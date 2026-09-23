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Нетаняху атакува Макрон заради думите му за Израел и „Хамас“ на Западния бряг

Нетаняху атакува Макрон заради думите му за Израел и „Хамас“ на Западния бряг

23 Септември, 2026 13:36 752 3

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Израелският премиер определи изказването на френския президент като „гротескно“, докато Париж уточни, че Макрон е имал предвид, че „Хамас“ не управлява Западния бряг

Нетаняху атакува Макрон заради думите му за Израел и „Хамас“ на Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро разкритикува френския президент Еманюел Макрон заради изказването му за ситуацията на окупирания Западен бряг по време на речта му пред Общото събрание на ООН, предава News.bg.

Макрон осъди действията на Израел на Западния бряг и заяви, че там ежедневно се извършват нарушения. В изказването си той посочи и че „Хамас“ не е активен в територията. Думите му предизвикаха реакция от кабинета на Нетаняху, който ги определи като „гротескни“ и заяви, че членове на организацията са извършвали нападения срещу израелци на Западния бряг.

По-късно френски дипломатически представител уточни пред The Times of Israel, че Макрон е имал предвид, че „Хамас“ не управлява Западния бряг, а не че организацията никога не е действала там.

Израелският политик Гади Айзенкот също разкритикува думите на френския президент. Той заяви, че „Хамас“ от години извършва нападения на Западния бряг и че борбата с терористичните групировки не подлежи на преговори.

Напрежението около Западния бряг се засили след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Газа. През последните месеци са регистрирани както палестински нападения срещу израелци, така и увеличаване на насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци. ООН съобщава за средно около шест инцидента, свързани с насилие от заселници, дневно през първата половина на 2026 г.

В отделен инцидент в неделя израелски заселник беше застрелян на Западния бряг. Израелските власти свързаха нападението с палестински извършител, а израелската армия проведе операция в района.


Израел
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  • 1 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Евреин билиндали н света ;::;;;евреин не дава на нееееевреин и ако ти даде каквото и да е ,то е в замяна на душата ти ,или ще си му роб или ще те убие

    14:10 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Франсетата

    0 0 Отговор
    ако решат някой ден да напердашат единствените определено ще се издигнат в очите на света.

    15:44 23.09.2026