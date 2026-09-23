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Румен Радев: Ограничаваме рекламата на хазарта! Казината в България няма да светят като в Лас Вегас!

Румен Радев: Ограничаваме рекламата на хазарта! Казината в България няма да светят като в Лас Вегас!

23 Септември, 2026 10:30 822 35

  • румен радев-
  • хазарт-
  • мерки-
  • правителство-
  • закон-
  • ограничение

Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за укриване на данъци и пране на пари

Румен Радев: Ограничаваме рекламата на хазарта! Казината в България няма да светят като в Лас Вегас! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството ще предложи нови промени, за да ограничи хазарта в страната. Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. Това каза в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата, каза министър-председателят.

С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора, посочи още премиерът.

Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения, обеща Румен Радев.

Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас, затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали.

Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за укриване на данъци и пране на пари, каза още Радев. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 приватизация на казината

    13 3 Отговор
    и по едно на окръг

    Коментиран от #24

    10:32 23.09.2026

  • 2 Име

    28 2 Отговор
    ЗА пълна забрана на хазарта!!!!

    10:34 23.09.2026

  • 3 Парата в свирката

    23 1 Отговор
    Защо само рекламата? А плащам 10 и 20% данък, а те само 5%, до кога?

    Коментиран от #16

    10:34 23.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    15 13 Отговор
    Дреме ми на мене за хазарта! Погледнете че децата са 100 килограмови плондери - ограничете рекалмите на сладкишите и вземете мерки малко да поспортуват щото това е здравето им, което след няколко години ще плащаме!

    Див популизъм и дребнотемие е хазарта! Който иска да играе ще играе!

    10:35 23.09.2026

  • 5 Госあ

    11 5 Отговор
    Браво! И най вече данъците! При баце и петроханци нямаше никакви данъци за хазарта

    10:35 23.09.2026

  • 6 Качион

    19 9 Отговор
    Отчаян ПР на чорапа.
    Оставка!!!

    10:36 23.09.2026

  • 7 Радко

    11 6 Отговор
    Радко и как ще стане тая работа като хазарт ти спонсорира бфс-то и куп клубове, дори националите са с фланелки ефбет.

    Коментиран от #12, #15

    10:37 23.09.2026

  • 8 Сигурно

    2 3 Отговор
    Е тежко да си катил! Народа очаква от него повишаване на доходите и понижаване на цените, тоз галфон с хазарт ни занимава, като че ли ще спре гората да се разлива? Кой се интересува от това, освен комарджиите, от които също никой не се интересува!
    Некадърни БКП кадри управляват!

    10:37 23.09.2026

  • 9 Сигурно

    7 6 Отговор
    Е тежко да сикатил! Народа очаква от него повишаване на доходите и понижаване на цените, тозигалфон с хазарт ни занимава, като че ли ще спре гората да се разлива? Кой се интересува от това, освен комарджиите, от които също никой не се интересува!
    Некадърни БКП кадри управляват!

    10:38 23.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Парпърляк

    7 8 Отговор
    Адмирации за Генерал Румен Радев че мисли за българската младеж!

    Коментиран от #23

    10:39 23.09.2026

  • 12 Състезател

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Радко":

    Чакай тогава честна игра!

    10:39 23.09.2026

  • 13 Браво

    7 4 Отговор
    Айде ,най -накрая!

    10:41 23.09.2026

  • 14 предизборна риторика

    9 1 Отговор
    На хората им харесва.....

    10:41 23.09.2026

  • 15 Аз и Той

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Радко":

    То като ги спонсорират, пък едни победи валят като манна небесна. Пари перат.

    10:42 23.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На мястото

    4 2 Отговор
    На рекламите за хазарта ,ще поставят рекламите на Петричките фирми на Йо..ца Амсте..дамска,бизнеса с бел.о да не намалее.

    10:46 23.09.2026

  • 18 Браво Радев

    4 4 Отговор
    Направи България отново нормална страна.

