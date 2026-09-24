Доналд Туск към Доналд Тръмп: Поканата към Путин за участие в Г-20 само ще насърчи руската агресия в Украйна

Поканата към руския президент Владимир Путин да участва в срещата на върха на Г-20 през декември в Маями може да бъде възприета от Москва като насърчение да продължи агресията си срещу Украйна, заяви в четвъртък полският премиер Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".
"Ако поканата към Путин за Г-20 може да ни приближи до справедлив мир, аз бих бил изцяло за нея", каза Туск на пресконференция.
Полският премиер обаче изрази опасения, че на този етап Москва може да разтълкува американската покана по различен начин.
"Но - и това е както моята загриженост, така и това, което ми подсказва опитът - на този етап Русия би могла да възприеме това като насърчение да продължи агресивната си политика. Именно от това се опасявам", заяви Туск.
Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи в сряда, че Вашингтон е поканил Путин на срещата на Г-20 в Маями. По думите му САЩ се надяват руският президент да приеме поканата, което би му дало възможност да разговаря както с президента Доналд Тръмп, така и с други световни лидери.
По-рано Кремъл потвърди получаването на поканата. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че решение за участието на Путин все още не е взето и въпросът ще бъде разгледан.
Независимо дали Путин лично ще присъства на срещата, Москва възнамерява да участва във форума на Г-20, като руското представителство може да бъде на най-високо или на по-ниско равнище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "свободни" медии
Украйна губи по 27 хиляди души всеки месец, загинали и ранени. Данните са предотставени от наши партноьори в Украйна. 27 хиляди души е много голямо число и това число няма нищо общо с числата, които ни предотставя президента Зеленски от началото на СВО. И като имаме предвид тези 27000 загинали или ранени всеки месец, можем да кажем, че общия брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души.
Коментиран от #12
18:55 24.09.2026
2 .....
18:55 24.09.2026
3 Гробар
18:56 24.09.2026
4 Среща
18:56 24.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #14
18:57 24.09.2026
6 Да да каква ирония
18:57 24.09.2026
7 az СВО Победа 81
Нонсенс! Всички бойни действия се водят на руска територия...
В тоя смисъл агресорът е Киев подкрепян от Европа....
18:58 24.09.2026
8 Да знаете
19:00 24.09.2026
9 РФ е въздух под налягане !
Да видим успехите на рашистката монголска орда на Путлер за малко повече от 4 години .
Ще ви трябва лупа да откриете разликата.
Коментиран от #11
19:01 24.09.2026
10 Дребнотемие!
Мюнхаузен е жив, в Украйна!
19:02 24.09.2026
11 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #9 от "РФ е въздух под налягане !":ЕХХ ...навремето кво образование имахме само-в 10тката в света-предпочитаха ВУЗ ове БГ пред Принстън ,Оксфорд...пък за външнатя търговля не ми говорете..докат наСССР се на СССРА
19:08 24.09.2026
12 Проверка в чата - НЕ е вярно !
До коментар #1 от ""свободни" медии":Цитатът съдържа както реални факти, така и манипулативни свободни съчинения. Изказването е смесица от действителна реч на Доналд Туск и добавени от дезинформатори спекулации.
„общият брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души“, не е казвана от Доналд Туск. Това е спекулация, разпространявана в социалните мрежи и проруските канали, за да се раздуят изкуствено мащабите на загубите.
Туск цитира тази цифра като „тъжен рекорд“ - "загубите на Украйна на фронта (загинали и ранени) напоследък са достигнали критичните 27 000 души на месец"
Коментиран от #19
19:09 24.09.2026
13 Мишел
19:13 24.09.2026
14 Аз....
До коментар #5 от "Овчар":Чугунен бо..ук СИ!!!
19:14 24.09.2026
15 ........–
ЛОШО МИ Е !
19:14 24.09.2026
16 Розовото пони зеля
19:15 24.09.2026
17 И Киев е Руски
19:16 24.09.2026
18 Трябва да се
19:16 24.09.2026
19 млад еврас
До коментар #12 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":Дааа не е вярна информацията за между 1 и 2 милиона укри дали фира в речта на Туск, абсилютно невярна информация, Туск каза над 2,7 милиона укри дали фира.
19:18 24.09.2026
20 Паляците
19:18 24.09.2026
21 Споко бре ...
19:18 24.09.2026
22 Доналд Туск е ясен
19:20 24.09.2026
23 Точен
19:24 24.09.2026