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Високопоставен командващ на НАТО предупреди: Путин става все по-безразсъден и склонен да поема рискове, докато войната в Украйна продължава

Високопоставен командващ на НАТО предупреди: Путин става все по-безразсъден и склонен да поема рискове, докато войната в Украйна продължава

23 Септември, 2026 13:36 1 733 94

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин-
  • маршал джон стингър

Маршал Джон Стрингър каза пред АП по време на конференция за сигурност в Естония на фона на предупрежденията от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж

Високопоставен командващ на НАТО предупреди: Путин става все по-безразсъден и склонен да поема рискове, докато войната в Украйна продължава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин става “все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува”, докато войната му в Украйна продължава и той се опитва да раздели западните съюзници, заяви вчера заместник-командващият силите на НАТО в Европа, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Маршал Джон Стрингър каза пред АП по време на конференция за сигурност в Естония на фона на предупрежденията от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж.

Стрингър предупреди, че членовете на алианса трябва да са наясно с “напрегнатата обстановка“ и да бъдат внимателни с реакциите си, защото Путин би искал да провокира алианса към “прекомерна реакция“.

Полският премиер Доналд Туск миналата седмица каза, че Русия може да атакува умишлено страна от НАТО с дронове или ракети и да твърди, че това е станало случайно. Френският президент Еманюел Макрон изрази съгласие с него и поиска от правителството си да изготви план за защита на критична инфраструктура срещу потенциални атаки с дронове и киберзаплахи.

Други европейски представители заявиха, че заплахата от Русия е сериозна, но призоваха за спокойствие.

Британски военен представител каза, че според Лондон Путин не търси директна конфронтация с алианса.

Представители на Естония, Латвия и Литва, които граничат с Русия, също са по-предпазливи относно перспективата за сериозна ескалация, след като години наред призоваваха западните държави да възприемат по-твърд подход към Москва.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли опасенията, че Русия може да изпитва трансатлантическия военен алианс, като заяви пред АП, че “Путин не иска конфликт с НАТО”.

Той посочи, че навлизането на дронове в страни като Румъния и Полша са до голяма степен резултат на електронна война и са непреднамерени, но отбеляза, че “по-притеснителни” са хибридните действия като саботажи.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АП, че Путин “знае, че САЩ и Европа са напълно свързани”.

“Трябва да се уверим, че сме защитени, че сме силни, и той знае това. И ако направи нещо глупаво, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде твърд”, добави Рюте.

 

 


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най вероятно е прав

    77 74 Отговор
    Трябва спешно да се вземат мерки.

    Коментиран от #35, #43, #87

    13:39 23.09.2026

  • 2 Феникс

    103 72 Отговор
    Готвят ви постепенно за война бе милички сладки! Нискорейтинговите неолиберални политици нямат скрупули, ще ви бусифицират без да им мигне окото!

    Коментиран от #34

    13:40 23.09.2026

  • 3 Рютко

    91 71 Отговор
    Тия един друг се надъхват, нахъсват. Голямо шубе ги гони. Светът им се разпада пред очите.

    Коментиран от #6

    13:40 23.09.2026

  • 4 Овчар

    71 71 Отговор
    Анатоли Стайков дърпа медията и държавата към разруха..! Това не е журналистика е сеир и заплаха за работещите хора .!

    Коментиран от #15

    13:41 23.09.2026

  • 5 Сигурно

    64 3 Отговор
    Амбриажите сънуват кошмари с Вовата.

    Коментиран от #38

    13:41 23.09.2026

  • 6 Феникс

    66 6 Отговор

    До коментар #3 от "Рютко":

    Само голяма война ги оправя милите, като зеления клоун, рейтинга му удря дъното, но все още е на власт, благодарение на войната!

    Коментиран от #11

    13:42 23.09.2026

  • 7 Ванков

    73 4 Отговор
    Е щом и Рютето го е казал, значи е сериозно....Мъжът му знае ли?

    13:42 23.09.2026

  • 8 лампази

    61 2 Отговор
    натювски говорят неща,които се отнасят за тях.Безкрайно търпелив е президента на РФ и въобще не е безразсъден.Но всичко има предел.Ако много им се воюва и умира на западняците,тяхна воля!

