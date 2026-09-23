Делян Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа!

Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата.
Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!
А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.
Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверяваният от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев.
Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ.
Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.
И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжа е
Коментиран от #8
12:27 23.09.2026
2 И Киев е Руски
12:28 23.09.2026
3 Робот
Коментиран от #11
12:29 23.09.2026
4 Надали
12:29 23.09.2026
5 Важното е
12:30 23.09.2026
6 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:31 23.09.2026
7 Наистина
12:31 23.09.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Лъжа е":Че е дебеличък ,дебеличък е...... Големият "бизнесмен", унищожителят и ликвидатор на българското тютюнево производство.......
Коментиран от #24
12:32 23.09.2026
9 Нагла свиня
12:33 23.09.2026
10 каба..сдс..крадев
12:33 23.09.2026
11 кой ще го преследва?
До коментар #3 от "Робот":КОЙ??
12:33 23.09.2026
12 АГАТ а Кристи
Дори и да лъжа, винаги казвам истината.
Аз съм като онази крива линия, която успоредна на БКП -. винаги е права
12:34 23.09.2026
13 Делян размахваше и снимки
Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки. Вътрешният министър да разследва с плам и висшия ешалон на Прогресивна България, поиска лидерът на ДПС
Коментиран от #36
12:34 23.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всяка дума, изречена от Пеевски
И с банките ли няма нищо общо? Кой източи КТБ? И защо го масажираха руснаците?
12:34 23.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Обективен
12:36 23.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фейк - либераст
12:37 23.09.2026
20 Хайде сега
12:37 23.09.2026
21 АЛО ВЕЛИНГРАДСКИН
Коментиран от #23
12:37 23.09.2026
22 СГЛОПКАТА
12:40 23.09.2026
23 КОЙ КОЙ КОЙ
До коментар #21 от "АЛО ВЕЛИНГРАДСКИН":ПРЕДАДЕ СГЛОПКАТА
12:41 23.09.2026
24 Европеец
До коментар #8 от "Европеец":Пропуснах да кажа и че е ликвидатор на етническата партия ДПС..... Въобще дебеличкия Пеевски руши всичко до което се докосне финото му тяло..... И най-гнусното е, че внука на врачанския полковник от ДС громи и заклеймява комунистическото минало на България.... Но това не очуква никой, защото всички негодяй облагодетелствени от предишния социално политически строй се явиха като големи демократи....., но както и да е....
12:42 23.09.2026
25 7676
тук, притежават лошата черта
да сочат с пръст кой е виновен. Пеевски заявява,не
съм участвал никъде и т.н.
Ще се стигне сигурно и до
европейския съд.И нищо
чудно да му бъде изплатено
солидно обещетение.Тогава
и те ли ще бъдат купени.Нека
институциите да си свършат
работата, защото единият от
двамата лъже, подчертавам
пак, единият от двамата
лъже.Дано да има резултати,
защото принципа - ама една
жена каза не води до никъде
Коментиран от #31
12:53 23.09.2026
26 Ловец
12:54 23.09.2026
27 маке
12:57 23.09.2026
28 Гост
12:58 23.09.2026
29 Емигрант
13:00 23.09.2026
30 От шумкарско
13:06 23.09.2026
31 До 7676
До коментар #25 от "7676":Значи на приципа който посочваш не трябва да се вярва на САЩ и Великобритания, защото ако те не бяха "казали" едва ли този измамник сега щеше да бъде обект на прокуратурата и защо ли пък тези държави предупредиха светът с корупционерите ! Как чехите успяха да осъдят техните представители по "Магнитски" на този принцип "една жена каза" и защо са жизнено пред нас като този принцип е ЛОШ ?
13:06 23.09.2026
32 До 7676
13:07 23.09.2026
33 До 7676
13:09 23.09.2026
34 ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ
13:10 23.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 разбирам, че
До коментар #13 от "Делян размахваше и снимки":говорещите срещу правителството на ПБ и в частност срещу Радев са в полза на двамата шишляка - от зайчарника в Банкя и от странните самолети до Дубай. Но знаят, че не са атрактивни да си кажат силната привързаност към двамката - вероятно са намазали нещо от тях - и се ПЪНАТ срещу Радев! Жалки са и на практика работят в полза на Радев, защото хората се ориентират много добре.
13:20 23.09.2026
37 Емигрант
13:22 23.09.2026
38 КАКВО става тук
Коментиран от #39
13:24 23.09.2026
39 Налудник
До коментар #38 от "КАКВО става тук":Понякога, макар и изключително рядко, се появява моΔератор, който мисли с главата си. За разликата от тези със спуснатите линии. И на мен ми се е случвало да ми бъде възстановен коментар, мисля, че беше криворазбран, в статия за Димитър Пенев.
13:31 23.09.2026
40 А за банката
13:32 23.09.2026
41 Да така е
13:33 23.09.2026