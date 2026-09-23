Посланикът ни в ОАЕ отрече да е плащал частните полети на Пеевски

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се срещна със заместник-министър Христо Полендаков след разследването на МВР за отклонени средства от обществени поръчки. Дипломатът категорично отхвърля твърденията за участие на неговото семейство в схемата, съобщи "Евроком".
Посланикът на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов се яви в сградата на Министерството на външните работи (МВнР) за среща със заместник-министъра Христо Полендаков във връзка с изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Разговорът е проведен с Полендаков по указание на външния министър Велислава Петрова, която участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Дипломатът беше спешно извикан в София след оповестени от МВР данни от разследване за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели. Според информацията, парите са били използвани за финансиране на частни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски. От вътрешното министерство посочват, че част от средствата са насочвани към "дружество касичка", чрез което са платени 36 частни полета на стойност над 5 млн. евро. В рамките на разследването е спомената и връзка с фирма, в която бащата на посланика има дялово участие.
Посланик Йорданов категорично отрече да има каквато и да е връзка с полетите на Пеевски или с тяхното финансиране. Той заяви, че нито той, нито членове на семейството му са свързани с тези пътувания, а дружеството с участието на баща му не е участвало в обществени поръчки за мантинели. Още преди дни дипломатът обяви, че семейството му никога не е участвало в подобни процедури и се закани да сезира прокуратурата.
Предстои да се изясни дали ще бъде задействана процедура по окончателното отзоваване на посланика. Подобно решение се взема по установения конституционен ред и не следва автоматично от проведената среща във външното министерство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Резултат
14:46 23.09.2026
2 Шишилизация
14:47 23.09.2026
3 Киро Брейков
14:49 23.09.2026
4 МВР служител
14:50 23.09.2026
5 МВР служител
14:50 23.09.2026
6 Има ни пак
14:51 23.09.2026
7 АГАТ а Кристи
14:57 23.09.2026
8 Фирма
14:59 23.09.2026
9 Как
15:01 23.09.2026
10 Какво
15:03 23.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДА ВИДИМ ТОГАВА КАКВО ЩЕ ГОВОРЯТ :)
Коментиран от #26
15:10 23.09.2026
12 Бързат да сезират прокуратурата
15:13 23.09.2026
13 Да, да
15:17 23.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Външната
15:22 23.09.2026
16 Аааааа
15:25 23.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 виктория
15:26 23.09.2026
19 1234
Коментиран от #28
15:28 23.09.2026
20 ужас
15:31 23.09.2026
21 Авгиеви обори
Коментиран от #29
15:33 23.09.2026
22 Все тая
15:35 23.09.2026
23 Перо
15:44 23.09.2026
24 Шерито
Този е плащал на Шиши даже и шоколада!
15:50 23.09.2026
25 Шерито
Този е плащал на Шиши даже и шоколада!
На Десито даже и гримчетата! Да е хубава.
15:52 23.09.2026
26 Смешно е
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма какво да говорят пред който и да е , говорят ДОКУМЕНТИТЕ ! Фирмата ,която уж плащала полетите на Шиши е сключила договор с Гълъб Донев и Иван Шишков в далечната 2022г за мантинели . Под документите стоят на тия двамата мушмороци подписите
15:55 23.09.2026
27 Пешо от панелката
15:57 23.09.2026
28 Чакай бе,
До коментар #19 от "1234":полетите останаха само 36 по думите на Демерджиев . И къде отидоха ония 164 полета питам аз ?Някой много лъже в тази държава , на кого да вярваме ?
15:57 23.09.2026
29 Не позна ,
До коментар #21 от "Авгиеви обори":Деса съди Демерджиев , той затова и млъкна и не я споменава .
15:59 23.09.2026
30 газо
15:59 23.09.2026
31 Емигрант
16:06 23.09.2026