    Коментиран от #21

    10:46 23.09.2026

  • 19 Пъпако

    7 4 Отговор
    Това ли е най- важното?
    Защо не ги затвориш, бе Гявол? Щом си толкова против хазарта?
    Радев, как ще светят казината не е важно!
    По- важното е, ЧЕ ВСИЧКИ РЕКЛАМИ И НАИМЕНОВАНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ СА НА ЛАТИНИЦА/ английски!
    Е, ние къде сме бе мухл, значи сме в Лас Вегас!
    Преди години беше и закон за рекламите да са на български и с малки букви на латински, ама дали е действащ или и него поругаха не знам, но знам, че се изложи и АЗ не ти вярвам!

    10:48 23.09.2026

  • 20 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Това е добро. Ще почакаме и ще видим.

    10:48 23.09.2026

  • 21 Кольо

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Браво Радев":

    Пийй си хапчетата…

    10:48 23.09.2026

  • 22 Моряка

    3 2 Отговор
    Пак козметика.Не случайно в повечето държави хазарта е забранен,както наркотиците.Очаквах от Радев по твърди мерки,нали е доказан смел пилот.Вече 35 години хилядите НПОта,Прайда и хазарта тровят здравия български морал.Докога?Явно спасението е във Възраждане.

    Коментиран от #28

    10:49 23.09.2026

  • 23 Сега

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Парпърляк":

    Трябва да продължи да мисли за снабдяването на младежите с продук..тите на Петрич...кия Еско..бар,и да сложи рекламите на Йо..ца ,новата Амстер...дамска,Пре..зидентка на всички българи.

    10:49 23.09.2026

  • 24 ИСТИНАТА

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "приватизация на казината":

    "Кошницата с грижа" на Радев, най-добре илюстрира, какво означава на практика термина съветски идиот

    10:49 23.09.2026

  • 25 Добре, хайде и с лекарствата така

    7 1 Отговор
    Защото тия реклами са ужас!

    10:50 23.09.2026

  • 26 Отворко,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "МакедонецЪТ":

    Първо иди там, където тя е!

    10:53 23.09.2026

  • 27 Даниел

    2 1 Отговор
    Това ,което навремето направиха с Божков е същото,което се случва днес,с разликата,че скритите собственици са политически лица!

    10:53 23.09.2026

  • 28 Като Ти ОТНЕМАТ ВСИЧКО !

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Моряка":

    Ти остава Само Тази Надежда !

    По - Голяма Реклама !

    От Това Няма !

    10:53 23.09.2026

  • 29 ТОП

    0 3 Отговор
    Браво Румба!

    Коментиран от #33

    10:54 23.09.2026

  • 30 Сидни Суини ръкоделие 👋

    1 0 Отговор
    Одобрявам! Ама след като го гласувате и приемете, тогава го обявете така гръмко!

    10:54 23.09.2026

  • 31 Георги

    2 0 Отговор
    какво ограничават не?! Няма "риалити" без хазартна реклама в него. А пред 2 години братът на спечелилия в едно от тях се беше лекувал от хазартна зависимост - беше някакъв оксиморон!

    10:55 23.09.2026

  • 32 Ъхъ

    3 0 Отговор
    Че то бЪлгaрия е Лас Вегас...
    На всеки ъгъл има казино...

    10:59 23.09.2026

  • 33 евролейско по волейбол

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ТОП":

    твоята румба оставя рекламата на хазарта върху спортните стоки,не видя ли надписите на фланелките на волейболистите ни?

    11:01 23.09.2026

  • 34 ???

    0 0 Отговор
    Нищо не чух за билбордовете , дето са през метър и знайни и незнайни измекяяри ни се усмихват и приканват да играем???

    11:03 23.09.2026

  • 35 Фалш

    0 0 Отговор
    Комарът траябва да се забрани. Затворете казината

    11:04 23.09.2026

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