Анализатор на ЦРУ: Тръмп и Си са в коренно различни позиции, времето е на страната на китайския президент

Посещението на китайския президент Си Дзинпин в САЩ днес е основна тема в американски и британски издания, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Президентът Доналд Тръмп постла червения килим за колегата си Си Дзинпин, който пристигна в САЩ за тридневно държавно посещение, пише британският в. "Телеграф".

Въпреки сериозните си разногласия, двете страни организираха официалното държавно посещение, което е първото му в САЩ от повече от десет години. При предишното му държавно посещение през 2015 г. Си беше посрещнат от тогавашния президент Барак Обама, посочва изданието. Нито една от страните не очаква да бъде постигнато мащабно споразумение, но се очаква лидерите да се държат любезно по време на третата си среща, откакто Тръмп се завърна в Белия дом.

Очаква се изкуственият интелект да доминира дневния ред на срещата на върха, тъй като двете страни се надпреварват за технологично надмощие, което има сериозни последици за националната им сигурност, военното дело и икономиката, посочва "Телеграф".

Самолетът на Си беше посрещнат с пищна церемония, която включваше червен килим с дължина 30 метра, шпалир от американски военнослужещи, прелитане на два бомбардировача Б-1 и представяне на знамената и националните химни на двете страни, пише в. "Гардиън".

Американските президенти обикновено посрещат чуждестранните лидери в Белия дом, но Тръмп и първата дама Мелания пристигнаха във военната база в Мериленд, в непосредствена близост до Вашингтон, за да посрещнат лично Си и съпругата му Пън Лиюан и да се ръкуват с тях при пристигането им в САЩ, отбелязва изданието.

Китайският президент ще бъде посрещнат в Белия дом със салют от 21 оръдейни изстрела, посочва "Гардиън". Програмата му включва и разговор на четири очи с президента на САЩ и първата дама, както и обиколка на Националния архив, наред с други специални събития. Очаква се посещението на Си да бъде изпълнено с пищност, подобно на пищния прием на Тръмп при посещението му в Китай по-рано тази година, коментира вестникът.

САЩ

Тръмп от седмици представя посещението на Си като важно събитие за САЩ, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Вестникът цитира Джонатан А. Цзин, изследовател в института "Брукингс", който преди това е работил в ЦРУ като анализатор на китайската политика, според когото обаче двамата лидери са в коренно различни позиции.

Времето е на страната на Си и на срещата си с Тръмп той ще се надява да спечели още време, за да се освободи от американския натиск, тъй като планира да изкара четвърти мандат, което означава, че ще остане на власт още пет години, посочва експертът. Тръмп пък го очакват междинни избори след няколко седмици и партията му е изправена пред трудна битка в резултат на някои от неговите политики.

Очаква се лидерите да обсъдят редица въпроси днес и утре на фона на сложните отношения между двете най-големи световни сили, пише в. "Вашингтон Пост". Тръмп иска да върне редица промишлени производства в САЩ и търси сътрудничеството на Китай в тази насока. Си от своя страна се стреми да се възползва от относително благосклонното отношение на американския президент, за да окаже по-голям натиск върху Тайван и да разшири китайското влияние върху световните дела.

Възможно е Тръмп и Си да се срещнат още два пъти тази година, като такава честота на срещите между американския и китайския лидер е рядкост през последните години, посочва изданието. Си ще бъде домакин на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънчжън, Китай, през ноември, а Тръмп ще посрещне лидерите на Г-20 в Маями през декември.

Очакванията за съществени резултати от визитата тази седмица са сдържани, но американски официални представители твърдят, че интензивният ритъм на срещите между двамата лидери сам по себе си може да е положително развитие, тъй като би могъл да помогне за изграждането на доверие и предотвратяването на недоразумения, ако двамата мъже успеят да установят добри лични отношения, отбелязва "Вашингтон Пост".