Доналд Тръмп: Имах страхотна среща със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „страхотна среща“ с китайския президент Си Дзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп направи изявлението пред журналисти в отговор на техни въпроси, преди двамата лидери да се качат на хеликоптера „Марин Уан“ на територията на Белия дом за кратка обиколка с него.

По-рано днес Тръмп прие в Белия дом Си, докато първите дами на САЩ и на Китай имаха отделна програма във Вашингтон.

Американският лидер каза в началото на срещата си със Си, че двамата ще обсъдят горещи досиета.

Според китайската агенция Синхуа в хода на разговора Си е призовал САЩ и Иран да разрешат различията си възможно най-скоро по пътя на преговорите. Китайският лидер също така е призовал Тръмп да прояви предпазливост по тайванския въпрос, според същия източник.

Първите дами на САЩ и на Китай Мелания Тръмп и Пън Лиюан посетиха днес един от най-големите музеи на азиатското изкуство в САЩ, предаде Асошиейтед прес. Визитата е част от отделната програма, предвидена за китайската първа дама в рамките да официалното посещение на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон

Първите дами разгледаха Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Там те видяха „Пауновата стая“ - богато украсена трапезария в зелено, синьо и златно, която първоначално се е намирала в лондонско имение, преди да бъде отворена за посетители във Вашингтон през 1923 г. Стаята е създадена от американския художник Джеймс Макнийл Уистлър.

Те разгледаха и маслената картина „Принцесата от страната на порцелана“ на Уистлър, изложена в стаята, на която е изобразена жена в кимоно, стояща права и държаща ветрило.

Последната официална среща на Мелания и на Пън беше през 2017 г., когато президентът Доналд Тръмп посети Пекин по време на азиатската си обиколка през първия си президентски мандат. Тогава първите дами пиха чай и посетиха училище, за да присъстват на ученически спектакъл с песни и танци. Мелания Тръмп не придружи съпруга си при посещението му в Пекин по-рано тази година.

Пън, която е сопрано, се появява по-често на публични събития за разлика от своите предшественички, които рядко участваха в държавни посещения и обикновено оставаха на заден план.

Тази вечер семейство Тръмп дава в чест на първото китайско семейство официална вечеря в Белия дом.