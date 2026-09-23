Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира НАП за значителните разходи за полети на Делян Пеевски

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група.
Това съобщи пресцентъра на МВР.
Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“
Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери:
- действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;
- периода, през който са извършени тези разходи;
- източника и произхода на средствата, с които са заплатени;
- наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;
- съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;
В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.
Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 и продължава грабежа
До коментар #1 от "арести искам":по всички общини на дпс-гроб
10:24 23.09.2026
3 Кина
10:25 23.09.2026
4 Иван
10:28 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пеевски
Румен слезе и те вижда.
10:31 23.09.2026
7 Тракторист
Коментиран от #10
10:33 23.09.2026
8 Истина е
10:34 23.09.2026
9 А кога
10:35 23.09.2026
10 Магнитски
До коментар #7 от "Тракторист":Бе като го гледам не е пестил от закуски,за да събере толко пари.
10:43 23.09.2026