастрофа уйчооо

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "така е":

    Ромите дето с години мед си брахме сега стана напрау сребро а утре ще е злато ... бакъра баце хвърчи като руски дрон у Бай Конур хвърчи

    22:29 22.09.2026

  • 39 Сделката с кървавия бандеровски режим

    18 4 Отговор
    се нарича капитулация. Режим, който сменя имената на населението и забранява майчиния им език не трябва да съществува. Години наред бандеровците обстрелваха с дронове и артилерия източния район на страната, само защото там сънародниците им говореха на майчиния си език и не искаха да им сменят имената! Кървавият режим на Зеленски е по-жесток от Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно! Изби и изгони от страна 35 милиона души!

    22:29 22.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Къв асфалт бе?

    6 0 Отговор
    За кво им е на САЩ още асфалт? Тея дето Тръмп ги прати по Ориноко още не могат да ги изчистят. Тея от Спец. частите им ги връщат в САЩ залепнали по тройки и по четворки не могат да ги познаят така са ги калъпирали

    22:38 22.09.2026

  • 44 Атина Палада

    17 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    През последната зима в Русия някъде из далечният им Изток когато наваля много сняг,имаше хиляди клипчета в нета от местни там ,снимали...Ами нашата София е ц.иг.анско гето спрямо далечният Изток в РФ...До тук спирам за провинцията на РФ! А столицата им Москва....нито една европейска столица не се и доближава до Москва...даже и кирливото ви Монако не може да се доближи до Москва..

    Коментиран от #46, #51, #52, #63

    22:38 22.09.2026

  • 45 Гренландия

    3 14 Отговор
    А така. Дончо се разбра с Дания за Гренландия.Ксто гледам картата русия е на прицел от всички 4 посоки на света.Руско ПВО вече няма.Путлер вкара в НАТО още Финландия и Швеция, Великобритания се връща в ЕС.Такъв глупак и да са искали рашките да не са намерили.
    Плюс това Дончо слага
    ръка и на редките метали Това е удар по Китай.

    Коментиран от #55

    22:38 22.09.2026

  • 46 Ицо

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Ръгна ли си скоро в чофката?

    22:40 22.09.2026

  • 47 пропуснаха

    13 2 Отговор
    да ни информират, че срещата е продължила 40 минути, вместо планирания 1 час.
    Явно Дончо му е набил канчето и е излязал да дава пресконференцията. Кадрите показваха отчаяния наркоман, стоящ като провинил се ученик, докато даскала чете наказанието му.

    Коментиран от #49, #53

    22:41 22.09.2026

  • 48 ИЛИЯ ТОПУРА

    1 8 Отговор
    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ ДА
    ФАНАТ ЗА ТОПУРА ..

    22:42 22.09.2026

  • 49 ПОДОБНО НА БОТОКСА

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "пропуснаха":

    ДЕТО ВИКА СПАСИХА НА НЕРАБОТЕЩИЯТ КОМПЮТЪР:))

    22:45 22.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 😂😂😂😂😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:46 22.09.2026

  • 52 най-важното

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Москва шокира западняците, че е останала, може би една от малкото, действително европейски столици.
    Гетата от имигранти, разплули се по централните улици на други, известни в миналото столици - там ги няма.

    22:47 22.09.2026

  • 53 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "пропуснаха":

    Пропуснаха и да ни кажете, че летейки за САЩ
    самолета на Зеленски е кацнал в Ирландия.
    А там съвсем случайно Зеленски се е срещнал
    на четери очи с директора на ЦРУ :)

    22:50 22.09.2026

  • 54 Илияна Йитова

    5 7 Отговор
    САЩ са виновни за Втората световна война! Ако не бяха давали оръжия на Съвецкия съюз, войната щеше да приключи бързо!

    22:55 22.09.2026

  • 55 съвет

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гренландия":

    смени дилъра и после ни информирай за световните събития.

    22:55 22.09.2026

  • 56 Тед Постол - екперт от Пентагона

    9 1 Отговор
    С Патриоти не могат да се ловят хиперзвукови ракети. Ама луд умора няма.
    Русия произвежа хиперзвукови ракети във все по-големи количества и все по-висок клас
    А и докато Украйна почне да ги произвежда, ПАК-3 ще са антики за музея.

