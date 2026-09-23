Високопоставен командващ на НАТО предупреди: Путин става все по-безразсъден и склонен да поема рискове, докато войната в Украйна продължава

Руският президент Владимир Путин става “все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува”, докато войната му в Украйна продължава и той се опитва да раздели западните съюзници, заяви вчера заместник-командващият силите на НАТО в Европа, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.
Маршал Джон Стрингър каза пред АП по време на конференция за сигурност в Естония на фона на предупрежденията от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж.
Стрингър предупреди, че членовете на алианса трябва да са наясно с “напрегнатата обстановка“ и да бъдат внимателни с реакциите си, защото Путин би искал да провокира алианса към “прекомерна реакция“.
Полският премиер Доналд Туск миналата седмица каза, че Русия може да атакува умишлено страна от НАТО с дронове или ракети и да твърди, че това е станало случайно. Френският президент Еманюел Макрон изрази съгласие с него и поиска от правителството си да изготви план за защита на критична инфраструктура срещу потенциални атаки с дронове и киберзаплахи.
Други европейски представители заявиха, че заплахата от Русия е сериозна, но призоваха за спокойствие.
Британски военен представител каза, че според Лондон Путин не търси директна конфронтация с алианса.
Представители на Естония, Латвия и Литва, които граничат с Русия, също са по-предпазливи относно перспективата за сериозна ескалация, след като години наред призоваваха западните държави да възприемат по-твърд подход към Москва.
Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли опасенията, че Русия може да изпитва трансатлантическия военен алианс, като заяви пред АП, че “Путин не иска конфликт с НАТО”.
Той посочи, че навлизането на дронове в страни като Румъния и Полша са до голяма степен резултат на електронна война и са непреднамерени, но отбеляза, че “по-притеснителни” са хибридните действия като саботажи.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред АП, че Путин “знае, че САЩ и Европа са напълно свързани”.
“Трябва да се уверим, че сме защитени, че сме силни, и той знае това. И ако направи нещо глупаво, трябва да знае, че нашият отговор ще бъде твърд”, добави Рюте.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най вероятно е прав
Коментиран от #35, #43, #87
13:39 23.09.2026
2 Феникс
Коментиран от #34
13:40 23.09.2026
3 Рютко
Коментиран от #6
13:40 23.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #15
13:41 23.09.2026
5 Сигурно
Коментиран от #38
13:41 23.09.2026
6 Феникс
До коментар #3 от "Рютко":Само голяма война ги оправя милите, като зеления клоун, рейтинга му удря дъното, но все още е на власт, благодарение на войната!
Коментиран от #11
13:42 23.09.2026
7 Ванков
13:42 23.09.2026
8 лампази
13:43 23.09.2026
9 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
13:43 23.09.2026
10 Точно така
13:45 23.09.2026
11 Двуличници, Лицемери
До коментар #6 от "Феникс":Клоуна незаконен и с изминал срок на годност го търпят, а Путин избран от сутерена не го признавали. Шизоф. Ния до шия.
13:46 23.09.2026
12 Излишни разсъждения
Да гледат
13:47 23.09.2026
13 Факт
13:47 23.09.2026
14 Естествено че
13:48 23.09.2026
15 Факт
До коментар #4 от "Овчар":Това е тероризъм, точно по дефиниция. Системно насаждане на страх с цел облагодетелстване.
13:49 23.09.2026
16 асан василев
13:50 23.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 "Страх лозе пази"
Коментиран от #41
13:52 23.09.2026
19 Ще звъннемЕ на 112
13:56 23.09.2026
20 Иван 1
13:56 23.09.2026
21 ХиХи
Коментиран от #93
13:57 23.09.2026
22 Да бе да
И после се сети за нещо, направи болезнена физиономия и добави:
"Но не толкова твърд колкото ..., абе знаете за какво говоря"
Коментиран от #28
13:58 23.09.2026
23 Как да настане мир!
След това САЩ и Украйна продължават мощно разработка на боен ИИ. И когато са готови новите ИИ системи - удрят директно без предупрежение по целия ядрен арсенал на СССР и го унищожават с един удар.
ИИ е новото оръжие, което измества ядреното оръжие.
САЩ имат знанията и техниката, Украйна има данните - заедно са непреодолима сила. С бойния опит на Украйна и с технологиите на САЩ - могат да ликвидират военната сила Китай и СССР с ново поколение ИИ оръжия.
Коментиран от #52
13:58 23.09.2026
24 Прогноза
14:03 23.09.2026
25 западните съюзници
Не ще се разделят западните съюзници а направо с врясъци ще се разбягат. Нито сме съюзници, нито сме страна във войната. И е гнусно подобни наративи от известно време да се прокарват. Впрочем това е и подсъдно по българският НК ! ...
14:03 23.09.2026
26 "западните съюзници"Съюзници на Украйна
Не ще се разделят западните съюзници а направо с вряясъци ще се разбягат. Нито сме съюзници, нито сме страна във войната. И е много гнууусно подобни наративи от известно време да се прокарват. Впрочем това е и подсъдно по българският НК ! ...