    13:43 23.09.2026

  • 9 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    62 5 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    13:43 23.09.2026

  • 10 Точно така

    57 5 Отговор
    На Русия добряк не и е нужен а все по-брутален, безсърдечен и склонен към насилие и крайности с нацистите. Стига ги е жалил

    13:45 23.09.2026

  • 11 Двуличници, Лицемери

    61 5 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    Клоуна незаконен и с изминал срок на годност го търпят, а Путин избран от сутерена не го признавали. Шизоф. Ния до шия.

    13:46 23.09.2026

  • 12 Излишни разсъждения

    32 1 Отговор
    Всичко е казано
    Да гледат

    13:47 23.09.2026

  • 13 Факт

    37 4 Отговор
    Военолюбците на ЕС и САЩ искат да провокират война, за да печелят от бинтове и патрони.

    13:47 23.09.2026

  • 14 Естествено че

    34 3 Отговор
    Русия може да атакува умишлено страна от НАТО ! Четете Тръмп и разбирате защо. "Анексирането на Гренландия от САЩ е задължително? Имаме нужда от документи за собственост върху земя“ хахахаха....

    13:48 23.09.2026

  • 15 Факт

    41 4 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Това е тероризъм, точно по дефиниция. Системно насаждане на страх с цел облагодетелстване.

    13:49 23.09.2026

  • 16 асан василев

    46 3 Отговор
    Пак ли Путин страхува смелите натюфци?

    13:50 23.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 "Страх лозе пази"

    41 2 Отговор
    Ежеминутно трябва да се набива на хората че Русия е враг иначе ще започнат да питат управляващите защо им се "свалят по две - три ризи" от гърба!?

    Коментиран от #41

    13:52 23.09.2026

  • 19 Ще звъннемЕ на 112

    23 2 Отговор
    "... И ако направи нещо глупаво, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде твърд”, добави Рюте.

    13:56 23.09.2026

  • 20 Иван 1

    25 0 Отговор
    Тоз маршал каво е спечелил,че са го направили такъв, защото не разбира нищо.

    13:56 23.09.2026

  • 21 ХиХи

    23 1 Отговор
    Кви рискове бре, на негово място да съм ви изпраскал пет водородни бомби и да съм ви занулил. Сичките измислени финансови пазари напечатани хартийки рухват за 5 нин. После и да цвилите нема да можете

    Коментиран от #93

    13:57 23.09.2026

  • 22 Да бе да

    22 2 Отговор
    "... И ако направи нещо глупаво, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде твърд”, добави Рюте.
    И после се сети за нещо, направи болезнена физиономия и добави:
    "Но не толкова твърд колкото ..., абе знаете за какво говоря"

    Коментиран от #28

    13:58 23.09.2026

  • 23 Как да настане мир!

    5 28 Отговор
    Много е просто! Дават на Путин това, което иска, за да спре боя.

    След това САЩ и Украйна продължават мощно разработка на боен ИИ. И когато са готови новите ИИ системи - удрят директно без предупрежение по целия ядрен арсенал на СССР и го унищожават с един удар.
    ИИ е новото оръжие, което измества ядреното оръжие.

    САЩ имат знанията и техниката, Украйна има данните - заедно са непреодолима сила. С бойния опит на Украйна и с технологиите на САЩ - могат да ликвидират военната сила Китай и СССР с ново поколение ИИ оръжия.

    Коментиран от #52

    13:58 23.09.2026

  • 24 Прогноза

    5 19 Отговор
    Като му дойде времето ☝️ Путлера ще го приключат неговите пудели .

    14:03 23.09.2026

  • 25 западните съюзници

    17 0 Отговор
    Съюзници на Украйна ли са ? А? Щото ако са "съюзници" в някакъв таен съюз жална им майка тогава ако го има и черно на бяло..
    Не ще се разделят западните съюзници а направо с врясъци ще се разбягат. Нито сме съюзници, нито сме страна във войната. И е гнусно подобни наративи от известно време да се прокарват. Впрочем това е и подсъдно по българският НК ! ...

    14:03 23.09.2026

  • 26 "западните съюзници"Съюзници на Украйна

    8 0 Отговор
    ли са ? А? Щото ако са "съюзници" в някакъв таен съюз жаааална им майка тогава ако го има и черно на бяло..
    Не ще се разделят западните съюзници а направо с вряясъци ще се разбягат. Нито сме съюзници, нито сме страна във войната. И е много гнууусно подобни наративи от известно време да се прокарват. Впрочем това е и подсъдно по българският НК ! ...

