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Посланикът ни в ОАЕ отрече да е плащал частните полети на Пеевски

Посланикът ни в ОАЕ отрече да е плащал частните полети на Пеевски

23 Септември, 2026 14:43 1 214 31

  • посланик-
  • оае-
  • иван йорданов-
  • делян пеевски-
  • мантинели-
  • полети-
  • корупция

Той заяви, че нито той, нито членове на семейството му са свързани с тези пътувания, а дружеството с участието на баща му не е участвало в обществени поръчки за мантинели

Посланикът ни в ОАЕ отрече да е плащал частните полети на Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се срещна със заместник-министър Христо Полендаков след разследването на МВР за отклонени средства от обществени поръчки. Дипломатът категорично отхвърля твърденията за участие на неговото семейство в схемата, съобщи "Евроком".

Посланикът на България в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов се яви в сградата на Министерството на външните работи (МВнР) за среща със заместник-министъра Христо Полендаков във връзка с изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Разговорът е проведен с Полендаков по указание на външния министър Велислава Петрова, която участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Дипломатът беше спешно извикан в София след оповестени от МВР данни от разследване за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели. Според информацията, парите са били използвани за финансиране на частни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски. От вътрешното министерство посочват, че част от средствата са насочвани към "дружество касичка", чрез което са платени 36 частни полета на стойност над 5 млн. евро. В рамките на разследването е спомената и връзка с фирма, в която бащата на посланика има дялово участие.

Посланик Йорданов категорично отрече да има каквато и да е връзка с полетите на Пеевски или с тяхното финансиране. Той заяви, че нито той, нито членове на семейството му са свързани с тези пътувания, а дружеството с участието на баща му не е участвало в обществени поръчки за мантинели. Още преди дни дипломатът обяви, че семейството му никога не е участвало в подобни процедури и се закани да сезира прокуратурата.

Предстои да се изясни дали ще бъде задействана процедура по окончателното отзоваване на посланика. Подобно решение се взема по установения конституционен ред и не следва автоматично от проведената среща във външното министерство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резултат

    14 2 Отговор
    Пито платено!

    14:46 23.09.2026

  • 2 Шишилизация

    38 2 Отговор
    Нима някой е очаквал, че ще си признае?

    14:47 23.09.2026

  • 3 Киро Брейков

    27 2 Отговор
    Посланика си рита трудовата книжка ..Щом власта се прицели в някои тулуп ще го уцели ..! Това е доказана политическа физика и не подлежи на съмнения..!

    14:49 23.09.2026

  • 4 МВР служител

    11 0 Отговор
    Да закарат този гьон направо на ГМ Димитров и да пише показания за парите на Борисов и за парите на Пеевски, които лично транспортира и крие в ОАЕ, защото скоро няма да се върне в дипломацията

    14:50 23.09.2026

  • 5 МВР служител

    22 0 Отговор
    Да закарат този велик дипломат направо на ГМ Димитров и да пише показания за парите на Борисов и за парите на Пеевски, които лично транспортира и крие в ОАЕ.

    14:50 23.09.2026

  • 6 Има ни пак

    31 0 Отговор
    Тоя посланик заедно с Пеевски очевидно искат да ни внушат, че МВР са абсолютни бездарници и се опитват да ги правят на маймуни, а нас зрителите на пълни баламурници.

    14:51 23.09.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    19 0 Отговор
    Понеже е отрекъл - задължително трябва да му връчват в Гербовата зала орден "Мадарски конник" с лента, за достойна служба към Svin Ята !

    14:57 23.09.2026

  • 8 Фирма

    19 1 Отговор
    на баща му ! Чакай от грабливи комунисти истина ?

    14:59 23.09.2026

  • 9 Как

    19 0 Отговор
    пък баш тоя избран за посланик на ОАЕ ? Кой го е назначавал ?

    15:01 23.09.2026

  • 10 Какво

    14 0 Отговор
    Сега и този ли ще го бавите?

