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Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

24 Септември, 2026 15:53 675 15

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • ню йорк-
  • общо събрание-
  • оон

Израелският премиер ще остане в града по-малко от осем часа и не планира срещи с Тръмп или Рубио

Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк за участието си в Общото събрание на ООН. Програмата му е необичайно кратка - очаква се той да остане в САЩ по-малко от осем часа, преди да се върне в Израел, предава БТА.

Канцеларията на Нетаняху не посочва срещи с американския президент Доналд Тръмп или с държавния секретар Марко Рубио. Такива контакти не са включени и в официалната програма на премиера по време на посещението му.

За сравнение, визитата на Нетаняху в Ню Йорк през миналата година продължи около седмица и включваше среща с Тръмп. Според „Ройтерс“ сегашното кратко посещение се провежда на фона на напрежение в отношенията между Вашингтон и израелското правителство.

В рамките на престоя си Нетаняху ще разговаря с президентите на Аржентина, Боливия, Парагвай, Панама и Етиопия, както и с вицепрезидента на Колумбия и премиерите на Гърция, Словения и Папуа Нова Гвинея. По данни на канцеларията му редица други световни лидери също са поискали срещи, но натоварената програма не позволява всички да бъдат проведени.

Основният акцент в посещението е речта му пред Общото събрание на ООН. Нетаняху заяви предварително, че ще защитава действията на Израел и ще отговори на критиките към страната.

След изказването си израелският премиер ще отпътува обратно за страната си преди началото на еврейския празник Сукот.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон Пайси

    18 3 Отговор
    Сатаняху е Антихриста.

    Коментиран от #14

    15:55 24.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 11 Отговор
    Шефът пристига последен.

    15:56 24.09.2026

  • 3 Големия бял брат

    16 2 Отговор
    ще спази ли заповедта за арест на Биби от Хага?

    Коментиран от #7

    15:58 24.09.2026

  • 4 честен ционист

    0 9 Отговор
    Носи суфганя за Илюша.

    15:58 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Големия бял брат":

    Ти май още не си вденал, че заповедите на Хага са отдавна просто едни бумажки без правна тежест.

    Коментиран от #10

    16:01 24.09.2026

  • 8 Soap

    8 1 Отговор
    Soap

    16:01 24.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бегай бе, абажур

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Ха ха ха

    16:02 24.09.2026

  • 11 ТОЗИ МУШМОРОК

    14 2 Отговор
    Е ЗА ТРИБУНАЛ И ТРЕПАНЕ.

    16:16 24.09.2026

  • 12 Срещата

    9 2 Отговор
    С папуасите ще е много важна и ползотворна. Интерсно, как ли ще приемат речта му в ООН?

    16:21 24.09.2026

  • 13 ЗОРО

    6 0 Отговор
    Този гарбидж е за трепане без трибунал!

    16:44 24.09.2026

  • 14 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон Пайси":

    Забелязал съм, че когато един е луд отива при другия луд в краварника винаги след това извършват агресия и военни престъпления...

    16:47 24.09.2026

  • 15 незнайко

    4 0 Отговор
    Дано иранците срина Израел докато премиерът им то няма за да гледа падението на страната си отдалеко !!!

    16:57 24.09.2026