14:04 23.09.2026
27 "западните съюзници" съюзници на Украйна
Нито сме съюзници, нито пък сме страна във войната. И е много тъпо и неразумно подобни наративи от известно време да се прокарват и на амбразурата да ни подлагат. Впрочем това е и подсъдно по българският НК да ви кажа ! ...
Коментиран от #53
14:07 23.09.2026
28 отговора на Рюте винаги е твърд !
До коментар #22 от "Да бе да":Специални упражнения прави за седалищните мускулни групи
14:09 23.09.2026
29 Ццц
14:11 23.09.2026
30 Българин
14:12 23.09.2026
31 хъ хъ хъ
14:12 23.09.2026
32 4444
14:13 23.09.2026
33 Педофили ! Калушковци ...
14:14 23.09.2026
34 Така де
До коментар #2 от "Феникс":България винаги е била готова за война с руския агресор. А копейките като тебе ще бъдат на първа бойна линия.
Коментиран от #48
14:16 23.09.2026
35 Вън Русия от ООН!
До коментар #1 от "Най вероятно е прав":ООН стана за смях!Русия е член на Съвета за Сигурност, а воюва със всичките си съседи!
14:16 23.09.2026
36 Вразумете се бре оуууу
14:17 23.09.2026
37 Няма
Руснаците са наясно, че в момента, в който оръдията заглъхнат, в Украйна ще нахълтат европейски военни подразделения, а останалата територия ще бъде натъпкана с тежки оръжия, военни бази, че може и ядрени ракети.
После просто ще се измисли повод за продължение на войната.
Европейците са заявили твърд ангажимент за финансиране на Украйна, докато това е необходимо, така че и финанси ще се намерят, дори с цената на увеличение на данъците.
14:17 23.09.2026
38 По точно
До коментар #5 от "Сигурно":Дядя Вова докара Русия до разпад. Цялата страна е в пожари и руини.
14:17 23.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сите знаем
Ееееедехееее
Гледа колкото може повече монголья да загр оби преди а гушне букето
Ееееедехееее
14:20 23.09.2026
41 Да знаеш
До коментар #18 от ""Страх лозе пази"":За България е чест, че военните ни заводи работят за украинските войници, с което оръжие трепят руските терористи.
Коментиран от #73
14:22 23.09.2026
42 Путин..
Коментиран от #46
14:24 23.09.2026
43 Баба Гошка
До коментар #1 от "Най вероятно е прав":Давай по една заплата за златни укротоалетни и втора заплата за рюте натЮро да кара яхта на 5 етажа. И вземай мерки. ТъъппунгеритИ бачкат юнацитИ яхти карат и вино пият.
14:26 23.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Цензура
Сещам се как - като тийнейджър - една ваканция на село, си пийнахме в едно капанче и ни хрумна да идем на гробището. Всички се надъхваха един друг... ама тръгнахме десетина пърчовци, а стигнах сам !!!
Коментиран от #49
14:27 23.09.2026
46 Къдя туй? )))
До коментар #42 от "Путин..":Заедно с жужака Ким 13 годин мляскат Украински КУ ранаги у Донбас)))
14:28 23.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 любопитен
До коментар #34 от "Така де":Можеш ли да ми изстудиш таратора?
14:30 23.09.2026
49 Не ни занимавай с...
До коментар #45 от "Цензура":Пе Далските си фантазии и копнежи.
Лопай ку Ранагата
14:30 23.09.2026
50 дързост и грозота
Умните хора знаят кой е "грозен" и кой - "красив"...
14:31 23.09.2026
51 Гожи
14:31 23.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 България НЕ е "съюзник" на Украйна
До коментар #27 от ""западните съюзници" съюзници на Украйна":и в никакъв "съюз" със тях НЕ сме. Тоя натювец нормален ли е въобще? То ако бяхме съюзници с Украйна до сега щяхме да сме като в Харков най малкото нали?
14:35 23.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Даа ...
"Ако тази изтощителна война продължи без промяна на курса, всички ще загубят. Без завой в центъра и ляво, без завой към справедливост, приятелство и социализъм, няма начин да се затвърди тази победа.
Зюганов отбелязва и технологичната изостаналост на Русия в сравнение с останалия свят, отбелязвайки, че „не сме произвеждали собствен телефон от 20 години“. А олигарсите от 105 станали 155 само за годините на войната. И натрупали 70 милиарда долара по джобовете си.
14:36 23.09.2026
56 Вразумете се бре атлантенца .. !
Коментиран от #90
14:38 23.09.2026
57 Реалност
За разлика от Путин, който предвиждаше тридневна СВО и се издъни, прогнозите на САЩ и Великобритания Зеленски винаги са се потвърждавали.
На прибалтийските страни няма да посмее да посегне. На Румъния, също. Там го мразят!
Не изключено този идиот да посегне на България, където ще намери подкрепата на Борисовци, Радевци, Йотковци, Копейкиновци, Волгиновци и техните поддръжници.
