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Делян Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа!

Делян Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа!

23 Септември, 2026 12:26 815 41

  • делян пеевски-
  • мантинели-
  • фирми-
  • корупция-
  • нап-
  • проверки

Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки. Вътрешният министър да разследва с плам и висшия ешалон на Прогресивна България, поиска лидерът на ДПС

Делян Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели е лъжа! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата.

Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!

А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.

Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверяваният от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев.

Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ.

Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.

И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжа е

    32 0 Отговор
    и е, че съм дебел.

    Коментиран от #8

    12:27 23.09.2026

  • 2 И Киев е Руски

    31 2 Отговор
    Дебелан е прав но се занимава само с дантели а не мантинели.Там е територия на банкянския паша

    12:28 23.09.2026

  • 3 Робот

    37 4 Отговор
    Този не може още да осъзнае че ще бъде преследван докато не бъде смачкан..!

    Коментиран от #11

    12:29 23.09.2026

  • 4 Надали

    31 3 Отговор
    Всяка твоя дума е лъжа!

    12:29 23.09.2026

  • 5 Важното е

    5 2 Отговор
    Че с частната си прок..ура...тура Ши...ши ще осъ...ди държа...вата в Страс...бург....това е трагедията.....това е уникално.....прес...тъпниците управля...ват.

    12:30 23.09.2026

  • 6 ЛЕ о ПА р Д🐱

    8 5 Отговор
    САЩ го вкараха в Магнитски ...БГ копеите и РФ са зад него-противоречие някакво на кой сме били подчинени

    12:31 23.09.2026

  • 7 Наистина

    3 1 Отговор
    Че с ча..стната си пр..ок..ура...тура Ши...ши ще осъ...ди държа...вата в Стр..ас...бург....това е траг..едията.....това е уникално.....прес...тъпни..ците управля...ват.

    12:31 23.09.2026

  • 8 Европеец

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжа е":

    Че е дебеличък ,дебеличък е...... Големият "бизнесмен", унищожителят и ликвидатор на българското тютюнево производство.......

    Коментиран от #24

    12:32 23.09.2026

  • 9 Нагла свиня

    31 0 Отговор
    Угоихме си невиждан шопар в кочината БГ

    12:33 23.09.2026

  • 10 каба..сдс..крадев

    2 3 Отговор
    Ако го опра..вдаят,ние ,на по-до.лните ета...жи на да..ла...ве..рите с ГЕ-ПИ,трябва да сме напълно спокойни.....

    12:33 23.09.2026

  • 11 кой ще го преследва?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    КОЙ??

    12:33 23.09.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    14 0 Отговор
    Sfin Ята :
    Дори и да лъжа, винаги казвам истината.
    Аз съм като онази крива линия, която успоредна на БКП -. винаги е права

    12:34 23.09.2026

  • 13 Делян размахваше и снимки

    3 2 Отговор
    На олигарсите на мунчо с които яде ,пие и краде -
    Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки. Вътрешният министър да разследва с плам и висшия ешалон на Прогресивна България, поиска лидерът на ДПС

    Коментиран от #36

    12:34 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всяка дума, изречена от Пеевски

    19 2 Отговор
    Е лъжа! Това е агресивна, защитна позиция!
    И с банките ли няма нищо общо? Кой източи КТБ? И защо го масажираха руснаците?

    12:34 23.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Обективен

    17 1 Отговор
    Докато тоз и Боко са на свобода ,тази територия никога няма да стане бяла страна.

    12:36 23.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фейк - либераст

    4 3 Отговор
    Господин Пеевски е еманация на скромност,честност, почтеност, патриотизъм и феноменалност! Който не е съгласен да пише ПЛЮС!

    12:37 23.09.2026

  • 20 Хайде сега

    0 2 Отговор
    с ча..стната си пр..ок..ура...тура Ш..и...ши ще осъ...ди държа...вата в Стр..ас...бург....това е траг..едията.....това е уникално.....прес...тъпни..ците уп..равля...ват.

