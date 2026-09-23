Остра реакция от Москва! Кремъл обвини Анди Бърнам, че разпалва антируски настроения

Кремъл определи като "крайно недалновидна" политиката на британския премиер Анди Бърнам спрямо Русия, след като в речта си пред Общото събрание на ООН той обвини Москва в мащабни кампании за дезинформация и обяви създаването на нов Национален център за информационна отбрана, предаде "Ройтерс".

"Британският премиер не каза нищо ново. Това е първото. Второто е, че разпалването на антируски настроения и създаването на атмосфера на тотална русофобия е това, което прави Великобритания", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

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По думите му сходна политика вече водят Германия, Франция и редица други европейски държави.

"От наша гледна точка това е крайно недалновидна политика. Тя по никакъв начин не ни приближава към стъпки, които в дългосрочен план биха могли да доведат до намаляване на напрежението и деескалация на европейския континент", каза Песков.

Реакцията на Москва идва след първата реч на Бърнам пред Общото събрание на ООН като британски премиер. В нея той заяви, че през последните години Великобритания и нейни съюзници са били подложени на "атака в индустриален мащаб" срещу информационната им среда.

Бърнам обвини руските структури, че използват ботове, фалшиви интернет страници, подправени публикации и имитации на материали на британски организации, включително университети и Би Би Си. Според него Москва е разпространявала и крайнодесни послания и се е опитвала да се намеси в британските парламентарни избори през 2019 г.

Британският премиер обяви, че възлага на службите за сигурност да започнат работа по създаването на Национален център за информационна отбрана. Задачата му ще бъде да открива, установява произхода и противодейства на информационни операции, провеждани от враждебни държави.

Бърнам подчерта същевременно, че Лондон няма да отговаря на Москва с ескалационна реторика.

"За разлика от Русия, ние не търсим конфронтация", заяви той, като добави, че Великобритания ще продължи да инвестира в отбраната си, да изпълнява ангажиментите си към НАТО и да укрепва европейските отбранителни способности.

Значителна част от речта му беше посветена и на войната в Украйна. Бърнам потвърди подкрепата на Лондон за Киев и призова Москва да приеме прекратяване на огъня и да започне преговори. Кремъл от своя страна многократно е отхвърлял обвиненията, че Русия провежда кампании за намеса и дезинформация в европейските държави.