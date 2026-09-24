Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк за участието си в Общото събрание на ООН. Програмата му е необичайно кратка - очаква се той да остане в САЩ по-малко от осем часа, преди да се върне в Израел, предава БТА.

Канцеларията на Нетаняху не посочва срещи с американския президент Доналд Тръмп или с държавния секретар Марко Рубио. Такива контакти не са включени и в официалната програма на премиера по време на посещението му.

За сравнение, визитата на Нетаняху в Ню Йорк през миналата година продължи около седмица и включваше среща с Тръмп. Според „Ройтерс“ сегашното кратко посещение се провежда на фона на напрежение в отношенията между Вашингтон и израелското правителство.

В рамките на престоя си Нетаняху ще разговаря с президентите на Аржентина, Боливия, Парагвай, Панама и Етиопия, както и с вицепрезидента на Колумбия и премиерите на Гърция, Словения и Папуа Нова Гвинея. По данни на канцеларията му редица други световни лидери също са поискали срещи, но натоварената програма не позволява всички да бъдат проведени.

Основният акцент в посещението е речта му пред Общото събрание на ООН. Нетаняху заяви предварително, че ще защитава действията на Израел и ще отговори на критиките към страната.

След изказването си израелският премиер ще отпътува обратно за страната си преди началото на еврейския празник Сукот.