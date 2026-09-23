Ал-Шараа: Израел трябва да се изтегли от Южна Сирия, за да започнат преговори за мир

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа заяви, че израелските сили трябва да се изтеглят от позициите, които са заели в Южна Сирия след падането на режима на Башар Асад, преди да бъде постигнато споразумение за сигурност между двете страни. По думите му именно изтеглянето трябва да бъде първата стъпка към по-нататъшни преговори, предава News.bg.

Ал-Шараа посочи, че след изтеглянето могат да започнат разговори за конкретни мерки за сигурност. Ако те дадат резултат, според него това би могло да отвори път към траен мир между Сирия и Израел.

Сирийският президент заяви още, че Голанските възвишения са сирийска територия и че по този въпрос според него не може да има преговори. Сирия настоява и за връщане към линиите отпреди израелското навлизане в района след падането на Асад, както и за спазване на споразумението за разделяне на силите от 1974 г.

Ал-Шараа заяви също, че събитията от 7 октомври 2023 г. не трябва да определят израелската политика спрямо Сирия. Според него сигурността на Израел не може да бъде основание за продължаващо военно присъствие на сирийска територия.

Израел от своя страна заявява, че присъствието му в Южна Сирия е свързано с предотвратяването на заплахи за северната част на страната. Израелските сили навлязоха в буферната зона, наблюдавана от ООН, след свалянето на Асад през декември 2024 г. Оттогава Израел извършва и военни операции в Сирия, като настоява, че те са необходими от съображения за сигурност.

Между Дамаск и Йерусалим вече се водят преговори с американско посредничество. Последните разговори са насочени към ограничаване на военните действия и постигане на споразумение за сигурност, но позициите по въпроса за израелското военно присъствие остават различни.