    12:37 23.09.2026

  • 21 АЛО ВЕЛИНГРАДСКИН

    3 0 Отговор
    НАКАЦАХАТА ДА СЕ ГОТВИ ЛЮБИМЕЦ 13 ИЛИ ПО ПРОСТО БАНКЯТА.

    Коментиран от #23

    12:37 23.09.2026

  • 22 СГЛОПКАТА

    3 2 Отговор
    ПРЪСКАЙТЕ СЕ У ВЛАШКО ЩЕ ИМА ПОТЕРЯ КОТО БЕШИ БЕШИ РАЗКРИХА И.

    12:40 23.09.2026

  • 23 КОЙ КОЙ КОЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "АЛО ВЕЛИНГРАДСКИН":

    ПРЕДАДЕ СГЛОПКАТА

    12:41 23.09.2026

  • 24 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Пропуснах да кажа и че е ликвидатор на етническата партия ДПС..... Въобще дебеличкия Пеевски руши всичко до което се докосне финото му тяло..... И най-гнусното е, че внука на врачанския полковник от ДС громи и заклеймява комунистическото минало на България.... Но това не очуква никой, защото всички негодяй облагодетелствени от предишния социално политически строй се явиха като големи демократи....., но както и да е....

    12:42 23.09.2026

  • 25 7676

    0 3 Отговор
    Много хора които списват
    тук, притежават лошата черта
    да сочат с пръст кой е виновен. Пеевски заявява,не
    съм участвал никъде и т.н.
    Ще се стигне сигурно и до
    европейския съд.И нищо
    чудно да му бъде изплатено
    солидно обещетение.Тогава
    и те ли ще бъдат купени.Нека
    институциите да си свършат
    работата, защото единият от
    двамата лъже, подчертавам
    пак, единият от двамата
    лъже.Дано да има резултати,
    защото принципа - ама една
    жена каза не води до никъде

    Коментиран от #31

    12:53 23.09.2026

  • 26 Ловец

    4 0 Отговор
    Ловният сезон за диви прасета е открит. Успех, колеги!

    12:54 23.09.2026

  • 27 маке

    4 0 Отговор
    Абе то и ти си лъжа, ама никой не може да те барне)))...за сега

    12:57 23.09.2026

  • 28 Гост

    4 0 Отговор
    Последните няколко години цялата държава, барабар със всички мутри и тарикати, беше твоя бе, дебелак! Е и жена ти бойко имаше участие. Не се прави на шантав, свинчок

    12:58 23.09.2026

  • 29 Емигрант

    3 0 Отговор
    Този измамник си го заслужавате да ви будалка и обира, както и тези сегашните и предишните разследващи го, които явно не искат да го разследват и осъдят, защото вместо да попитат САЩ и Англия защо и за какво е обвинен в корупция и даже има забрана да влиза на териториите им за да не разпространява корупция там, те се занимават с някакви негови полети и самолетни билети, вместо с фалитът на КТБ как и от кого е предизикан, как придоби Булгартабак, как е станал МИЛИАРДЕР и какви данъци е платил и т.н. все собственост придобита много ясно от злоупотреба и кражба от народа ? Но на такъв народ като българския този реално е заслужена ПРИДОБИВКА, щом друг такъв като него /Трифонов-Чалгаря/търгаш на празни глави нагло разруши паметна плоча на убити българи без да има нито едно доказателство по обвинение в педофилия и престъпна дейност, а само предполагаеми версии ! Къде по света има такъв народ като българския който да бъде толкова зависим и лесно манипулиран от мутри, престъпници и корумпирани политици ? Срамно е отдавна да си българин, не случайно светът ни разпознава като овче стадо !

    13:00 23.09.2026

  • 30 От шумкарско

    4 0 Отговор
    котило - на черното бяло вика ! Регресивните същите !

