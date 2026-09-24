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Доналд Тръмп: Имах страхотна среща със Си Дзинпин

Доналд Тръмп: Имах страхотна среща със Си Дзинпин

24 Септември, 2026 22:23 611 13

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  • китай-
  • си дзинпин-
  • тайван-
  • сащ

По-рано днес Тръмп прие в Белия дом Си, докато първите дами на САЩ и на Китай имаха отделна програма във Вашингтон

Доналд Тръмп: Имах страхотна среща със Си Дзинпин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „страхотна среща“ с китайския президент Си Дзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп направи изявлението пред журналисти в отговор на техни въпроси, преди двамата лидери да се качат на хеликоптера „Марин Уан“ на територията на Белия дом за кратка обиколка с него.

По-рано днес Тръмп прие в Белия дом Си, докато първите дами на САЩ и на Китай имаха отделна програма във Вашингтон.

Американският лидер каза в началото на срещата си със Си, че двамата ще обсъдят горещи досиета.

Според китайската агенция Синхуа в хода на разговора Си е призовал САЩ и Иран да разрешат различията си възможно най-скоро по пътя на преговорите. Китайският лидер също така е призовал Тръмп да прояви предпазливост по тайванския въпрос, според същия източник.

Първите дами на САЩ и на Китай Мелания Тръмп и Пън Лиюан посетиха днес един от най-големите музеи на азиатското изкуство в САЩ, предаде Асошиейтед прес. Визитата е част от отделната програма, предвидена за китайската първа дама в рамките да официалното посещение на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон

Първите дами разгледаха Националния музей на азиатското изкуство „Смитсониън“. Там те видяха „Пауновата стая“ - богато украсена трапезария в зелено, синьо и златно, която първоначално се е намирала в лондонско имение, преди да бъде отворена за посетители във Вашингтон през 1923 г. Стаята е създадена от американския художник Джеймс Макнийл Уистлър.

Те разгледаха и маслената картина „Принцесата от страната на порцелана“ на Уистлър, изложена в стаята, на която е изобразена жена в кимоно, стояща права и държаща ветрило.

Последната официална среща на Мелания и на Пън беше през 2017 г., когато президентът Доналд Тръмп посети Пекин по време на азиатската си обиколка през първия си президентски мандат. Тогава първите дами пиха чай и посетиха училище, за да присъстват на ученически спектакъл с песни и танци. Мелания Тръмп не придружи съпруга си при посещението му в Пекин по-рано тази година.

Пън, която е сопрано, се появява по-често на публични събития за разлика от своите предшественички, които рядко участваха в държавни посещения и обикновено оставаха на заден план.

Тази вечер семейство Тръмп дава в чест на първото китайско семейство официална вечеря в Белия дом.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куртак

    7 1 Отговор
    Бития и обладания кога са си признавали..? По 10.000 долара на всеки кравар и пак ти яздиш магарето..!

    22:25 24.09.2026

  • 2 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:27 24.09.2026

  • 3 Некой

    5 2 Отговор
    На снимката кой се усмихва по добре?
    Ким или Дони...

    22:30 24.09.2026

  • 4 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Доналд изглежда много напрегнат на снимката .Личи си,че изпитва затруднение в ръкостискането с председателя Си,или го болят хемороидите за да има такава физиономия.

    Коментиран от #7

    22:31 24.09.2026

  • 5 С китайци

    4 0 Отговор
    Няма как да има лоша среща.

    22:32 24.09.2026

  • 6 авантгард

    3 1 Отговор
    Няма човек с име Си Дзин Пин.
    Има Шъ Джън Пън.
    Но патока е неспособен да го произнесе.

    22:33 24.09.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Доналд го боли ....за такива кат тебе!!! кервана отдавна си върви

    22:34 24.09.2026

  • 8 Дойче зеле

    3 0 Отговор
    На снимката се вижда кой е и ба моя... Коментари не са нужни

    22:37 24.09.2026

  • 9 ВесеЛяка

    5 1 Отговор
    Бай Си е напукал канчето на бай Перукан 😂😂😂☝️.

    22:38 24.09.2026

  • 10 Среща

    6 0 Отговор
    Абе дали дедо Дончо е попитал дедо Си дали има карти?
    Май картите на дедо Дончо стигат само до гола девятка.

    22:38 24.09.2026

  • 11 Точен

    4 0 Отговор
    Двамата на надсветовно равнище са се лъгали, ама май излъганият ще е рижият...

    22:41 24.09.2026

  • 12 Граф Сен Жермен

    0 0 Отговор
    Не бих вярвал на човек с биполярно разстройство!

    22:46 24.09.2026

  • 13 Опа

    1 0 Отговор
    А нашия каун кога ще го видим да лети на хеликоптер над белия дом?

    22:48 24.09.2026