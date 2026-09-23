Елиф Ералп завърши речта си на турски

Елиф Ералп завърши победната си реч в изборната нощ на турски език с думите „Tarih yazdik arkadaslar“ - „Написахме история, приятели“ - след като водената от нея „Ди Линке“ излезе първа на изборите за Берлин на 20 септември 2026 г. и отвори пътя ѝ към поста първи кмет на германската столица от мигрантски произход.

По предварителните резултати партията събира около 25,1% от гласовете, срещу 14,3% за Зелените и 12,1% за СДП. Именно тези числа поставят „Ди Линке“ в позиция да търси коалиционно мнозинство в парламента на Берлин, ако преговорите приключат успешно.

От семейство на политически бежанци

Историята на Ералп е тясно свързана с Турция и с политическите сътресения там. Тя е дъщеря на бежанци, напуснали страната след военния преврат от 12 септември 1980 г. Баща ѝ е бил лекар и синдикалист, а майка ѝ е била задържана за няколко седмици заради организиране на работнички.

Семейството получава убежище в Германия, когато майка ѝ е бременна в осмия месец. Ералп е родена през януари 1981 г. в Мюнхен. По-късно политическата активност в семейството продължава и в Германия, а самата тя е израснала с демонстрациите още от ранна възраст.

Символична победа за турската общност

Успехът на Ералп има по-широко значение и за многобройната турска общност в Германия. В Берлин живеят близо три милиона души с турски произход - от първите гастарбайтери, пристигнали през 60-те и 70-те години, до политически бежанци, студенти и представители на малцинства.

Преди изборите Ералп заявява пред DW Türkçe: „Нашият народ иска да бъде представен. След години на расизъм и дискриминация възможността човек с произход от Турция да стане министър-председател на провинция ги радва, а това радва и мен“. Тя добавя и че хората я питат: „Ще ни депортират ли? Ще можем ли да живеем тук? Децата ни ще станат ли жертва на расизъм?“.

По време на тържествата след изборите привържениците на „Ди Линке“ танцуват халай - традиционен турски танц - и скандират кюрдския лозунг „Jin, Jiyan, Azadî“ („Жена, живот, свобода“). За Ералп това е и политически, и личен знак, че турският ѝ произход не е пречка, а част от публичния образ, с който тя влиза в управлението на Берлин.

Какво показва вотът в Берлин

Резултатът от изборите носи и още една промяна: в новия регионален парламент на Берлин влизат или се завръщат още девет кандидати от турски произход. Така турското присъствие в местната политика става още по-видимо, в момент когато темите за миграцията, дискриминацията и страха от крайната десница са сред най-обсъжданите в Германия.

Ералп вече е сравнявана с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани като лице на ново поколение леви политици, което говори за жилища, равен достъп и представителност. В Берлин обаче конкретният политически тест тепърва предстои: дали изборната победа ще се превърне в стабилно управление с подкрепа от Зелените и СДП.

За момента най-силният образ от вечерта остава краткото ѝ изречение на турски. С него Ералп не просто отпразнува победата на „Ди Линке“, а подчерта, че за първи път в историята на Берлин една жена с турски корени е на крачка от най-високия местен пост.

Източници: БТВ Новините, Ройтерс, DW Türkçe, BBC Türkçe, Halk TV, Миллиет