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Петър Волгин по БНТ: Президентът трябва да има право на законодателна инициатива

Петър Волгин по БНТ: Президентът трябва да има право на законодателна инициатива

23 Септември, 2026 10:10 407 16

  • петър волгин-
  • възраждане-
  • президент-
  • избори

Трябва да се търси път, различен от този, който е бил досега

Петър Волгин по БНТ: Президентът трябва да има право на законодателна инициатива - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Основният ни съперник е това, което наричаме статукво! Това, което наричаме желание да си караме по старому, желание да се скатаваме, желание да сме винаги съгласни със силните на деня в международен план. Основният проблем на България е, че ние винаги сме съгласни. Едните са по-срамежливи като г-жа Йотова и г-н Вълчев, другите са по-откровено еднопланови, Гюров и Кандев. Но всички те искат България да е част от механизма на съгласието. А ние от „Възраждане“ сме срещу механизма на съгласието. Ние искаме да променим това“, заяви българският евродепутат Петър Волгин в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

„Трябва да се търси път, различен от този, който е бил досега. „Прогресивна България“ имаше хубави обещания в посока на самостоятелна политика, но за съжаление в практиката се оказа друго. Все повече хора виждат тази разлика, между предизборните обещания и политическата практика, и е съвсем нормално да променят своя вот“, уточни още кандидатът за вицепрезидент на партия „Възраждане“. И даде пример, че Радев е казал, че нямаме място в коалицията на желаещите, но в същото това време външната му министърка е подкрепила с присъствието си онази декларация в Киев, най-ястребската, която някога сме чели. Румен Радев ту е срещу разполагане на американските самолети в Безмер, ту няма нищо против, посочи Волгин.

„Когато говорим за промени в Конституцията, трябва да кажем, че президентът трябва да е с повече правомощия, защото президентът се избира от всички български граждани. Например, президентът трябва да има право на законодателна инициатива, трябва да има право да свиква референдум, трябва да има роля в назначаването на правителството и др. Говорим за увеличаване на правомощията без да се стига до президентска република. Между другото, аз не съм почитател на формата президентска република“, каза Петър Волгин.

„Разчитаме на всички хора, които искат България да е независима, да бъде самостоятелна във вземането на решенията, които я засягат.“ Волгин обясни също така, че не дели хората на избиратели на тази или онази партия. Защото сред всички тях има такива, които държат българските институции да имат смелостта, интелектуалната смелост, да бъдат достатъчно силни и активни в международен план.“ „Възраждане“ призовава именно тези хора да гласуват за същностна промяна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този е

    6 9 Отговор
    Предател

    10:14 23.09.2026

  • 2 Боздуган

    7 3 Отговор
    КОЦЕ, прецака работата. Ако, Волгин беше президент, а ти вице имахте шанс. Сега просто ще участвате.

    10:15 23.09.2026

  • 3 Родина

    4 2 Отговор
    Волгин , напусни нарциса Костадинов . Жаден за
    слава . Унищожи , Възраждане. Волгин и Лайкова
    трябваше да са кандидатите.

    10:16 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опозицията с отпаднала необходимост

    0 3 Отговор
    За каквото и да стане въпрос "опозицията с отпаднала необходимост" си знае едно и също нещо:

    1. Ала бала - коалицията на желаещите.
    2. Ала бала - американски самолети.
    3. Ала бала - референдум.

    Едно и също за последните 5 години. Никакви смислени предложения. Само една доза бесен популизъм, за който самите те си знаят, че никой няма да се съгласи.

    Другарката Волга защо не коментира, как е европарламентската заплата, как е живота на Запад, стигат ли парите и т.н. И кога ще предложи нещо за България, освен да защитава руски интереси и да ругае европейските лидери? Видиш ли това да плюеш е лесно, но да изразиш смислена позиция и да я аргументираш - туй другарката Волга явно не го умее. Все пак е от ятото на дебелите американски птици.

    10:19 23.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    Коментиран от #14

    10:19 23.09.2026

  • 7 Опозицията с отпаднала необходимост

    2 1 Отговор
    За каквото и да стане въпрос "опозицията с отпаднала необходимост" си знае едно и също нещо:

    1. Ала бала - коалицията на желаещите.
    2. Ала бала - американски самолети.
    3. Ала бала - референдум.

    Едно и също за последните 5 години. Никакви смислени предложения. Само една доза бесен популизъм, за който самите те си знаят, че никой няма да се съгласи.

    10:20 23.09.2026

  • 8 Майора

    2 3 Отговор
    Ало Волгин , тук е България и тя е парламентарна република , а ти с Копейкин искаш да е президентска както съюзника ви Русия! Няма да стане , като не ви харесва отказвайте се от Европарламента , връщайте парите и отивайте при любимия си Путин!

    10:21 23.09.2026

  • 9 Волга с отпаднала необходимост

    3 5 Отговор
    Затова го махната от държаната службица.

    Волга, как е животецът в европарламента стига ли ти еврото в еврозоната?

    10:21 23.09.2026

  • 10 А бе

    3 1 Отговор
    А за рекламата ще лапнат ли народна пара тия 28 двойки

    10:30 23.09.2026

  • 11 Хмм

    1 2 Отговор
    не очаквах от Волгин на тез години да се съгласи да бъде придворен паж на Костадинов

    10:32 23.09.2026

  • 12 Питане

    0 0 Отговор
    На пеленгаторя ма.кя му жива ли е ???

    10:32 23.09.2026

  • 13 локуми

    2 2 Отговор
    Какво ни будалкаш бе, Волгин? Различният път с който ни омайваш сега, е възможен единствено през парламента. А там Възраждане се провалихте зрелищно много избори по ред. Гласуването за вас ще е грешка, счупихте повече от 3 пъти стомната.

    10:33 23.09.2026

  • 14 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    С окафявена артишка от "заведението" ли ?

    10:36 23.09.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Тая комунистическа собачка вече не се казва "волгин" , а Сенин.
    През Брюксел минава Сена, а не Волга

    10:41 23.09.2026

  • 16 Анонимен

    0 1 Отговор
    Президентска република е равно на диктатура като Русия и Турция. На тая Волга да му се отнеме гражданството и с еднопосочен билет в Русия. Да го мобилизират да асвабаждава Украйна. Ако нещо се възпротиви на монголоидния джуджак знаете: падане от тераси или стълбища или чай с Полоний. Днес в Турция само заради карикатура вкараха в затвора за две години 78 годишен карикатурист. Само за една карикатура осмиваща Президента. Президентската република е диктатура.

    10:42 23.09.2026

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