    15:03 23.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ВЗИМАЙТЕ ИМ ПОКАЗАНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ ТРИМА СВИДЕТЕЛИ И НОТАРИУС
    ......
    ДА ВИДИМ ТОГАВА КАКВО ЩЕ ГОВОРЯТ :)

    Коментиран от #26

    15:10 23.09.2026

  • 12 Бързат да сезират прокуратурата

    11 0 Отговор
    И Шопара и тоя .Ама да видим след няколко месеца кой ще сезират.

    15:13 23.09.2026

  • 13 Да, да

    9 0 Отговор
    Търсете парите!

    15:17 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Външната

    6 1 Отговор
    чамовица пак се окака. Аматьори!

    15:22 23.09.2026

  • 16 Аааааа

    6 1 Отговор
    лъже, лъже. Извини се бе.

    15:25 23.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 виктория

    7 2 Отговор
    Дааа, лично той не е плащал, а през неговите фирми!!!

    15:26 23.09.2026

  • 19 1234

    5 1 Отговор
    От изкуствения интелект нищо не може да избяжа. Преди 1 месец реши една 200 г задача за няколко часа. Какво остава да реши задачата% Кой е платил 200 полети до Дубай на делянчо.

    Коментиран от #28

    15:28 23.09.2026

  • 20 ужас

    9 1 Отговор
    Платил не платил, стола му изстина

    15:31 23.09.2026

  • 21 Авгиеви обори

    10 1 Отговор
    Какво стана с Дуловската принцеса? Да не би да се е откупила

    Коментиран от #29

    15:33 23.09.2026

  • 22 Все тая

    10 0 Отговор
    Оплетени като свински черва…

    15:35 23.09.2026

  • 23 Перо

    4 3 Отговор
    Не става ясно бащата на посланика влиза ли в това семейство и фирмата в която има дял, плащала ли е билетите на Пеевски! Нещата отиват към греда за МВР и Демерджиев, поради пълна некадърност!

    15:44 23.09.2026

  • 24 Шерито

    1 2 Отговор
    То и аз от две седмици не зареждам с гориво на бензиностанциите, има само една причина, джоба празен и пари немама!
    Този е плащал на Шиши даже и шоколада!

    15:50 23.09.2026

  • 25 Шерито

    0 1 Отговор
    То и аз от две седмици не зареждам с гориво на бензиностанциите, има само една причина, джоба празен и пари немам!
    Този е плащал на Шиши даже и шоколада!
    На Десито даже и гримчетата! Да е хубава.

    15:52 23.09.2026

  • 26 Смешно е

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма какво да говорят пред който и да е , говорят ДОКУМЕНТИТЕ ! Фирмата ,която уж плащала полетите на Шиши е сключила договор с Гълъб Донев и Иван Шишков в далечната 2022г за мантинели . Под документите стоят на тия двамата мушмороци подписите

    15:55 23.09.2026

  • 27 Пешо от панелката

    1 1 Отговор
    Дружеството не е участвало в обществени поръчки, но там са превеждани парите (плячката) от четирите дружества които са участвали

    15:57 23.09.2026

  • 28 Чакай бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "1234":

    полетите останаха само 36 по думите на Демерджиев . И къде отидоха ония 164 полета питам аз ?Някой много лъже в тази държава , на кого да вярваме ?

    15:57 23.09.2026

  • 29 Не позна ,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Авгиеви обори":

    Деса съди Демерджиев , той затова и млъкна и не я споменава .

    15:59 23.09.2026

  • 30 газо

    1 1 Отговор
    А не бе, че си признае!?

    15:59 23.09.2026

  • 31 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ха ха ха кой ли пък е очаквал този нещастник да си признае, и кой престъпйл законите си признава вина ? Българска зависима и НЕсвобода журналистика, срам нямате бе драскачи !

    16:06 23.09.2026

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