Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Гренландия и Дания?

САЩ, Дания и Гренландия подписаха вчера споразумение за сигурност, целящо да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия, след многократните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрола над нея, пише БТА.
Ето някои от основните елементи на споразумението, което допълва американско-датския договор от 1951 г. за отбраната на Гренландия, според текста, публикуван от датското правителство.
Какви са военните аспекти на споразумението?
Споразумението позволява на САЩ да създадат две нови военни бази - едната в Нарсарсуак в южната част на Гренландия, а другата в Местервиг на източното крайбрежие. САЩ ще могат също да разширят военно-въздушната си база „Питуфик“, която в момента е единствената действаща американска база на острова.
Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните ѝ води.
Споразумението не определя броя на американските военнослужещи, нито конкретни срокове за реализирането на договореностите.
Как договорът се съвместява с НАТО?
Споразумението изразява подкрепа за по-силно присъствие на НАТО в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона.
Ако Гренландия някога стане независима, Дания и Гренландия трябва да гарантират, че новата държава ще остане в НАТО, като при необходимост кандидатства за членство.
Държави, които не са членове на НАТО, нямат право да поддържат постоянно военно присъствие в Гренландия.
Какви права има Гренландия?
Споразумението заявява, че зачита правото на Гренландия на самоопределение.
Съгласно договора САЩ трябва да действат по начин, който зачита гренландското общество и начина на живот на населението на Гренландия.
Какви са икономическите аспекти на договора?
Споразумението не засяга американските интереси или инвестиции в минния сектор и сектора на природните ресурси на Гренландия.
Договорът забранява на инвеститори от държави извън НАТО, партньорите на НАТО или Европейския съюз да получават контрол или значително влияние върху чувствителни сектори в Гренландия.
Гренландия ще проверява инвестициите, за да гарантира спазването на тези правила.
Какво следва?
Парламентите на Гренландия и Дания трябва да одобрят споразумението, преди то да влезе в сила.
Договорът няма срок на действие и може да бъде променян само по взаимно съгласие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мишо
Коментиран от #14
12:42 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #7
12:43 23.09.2026
6 И Киев е Руски
12:43 23.09.2026
7 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":и да понамалите триенето...
12:44 23.09.2026
8 Овчар
12:44 23.09.2026
9 българина
12:45 23.09.2026
10 българина
12:47 23.09.2026
11 Иван
12:53 23.09.2026
12 Констатация
12:53 23.09.2026
13 Шопо
12:54 23.09.2026
14 Иван
До коментар #3 от "Мишо":Перчема му е окапал......първият ден на есента.
12:57 23.09.2026
15 Споразумението заявява, че зачита
Коментиран от #21
13:03 23.09.2026
16 Да се чуди
13:04 23.09.2026
17 Пенчо
13:06 23.09.2026
18 Доброволна
13:06 23.09.2026
19 Като
13:08 23.09.2026
20 Колкото разработиха Аляска
13:13 23.09.2026
21 Така е
До коментар #15 от "Споразумението заявява, че зачита":Гренланците казаха че референдум ще правят ама сега и това право дефакто им се отнема с някакво си там "споразумение за сигурност" което е и без правен характер дефакто. Брутален пример за варварството на Запада. И вместо по 1 милион долара на човек сега ще подкупят само нищожествата в парламента. Точно както и нас в България ни вкараха в НАТО и признахме Македония за държава ...сценарият е един и същ ...
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24 правото на Гренландия на самоопределение
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