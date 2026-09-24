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Абдула II: Това, което пренебрегваме, оформя бъдещето ни

Абдула II: Това, което пренебрегваме, оформя бъдещето ни

24 Септември, 2026 13:53 302 0

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Йорданският крал обвини Израел в задълбочаване на кризата в Газа и на Западния бряг и предупреди за разширяване на нестабилността в региона

Абдула II: Това, което пренебрегваме, оформя бъдещето ни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йорданският крал Абдула II предупреди пред Общото събрание на ООН, че международната общност рискува да пренебрегне кризи, чиито последици впоследствие ще оформят бъдещето. В речта си в Ню Йорк той постави акцент върху войните в Газа и Украйна, напрежението около Иран, глобалното неравенство и необходимостта от по-последователна международна реакция, предава News.bg.

Според Абдула II вниманието се е превърнало в своеобразен „геополитически ресурс“, който определя кои конфликти получават продължителна дипломатическа ангажираност и кои постепенно отпадат от дневния ред.

Най-острите му критики бяха насочени към ситуацията в Газа и на Западния бряг. Йорданският крал заяви, че международната общност дълго време е предпочитала да „управлява конфликта“, вместо да търси окончателното му разрешаване.

Абдула II обвини настоящото израелско правителство, че продължава военните действия и разширяването на селищата и по този начин според него създава условия за трайна промяна на терена. Той определи действията на Западния бряг като част от политика на принудително разселване и предупреди, че това застрашава перспективата за създаване на жизнеспособна палестинска държава. Оценките за действията на Израел са политическа позиция на йорданския крал.

Йорданският монарх заяви още, че Газа и Западният бряг не трябва да се разглеждат като отделни казуси. По думите му случващото се на двете територии е свързано с по-широка политика, която според него поставя под въпрос възможността за решение с две държави.

Абдула II припомни и Арабската мирна инициатива от 2002 г., която предвижда нормализиране на отношенията между Израел и арабските държави в замяна на мирно уреждане и създаване на палестинска държава.

Той предупреди и за рисковете от развитието на ситуацията в Сирия. Според него израелските действия в южната част на страната и около стратегически водни ресурси представляват заплаха за регионалната сигурност. Йорданският крал заяви, че всяка заплаха за северната граница и водната сигурност на Йордания ще бъде разглеждана като въпрос на национална сигурност.

Абдула II подчерта, че Аман ще продължи да подкрепя палестинците, UNRWA и историческото статукво на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим. Той защити и ролята на Йордания като участник в хуманитарните усилия в региона.

В заключение кралят заяви, че военната сила сама по себе си не може да осигури трайни решения на международните кризи. Според него са необходими легитимни институции, международно доверие и спазване на правилата, като предупреди, че бъдещето зависи не само от действията на държавите, но и от проблемите, които светът избира да пренебрегне.


Йордания
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