    14:04 23.09.2026

  • 27 "западните съюзници" съюзници на Украйна

    13 0 Отговор
    ли са ? А? Има ли го черно на бяло ?
    Нито сме съюзници, нито пък сме страна във войната. И е много тъпо и неразумно подобни наративи от известно време да се прокарват и на амбразурата да ни подлагат. Впрочем това е и подсъдно по българският НК да ви кажа ! ...

    Коментиран от #53

    14:07 23.09.2026

  • 28 отговора на Рюте винаги е твърд !

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе да":

    Специални упражнения прави за седалищните мускулни групи

    14:09 23.09.2026

  • 29 Ццц

    17 1 Отговор
    Спрете да пускате тази карикатура Рюте да се излага нагоре-надолу, защото всеки придобива увереност само от вида му! Наложете мерки по Закона защита от домашно насилие на Бриджит Макрон, защото ТОЙ сваля много от реномето на Еманюел и не звучи сериозно като се прави на мъж! Забранете на който и английски воевода да плаши гаргите с Путин, защото той е подчинен на интересите на господарите си и действа като търговски представител на оръжейните концерни. Проверете площта на Русия и ресурсите, с които разполага. И ще видите, че истинската опасност не е в Москва, а в Лондон, Вашингтон, Берлин, Париж и навсякъде, където управниците са купени от олигарси, ходили са на гости на Епщайн и служат на либерасти и евреи. В Русия президентът командва олигарсите, на запад е обратно!

    14:11 23.09.2026

  • 30 Българин

    15 2 Отговор
    Ами то и Зеления наркоман става все по-безразсъден,особенно когато няма бело.

    14:12 23.09.2026

  • 31 хъ хъ хъ

    17 2 Отговор
    Путин разби натовските фашаги...Цялото нато е впрегнато срещу Русия и е добито във всеки аспект.

    14:12 23.09.2026

  • 32 4444

    16 2 Отговор
    Голям страх имат от Русия.Така е.Все пак е велика сила.

    14:13 23.09.2026

  • 33 Педофили ! Калушковци ...

    15 2 Отговор
    колективния отбранителен "пакт" на НАТО а? Тея само на Евровизия минават високопоставеният командващ прайдър. То и изказа им все по гейски става даже ...

    14:14 23.09.2026

  • 34 Така де

    5 22 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    България винаги е била готова за война с руския агресор. А копейките като тебе ще бъдат на първа бойна линия.

    Коментиран от #48

    14:16 23.09.2026

  • 35 Вън Русия от ООН!

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Най вероятно е прав":

    ООН стана за смях!Русия е член на Съвета за Сигурност, а воюва със всичките си съседи!

    14:16 23.09.2026

  • 36 Вразумете се бре оуууу

    13 2 Отговор
    Путин става “все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува”... Дайте му Украйна, не рискувайте Европа !

    14:17 23.09.2026

  • 37 Няма

    15 2 Отговор
    да има мир скоро.
    Руснаците са наясно, че в момента, в който оръдията заглъхнат, в Украйна ще нахълтат европейски военни подразделения, а останалата територия ще бъде натъпкана с тежки оръжия, военни бази, че може и ядрени ракети.
    После просто ще се измисли повод за продължение на войната.
    Европейците са заявили твърд ангажимент за финансиране на Украйна, докато това е необходимо, така че и финанси ще се намерят, дори с цената на увеличение на данъците.

    14:17 23.09.2026

  • 38 По точно

    3 17 Отговор

    До коментар #5 от "Сигурно":

    Дядя Вова докара Русия до разпад. Цялата страна е в пожари и руини.

    14:17 23.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сите знаем

    3 12 Отговор
    Че пе Дерасината вехта е обречена! Оня е... дал - Взел.
    Ееееедехееее
    Гледа колкото може повече монголья да загр оби преди а гушне букето
    Ееееедехееее

    14:20 23.09.2026

  • 41 Да знаеш

    2 22 Отговор

    До коментар #18 от ""Страх лозе пази"":

    За България е чест, че военните ни заводи работят за украинските войници, с което оръжие трепят руските терористи.

    Коментиран от #73

    14:22 23.09.2026

  • 42 Путин..