    Коментиран от #59

    22:56 22.09.2026

  • 57 Българин

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗЕЛЕНИЯ РАБРАЛ ЧЕ НЯМА ШАНС":

    Българите винаги сме се навеждали пред големите и силните, и така сме оцелявали. Сега и украинците трябва да научат тоя урок! Който няма карти, трябва да се подчинява!

    23:03 22.09.2026

  • 58 Тръмп - цар на сделките

    4 0 Отговор
    Купува и продава.

    Коментиран от #60

    23:06 22.09.2026

  • 59 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #56 от "Тед Постол - екперт от Пентагона":

    Ми тогава путин ко риве, че давали оръжие на Украйна?!?
    Руснаците имат всякакви най-модерни оръжия и нищо не им пречи да бягат по бойното поле!

    23:07 22.09.2026

  • 60 У нас всички зигани

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тръмп - цар на сделките":

    Са по добри в измамни сделки от Дърдончо

    Коментиран от #67

    23:13 22.09.2026

  • 61 Не може щото

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Много ме дразни това":

    в Киев на 3 блока вече се пада по един човек и е трудно да го нацелиш. В цели квартали жив човек не остана. Всичко що е куцо и сакато е в метрото и трябва газ да им пуснеш ама той стана пък много скъп ..

    23:13 22.09.2026

  • 62 Да бе да

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":

    Заради Звльо и опазване на ценностите му, Китай и Индия ще си съсипят икономиките си?
    Освен това Китай знае много добре че опита за разпарчетосване на Русия бе просто трамлина на глобалистите срещу Китай.
    Тъй че се придържай към последния си вариянт:) Там да ти е последната надежда.
    От къде ви набира филантропа бе:)

    23:14 22.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Е тъй деее....ама атланте мозък нема

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "То проблема е обаче":

    Дизелови са повечето компресорни станции за втечняване на газ в света, промишлените комплекси, проектирани за компресиране и охлаждане на природен газ (или биометан) с цел трансформирането му във втечнен природен газ (LNG). Използват се мощни дизелови двигатели с вътрешно горене като основен задвижващ източник, което ги прави..и т.н ... На практика точно с нафта газа се втечнява и директно цената на газта зависи от тази на дизела щом не е по тръби... ту-туууу.... добрю утру

    23:24 22.09.2026

  • 67 Дърдончо

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "У нас всички зигани":

    Сега и Мавриций щял да напада нещо

    23:30 22.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 На тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Все сделки са му в акъла и пари да печели, не че има лошо, но е за сметка на живущите обикновенни хора на планетата, независимо в коя част

    23:45 22.09.2026

  • 70 Нищо ново под слънцето!

    3 0 Отговор
    Поредно чешене на езиците,без никакво реално постигане на мир...!
    Не ви ли омръзна,щото на мен вече ми писна...

    23:50 22.09.2026

  • 71 Бончо М.

    4 0 Отговор
    Това за неосъществения мир и непрекъснатите техни най-разнообразни сделки го слушаме вече 2 години. Единствената разлика е, че войната стана дронова.

    Коментиран от #74

    23:50 22.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Съдията

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Опала":

    мр и

    00:01 23.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ц А Р Путин

    1 1 Отговор
    MP И (Магнитно-резонансна томография, често наричана и ЯМ Р – Ядрено-магнитен резонанс) е безопасен и безболезнен метод за образна диагностика, който използва мощно магнитно поле, радиовълни и компютър, за да създаде детайлни триизмерни изображения на органите и тъканите в човешкото тяло. За разлика от рентгена и компютърната томография (скенер), МP И не използва вредно рентгеново лъчение (радиация).За какво се използва Ме Ре И ?

    00:13 23.09.2026

  • 84 Пропуснали сте

    2 0 Отговор
    "Разбира се, те са наистина много добри бойци. Могат да се гордеят със себе си – това са много, много способни хора, с много способно ръководство", каза Доналд Тръмп за Киев.

    Коментиран от #86

    00:14 23.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ц А Р Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Пропуснали сте":

    Мда ,а каза ли ,че е победил Иран ,че сме пропуснали ,и спомена ли Старлинк ,че и това сме

    00:16 23.09.2026

  • 87 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    Газ в Норвегия и Дания колкото искаш

    Коментиран от #90

    00:16 23.09.2026

  • 88 Ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":

    Научи се да пишеш правилно и без правописни грешки и тогава давай акъл

    00:18 23.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ц А Р Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Ха ха ха":

    Откъде бе ,да не би от тръбата 😄😄😄😄😄

    00:19 23.09.2026

  • 91 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Много ме дразни това":

    Никой не те спира заминавай да участваш за да не се дразниш излишно.

