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Ватиканът предупреждава за рисковете от изкуствения интелект

Ватиканът предупреждава за рисковете от изкуствения интелект

24 Септември, 2026 16:49 411 6

  • ватикан-
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  • изкуствен интелект-
  • папата-
  • папа лъв xiv

Папа Лъв XIV призова за международни правила, а Светият престол работи по етични принципи за ИИ още от 2020 г.

Ватиканът предупреждава за рисковете от изкуствения интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ватиканът от години предупреждава за потенциалните рискове от бързото развитие на изкуствения интелект, а папа Лъв XIV отново постави темата във фокуса на международния дебат. В послание до конференцията „AI4Peace“ той подчерта необходимостта технологията да бъде развивана така, че да насърчава мира и единството, а не разделението и конфликтите, предава News.bg.

Според отец Паоло Бенанти, съветник на Ватикана по въпросите на изкуствения интелект, Светият престол разглежда темата от години. Той предупреждава, че трансформиращият ефект на ИИ може да доведе до мащабни обществени промени, чиито последствия трудно могат да бъдат предвидени.

Лъв XIV също посочва, че изкуственият интелект има потенциал да бъде полезен за човечеството, но едновременно с това създава нови рискове за сигурността и международния мир. Папата настоява за разумно управление и международни правила, които да ограничават опасните приложения на технологията.

Ангажиментът на Ватикана към темата предхожда настоящия понтификат. През февруари 2020 г. Папската академия за живота, Microsoft, IBM, Организацията на ООН за прехрана и земеделие и италианското правителство подписаха „Rome Call for AI Ethics“. Документът поставя акцент върху прозрачността, отговорността, надеждността, сигурността и защитата на личните данни при разработването и използването на ИИ.

Още тогава Ватиканът настояваше изкуственият интелект да бъде разработван в полза на човека, а не като инструмент за постепенното му заместване. През следващите години инициативата получи подкрепа и от представители на други религии и международни организации.

Лъв XIV поставя особен акцент и върху използването на изкуствения интелект във военната сфера. Според позицията му развитието на автономни и други високотехнологични оръжия изисква международни правила, които да гарантират човешкия контрол и да ограничат рисковете за сигурността и мира.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Зайо Цицин

    1 0 Отговор
    Сега дали католическите свещеници ще преминат на момчета-роботи или пак ще содомизират истински деца?

    16:58 24.09.2026

  • 2 ИИ.....

    0 0 Отговор
    И блудницата ще падне.

    17:09 24.09.2026

  • 3 Ватикана

    0 0 Отговор
    Няма да е нужно да се избира жив папа. Следващия ще бъде холограма тип АI и ще е безсмъртен.

    17:11 24.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И как не ,представете си папа робот в расо

    17:13 24.09.2026

  • 5 Меденка Марленка

    0 0 Отговор
    Много лъже тава нещо бре... и е нахално е като най-голямата сестра на мъжа ми 😀

    17:13 24.09.2026

  • 6 Ариел

    0 0 Отговор
    Ватикана та много го е страх от ИИ😂🤣🤣🤣

    17:46 24.09.2026