    10 1 Отговор
    бие целокупното НАТЮ като студено железо и не мисли и не трябва да спира!

    Коментиран от #46

    14:24 23.09.2026

  • 43 Баба Гошка

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Най вероятно е прав":

    Давай по една заплата за златни укротоалетни и втора заплата за рюте натЮро да кара яхта на 5 етажа. И вземай мерки. ТъъппунгеритИ бачкат юнацитИ яхти карат и вино пият.

    14:26 23.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Цензура

    14 2 Отговор
    Той Вова Путин ако беше безразсъден, вие нямаше да смеете да гъкнете, мишкyняци !!! Само се надъхвахте един друг, за да не си признаете колко сте стрaхливи.
    Сещам се как - като тийнейджър - една ваканция на село, си пийнахме в едно капанче и ни хрумна да идем на гробището. Всички се надъхваха един друг... ама тръгнахме десетина пърчовци, а стигнах сам !!!

    Коментиран от #49

    14:27 23.09.2026

  • 46 Къдя туй? )))

    4 8 Отговор

    До коментар #42 от "Путин..":

    Заедно с жужака Ким 13 годин мляскат Украински КУ ранаги у Донбас)))

    14:28 23.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 любопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Така де":

    Можеш ли да ми изстудиш таратора?

    14:30 23.09.2026

  • 49 Не ни занимавай с...

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Цензура":

    Пе Далските си фантазии и копнежи.
    Лопай ку Ранагата

    14:30 23.09.2026

  • 50 дързост и грозота

    10 0 Отговор
    По принцип западната пропаганда винаги е рисувала портрета на Русия със собствените си черти.
    Умните хора знаят кой е "грозен" и кой - "красив"...

    14:31 23.09.2026

  • 51 Гожи

    13 1 Отговор
    Чий го търсите на границата с Русия?

    14:31 23.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 България НЕ е "съюзник" на Украйна

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от ""западните съюзници" съюзници на Украйна":

    и в никакъв "съюз" със тях НЕ сме. Тоя натювец нормален ли е въобще? То ако бяхме съюзници с Украйна до сега щяхме да сме като в Харков най малкото нали?

    14:35 23.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Даа ...

    5 6 Отговор
    Рядко се съгласявам с комунист, но с шефа на руската Компартия Генадий Зюганов не мога да споря:
    "Ако тази изтощителна война продължи без промяна на курса, всички ще загубят. Без завой в центъра и ляво, без завой към справедливост, приятелство и социализъм, няма начин да се затвърди тази победа.
    Зюганов отбелязва и технологичната изостаналост на Русия в сравнение с останалия свят, отбелязвайки, че „не сме произвеждали собствен телефон от 20 години“. А олигарсите от 105 станали 155 само за годините на войната. И натрупали 70 милиарда долара по джобовете си.

    14:36 23.09.2026

  • 56 Вразумете се бре атлантенца .. !

    8 1 Отговор
    Путин става “все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува”... Дайте му Украйна, и без тва не е ваша ..Не рискувайте Европа и най вече нас българите, съкровището на Европа !

    Коментиран от #90

    14:38 23.09.2026

  • 57 Реалност

    0 16 Отговор
    Според Западните разузнавания и Зеленски, Путин обмисля да нападне страна от НАТО за да компенсира фиаското си в Украйна.
    За разлика от Путин, който предвиждаше тридневна СВО и се издъни, прогнозите на САЩ и Великобритания Зеленски винаги са се потвърждавали.
    На прибалтийските страни няма да посмее да посегне. На Румъния, също. Там го мразят!
    Не изключено този идиот да посегне на България, където ще намери подкрепата на Борисовци, Радевци, Йотковци, Копейкиновци, Волгиновци и техните поддръжници.

    Коментиран от #60, #82

    14:38 23.09.2026

  • 58 Русия

    12 2 Отговор
    Не е безразсъден, а е ПРЕКАЛЕНО ТЪРПЕЛИВ,защото ако аз бях на негово място до сега от вас да е останала само пустиня,изро.... евро-атлантически !

    14:41 23.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ШЕФА

    10 0 Отговор

    До коментар #57 от "Реалност":

    Когато започнат да пишат и АМЕБИ значи нещата са мнооого зле,и държава не съществува !

