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Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Гренландия и Дания?

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Гренландия и Дания?

23 Септември, 2026 12:36 775 24

  • сащ-
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  • доналд тръмп-
  • мете фредериксен

САЩ, Дания и Гренландия подписаха вчера споразумение за сигурност, целящо да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия, след многократните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрола над нея

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Гренландия и Дания? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

САЩ, Дания и Гренландия подписаха вчера споразумение за сигурност, целящо да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия, след многократните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрола над нея, пише БТА.

Ето някои от основните елементи на споразумението, което допълва американско-датския договор от 1951 г. за отбраната на Гренландия, според текста, публикуван от датското правителство.

Какви са военните аспекти на споразумението?

Споразумението позволява на САЩ да създадат две нови военни бази - едната в Нарсарсуак в южната част на Гренландия, а другата в Местервиг на източното крайбрежие. САЩ ще могат също да разширят военно-въздушната си база „Питуфик“, която в момента е единствената действаща американска база на острова.

Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните ѝ води.

Споразумението не определя броя на американските военнослужещи, нито конкретни срокове за реализирането на договореностите.

Как договорът се съвместява с НАТО?

Споразумението изразява подкрепа за по-силно присъствие на НАТО в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона.

Ако Гренландия някога стане независима, Дания и Гренландия трябва да гарантират, че новата държава ще остане в НАТО, като при необходимост кандидатства за членство.

Държави, които не са членове на НАТО, нямат право да поддържат постоянно военно присъствие в Гренландия.

Какви права има Гренландия?

Споразумението заявява, че зачита правото на Гренландия на самоопределение.

Съгласно договора САЩ трябва да действат по начин, който зачита гренландското общество и начина на живот на населението на Гренландия.

Какви са икономическите аспекти на договора?

Споразумението не засяга американските интереси или инвестиции в минния сектор и сектора на природните ресурси на Гренландия.

Договорът забранява на инвеститори от държави извън НАТО, партньорите на НАТО или Европейския съюз да получават контрол или значително влияние върху чувствителни сектори в Гренландия.

Гренландия ще проверява инвестициите, за да гарантира спазването на тези правила.

Какво следва?

Парламентите на Гренландия и Дания трябва да одобрят споразумението, преди то да влезе в сила.

Договорът няма срок на действие и може да бъде променян само по взаимно съгласие.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишо

    13 0 Отговор
    Той перчема толкова споразумения наруши покрай Иран и Украйна, че може ли да му се вярва въобще?

    Коментиран от #14

    12:42 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 1 Отговор
    хътнййрф тйъфрйът

    Коментиран от #7

    12:43 23.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    12 1 Отговор
    Споразумението е:Фащ ще ги кл тя..т до като са живи

    12:43 23.09.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    и да понамалите триенето...

    12:44 23.09.2026

  • 8 Овчар

    18 0 Отговор
    Споразумението е Сащ да пази Гренландия от несъществуващ враг да източи ресурсите и да вкара всички тамошни глупаци в дълг за цял живот..!

    12:44 23.09.2026

  • 9 българина

    13 0 Отговор
    всички споразумения със сащ са под дулото, същото като с ввнецуал, и след всички споразумения контрагента обеднява, вижте нас!

    12:45 23.09.2026

  • 10 българина

    8 2 Отговор
    рано или късно на сащ ще им приседне хегемонията, всичко ще започне откъдето ай ще ги боли, уолстриит, от утопичния им райни източник на богтаство ор ограбване

    12:47 23.09.2026

  • 11 Иван

    7 0 Отговор
    Сега ще бомбардират Сърбия и от Гренландия.

    12:53 23.09.2026

  • 12 Констатация

    6 0 Отговор
    Воения конфликт е Незбежен, ще бъде кратък, с Гъбовидна форма, но със силно оздравителен резултат за Пациентите от психо диспансера!!!!!!!

    12:53 23.09.2026

  • 13 Шопо

    10 0 Отговор
    Отлично, ние Българите също сме попаднали под зависимост от САЩ държавата се управлява от Козяк.

    12:54 23.09.2026

  • 14 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мишо":

    Перчема му е окапал......първият ден на есента.

    12:57 23.09.2026

  • 15 Споразумението заявява, че зачита

    7 0 Отговор
    правото на Гренландия на самоопределение а само в предишният абзац е написано, че няма такова право. Написано е че "държавата" трябвало да остане в НАТО и прочие тъпни ограничаващи и суверинитета и правото на избор на хората.... И тук виждаме впрочем същата пародия как референдум се изключва а корумпетата в парламентите на Гренландия и Дания "трябва" да одобрят споразумението, преди то да влезе в сила. Класика в атлантическата пародия на демокрация ...

    Коментиран от #21

    13:03 23.09.2026

  • 16 Да се чуди

    8 0 Отговор
    човек да се смее ли или да плаче от смях...

    13:04 23.09.2026

  • 17 Пенчо

    4 0 Отговор
    Съдържа поредните глупотевини!

    13:06 23.09.2026

  • 18 Доброволна

    7 0 Отговор
    окупация и последваща анексия.

    13:06 23.09.2026

  • 19 Като

    5 0 Отговор
    вкарат тежкото въоръжение, гренландците ще упражнят правото си на самоопределение. Това казва договора.

    13:08 23.09.2026

  • 20 Колкото разработиха Аляска

    5 0 Отговор
    Толкова ще разработят и Гренландия ! Освен милитари тъпотии и оранжерии за марихуана друго няма да направят. Само риболова ще блокират и то вече се отразява на цените на рибата. 30% за 2 месеца скочиха в световен мащаб и се говори за още 30 до края на годината ... честито.. и 1 трилион долара бюджетни средства ще се налеят в нещо което никой няма никога да го види

    13:13 23.09.2026

  • 21 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Споразумението заявява, че зачита":

    Гренланците казаха че референдум ще правят ама сега и това право дефакто им се отнема с някакво си там "споразумение за сигурност" което е и без правен характер дефакто. Брутален пример за варварството на Запада. И вместо по 1 милион долара на човек сега ще подкупят само нищожествата в парламента. Точно както и нас в България ни вкараха в НАТО и признахме Македония за държава ...сценарият е един и същ ...

    13:20 23.09.2026

  • 22 В световно ядрено сметище

    4 0 Отговор
    ще се превърне Гренландия а САЩ ще събират таксите ...

    13:22 23.09.2026

  • 23 Насилствената окупация на Гренландия

    1 0 Отговор
    от САЩ би означавала края на НАТО !
    Европейският съюз в лицето на ЕК трябваше да излъже по някакъв начин европейците и да помогне на САЩ като я представи като НЕнасилствена НЕокупация е заявил Андрюс Кубилюс...
    Че ей това ви е Запада, Западните ценности, НАТЮ-ту и Демокрацията. Анексиране на Гренландия от САЩ? Тръмп: „Анексиране е, Имаме нужда от документи за собственост върху земя“ и отново Тръмп подчерта, че не се интересува от друго решение освен поемането на собствеността върху острова без значение от документалното оформление по казуса ..

    13:37 23.09.2026

  • 24 правото на Гренландия на самоопределение

    0 0 Отговор
    Е като това което ние имахме на времето когато ни набутаха в атлантическият коптор НАТО. Точно никакво

    13:42 23.09.2026