Коментиран от #60, #82
14:38 23.09.2026
58 Русия
14:41 23.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ШЕФА
До коментар #57 от "Реалност":Когато започнат да пишат и АМЕБИ значи нещата са мнооого зле,и държава не съществува !
14:43 23.09.2026
61 Реалист
Днес Русия е разбита, икономиката ѝ е в руини. Страната е откъсната от европейските енергийни пазари, а собствените ѝ граждани бягат. Всъщност най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле.
Коментиран от #65, #68
14:44 23.09.2026
62 Мдаааа... лошо
14:48 23.09.2026
63 охооо
До коментар #44 от "Що се обясняваш, пен ДЕЛАРИНО?!?":полираното до блясък мозъче отново блесна с интелект,продължавай да ни разсмиваш охльо
14:49 23.09.2026
64 РФ е огромана септична яма !
Русия е провалена държава
Русия признава, че страната Русия ще престане да съществува.
Руският диктатор Владимир Путин направи най-голямата грешка в историята на войната, когато нападна Украйна. Русия е и винаги е била най-агресивната страна в света.
През последните сто години Русия се е опитвала да нахлуе в различни страни поне 30 пъти,
По-долу са изброени 19-те най-нови
1956 г. Унгария
1968 Чехословакия
1975 Ангола
1977 Етиопия
1979 Афганистан
1988 Азербайджан
1989 Джорджия
1991 Литва
1992 Молдова
1992 г. Грузия
1992 Таджикистан
1992 г. Ингушетия
1994 Чечения
1994 Дагестан
1999 Чечения
1999 Дагестан
2008 Грузия
2014 Украйна
2022 Украйна
Коментиран от #66, #70, #76
14:49 23.09.2026
65 хахахахха
До коментар #61 от "Реалист":Бая си избягал от реалността,грам истина няма в драсканиците ти ...
14:50 23.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #66 от "ес е един огромен КЕН eф !":И спри да завиждаш на Русия,сам си избрал да живееш в този 🚽ес
14:52 23.09.2026
68 Е така де.... така е
До коментар #61 от "Реалист":И рашките с кирки и лопатки шансов инструмент претрепаха НАТЮ + 50 държави в Х0х0лия и накараха да страдат народа в целия ЕС...
14:54 23.09.2026
69 Чорбара
14:54 23.09.2026
70 Объркал си рейса... пич
До коментар #64 от "РФ е огромана септична яма !":САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда
15:02 23.09.2026
71 Кой е по-дързък
15:03 23.09.2026
72 Обективен
Обективността сочи друго,изводите които са си направили,"великите стратези"сочат,че Русия не може да бъде победена нити военно,нито икономически,нито идеологически и това е огромен проблем.
Развихрящата се стратегия,че Русия ще напада някой,е породена от собствената слабост на опонентите и,които започват да схващат,че вместо да я изтощават,тя става все по силна.
Всички дитирамби за супер дупер оръжия,ИИ и тем подобни вундервафета се сблъскват с реалността,на най могъщата ядрена сила в света.
Всеки да си прави изводите.
15:07 23.09.2026
73 ежко
До коментар #41 от "Да знаеш":Работят или работиха?Чувам,че Арсенал -Казанлък съкращават персонал.А до вчера търсеха хора.....
15:07 23.09.2026
74 Това по-горе
15:07 23.09.2026
75 Павел Пенев
Коментиран от #92
15:12 23.09.2026
76 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #64 от "РФ е огромана септична яма !":примири се вече джендърче
15:12 23.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Артилерист
Коментиран от #79
15:19 23.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
15:25 23.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 НАПОМНЯНЕ :
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
15:26 23.09.2026
84 Запасняк
15:32 23.09.2026
85 НАТО ще унищожи Европа! Явно това цели!
15:33 23.09.2026
86 Когато и да е
До коментар #80 от "И това кога ще се случи?":но ти няма да го усетиш...
15:33 23.09.2026
87 Спешно
До коментар #1 от "Най вероятно е прав":Да се организира протестен митинг тип прайд по европейските столици..
Под знамето на дъгата Европа ще изрази категоричен протест срещу здравия разум..
15:36 23.09.2026
88 Евромалоумници
15:36 23.09.2026
89 Перо
15:36 23.09.2026
90 Капейчо
До коментар #56 от "Вразумете се бре атлантенца .. !":На Хитлер му дадоха Судетите и той спря, налЕ?
15:39 23.09.2026
91 Преди
15:39 23.09.2026
92 Мусорчик
До коментар #75 от "Павел Пенев":Ти добре ли си? Не две-три, дори една ядрена ракета да беше изстрелял, щяхме да пишем за Русия в минало време. Имай предвид, че Си и Моди са предупредили Путин за ЯО. Така, че само Ю. Корея няма да отговори на Русия за ядрен удар.
Коментиран от #94
15:43 23.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Така ли
До коментар #92 от "Мусорчик":Доста си заблудено горкото,ама с твоя интелект ти е простено,даже е похвално че си се научило да пишеш горе долу
15:52 23.09.2026