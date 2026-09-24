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С подкрепата за Украйна защитаваме международното право, заяви хърватският премиер
  Тема: Украйна

С подкрепата за Украйна защитаваме международното право, заяви хърватският премиер

24 Септември, 2026 13:07 550 19

  • оон-
  • хърватия-
  • украйна-
  • андрей пленкович-
  • война

Той допълни, че ЕС осигурява от бюджета си около 90 милиарда евро за Украйна под формата на заеми

С подкрепата за Украйна защитаваме международното право, заяви хърватският премиер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С подкрепата за Украйна защитаваме международното право, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в интервю за СиЕнЕн. Към момента Пленкович се намира в Ню Йорк за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде БТА.

На въпрос относно ситуацията в Украйна и какво следва след няколко години на борба, Пленкович подчерта, че за четири години и половина на агресия от страна на Русия, Украйна е започнала да връща някогашната си сила и успява да си осигури силната подкрепа на международната общност.

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"Това, което президентът (на Украйна Володимир) Зеленски каза пред Общото събрание на ООН бе много ясно. Той се цели в способностите на Русия да продължава финансирана война, а най-лесният и практичен начин да го направи е да отслаби способностите на Русия за производство на нефт и газ", отбеляза Пленкович и допълни, че обединението на страните членки на ЕС в подкрепата за Украйна е защита и на международното право.

"Ако ще игнорираме или просто няма да обръщаме внимание на международното право, цялата международна система, както и нашата сигурност и оцеляването ни, са поставени под въпрос. Затова Украйна е толкова важен пример за това към какво светът отива в бъдеще", посочи още хърватският премиер.

Той допълни, че ЕС осигурява от бюджета си около 90 милиарда евро за Украйна под формата на заеми, като 60 милиарда от общата сума е предназначена за укрепване на украинската отбрана, а 30 милиарда за функционирането на държавата.

На въпрос как климатичните промени ще повлияят на туризма, който е много важен отрасъл в Хърватия, Пленкович отбеляза, че страната е отбелязала рекорден туристически сезон в първите осем месеца от годината. По думите му около 22 милиона туристи посещават Хърватия годишно, а приходите се равняват на над 15,8 милиарда евро.

"Туристическият сектор е много важен са постоянния растеж на хърватската икономика, която расте в продължение на 22 тримесечия подред. Тази година очаквам растеж от около 2,3-2,4 процента, което е около два пъти повече от растежа на ЕС или еврозоната", подчерта Пленкович. "Все пак климатичните промени и сушата силно влияят на сигурността ни, особено от гледна точка на горските пожари. Хърватия има много големи капацитети, защото има противопожарни самолети и хеликоптери. Всъщност ние изнасяме това оборудване и в други страни по Средиземноморието".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още един безмозъчен пудел

    19 3 Отговор
    "Украйна е започнала да връща някогашната си сила и успява да си осигури силната подкрепа на международната общност." Явно е недоволен, че Хърватия дава малко. Седнал да дава мнения за защита на международното право точно в САЩ, която го нарушава ежедневно и призовава да се разпусне МНС. Тоя е по-тъп и от Кая.

    13:11 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ходих

    16 3 Отговор
    До Хърватия , никаква природа грозно навсякъде !

    13:12 24.09.2026

  • 4 Те още един глофарец

    17 3 Отговор
    то е ясно че усташ ще защитава бандерски нацисти

    Коментиран от #19

    13:12 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баце ЕООД

    13 1 Отговор
    Айде, другите нацисти и те да не останат назад

    13:18 24.09.2026

  • 7 име

    15 3 Отговор
    Да бяхте подкрепили Украйна, когото властта беше озурпирана от корумпираната киевска хунта и неонацистките милиции, които нападнаха украинците в Донбас. Сега е късно за подкрепа.

    13:20 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Украйна загуби богатите на минерали области. ЕС не само, че нищо няма да получи ами и дори ще изпадна във финансова криза, падежите на тия заеми като дойдат.

    13:32 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АБВ

    9 0 Отговор
    Марче, напиши нещо по темата:
    България осъди в ООН „агресивната война на Русия“.
    Ама САЩ, Китай и Индия не се присъединиха и не подкрепиха декларацията. Само 50 държави от общо 195 са я подписали.

    13:39 24.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Джиджи

    4 0 Отговор
    Поредния тикворий. Хърватите са готини , но и те като нас се заслипяват, умайват и избират да ги управляват спуснатите от "Запада" тикви. Просто утвърдвни либерастки кадри.

    13:55 24.09.2026

  • 17 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор
    В Югославия къде бяхте? Или Босна може, но Крим не може да се самоопределя? При това Крим е автономна област. ДНР и прочие могат ли? Косово поне едно референдумче? Нищо? Северен Кипър ще го освобождаваме ли, или ще го признаваме? С ГАЗА какво правим сега, бебетата терористи ли ги водим, бъдещи де, както казват невероятните гении в Израел или ще ги водим по очевадно остарелите разбирания невинни души?
    Въобще що се пънете да се преструвате, че има все още някакво животно като международно право, като умните и красивите го изхвърлихте на бунището още през 90те...

    13:56 24.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Те още един глофарец":

    Така е, прав си ... Обясни за не знаещите какво е глофарец..... Дядо ми ,лека му пръст използваше тая дума, но бях малък и ми се губи, точно какво имаше предвид...

    14:04 24.09.2026