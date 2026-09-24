С подкрепата за Украйна защитаваме международното право, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в интервю за СиЕнЕн. Към момента Пленкович се намира в Ню Йорк за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде БТА.
На въпрос относно ситуацията в Украйна и какво следва след няколко години на борба, Пленкович подчерта, че за четири години и половина на агресия от страна на Русия, Украйна е започнала да връща някогашната си сила и успява да си осигури силната подкрепа на международната общност.
"Това, което президентът (на Украйна Володимир) Зеленски каза пред Общото събрание на ООН бе много ясно. Той се цели в способностите на Русия да продължава финансирана война, а най-лесният и практичен начин да го направи е да отслаби способностите на Русия за производство на нефт и газ", отбеляза Пленкович и допълни, че обединението на страните членки на ЕС в подкрепата за Украйна е защита и на международното право.
"Ако ще игнорираме или просто няма да обръщаме внимание на международното право, цялата международна система, както и нашата сигурност и оцеляването ни, са поставени под въпрос. Затова Украйна е толкова важен пример за това към какво светът отива в бъдеще", посочи още хърватският премиер.
Той допълни, че ЕС осигурява от бюджета си около 90 милиарда евро за Украйна под формата на заеми, като 60 милиарда от общата сума е предназначена за укрепване на украинската отбрана, а 30 милиарда за функционирането на държавата.
На въпрос как климатичните промени ще повлияят на туризма, който е много важен отрасъл в Хърватия, Пленкович отбеляза, че страната е отбелязала рекорден туристически сезон в първите осем месеца от годината. По думите му около 22 милиона туристи посещават Хърватия годишно, а приходите се равняват на над 15,8 милиарда евро.
"Туристическият сектор е много важен са постоянния растеж на хърватската икономика, която расте в продължение на 22 тримесечия подред. Тази година очаквам растеж от около 2,3-2,4 процента, което е около два пъти повече от растежа на ЕС или еврозоната", подчерта Пленкович. "Все пак климатичните промени и сушата силно влияят на сигурността ни, особено от гледна точка на горските пожари. Хърватия има много големи капацитети, защото има противопожарни самолети и хеликоптери. Всъщност ние изнасяме това оборудване и в други страни по Средиземноморието".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още един безмозъчен пудел
13:11 24.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ходих
13:12 24.09.2026
4 Те още един глофарец
Коментиран от #19
13:12 24.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баце ЕООД
13:18 24.09.2026
7 име
13:20 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ахаха
До коментар #8 от "Факти":Украйна загуби богатите на минерали области. ЕС не само, че нищо няма да получи ами и дори ще изпадна във финансова криза, падежите на тия заеми като дойдат.
13:32 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АБВ
България осъди в ООН „агресивната война на Русия“.
Ама САЩ, Китай и Индия не се присъединиха и не подкрепиха декларацията. Само 50 държави от общо 195 са я подписали.
13:39 24.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Джиджи
13:55 24.09.2026
17 Пилотът Гошу
Въобще що се пънете да се преструвате, че има все още някакво животно като международно право, като умните и красивите го изхвърлихте на бунището още през 90те...
13:56 24.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европеец
До коментар #4 от "Те още един глофарец":Така е, прав си ... Обясни за не знаещите какво е глофарец..... Дядо ми ,лека му пръст използваше тая дума, но бях малък и ми се губи, точно какво имаше предвид...
14:04 24.09.2026