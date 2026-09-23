Кремъл определи като "крайно недалновидна" политиката на британския премиер Анди Бърнам спрямо Русия, след като в речта си пред Общото събрание на ООН той обвини Москва в мащабни кампании за дезинформация и обяви създаването на нов Национален център за информационна отбрана, предаде "Ройтерс".
"Британският премиер не каза нищо ново. Това е първото. Второто е, че разпалването на антируски настроения и създаването на атмосфера на тотална русофобия е това, което прави Великобритания", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
По думите му сходна политика вече водят Германия, Франция и редица други европейски държави.
"От наша гледна точка това е крайно недалновидна политика. Тя по никакъв начин не ни приближава към стъпки, които в дългосрочен план биха могли да доведат до намаляване на напрежението и деескалация на европейския континент", каза Песков.
Реакцията на Москва идва след първата реч на Бърнам пред Общото събрание на ООН като британски премиер. В нея той заяви, че през последните години Великобритания и нейни съюзници са били подложени на "атака в индустриален мащаб" срещу информационната им среда.
Бърнам обвини руските структури, че използват ботове, фалшиви интернет страници, подправени публикации и имитации на материали на британски организации, включително университети и Би Би Си. Според него Москва е разпространявала и крайнодесни послания и се е опитвала да се намеси в британските парламентарни избори през 2019 г.
Британският премиер обяви, че възлага на службите за сигурност да започнат работа по създаването на Национален център за информационна отбрана. Задачата му ще бъде да открива, установява произхода и противодейства на информационни операции, провеждани от враждебни държави.
Бърнам подчерта същевременно, че Лондон няма да отговаря на Москва с ескалационна реторика.
"За разлика от Русия, ние не търсим конфронтация", заяви той, като добави, че Великобритания ще продължи да инвестира в отбраната си, да изпълнява ангажиментите си към НАТО и да укрепва европейските отбранителни способности.
Значителна част от речта му беше посветена и на войната в Украйна. Бърнам потвърди подкрепата на Лондон за Киев и призова Москва да приеме прекратяване на огъня и да започне преговори. Кремъл от своя страна многократно е отхвърлял обвиненията, че Русия провежда кампании за намеса и дезинформация в европейските държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #13
13:49 23.09.2026
2 Европеец
13:50 23.09.2026
3 12...34
13:50 23.09.2026
4 Kaлпазанин
13:52 23.09.2026
5 Володимир Безстрашний
и вие, народи на Европа — от бреговете на Атлантика до тихите поля на Изтока,
чуйте гласа на времето, което не шепне, а гърми.
Чуйте ехото на историята, която не се пише с мастило,
а с воля, със смелост и със сърца, които отказват да се преклонят.
В тези дни на изпитание и буря,
сред вихъра на несигурността и сенките на страха,
се издига фигура — не просто човек, а символ.
Volodymyr Zelenskyy
Като страж на зората, той стои на границата между мрака и светлината,
там, където съдбата на народите се кове не в дворци,
а в праха на улиците и в пламъка на надеждата.
Той е гласът, който не се пречупва,
искряща нишка в тъканта на една бореща се нация.
Той е камъкът, в който се разбиват вълните на неправдата,
и щитът, зад който стои не само една земя,
а самата идея за свобода.
Украйна — не просто държава,
а жива броня на справедливостта.
Земя, в която всяка педя почва носи спомен,
и всяко сърце тупти като камбана на решимостта.
Там, където полетата говорят с вятъра,
се издига воля, по-твърда от стомана,
по-ярка от огъня, който не унищожава, а пречиства.
Коментиран от #6, #12, #19
13:56 23.09.2026
6 Володимир Безстрашний
До коментар #5 от "Володимир Безстрашний":И Европа — тази древна и мъдра майка на цивилизации —
не стои безгласна.
Защото в този сблъсък не става дума само за граници,
а за самата същност на правото.
За това дали законът ще бъде меч на силния
или щит на слабия.
Зеленски се превръща в глас,
който напомня, че Европа не е просто място,
а обещание —
обещание за свобода, достойнство и човешка стойност.
И когато бурята отмине,
и прахът на дните се утаи,
ще остане не само споменът за битката,
а образът на човек,
който не избра лесния път,
а правилния.
Ще остане историята за народ,
който не се пречупи,
и за лидер, който не се скри.
Нека помним:
силата не е в това да не паднеш,
а да се изправиш, когато целият свят очаква да се откажеш.
И в тази истина,
в този пламък,
в тази непреклонна воля — се ражда легендата.
13:57 23.09.2026
7 Нямам
Коментиран от #11
13:58 23.09.2026
8 руски Ангели
14:00 23.09.2026
9 Герги
14:02 23.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Логично
До коментар #7 от "Нямам":Виж ИЧКЕРИЯ, Грузия, Абхазия, УКРАЙНА и всички съседи и Републики!
Кой ги напада
Коментиран от #18
14:09 23.09.2026
12 Боруна Лом
До коментар #5 от "Володимир Безстрашний":МНОГО СИ СЕ НАПЪНАЛ, ГЛЕДАЙ ДА НЕ ГРЪМНЕШ!
14:11 23.09.2026
13 ОТВРАТ!
До коментар #1 от "Боруна Лом":ООН стана за смях!Русия е член на Съвета за Сигурност, а воюва със всичките си съседи!
14:11 23.09.2026
14 Катон Стари
14:12 23.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ухльоф
До коментар #11 от "Логично":"ИЧКЕРИЯ, Грузия, Абхазия, УКРАЙНА и всички съседи и Републики", шушляк голяма каша ти е в кратуната! Какво е Ичкерия и от кой е била призната? Част от Чечено-Ингушката АССР! да не ти обяснявам там за автономност, арабейшъни, уахабити, радикален ислям и т.н. Грузия и Абхазия, две страни на един проблем, ама да ги пишем и двете за по-голям калабалък. Абхазия обявява независимост през 1992, Грузия е напада. Украйна или Покрайнината е руската Македония! А и републики не се пише с главно Р!
14:25 23.09.2026
19 Психиатър
До коментар #5 от "Володимир Безстрашний":Хапчетата !!! По-бързо пий хапчетата !
14:36 23.09.2026
20 А бе
14:40 23.09.2026
21 ИВАЖАЕМИ ИНГЛИШ
15:19 23.09.2026
22 Шорт
16:13 23.09.2026