    14:43 23.09.2026

  • 61 Реалист

    1 17 Отговор
    Нека бъдем ясни за Русия. Русия не е суперсила. След повече от десетилетие конфликт, включително четири години пълномащабна война в Украйна, Русия едва е преминала границите си от 2014 г., а цената? 1,5 милиона жертви.
    Днес Русия е разбита, икономиката ѝ е в руини. Страната е откъсната от европейските енергийни пазари, а собствените ѝ граждани бягат. Всъщност най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле.

    Коментиран от #65, #68

    14:44 23.09.2026

  • 62 Мдаааа... лошо

    11 0 Отговор
    И Путин си го премести от левия в десния крачол!!!

    14:48 23.09.2026

  • 63 охооо

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Що се обясняваш, пен ДЕЛАРИНО?!?":

    полираното до блясък мозъче отново блесна с интелект,продължавай да ни разсмиваш охльо

    14:49 23.09.2026

  • 64 РФ е огромана септична яма !

    3 17 Отговор
    Кремъл признава: това е краят на Русия
    Русия е провалена държава
    Русия признава, че страната Русия ще престане да съществува.
    Руският диктатор Владимир Путин направи най-голямата грешка в историята на войната, когато нападна Украйна. Русия е и винаги е била най-агресивната страна в света.
    През последните сто години Русия се е опитвала да нахлуе в различни страни поне 30 пъти,
    По-долу са изброени 19-те най-нови
    1956 г. Унгария
    1968 Чехословакия
    1975 Ангола
    1977 Етиопия
    1979 Афганистан
    1988 Азербайджан
    1989 Джорджия
    1991 Литва
    1992 Молдова
    1992 г. Грузия
    1992 Таджикистан
    1992 г. Ингушетия
    1994 Чечения
    1994 Дагестан
    1999 Чечения
    1999 Дагестан
    2008 Грузия
    2014 Украйна
    2022 Украйна

    Коментиран от #66, #70, #76

    14:49 23.09.2026

  • 65 хахахахха

    10 0 Отговор

    До коментар #61 от "Реалист":

    Бая си избягал от реалността,грам истина няма в драсканиците ти ...

    14:50 23.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ес е един огромен КЕН eф !

    9 1 Отговор

    До коментар #66 от "ес е един огромен КЕН eф !":

    И спри да завиждаш на Русия,сам си избрал да живееш в този 🚽ес

    14:52 23.09.2026

  • 68 Е така де.... така е

    10 0 Отговор

    До коментар #61 от "Реалист":

    И рашките с кирки и лопатки шансов инструмент претрепаха НАТЮ + 50 държави в Х0х0лия и накараха да страдат народа в целия ЕС...

    14:54 23.09.2026

  • 69 Чорбара

    7 0 Отговор
    Първо озъптете вашия идиот ,а след това давай мнение за неща който не са от компетенцията ти.

    14:54 23.09.2026

  • 70 Объркал си рейса... пич

    9 2 Отговор

    До коментар #64 от "РФ е огромана септична яма !":

    САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
    Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
    Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда

    15:02 23.09.2026

  • 71 Кой е по-дързък

    6 2 Отговор
    Колективния отбранителен пакт на НАТО, докато се отбранява, дръзко загражда Русия.

    15:03 23.09.2026

  • 72 Обективен

    7 1 Отговор
    "Реалистите",живеят в някаква паралелна вселена,но то си е тяхна работа.
    Обективността сочи друго,изводите които са си направили,"великите стратези"сочат,че Русия не може да бъде победена нити военно,нито икономически,нито идеологически и това е огромен проблем.
    Развихрящата се стратегия,че Русия ще напада някой,е породена от собствената слабост на опонентите и,които започват да схващат,че вместо да я изтощават,тя става все по силна.
    Всички дитирамби за супер дупер оръжия,ИИ и тем подобни вундервафета се сблъскват с реалността,на най могъщата ядрена сила в света.
    Всеки да си прави изводите.

    15:07 23.09.2026

  • 73 ежко

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Да знаеш":

    Работят или работиха?Чувам,че Арсенал -Казанлък съкращават персонал.А до вчера търсеха хора.....

    15:07 23.09.2026

  • 74 Това по-горе

    0 7 Отговор
    Това по-горе наш лешпер Радеф трябва да го препише на ръка 150 пъти. Белким му влезе в празния главоч между щръкналите пеленгатори.

