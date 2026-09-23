Румен Радев: Ограничаваме рекламата на хазарта! Казината в България няма да светят като в Лас Вегас!

Правителството ще предложи нови промени, за да ограничи хазарта в страната. Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. Това каза в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата, каза министър-председателят.
С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора, посочи още премиерът.
Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения, обеща Румен Радев.
Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас, затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали.
Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за укриване на данъци и пране на пари, каза още Радев. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 приватизация на казината
Коментиран от #24
10:32 23.09.2026
2 Име
10:34 23.09.2026
3 Парата в свирката
Коментиран от #16
10:34 23.09.2026
4 ДрайвингПлежър
Див популизъм и дребнотемие е хазарта! Който иска да играе ще играе!
10:35 23.09.2026
5 Госあ
10:35 23.09.2026
6 Качион
Оставка!!!
10:36 23.09.2026
7 Радко
Коментиран от #12, #15
10:37 23.09.2026
8 Сигурно
Некадърни БКП кадри управляват!
10:37 23.09.2026
9 Сигурно
Некадърни БКП кадри управляват!
10:38 23.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Парпърляк
Коментиран от #23
10:39 23.09.2026
12 Състезател
До коментар #7 от "Радко":Чакай тогава честна игра!
10:39 23.09.2026
13 Браво
10:41 23.09.2026
14 предизборна риторика
10:41 23.09.2026
15 Аз и Той
До коментар #7 от "Радко":То като ги спонсорират, пък едни победи валят като манна небесна. Пари перат.
10:42 23.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 На мястото
10:46 23.09.2026
18 Браво Радев
Коментиран от #21
10:46 23.09.2026
19 Пъпако
Защо не ги затвориш, бе Гявол? Щом си толкова против хазарта?
Радев, как ще светят казината не е важно!
По- важното е, ЧЕ ВСИЧКИ РЕКЛАМИ И НАИМЕНОВАНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ СА НА ЛАТИНИЦА/ английски!
Е, ние къде сме бе мухл, значи сме в Лас Вегас!
Преди години беше и закон за рекламите да са на български и с малки букви на латински, ама дали е действащ или и него поругаха не знам, но знам, че се изложи и АЗ не ти вярвам!
10:48 23.09.2026
20 Абсурдистан
10:48 23.09.2026
21 Кольо
До коментар #18 от "Браво Радев":Пийй си хапчетата…
10:48 23.09.2026
22 Моряка
Коментиран от #28
10:49 23.09.2026
23 Сега
До коментар #11 от "Парпърляк":Трябва да продължи да мисли за снабдяването на младежите с продук..тите на Петрич...кия Еско..бар,и да сложи рекламите на Йо..ца ,новата Амстер...дамска,Пре..зидентка на всички българи.
10:49 23.09.2026
24 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "приватизация на казината":"Кошницата с грижа" на Радев, най-добре илюстрира, какво означава на практика термина съветски идиот
10:49 23.09.2026
25 Добре, хайде и с лекарствата така
10:50 23.09.2026
26 Отворко,
До коментар #16 от "МакедонецЪТ":Първо иди там, където тя е!
10:53 23.09.2026
27 Даниел
10:53 23.09.2026
28 Като Ти ОТНЕМАТ ВСИЧКО !
До коментар #22 от "Моряка":Ти остава Само Тази Надежда !
По - Голяма Реклама !
От Това Няма !
10:53 23.09.2026
29 ТОП
Коментиран от #33
10:54 23.09.2026
30 Сидни Суини ръкоделие 👋
10:54 23.09.2026
31 Георги
10:55 23.09.2026
32 Ъхъ
На всеки ъгъл има казино...
10:59 23.09.2026
33 евролейско по волейбол
До коментар #29 от "ТОП":твоята румба оставя рекламата на хазарта върху спортните стоки,не видя ли надписите на фланелките на волейболистите ни?
11:01 23.09.2026
34 ???
11:03 23.09.2026
35 Фалш
11:04 23.09.2026