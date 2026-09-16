Украйна съобщи, че е поразила руски Су-24 на летището „Саки“ в Крим

Украйна е поразила руски фронтови бомбардировач Су-24 на летището „Саки“ в Крим. Към момента се оценява мащабът на щетите, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от УНИАН, предава News.bg.
На 15 септември и през нощта срещу 16 септември подразделения на ВСУ са нанесли удари по редица ключови военни обекти на Русия, се отбелязва в съобщението.
„Самолет Су-24 е поразен на летище „Саки“ във временно окупирания Крим“, се казва в изявлението.
Освен това са поразени постове за техническо разузнаване „Гренадер“ в Суворово и Рисово в Крим.
Удари са регистрирани и в Донецка, Луганска и Запорожка области.
Както уточниха от Генералния щаб, близо до град Донецк е поразен обект, използван за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни безпилотни летателни апарати (БЛА).
Поразени са също командни пунктове за управление на БЛА на руските сили в Старомилиновка и Покровск в Донецка област и в Покровское в Запорожка област.
Освен това е поразен склад за боеприпаси в Довжанск, Луганска област.
Ударени са бази за съхранение на гориво-смазочни материали в Ровенки, Луганска област, и Бердянск, Запорожка област.
„Операциите срещу ключови военни обекти на противника продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #9, #16
13:52 16.09.2026
2 Клоунуорс
Коментиран от #10
13:54 16.09.2026
3 Ами
13:57 16.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #15
13:59 16.09.2026
5 хахахахха
14:03 16.09.2026
6 стоян георгиев
14:04 16.09.2026
7 Жан Бойко
Украинците измряха напразно
14:19 16.09.2026
8 ти да видиш
14:31 16.09.2026
9 Румен Решетников
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Абсалютно!
Пропуснал си да добавиш, че крайцерът " Масква " си плува и носи бойно дежурство...
14:35 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 жик так
14:43 16.09.2026
12 здравей паун
До коментар #10 от "Румен Решетников":Как върви перемогата ? Напредвате ли ? Курска област превзехте ли е ? А Крим наш - кога ?
Коментиран от #17
14:44 16.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Горкият Крим
Коментиран от #18
15:04 16.09.2026
15 Може ли източник на да фейка ти?
До коментар #4 от "Овчар":Издание, дата, брой.
15:06 16.09.2026
16 Ясно е,
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":не обичаш новини, които не са фейк.
15:07 16.09.2026
17 Румен Решетников
До коментар #12 от "здравей паун":Не бери грижа. Гледай си изостаналата Раша.
15:08 16.09.2026
18 Сатана Z
До коментар #14 от "Горкият Крим":Горките колеги копейци! Всеки ден лоши новини.
15:14 16.09.2026