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Украйна съобщи, че е поразила руски Су-24 на летището „Саки“ в Крим
  Тема: Украйна

Украйна съобщи, че е поразила руски Су-24 на летището „Саки“ в Крим

16 Септември, 2026 13:51 687 18

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  • су-24-
  • летище

Генералният щаб на ВСУ съобщи за удари по редица руски военни обекти в Крим, Донецка, Луганска и Запорожка област

Украйна съобщи, че е поразила руски Су-24 на летището „Саки“ в Крим - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е поразила руски фронтови бомбардировач Су-24 на летището „Саки“ в Крим. Към момента се оценява мащабът на щетите, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от УНИАН, предава News.bg.

На 15 септември и през нощта срещу 16 септември подразделения на ВСУ са нанесли удари по редица ключови военни обекти на Русия, се отбелязва в съобщението.

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„Самолет Су-24 е поразен на летище „Саки“ във временно окупирания Крим“, се казва в изявлението.

Освен това са поразени постове за техническо разузнаване „Гренадер“ в Суворово и Рисово в Крим.

Удари са регистрирани и в Донецка, Луганска и Запорожка области.

Както уточниха от Генералния щаб, близо до град Донецк е поразен обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни безпилотни летателни апарати (БЛА).

Поразени са също командни пунктове за управление на БЛА на руските сили в Старомилиновка и Покровск в Донецка област и в Покровское в Запорожка област.

Освен това е поразен склад за боеприпаси в Довжанск, Луганска област.

Ударени са бази за съхранение на гориво-смазочни материали в Ровенки, Луганска област, и Бердянск, Запорожка област.

„Операциите срещу ключови военни обекти на противника продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    12 7 Отговор
    "...цитиран от УНИАН..." Яснооо🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #16

    13:52 16.09.2026

  • 2 Клоунуорс

    7 3 Отговор
    Скоро очакваме новини как са атакували и поразили Звездата на смъртта.

    Коментиран от #10

    13:54 16.09.2026

  • 3 Ами

    6 9 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    13:57 16.09.2026

  • 4 Овчар

    14 4 Отговор
    Железопътния транспорт в Украйна вече почти не съществува дърва , въглища и храна са в тотален колапс ...! Тези факти скоро ще бъдат признати дори и от дойче веле..! Лешоядите през зимата ще са най щастливи..!

    Коментиран от #15

    13:59 16.09.2026

  • 5 хахахахха

    8 4 Отговор
    тия хахли пак фантазират🤣🤣

    14:03 16.09.2026

  • 6 стоян георгиев

    7 7 Отговор
    Крим се превърна в украинско стрелбище.каквото решат това уцелват.реално на Крим вече няма руско пво.всичко изгоря а и руснаците виждат че няма смисъл да го пазят на тази висока цена.

    14:04 16.09.2026

  • 7 Жан Бойко

    6 4 Отговор
    Украйна вече няма . Всичко това е работа на Запада .
    Украинците измряха напразно

    14:19 16.09.2026

  • 8 ти да видиш

    3 4 Отговор
    .......временно окупирания Крим????? Крим вече не е украински! Сами си го нач....е!!!

    14:31 16.09.2026

  • 9 Румен Решетников

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Абсалютно!
    Пропуснал си да добавиш, че крайцерът " Масква " си плува и носи бойно дежурство...

    14:35 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 жик так

    3 3 Отговор
    Най много вярвам на украинския новинарник .

    14:43 16.09.2026

  • 12 здравей паун

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Решетников":

    Как върви перемогата ? Напредвате ли ? Курска област превзехте ли е ? А Крим наш - кога ?

    Коментиран от #17

    14:44 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горкият Крим

    3 0 Отговор
    Луд го направиха.

    Коментиран от #18

    15:04 16.09.2026

  • 15 Може ли източник на да фейка ти?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Издание, дата, брой.

    15:06 16.09.2026

  • 16 Ясно е,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    не обичаш новини, които не са фейк.

    15:07 16.09.2026

  • 17 Румен Решетников

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "здравей паун":

    Не бери грижа. Гледай си изостаналата Раша.

    15:08 16.09.2026

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горкият Крим":

    Горките колеги копейци! Всеки ден лоши новини.

    15:14 16.09.2026

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