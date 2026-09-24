Абдула II: Това, което пренебрегваме, оформя бъдещето ни

Йорданският крал Абдула II предупреди пред Общото събрание на ООН, че международната общност рискува да пренебрегне кризи, чиито последици впоследствие ще оформят бъдещето. В речта си в Ню Йорк той постави акцент върху войните в Газа и Украйна, напрежението около Иран, глобалното неравенство и необходимостта от по-последователна международна реакция, предава News.bg.

Според Абдула II вниманието се е превърнало в своеобразен „геополитически ресурс“, който определя кои конфликти получават продължителна дипломатическа ангажираност и кои постепенно отпадат от дневния ред.

Най-острите му критики бяха насочени към ситуацията в Газа и на Западния бряг. Йорданският крал заяви, че международната общност дълго време е предпочитала да „управлява конфликта“, вместо да търси окончателното му разрешаване.

Абдула II обвини настоящото израелско правителство, че продължава военните действия и разширяването на селищата и по този начин според него създава условия за трайна промяна на терена. Той определи действията на Западния бряг като част от политика на принудително разселване и предупреди, че това застрашава перспективата за създаване на жизнеспособна палестинска държава. Оценките за действията на Израел са политическа позиция на йорданския крал.

Йорданският монарх заяви още, че Газа и Западният бряг не трябва да се разглеждат като отделни казуси. По думите му случващото се на двете територии е свързано с по-широка политика, която според него поставя под въпрос възможността за решение с две държави.

Абдула II припомни и Арабската мирна инициатива от 2002 г., която предвижда нормализиране на отношенията между Израел и арабските държави в замяна на мирно уреждане и създаване на палестинска държава.

Той предупреди и за рисковете от развитието на ситуацията в Сирия. Според него израелските действия в южната част на страната и около стратегически водни ресурси представляват заплаха за регионалната сигурност. Йорданският крал заяви, че всяка заплаха за северната граница и водната сигурност на Йордания ще бъде разглеждана като въпрос на национална сигурност.

Абдула II подчерта, че Аман ще продължи да подкрепя палестинците, UNRWA и историческото статукво на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим. Той защити и ролята на Йордания като участник в хуманитарните усилия в региона.

В заключение кралят заяви, че военната сила сама по себе си не може да осигури трайни решения на международните кризи. Според него са необходими легитимни институции, международно доверие и спазване на правилата, като предупреди, че бъдещето зависи не само от действията на държавите, но и от проблемите, които светът избира да пренебрегне.