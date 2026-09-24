Доналд Тръмп: Искам нещата да останат такива, каквито са

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изкуственият интелект ще бъде „важна тема за обсъждане“ по време на срещата му с китайския президент Си Цзинпин днес, но добави, че и двамата лидери искат нещата да останат такива, каквито са, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.

„Предстои важен ден с китайския президент Си. Свръхинтелектът (Super Intelligence – SI) ще бъде важна тема за обсъждане, но искам да оставя нещата точно такива, каквито са“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, използвайки предпочитания от него термин за изкуствения интелект.

„Това е и позицията на Китай. Нашият защитен механизъм е Министерството на правосъдието!“, заяви Тръмп, имайки предвид американското Министерство на правосъдието.

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ вече разполагат с необходимите механизми за регулиране и подвеждане под отговорност на компаниите за изкуствен интелект, като по този начин, изглежда, омаловажи опасенията, изразени от представители на сектора, че злоупотребата с изкуствен интелект може да навреди на хората.

Посещението на Си във Вашингтон идва, след като този месец отново се засили обществената тревога около потенциалните опасности от изкуствения интелект, когато изследовател от Антропик предупреди, че хората, които разработват технологията, смятат, че тя би могла да унищожи човечеството до края на десетилетието.

Въпреки опасенията от злоупотреба с технологията анализатори смятат, че ожесточената конкуренция в областта на изкуствения интелект вероятно ще ограничи възможностите за постигане на нещо повече от символични споразумения.

До момента Тръмп не е възприел опасенията около изкуствения интелект и през втория си мандат до голяма степен подкрепя технологичните компании. Миналата седмица той заяви, че критиците на развитието на изкуствения интелект „биват използвани от много хора, които не искат това да се случи, а това може да са хора от политиката, но може да бъде и Китай“.

Очаква се някои от най-известните представители на американския технологичен сектор да присъстват на държавната вечеря, която Тръмп ще даде в Белия дом днес в чест на Си, сред които Джеф Безос от „Амазон“ (Amazon), Сундар Пичай от „Алфабет“ (Alphabet), Сам Олтман от „ОупънЕйАй“ (OpenAI), Тим Кук от „Епъл“ (Apple), Илон Мъск от „Тесла“ (Tesla) и Дженсън Хуан от „Енвидиа“ (Nvidia).