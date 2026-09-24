С подкрепата за Украйна защитаваме международното право, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в интервю за СиЕнЕн. Към момента Пленкович се намира в Ню Йорк за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде БТА.

На въпрос относно ситуацията в Украйна и какво следва след няколко години на борба, Пленкович подчерта, че за четири години и половина на агресия от страна на Русия, Украйна е започнала да връща някогашната си сила и успява да си осигури силната подкрепа на международната общност.

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"Това, което президентът (на Украйна Володимир) Зеленски каза пред Общото събрание на ООН бе много ясно. Той се цели в способностите на Русия да продължава финансирана война, а най-лесният и практичен начин да го направи е да отслаби способностите на Русия за производство на нефт и газ", отбеляза Пленкович и допълни, че обединението на страните членки на ЕС в подкрепата за Украйна е защита и на международното право.

"Ако ще игнорираме или просто няма да обръщаме внимание на международното право, цялата международна система, както и нашата сигурност и оцеляването ни, са поставени под въпрос. Затова Украйна е толкова важен пример за това към какво светът отива в бъдеще", посочи още хърватският премиер.

Той допълни, че ЕС осигурява от бюджета си около 90 милиарда евро за Украйна под формата на заеми, като 60 милиарда от общата сума е предназначена за укрепване на украинската отбрана, а 30 милиарда за функционирането на държавата.

На въпрос как климатичните промени ще повлияят на туризма, който е много важен отрасъл в Хърватия, Пленкович отбеляза, че страната е отбелязала рекорден туристически сезон в първите осем месеца от годината. По думите му около 22 милиона туристи посещават Хърватия годишно, а приходите се равняват на над 15,8 милиарда евро.

"Туристическият сектор е много важен са постоянния растеж на хърватската икономика, която расте в продължение на 22 тримесечия подред. Тази година очаквам растеж от около 2,3-2,4 процента, което е около два пъти повече от растежа на ЕС или еврозоната", подчерта Пленкович. "Все пак климатичните промени и сушата силно влияят на сигурността ни, особено от гледна точка на горските пожари. Хърватия има много големи капацитети, защото има противопожарни самолети и хеликоптери. Всъщност ние изнасяме това оборудване и в други страни по Средиземноморието".