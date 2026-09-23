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Елиф Ералп завърши речта си на турски
  Тема: Известни личности

Елиф Ералп завърши речта си на турски

23 Септември, 2026 14:39, обновена 23 Септември, 2026 15:35 1 426 16

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  • германия

Кандидатката на „Ди Линке“ може да стане първата кметица на Берлин с мигрантски произход, след като партията ѝ излезе първа на изборите

Елиф Ералп завърши речта си на турски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Елиф Ералп завърши победната си реч в изборната нощ на турски език с думите „Tarih yazdik arkadaslar“ - „Написахме история, приятели“ - след като водената от нея „Ди Линке“ излезе първа на изборите за Берлин на 20 септември 2026 г. и отвори пътя ѝ към поста първи кмет на германската столица от мигрантски произход.

По предварителните резултати партията събира около 25,1% от гласовете, срещу 14,3% за Зелените и 12,1% за СДП. Именно тези числа поставят „Ди Линке“ в позиция да търси коалиционно мнозинство в парламента на Берлин, ако преговорите приключат успешно.

От семейство на политически бежанци

Историята на Ералп е тясно свързана с Турция и с политическите сътресения там. Тя е дъщеря на бежанци, напуснали страната след военния преврат от 12 септември 1980 г. Баща ѝ е бил лекар и синдикалист, а майка ѝ е била задържана за няколко седмици заради организиране на работнички.

Семейството получава убежище в Германия, когато майка ѝ е бременна в осмия месец. Ералп е родена през януари 1981 г. в Мюнхен. По-късно политическата активност в семейството продължава и в Германия, а самата тя е израснала с демонстрациите още от ранна възраст.

Символична победа за турската общност

Успехът на Ералп има по-широко значение и за многобройната турска общност в Германия. В Берлин живеят близо три милиона души с турски произход - от първите гастарбайтери, пристигнали през 60-те и 70-те години, до политически бежанци, студенти и представители на малцинства.

Преди изборите Ералп заявява пред DW Türkçe: „Нашият народ иска да бъде представен. След години на расизъм и дискриминация възможността човек с произход от Турция да стане министър-председател на провинция ги радва, а това радва и мен“. Тя добавя и че хората я питат: „Ще ни депортират ли? Ще можем ли да живеем тук? Децата ни ще станат ли жертва на расизъм?“.

По време на тържествата след изборите привържениците на „Ди Линке“ танцуват халай - традиционен турски танц - и скандират кюрдския лозунг „Jin, Jiyan, Azadî“ („Жена, живот, свобода“). За Ералп това е и политически, и личен знак, че турският ѝ произход не е пречка, а част от публичния образ, с който тя влиза в управлението на Берлин.

Какво показва вотът в Берлин

Резултатът от изборите носи и още една промяна: в новия регионален парламент на Берлин влизат или се завръщат още девет кандидати от турски произход. Така турското присъствие в местната политика става още по-видимо, в момент когато темите за миграцията, дискриминацията и страха от крайната десница са сред най-обсъжданите в Германия.

Ералп вече е сравнявана с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани като лице на ново поколение леви политици, което говори за жилища, равен достъп и представителност. В Берлин обаче конкретният политически тест тепърва предстои: дали изборната победа ще се превърне в стабилно управление с подкрепа от Зелените и СДП.

За момента най-силният образ от вечерта остава краткото ѝ изречение на турски. С него Ералп не просто отпразнува победата на „Ди Линке“, а подчерта, че за първи път в историята на Берлин една жена с турски корени е на крачка от най-високия местен пост.

Източници: БТВ Новините, Ройтерс, DW Türkçe, BBC Türkçe, Halk TV, Миллиет


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германистан на три минарета

    41 2 Отговор
    Нещо да кажете на немски, а?

    Коментиран от #12

    14:43 23.09.2026

  • 2 Кмета

    15 3 Отговор
    Язък

    14:43 23.09.2026

  • 3 Розовото пони

    27 1 Отговор
    Какъв позор

    14:46 23.09.2026

  • 4 честен ционист

    27 4 Отговор
    Добре, че беше Бай Тошо 80-те, та да могат майката и бащата на Елиф да забегнат у ГДР, иначе днес щеше да е секреатарка у общината в Ардино.

    14:48 23.09.2026

  • 5 Баба Гошка

    27 5 Отговор
    Ще ги депортирали ли? Ами трябва. Защото и след 5 поколения си остават ориенталци. Няма цивилизоване, не могат да станат част от западното общество. Кат маннггасарите са.

    Коментиран от #10

    14:49 23.09.2026

  • 6 Сега да им сменят насила имената

    24 3 Отговор
    Както в Украйна. С много унижения, побои и убийства. Да им забранят да говорят на майчиния си език, както в Украйна.

    14:55 23.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Хазарите си отмъстиха на германската нация като я унищожиха.

    15:01 23.09.2026

  • 8 Леле мале

    7 4 Отговор
    Германските комунисти станали турци. Готови на всичко. Само и само да върнат ГДР и Трабанта.

    15:04 23.09.2026

  • 9 Дaa,да

    27 0 Отговор
    Бях за 5 дни в Берлин, преди около месец.
    Хареса ми. Видях и двама-трима немеца.

    15:12 23.09.2026

  • 10 бай Иван

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гошка":

    Най-много да депортират германците :-)

    15:16 23.09.2026

  • 11 Честито на германците

    9 1 Отговор
    Време е за 29.05.1989 в германистан

    15:30 23.09.2026

  • 12 СЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германистан на три минарета":

    Немския не е актуален вече...

    15:35 23.09.2026

  • 13 Павел Пенев

    11 0 Отговор
    Браво комшии, браво аркадашлар.Дойчовците се пазят от Франция и Англия, а изненадата дойде от Ердоган, който държи 4 милиона гласоподаватели в Германия и основно в Берлин.

    15:38 23.09.2026

  • 14 ко стаа тук

    2 0 Отговор
    "В Берлин живеят близо три милиона души с турски произход". Целият Берлин е 3.7 милиона.

    15:57 23.09.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    И ето така се превзема държава!
    Скоро и френският президент и британския премиер ще са избраници от "малцинствата с гласовете на "малцинствата" и ще говорят на арабски и ще поздравяват арабите!

    16:12 23.09.2026

  • 16 Европейците стават изчезващ вид

    0 0 Отговор
    Боже, боже, белите руси немци до къде го докараха. След няколко години ще разберат и нас българите с турска партия в парламента. Колко прав беше бай Тошо.

    16:13 23.09.2026

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