    13:06 23.09.2026

  • 31 До 7676

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "7676":

    Значи на приципа който посочваш не трябва да се вярва на САЩ и Великобритания, защото ако те не бяха "казали" едва ли този измамник сега щеше да бъде обект на прокуратурата и защо ли пък тези държави предупредиха светът с корупционерите ! Как чехите успяха да осъдят техните представители по "Магнитски" на този принцип "една жена каза" и защо са жизнено пред нас като този принцип е ЛОШ ?

    13:06 23.09.2026

  • 32 До 7676

    1 0 Отговор
    Значи на приципа който посочваш не трябва да се вярва на САЩ и Великобритания, защото ако те не бяха "казали" едва ли този измаммник сега щеше да бъде обект на прокуратурата и защо ли пък тези държави предупредиха светът с корупционерите ! Как чехите успяха да осъдят техните представители по "Магнитски" на този принцип "една жена каза" и защо са жизнено пред нас като този принцип е ЛОШ ?

    13:07 23.09.2026

  • 33 До 7676

    1 0 Отговор
    КАКВО ЛОШО НАПИСАХ В ТОЗИ КОМЕНТАР ЧЕ Е ДВА ПЪТИ ПОД ЦЕНЗУРА ? Значи на приципа който посочваш не трябва да се вярва на САЩ и Великобритания, защото ако те не бяха "казали" едва ли този измаммник сега щеше да бъде обект на прокуратурата и защо ли пък тези държави предупредиха светът с корупционерите ! Как чехите успяха да осъдят техните представители по "Магнитски" на този принцип "една жена каза" и защо са жизнено пред нас като този принцип е ЛОШ ?

    13:09 23.09.2026

  • 34 ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ

    2 0 Отговор
    КЪДЕ СЕ СКРИ КОЗАРЧЕТО ОТ С.КОСТИ

    13:10 23.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 разбирам, че

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Делян размахваше и снимки":

    говорещите срещу правителството на ПБ и в частност срещу Радев са в полза на двамата шишляка - от зайчарника в Банкя и от странните самолети до Дубай. Но знаят, че не са атрактивни да си кажат силната привързаност към двамката - вероятно са намазали нещо от тях - и се ПЪНАТ срещу Радев! Жалки са и на практика работят в полза на Радев, защото хората се ориентират много добре.

    13:20 23.09.2026

  • 37 Емигрант

    3 0 Отговор
    Българските разследващи най-лесно могат да осъдят този ИЛИТЕРАТ Пеевски за ИЗМАМА като докажат лесно, че е купил всички свои дипломи за образование като покажат за пример изключително ниското му боравене с думи и съставяне на изречения, да го изпитат какво знае по българки и математика, или по "естествознание", география на България и т.н.....та той повтаря постоянно само някакви улични изрази които вероятно много трудно е запомнил !

    13:22 23.09.2026

  • 38 КАКВО става тук

    0 0 Отговор
    в тази медия бе, коментари 31,32 и 33 бяха изтрити сега се появиха ? Това тук е самата реална манипулация и зависимост !

    Коментиран от #39

    13:24 23.09.2026

  • 39 Налудник

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "КАКВО става тук":

    Понякога, макар и изключително рядко, се появява моΔератор, който мисли с главата си. За разликата от тези със спуснатите линии. И на мен ми се е случвало да ми бъде възстановен коментар, мисля, че беше криворазбран, в статия за Димитър Пенев.

    13:31 23.09.2026

  • 40 А за банката

    1 0 Отговор
    Нито на една дума изречена от устата на този крадец не може да се вярва. Самозабравила се въшката и излязла на челото. Този се помисли че е над всичко в България и над всички.

    13:32 23.09.2026

  • 41 Да така е

    1 0 Отговор
    За нищо не може да се има вяра, на човек издигнал се по начина, по който очевадно и де факто се е издигнал, чрез политика и политически връзки в едрия бизнес, огромен финансов ресурс и влияние. Което от своя страна е именно едно от определенията за мафия, ясно показващо липсата на държава.

    13:33 23.09.2026

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