    00:22 23.09.2026

  • 92 Междувременно

    3 1 Отговор
    Америка се нуждае от руски уран, за да се откаже от руския уран

    САЩ имат любопитен план за преодоляване на зависимостта си от руски уран: да разширят ядрената енергетика толкова агресивно, че може да се наложи да използват още повече руски услуги за обогатяване, докато местният капацитет настигне нуждите.

    През 2025 г. Русия остана най-големият единичен източник на услуги за обогатяване, закупувани от американските ядрени енергийни компании, като делът ѝ възлизаше на 26% от покупките. Услугите за обогатяване с американски произход осигуриха едва 23%.

    Тази зависимост се запази въпреки наложената от Вашингтон през 2024 г. забрана върху руския нискообогатен уран – главно защото законът предвиждаше изключения до 2027 г. за случаите, в които американските компании не могат да си осигурят алтернативни доставки. А алтернативите остават ограничени.

    Иначе сте много ербап ве пендосите

    00:29 23.09.2026

  • 93 СДЕЛКА ЩЕ ИМА ПОГРЕБАЛНА

    2 2 Отговор
    ТРЪМП ПОГРЕБА УКРАЙНА

    Коментиран от #94

    00:36 23.09.2026

  • 94 ИЗВЪНЗЕМНИТЕ УПЛАШИХА ТРЪМП

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "СДЕЛКА ЩЕ ИМА ПОГРЕБАЛНА":

    ЧЕ ЩЕ УМРЕ КАТО ФАРАОНИТЕ - МУМИФИЦИРАН И НЯМА ДА СТАНЕ БЕЗСМЪРТЕН КАТО МЕН

    00:42 23.09.2026

  • 95 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Междувременно":

    А сигурно и курабийки ви раздават все пак🍪

    00:43 23.09.2026

  • 96 Додик

    0 5 Отговор
    Путинофилите да чакат повиквателна.Зад клавиатурата само не става.

    00:43 23.09.2026

  • 97 Сащ

    1 0 Отговор
    Хелоул укри !!!
    Как слипинг дис найт ин метро ???
    Има ли банга ранга цела найт ???
    Свиквайте ,и по шииид ще гоинг .
    А, май хелп от френдри мендри ще спира скоро .
    И хептем ще сте финиш .

    01:19 23.09.2026

  • 98 Додик

    4 0 Отговор
    Еврастите да чакат повиквателна.Зад клавиатурата само не става. То путинофилите никой не ги вика хахахахаха.

    01:45 23.09.2026

  • 99 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    Тръмполино ми обеща много патриоти, каза само да си попълни запасите и запасите на Израел и на ЕС и ще има много ракети, долу горе до 10г. ще дойдат, само още малко да издържим хахахахах.

    01:50 23.09.2026

  • 100 ЗЕЛЕНИЯ ВИ УНИЖАВА .

    3 1 Отговор
    СРЕЩИ НА ГУБИ ВРЕМЕ !!! ТРЪМП ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ УНИЖАВАТЕ С ТОЯ НЕЛИГИТИМЕН НАПУШЕН ТИП !! ПАДАТЕ НА НЕГОВОТОИ НИВО , ДОРИ НЕЩО ПОВЕЧЕ , ЕДВА ЛИ НЕ МУ СЕ МОЛИТИ ДА НАПРАВЕЛ ТОВА ,ОНОВА ПА ТОЙ НЕЩЯЛ .АЙДЕ БЕ , Я НЕ С ТЕЯ НОМЕРАР!!
    МОЖЕ ЛИ ПО-СЕРОЗНО!!!??

    01:52 23.09.2026

  • 101 Смях

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мойта" глава" от три дена":

    Моля ви се семето не вътре !че ще забременее лудия от козлодуй

    02:08 23.09.2026

  • 102 Мисля

    1 0 Отговор
    „Мисля, че ще постигнат стелка“, каза мериканският прездент------------и пак, и пак..............

    06:06 23.09.2026