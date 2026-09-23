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Украйна нанесе удари по руски командни пунктове и складове за дронове
  Тема: Украйна

Украйна нанесе удари по руски командни пунктове и складове за дронове

23 Септември, 2026 14:01, обновена 23 Септември, 2026 15:58 1 285 20

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  • украйна-
  • русия-
  • дронове

Според украинския Генерален щаб са поразени обекти на руските сили в Донецка и Луганска област, включително склад на подразделението „Рубикон“

Украйна нанесе удари по руски командни пунктове и складове за дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са нанесли удари по редица руски военни обекти в Донецка и Луганска област на 22 септември и през нощта срещу 23 септември. Информацията е на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, предава News.bg.

По данни на украинската страна са поразени командни пунктове за управление на безпилотни летателни апарати в районите на Новоселивка Перша и Дачне в Донецка област. В района на Волноваха е бил ударен и склад за дронове на руското подразделение „Рубикон“.

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Удари са нанесени и по логистичната инфраструктура на руските сили. Според Генералния щаб е поразен склад за гориво и смазочни материали край Кундрюче в Луганска област, както и складове за материално-техническо имущество в районите на Хирник и Велика Шишивка в Донецка област.

В района на Красногоровка украинските сили съобщават и за удар по място, където са били концентрирани военнослужещи от руско подразделение за безпилотни апарати. Украинският Генерален щаб заяви, че операциите срещу руски военни цели продължават.

Руското военно командване не е представило в посочените съобщения независима оценка на щетите по изброените обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 След толкова глупости

    28 7 Отговор
    Вече никой не ви вярва.

    Коментиран от #8

    14:07 23.09.2026

  • 3 Паа...

    29 6 Отговор
    Лъжете! Вчера цел ден украинците реваха колко много бой са изяли!

    14:09 23.09.2026

  • 4 Просто човек

    6 14 Отговор
    Слава на Украйна! 🇺🇦

    Коментиран от #5, #6

    14:22 23.09.2026

  • 5 Пепо

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Просто човек":

    Украйна, зане ли за теб? Дали изобщо съществуваш?

    14:24 23.09.2026

  • 6 Урконюзинформ

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Просто човек":

    Че си прост човек е ясно, но това не е футболен мач за лозунги и агитки.

    14:25 23.09.2026

  • 7 ууукрите поразили

    3 5 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    14:27 23.09.2026

  • 8 СЕМ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "След толкова глупости":

    Публикуването и разпространението на фалшиви новини стана повсеместно още от ковида. След като няма достатъчно регулация и контрол, всеки си измисля и пуска каквото си иска.

    14:28 23.09.2026

  • 9 "Възродителния" процес в Украйна

    9 6 Отговор
    На милиони украинци беше забранено да говорят на своя майчин език, който е руски и им бяха сменени имената. Това беше придружено с артилерийски обстрели и бомбардировки на източната част на страната. Затова Владимир Владимирович Путин изпрати войски, които прекратиха издевателствата и геноцида. След проведен референдум тези области се присъединиха към РФ.

    Коментиран от #11

    14:29 23.09.2026

  • 10 няма край

    4 4 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    14:30 23.09.2026

  • 11 хе хе

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от ""Възродителния" процес в Украйна":

    глупости

    14:31 23.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кървавият диктатор от Украйна зелен ски,

    8 6 Отговор
    Изби и прокуди от страната 35 милиона души! Неговият режим е по-жесток и кръвожаден от Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно!

    14:32 23.09.2026

  • 14 Путлер е безаналогов тъnak !

    4 7 Отговор
    Зелeнски току-що съблече мистиката от Путин с едно-единствено изречение.
    Той не печели. Това е проблемът за него.
    Трябва да изнася представления за собственото си общество.
    Той не уважава украинците. Той не уважава американците.
    Той не уважава никого другиго.
    Той се страхува от собствената си нация.
    Това е цялата война обяснена. Не геополитика.
    Не НАТО. Не някаква грандиозна стратегия.
    Слаб човек, уплашен до смърт от хората, които управлява, изгарящ руски животи, за да запази хватката си.
    Империята няма повече карти. Само страх.

    Коментиран от #18

    14:34 23.09.2026

  • 15 У ДРИ БАЦЕ

    5 3 Отговор
    У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    14:35 23.09.2026

  • 16 Владимир Владимирович Путин

    5 5 Отговор
    Защитник на населението от кървавия диктатор Зеленски! Зеленски прокуди и изби над 35 милиона души. Повече от Хитлер през ВСВ! Цялата Украйна е превърната в концлагер. Навсякъде по пътищата има бетонни блокове и бариери. Въпреки това хората БЯГАТ! В Украйна са останали около 15 милиона души от 52 милиона население.

    14:40 23.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАПОМНЯНЕ: НА НЕОСВЕДОМЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Путлер е безаналогов тъnak !":

    🇷🇺Г-Н ПУТИН ,Е НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯ ,МЪДЪР,И УСПЕШЕН ПОЛИТИК В 🌐 СВЕТА,И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН СЪС=70-80 %(70% -08.26г),ВЕЧЕ 10-ГОДИНИ - ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА РАЗЛ.МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е ВИСОКО ИНТЕЛИГЕНТЕН ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА КГБ,НА 🇷🇺РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ ! БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО РУСКАТА ИКОНОМИКА Е СТАБИЛНА,С РЪСТ ,МИН.БЕЗРАБ (+2 %), БЮДЖ.ДЕФИЦ ПОД= 3 %, И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 760 МЛРД.$ ."СВО " В УКРАЙНА Е СПОРЕД: ЧЛ. 106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА МАЙДАН-ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ НАТО и САЩ ЗА= 9 МИНУТИ ,САМО С 12 бр ."SS-X-30"..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА,И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА ! (ЗА ИНФ.)САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС =75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ПРЕВИШИ=40 ТРИЛ.$ !

    15:19 23.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТРИЕТЕ ЛИ ФАШИСТИ ? ЕТО ВИ :

    0 1 Отговор
    УКРАЙНА НЯМА ВЕЧЕ РЕСУРС.50 ДЪРЖАВИ,НИЩО НЕ ПОСТИГНАХА 😀
    ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    15:29 23.09.2026

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