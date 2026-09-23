Посланикът ни в ОАЕ отрече да е плащал частните полети на Пеевски

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се срещна със заместник-министър Христо Полендаков след разследването на МВР за отклонени средства от обществени поръчки. Дипломатът категорично отхвърля твърденията за участие на неговото семейство в схемата, съобщи "Евроком".

Посланикът на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов се яви в сградата на Министерството на външните работи (МВнР) за среща със заместник-министъра Христо Полендаков във връзка с изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Разговорът е проведен с Полендаков по указание на външния министър Велислава Петрова, която участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Дипломатът беше спешно извикан в София след оповестени от МВР данни от разследване за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели. Според информацията, парите са били използвани за финансиране на частни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски. От вътрешното министерство посочват, че част от средствата са насочвани към "дружество касичка", чрез което са платени 36 частни полета на стойност над 5 млн. евро. В рамките на разследването е спомената и връзка с фирма, в която бащата на посланика има дялово участие.

Посланик Йорданов категорично отрече да има каквато и да е връзка с полетите на Пеевски или с тяхното финансиране. Той заяви, че нито той, нито членове на семейството му са свързани с тези пътувания, а дружеството с участието на баща му не е участвало в обществени поръчки за мантинели. Още преди дни дипломатът обяви, че семейството му никога не е участвало в подобни процедури и се закани да сезира прокуратурата.

Предстои да се изясни дали ще бъде задействана процедура по окончателното отзоваване на посланика. Подобно решение се взема по установения конституционен ред и не следва автоматично от проведената среща във външното министерство.