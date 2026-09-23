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Алекс Сърчаджиева показа порасналата си дъщеря София Ласкин в Рим (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Алекс Сърчаджиева показа порасналата си дъщеря София Ласкин в Рим (СНИМКИ)

23 Септември, 2026 09:18 1 361 8

  • александра сърчаджиева-
  • софия ласкин-
  • рим-
  • иван ласкин-
  • брънч за начинаещи

Дъщерята на актрисата вече позира като уверена млада жена до майка си на кадри от Вечния град

Алекс Сърчаджиева показа порасналата си дъщеря София Ласкин в Рим (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Александра Сърчаджиева показа нови снимки от Рим с дъщеря си София Ласкин, а кадрите бързо привлякоха внимание с видимо порасналата ѝ дъщеря, пише marica.bg.

В публикацията си актрисата е написала: „София, приятели, аз и Рим. Беше страхотно. Благодаря“.


София Ласкин е дъщеря на Александра Сърчаджиева и покойния Иван Ласкин. На кадрите двете позират на фона на Колизеума и Испанските стълби, сред емблематичните места на Вечния град.

Пътуването не е било само за удоволствие. Сърчаджиева е била в Рим и покрай представянето на филма „Брънч за начинаещи“, в който участва. Сред хората около продукцията са били и Орлин Павлов, и Валентина Каролева.

Снимките от Рим показват София Ласкин като уверена млада жена до майка си, а общите им кадри подчертават близостта между двете.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако коментирам

    15 0 Отговор
    Ще ме изтрият

    09:19 23.09.2026

  • 2 в кратце

    15 2 Отговор
    София Ласкина. Ласкин е момче.

    09:25 23.09.2026

  • 3 майстор

    9 3 Отговор
    Много е красиво момичето!

    09:28 23.09.2026

  • 4 Никой

    10 0 Отговор
    Еми растат децата.

    Да е жива и здрава.

    09:29 23.09.2026

  • 5 Егати

    12 2 Отговор
    И фукнята? Направо и разгледахме Фейсбука на тая...

    09:33 23.09.2026

  • 6 стих

    9 4 Отговор
    Какво е това Брънч?

    09:36 23.09.2026

  • 7 Кво

    1 2 Отговор
    Хубаво дете!
    Да го изпапка човек.

    09:58 23.09.2026

  • 8 аааа

    6 2 Отговор
    Ами не е лошо мама освен за екскурзии да се бръкне за брекети, неслучайно му е сложила заешки уши на момичето, защото с тия зъби ну заяц погоди.

    10:08 23.09.2026