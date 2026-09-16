Украйна съобщи, че е поразила руски Су-24 на летището „Саки“ в Крим

Украйна е поразила руски фронтови бомбардировач Су-24 на летището „Саки“ в Крим. Към момента се оценява мащабът на щетите, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от УНИАН, предава News.bg.

На 15 септември и през нощта срещу 16 септември подразделения на ВСУ са нанесли удари по редица ключови военни обекти на Русия, се отбелязва в съобщението.

Още новини от Украйна

„Самолет Су-24 е поразен на летище „Саки“ във временно окупирания Крим“, се казва в изявлението.

Освен това са поразени постове за техническо разузнаване „Гренадер“ в Суворово и Рисово в Крим.

Удари са регистрирани и в Донецка, Луганска и Запорожка области.

Както уточниха от Генералния щаб, близо до град Донецк е поразен обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни безпилотни летателни апарати (БЛА).

Поразени са също командни пунктове за управление на БЛА на руските сили в Старомилиновка и Покровск в Донецка област и в Покровское в Запорожка област.

Освен това е поразен склад за боеприпаси в Довжанск, Луганска област.

Ударени са бази за съхранение на гориво-смазочни материали в Ровенки, Луганска област, и Бердянск, Запорожка област.

„Операциите срещу ключови военни обекти на противника продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.