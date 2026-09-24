Нетаняху пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк за участието си в Общото събрание на ООН. Програмата му е необичайно кратка - очаква се той да остане в САЩ по-малко от осем часа, преди да се върне в Израел, предава БТА.
Канцеларията на Нетаняху не посочва срещи с американския президент Доналд Тръмп или с държавния секретар Марко Рубио. Такива контакти не са включени и в официалната програма на премиера по време на посещението му.
За сравнение, визитата на Нетаняху в Ню Йорк през миналата година продължи около седмица и включваше среща с Тръмп. Според „Ройтерс“ сегашното кратко посещение се провежда на фона на напрежение в отношенията между Вашингтон и израелското правителство.
В рамките на престоя си Нетаняху ще разговаря с президентите на Аржентина, Боливия, Парагвай, Панама и Етиопия, както и с вицепрезидента на Колумбия и премиерите на Гърция, Словения и Папуа Нова Гвинея. По данни на канцеларията му редица други световни лидери също са поискали срещи, но натоварената програма не позволява всички да бъдат проведени.
Основният акцент в посещението е речта му пред Общото събрание на ООН. Нетаняху заяви предварително, че ще защитава действията на Израел и ще отговори на критиките към страната.
След изказването си израелският премиер ще отпътува обратно за страната си преди началото на еврейския празник Сукот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон Пайси
Коментиран от #14
15:55 24.09.2026
2 честен ционист
15:56 24.09.2026
3 Големия бял брат
Коментиран от #7
15:58 24.09.2026
4 честен ционист
15:58 24.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
До коментар #3 от "Големия бял брат":Ти май още не си вденал, че заповедите на Хага са отдавна просто едни бумажки без правна тежест.
Коментиран от #10
16:01 24.09.2026
8 Soap
16:01 24.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бегай бе, абажур
До коментар #7 от "честен ционист":Ха ха ха
16:02 24.09.2026
11 ТОЗИ МУШМОРОК
16:16 24.09.2026
12 Срещата
16:21 24.09.2026
13 ЗОРО
16:44 24.09.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Соломон Пайси":Забелязал съм, че когато един е луд отива при другия луд в краварника винаги след това извършват агресия и военни престъпления...
16:47 24.09.2026
15 незнайко
16:57 24.09.2026