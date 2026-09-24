Доналд Тръмп: Имах страхотна среща със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „страхотна среща“ с китайския президент Си Дзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп направи изявлението пред журналисти в отговор на техни въпроси, преди двамата лидери да се качат на хеликоптера „Марин Уан“ на територията на Белия дом за кратка обиколка с него.
По-рано днес Тръмп прие в Белия дом Си, докато първите дами на САЩ и на Китай имаха отделна програма във Вашингтон.
Американският лидер каза в началото на срещата си със Си, че двамата ще обсъдят горещи досиета.
Според китайската агенция Синхуа в хода на разговора Си е призовал САЩ и Иран да разрешат различията си възможно най-скоро по пътя на преговорите. Китайският лидер също така е призовал Тръмп да прояви предпазливост по тайванския въпрос, според същия източник.
Първите дами на САЩ и на Китай Мелания Тръмп и Пън Лиюан посетиха днес един от най-големите музеи на азиатското изкуство в САЩ, предаде Асошиейтед прес. Визитата е част от отделната програма, предвидена за китайската първа дама в рамките да официалното посещение на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон
Първите дами разгледаха Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Там те видяха „Пауновата стая“ - богато украсена трапезария в зелено, синьо и златно, която първоначално се е намирала в лондонско имение, преди да бъде отворена за посетители във Вашингтон през 1923 г. Стаята е създадена от американския художник Джеймс Макнийл Уистлър.
Те разгледаха и маслената картина „Принцесата от страната на порцелана“ на Уистлър, изложена в стаята, на която е изобразена жена в кимоно, стояща права и държаща ветрило.
Последната официална среща на Мелания и на Пън беше през 2017 г., когато президентът Доналд Тръмп посети Пекин по време на азиатската си обиколка през първия си президентски мандат. Тогава първите дами пиха чай и посетиха училище, за да присъстват на ученически спектакъл с песни и танци. Мелания Тръмп не придружи съпруга си при посещението му в Пекин по-рано тази година.
Пън, която е сопрано, се появява по-често на публични събития за разлика от своите предшественички, които рядко участваха в държавни посещения и обикновено оставаха на заден план.
Тази вечер семейство Тръмп дава в чест на първото китайско семейство официална вечеря в Белия дом.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куртак
22:25 24.09.2026
2 Име
22:27 24.09.2026
3 Некой
Ким или Дони...
22:30 24.09.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #7
22:31 24.09.2026
5 С китайци
22:32 24.09.2026
6 авантгард
Има Шъ Джън Пън.
Но патока е неспособен да го произнесе.
22:33 24.09.2026
7 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #4 от "Сатана Z":Доналд го боли ....за такива кат тебе!!! кервана отдавна си върви
22:34 24.09.2026
8 Дойче зеле
22:37 24.09.2026
9 ВесеЛяка
22:38 24.09.2026
10 Среща
Май картите на дедо Дончо стигат само до гола девятка.
22:38 24.09.2026
11 Точен
22:41 24.09.2026
12 Граф Сен Жермен
22:46 24.09.2026
13 Опа
22:48 24.09.2026