Румен Радев: Ограничаваме рекламата на хазарта! Казината в България няма да светят като в Лас Вегас!

Правителството ще предложи нови промени, за да ограничи хазарта в страната. Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. Това каза в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата, каза министър-председателят.

С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора, посочи още премиерът.

Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения, обеща Румен Радев.

Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас, затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали.

Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за укриване на данъци и пране на пари, каза още Радев. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време.