Доналд Туск към Доналд Тръмп: Поканата към Путин за участие в Г-20 само ще насърчи руската агресия в Украйна

Поканата към руския президент Владимир Путин да участва в срещата на върха на Г-20 през декември в Маями може да бъде възприета от Москва като насърчение да продължи агресията си срещу Украйна, заяви в четвъртък полският премиер Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".

"Ако поканата към Путин за Г-20 може да ни приближи до справедлив мир, аз бих бил изцяло за нея", каза Туск на пресконференция.

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Полският премиер обаче изрази опасения, че на този етап Москва може да разтълкува американската покана по различен начин.

"Но - и това е както моята загриженост, така и това, което ми подсказва опитът - на този етап Русия би могла да възприеме това като насърчение да продължи агресивната си политика. Именно от това се опасявам", заяви Туск.

Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи в сряда, че Вашингтон е поканил Путин на срещата на Г-20 в Маями. По думите му САЩ се надяват руският президент да приеме поканата, което би му дало възможност да разговаря както с президента Доналд Тръмп, така и с други световни лидери.

По-рано Кремъл потвърди получаването на поканата. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че решение за участието на Путин все още не е взето и въпросът ще бъде разгледан.

Независимо дали Путин лично ще присъства на срещата, Москва възнамерява да участва във форума на Г-20, като руското представителство може да бъде на най-високо или на по-ниско равнище.