    15:07 23.09.2026

  • 75 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    А бе мухльо, ако Путин беше безразсъден трябваше да перне на Украйна две три тактически ядрени бомбички и всичко щеше да приключи още през 2022 година. Обратното е вярно. Вие сте нагли и безразсъдни като от 50 държави събирате и давате пари и оръжия на укро нацистите и техния бивш президент наркоман да води война с Русия. Срам и позор за вас гнусни терористи.

    Коментиран от #92

    15:12 23.09.2026

  • 76 ес е един огромен КЕН eф !

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "РФ е огромана септична яма !":

    примири се вече джендърче

    15:12 23.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Артилерист

    6 1 Отговор
    НАТО е агресивно-убиственото оръдие на западната коалиция на желаещите война, начело със САЩ. Какво друго се очаква от зам-командващия на НАТО да каже. Впрочем нахвърлянето върху Путин не е новост. Къде беше този Стрингър, когато НАТО ограждаше Русия, заемаше цялата граница на Украйна с Русия с военните си биологични лаборатории, въоръжаваше укроармията и натовски инструктори я учеха на война с Русия и междувременно укроармията стреляше с далекобойна АРТИЛЕРИЯ по рускоезичните области на Украйна като на военен полигон. Между другото този зам. командващ на НАТО защо не е настоял да се приложат приетите Мински споразумения за мир?...

    Коментиран от #79

    15:19 23.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    4 0 Отговор
    РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    15:25 23.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 НАПОМНЯНЕ :

    4 0 Отговор
    САМО 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    15:26 23.09.2026

  • 84 Запасняк

    2 1 Отговор
    Путин станал безразсъден,щото го нападнали и вече пета година се опитват да унищожат Русия! Аз нямаше да ви търпя и два месеца и щях да ви направя на прах!

    15:32 23.09.2026

  • 85 НАТО ще унищожи Европа! Явно това цели!

    4 0 Отговор
    А НАТО раазсъдно ли е? Западът принуди руската федерация да започне военната операция в Украйна, защото не спази минските споразумения,а сега Путин им виновен! Путин няма намерение да напада запада,освн ако Западът не го предизвика! НАТО си играе с огъня! Победител няма да има,а всички в Европа ще изчезнем за минути!

    15:33 23.09.2026

  • 86 Когато и да е

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "И това кога ще се случи?":

    но ти няма да го усетиш...

    15:33 23.09.2026

  • 87 Спешно

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Най вероятно е прав":

    Да се организира протестен митинг тип прайд по европейските столици..
    Под знамето на дъгата Европа ще изрази категоричен протест срещу здравия разум..

    15:36 23.09.2026

  • 88 Евромалоумници

    2 0 Отговор
    Калпави оценки и придаване на важности. Не е ли очевидно, че ако Путин трябваше да отговори поне огледално на действията на Нато до сега трябваше 100 пъти да е предоставил оръжие на Иран и др. Обидно им е, че Путин не се интересува от техните ценности и богатство....

    15:36 23.09.2026

  • 89 Перо

    3 0 Отговор
    Комплексирана джендърия на държавни ръководители на страни, които Хитлер е прегазил за 3 седмици и са престанали да съществуват!

    15:36 23.09.2026

  • 90 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Вразумете се бре атлантенца .. !":

    На Хитлер му дадоха Судетите и той спря, налЕ?

    15:39 23.09.2026

  • 91 Преди

    1 0 Отговор
    Няколко дена Путин заяви , че от 2022 год производството на оръжие в РФ се е увеличило 22 пъти , добре е меките китки на запад да го чуят . Заяви още че имат голям ръст на продажба на оръжие в чужбина .

    15:39 23.09.2026

  • 92 Мусорчик

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Павел Пенев":

    Ти добре ли си? Не две-три, дори една ядрена ракета да беше изстрелял, щяхме да пишем за Русия в минало време. Имай предвид, че Си и Моди са предупредили Путин за ЯО. Така, че само Ю. Корея няма да отговори на Русия за ядрен удар.

    Коментиран от #94

    15:43 23.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Така ли

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мусорчик":

    Доста си заблудено горкото,ама с твоя интелект ти е простено,даже е похвално че си се научило да пишеш горе долу

    15:52 23.09.2026

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