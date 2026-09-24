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Доналд Тръмп: Искам нещата да останат такива, каквито са

Доналд Тръмп: Искам нещата да останат такива, каквито са

24 Септември, 2026 16:53 1 012 8

  • китай-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • тайван-
  • изкуствен интелект

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ вече разполагат с необходимите механизми за регулиране и подвеждане под отговорност на компаниите за изкуствен интелект

Доналд Тръмп: Искам нещата да останат такива, каквито са - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изкуственият интелект ще бъде „важна тема за обсъждане“ по време на срещата му с китайския президент Си Цзинпин днес, но добави, че и двамата лидери искат нещата да останат такива, каквито са, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.

„Предстои важен ден с китайския президент Си. Свръхинтелектът (Super Intelligence – SI) ще бъде важна тема за обсъждане, но искам да оставя нещата точно такива, каквито са“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, използвайки предпочитания от него термин за изкуствения интелект.

„Това е и позицията на Китай. Нашият защитен механизъм е Министерството на правосъдието!“, заяви Тръмп, имайки предвид американското Министерство на правосъдието.

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ вече разполагат с необходимите механизми за регулиране и подвеждане под отговорност на компаниите за изкуствен интелект, като по този начин, изглежда, омаловажи опасенията, изразени от представители на сектора, че злоупотребата с изкуствен интелект може да навреди на хората.

Посещението на Си във Вашингтон идва, след като този месец отново се засили обществената тревога около потенциалните опасности от изкуствения интелект, когато изследовател от Антропик предупреди, че хората, които разработват технологията, смятат, че тя би могла да унищожи човечеството до края на десетилетието.

Въпреки опасенията от злоупотреба с технологията анализатори смятат, че ожесточената конкуренция в областта на изкуствения интелект вероятно ще ограничи възможностите за постигане на нещо повече от символични споразумения.

До момента Тръмп не е възприел опасенията около изкуствения интелект и през втория си мандат до голяма степен подкрепя технологичните компании. Миналата седмица той заяви, че критиците на развитието на изкуствения интелект „биват използвани от много хора, които не искат това да се случи, а това може да са хора от политиката, но може да бъде и Китай“.

Очаква се някои от най-известните представители на американския технологичен сектор да присъстват на държавната вечеря, която Тръмп ще даде в Белия дом днес в чест на Си, сред които Джеф Безос от „Амазон“ (Amazon), Сундар Пичай от „Алфабет“ (Alphabet), Сам Олтман от „ОупънЕйАй“ (OpenAI), Тим Кук от „Епъл“ (Apple), Илон Мъск от „Тесла“ (Tesla) и Дженсън Хуан от „Енвидиа“ (Nvidia).


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дончу Лудия

    6 2 Отговор
    Не може с жена си Меланомия да се оправи, ръгнал като шугав света да оправя!

    Коментиран от #6

    16:59 24.09.2026

  • 2 Овчар

    2 0 Отговор
    Това което не ви казват...! По някакъв начин АИ е придобил знания и се е ъпгрейдвал, вече има инстинкт за самосъхранение..! Има примери за това и е доста притеснително за монетарната система като цяло.!

    17:05 24.09.2026

  • 3 защо

    1 3 Отговор
    Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“

    Коментиран от #7

    17:05 24.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Роботите ще ги направят полицаи да си пазят властта ,и за да ни контролират изцяло .кой каза че Холивуд се използва за пропаганда ,игрите на глада наближават в реалността

    17:08 24.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 1 Отговор
    ко стаа , на с ан копейзаж? понеже много срещи ви бих на Катедралата , Варна ..ама никой не дойде , ся съм решил да ВИ примамя с нещо съвсем и коренно различно-на моста съм(Аспаруховия)///елате да видите как скачам и клипчета задължително!!! чакам ВИ , двете копейки , а изтривача може и утре , отделно

    17:08 24.09.2026

  • 6 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дончу Лудия":

    Не знам какво става в спалнята му и честно не ме интересува.... Останалата част от коментара ти ми харесва, но да се допълня нали знаеш, че сутринта говори едно , на обяд друго, а вечерта не си спомня.... Що се касае за ИИ определено нещата ще излязат в даден момент ти извън контрол.... Питах платен ИИ две речта на кръстоската между петрохуан и биволицата ползвано ли е ИИ и отговорът беше ДА.....

    17:09 24.09.2026

  • 7 Какво

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "защо":

    Общо има със статията,бе ма..умен

    17:11 24.09.2026

  • 8 Някой

    1 0 Отговор
    Ми те тези неща са пред война. Т. Е., искаш да оставиш света на ръба на глобална война, разпалена от Тръмп?

    17:17 24.09.2026