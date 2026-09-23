Украйна нанесе удари по руски командни пунктове и складове за дронове

Украинските сили са нанесли удари по редица руски военни обекти в Донецка и Луганска област на 22 септември и през нощта срещу 23 септември. Информацията е на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, предава News.bg.
По данни на украинската страна са поразени командни пунктове за управление на безпилотни летателни апарати в районите на Новоселивка Перша и Дачне в Донецка област. В района на Волноваха е бил ударен и склад за дронове на руското подразделение „Рубикон“.
Удари са нанесени и по логистичната инфраструктура на руските сили. Според Генералния щаб е поразен склад за гориво и смазочни материали край Кундрюче в Луганска област, както и складове за материално-техническо имущество в районите на Хирник и Велика Шишивка в Донецка област.
В района на Красногоровка украинските сили съобщават и за удар по място, където са били концентрирани военнослужещи от руско подразделение за безпилотни апарати. Украинският Генерален щаб заяви, че операциите срещу руски военни цели продължават.
Руското военно командване не е представило в посочените съобщения независима оценка на щетите по изброените обекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 След толкова глупости
Коментиран от #8
14:07 23.09.2026
3 Паа...
14:09 23.09.2026
4 Просто човек
Коментиран от #5, #6
14:22 23.09.2026
5 Пепо
До коментар #4 от "Просто човек":Украйна, зане ли за теб? Дали изобщо съществуваш?
14:24 23.09.2026
6 Урконюзинформ
До коментар #4 от "Просто човек":Че си прост човек е ясно, но това не е футболен мач за лозунги и агитки.
14:25 23.09.2026
7 ууукрите поразили
14:27 23.09.2026
8 СЕМ
До коментар #2 от "След толкова глупости":Публикуването и разпространението на фалшиви новини стана повсеместно още от ковида. След като няма достатъчно регулация и контрол, всеки си измисля и пуска каквото си иска.
14:28 23.09.2026
9 "Възродителния" процес в Украйна
Коментиран от #11
14:29 23.09.2026
10 няма край
14:30 23.09.2026
11 хе хе
До коментар #9 от ""Възродителния" процес в Украйна":глупости
14:31 23.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кървавият диктатор от Украйна зелен ски,
14:32 23.09.2026
14 Путлер е безаналогов тъnak !
Той не печели. Това е проблемът за него.
Трябва да изнася представления за собственото си общество.
Той не уважава украинците. Той не уважава американците.
Той не уважава никого другиго.
Той се страхува от собствената си нация.
Това е цялата война обяснена. Не геополитика.
Не НАТО. Не някаква грандиозна стратегия.
Слаб човек, уплашен до смърт от хората, които управлява, изгарящ руски животи, за да запази хватката си.
Империята няма повече карти. Само страх.
Коментиран от #18
14:34 23.09.2026
15 У ДРИ БАЦЕ
14:35 23.09.2026
16 Владимир Владимирович Путин
14:40 23.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НАПОМНЯНЕ: НА НЕОСВЕДОМЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ
До коментар #14 от "Путлер е безаналогов тъnak !":🇷🇺Г-Н ПУТИН ,Е НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯ ,МЪДЪР,И УСПЕШЕН ПОЛИТИК В 🌐 СВЕТА,И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН СЪС=70-80 %(70% -08.26г),ВЕЧЕ 10-ГОДИНИ - ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА РАЗЛ.МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е ВИСОКО ИНТЕЛИГЕНТЕН ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА КГБ,НА 🇷🇺РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ ! БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО РУСКАТА ИКОНОМИКА Е СТАБИЛНА,С РЪСТ ,МИН.БЕЗРАБ (+2 %), БЮДЖ.ДЕФИЦ ПОД= 3 %, И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 760 МЛРД.$ ."СВО " В УКРАЙНА Е СПОРЕД: ЧЛ. 106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА МАЙДАН-ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ НАТО и САЩ ЗА= 9 МИНУТИ ,САМО С 12 бр ."SS-X-30"..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА,И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА ! (ЗА ИНФ.)САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС =75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ПРЕВИШИ=40 ТРИЛ.$ !
15:19 23.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТРИЕТЕ ЛИ ФАШИСТИ ? ЕТО ВИ :
ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
15:29 23.09.2026