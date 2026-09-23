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Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП за значителните разходи за полети на Делян Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП за значителните разходи за полети на Делян Пеевски

23 Септември, 2026 10:20 587 10

  • иван демерджиев-
  • нап-
  • делян пеевски-
  • полети-
  • мерки

Става дума за €5 млн.

Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП за значителните разходи за полети на Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група.

Това съобщи пресцентъра на МВР.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“

Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери:

- действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

- периода, през който са извършени тези разходи;

- източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

- наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

- съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 и продължава грабежа

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "арести искам":

    по всички общини на дпс-гроб

    10:24 23.09.2026

  • 3 Кина

    15 3 Отговор
    Колкото и да пазят прасето скоро ще стане на джумерки.

    10:25 23.09.2026

  • 4 Иван

    4 4 Отговор
    Браво

    10:28 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пеевски

    7 4 Отговор
    Слез на терена, Румене!
    Румен слезе и те вижда.

    10:31 23.09.2026

  • 7 Тракторист

    4 8 Отговор
    Господин Делян Пеевски е преуспяващ бизнесмен и може да си позволи да си плаща разходите. Не вярвам да е ощетил държавата. Точно обратното. Благодарение на данъците които плаща той изхранва хиляди български пенсионери. Моят кандидат за президент е господин Делян Пеевски като обединител на нацията, родолюбец и патриот.

    Коментиран от #10

    10:33 23.09.2026

  • 8 Истина е

    3 4 Отговор
    Оказа се , че фирмата " платила " за полетите на Шиши е избрана от Донев и Шишков , техните подписи са под договора .Истината винаги излиза наяве и те халосва по ушите , Демерджиев да измисли нещо друго . Вече не е интересен , смешен е !

    10:34 23.09.2026

  • 9 А кога

    4 3 Отговор
    Ще изчистиш службите от мутренски герб тулупи,че саботират работата - тамагочетата питат

    10:35 23.09.2026

  • 10 Магнитски

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тракторист":

    Бе като го гледам не е пестил от закуски,за да събере толко пари.

    10:43 23.09.2026

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