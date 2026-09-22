Тръмп след срещата със Зеленски: Мисля, че ще стигнем до сделка

Доналд Тръмп отново заяви, че очаква решение за прекратяване на войната в Украйна и допусна възможността за нова лична среща с руския президент Владимир Путин.

Изказванията му дойдоха в Ню Йорк, където американският президент участва в заседанията на Общото събрание на ООН и проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски. На този фон Вашингтон и Киев обсъждат и възможността Украйна да произвежда на своя територия американски системи за противоракетна отбрана Patriot.

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Тръмп: Ще бъде намерено решение

След срещата си със Зеленски Тръмп заяви, че вярва в постигането на споразумение за прекратяване на войната.

„Мисля, че ще постигнат сделка“, каза американският президент, като добави, че не желае да разкрива предварително какви ще бъдат параметрите на евентуалното споразумение.

Тръмп посочи, че Вашингтон продължава да разговаря както с Киев, така и с Москва. Според него има основания да се очаква развитие по въпроса за прекратяването на войната.

Американският президент не представи нов конкретен план за уреждане на конфликта, нито съобщи за постигнато споразумение между Русия и Украйна.

Това е важно уточнение, тъй като дипломатическите позиции на двете страни продължават да се разминават по редица ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и бъдещите отношения между Украйна и НАТО.

Нова среща с Путин остава възможна

Тръмп не изключи и нова лична среща с Владимир Путин.

Още в началото на септември американският президент заяви, че би могъл да организира нова среща с руския лидер, но предпочита тя да се проведе, когато има реална перспектива за сключване на мирно споразумение.

„Искам да го направя, когато сме готови за мирна сделка“, каза тогава Тръмп. Той допълни, че вярва, че войната в крайна сметка ще приключи.

Подходът на Тръмп предполага, че евентуална нова среща с Путин трябва да бъде част от по-широк дипломатически процес, а не просто поредна среща без конкретен резултат.

Засега обаче няма обявена дата за нова среща между двамата президенти.

Вашингтон и Киев обсъждат производство на Patriot

Паралелно с дипломатическите разговори Тръмп потвърди, че САЩ и Украйна обсъждат възможността за производство на американски системи Patriot.

Темата е особено важна за Киев, тъй като украинската противовъздушна отбрана е под постоянен натиск заради руските ракетни и дронови атаки.

Още през юли Тръмп обяви, че Вашингтон ще даде на Украйна лиценз за производство на прехващачи Patriot. Тогава американският президент заяви, че системата е отбранително оръжие и че Киев отдавна настоява за възможност да произвежда подобни ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски впоследствие заяви, че политическо споразумение за лицензите за производство на прехващачи PAC-3 е било постигнато между двете страни.

Patriot като част от по-широка американско-украинска кооперация

Производството на Patriot в Украйна би представлявало значителна промяна в начина, по който Киев получава американска противоракетна техника.

Вместо да разчита изцяло на готови системи и ракети, доставяни от САЩ и съюзниците, Украйна би могла постепенно да изгради собствен производствен капацитет.

Това би имало значение и за дългосрочната устойчивост на украинската противовъздушна отбрана.

Зеленски вече заяви пред американски сенатори в Ню Йорк, че американските Patriot остават ключови за защитата на украинските градове и инфраструктура. По думите му Вашингтон и Киев трябва да работят заедно за увеличаване на способността на Украйна да защитава населението си от балистични ракети.

Войната продължава, докато се обсъжда мир

Оптимистичните оценки на Тръмп идват на фона на продължаващи руски и украински удари.

Само часове преди срещата на Тръмп и Зеленски руските сили нанесоха ракетни и дронови удари по няколко украински региона, при които според украинските власти са загинали най-малко петима души. Паралелно Киев съобщи за нови удари по руски петролни рафинерии.

Така дипломатическите сигнали за възможен пробив вървят едновременно с продължаващата военна ескалация.

Зеленски предложи прекратяване на украинските удари по руската енергийна инфраструктура при условие, че Москва спре атаките срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.

Какво казва британският премиер

Британският премиер Анди Бърнъм също пристигна в Ню Йорк с акцент върху войната в Украйна и предстоящата си първа лична среща с Тръмп.

Преди срещата Бърнъм заяви, че очаква да намери „обща основа“ с американския президент. Той подчерта, че ще настоява за „справедлив и траен мир“ в Украйна и за по-голяма международна координация.

Още преди посещението си Бърнъм беше определил подкрепата за украинската противовъздушна отбрана като един от приоритетите си. Reuters съобщи, че британският премиер ще настоява за допълнителна помощ за Украйна, включително американски системи Patriot.

Това поставя Лондон в близка позиция с Вашингтон и Киев по въпроса за необходимостта Украйна да укрепи въздушната си отбрана, дори докато се водят разговори за евентуално прекратяване на войната.

Източници: Ройтерс, БТА