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Доналд Туск към Доналд Тръмп: Поканата към Путин за участие в Г-20 само ще насърчи руската агресия в Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Туск към Доналд Тръмп: Поканата към Путин за участие в Г-20 само ще насърчи руската агресия в Украйна

24 Септември, 2026 18:53 510 23

  • доналд тръмп-
  • доналд туск-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • г-20

Полският премиер изрази опасения, че на този етап Москва може да разтълкува американската покана по различен начин

Доналд Туск към Доналд Тръмп: Поканата към Путин за участие в Г-20 само ще насърчи руската агресия в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Поканата към руския президент Владимир Путин да участва в срещата на върха на Г-20 през декември в Маями може да бъде възприета от Москва като насърчение да продължи агресията си срещу Украйна, заяви в четвъртък полският премиер Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".

"Ако поканата към Путин за Г-20 може да ни приближи до справедлив мир, аз бих бил изцяло за нея", каза Туск на пресконференция.

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Полският премиер обаче изрази опасения, че на този етап Москва може да разтълкува американската покана по различен начин.

"Но - и това е както моята загриженост, така и това, което ми подсказва опитът - на този етап Русия би могла да възприеме това като насърчение да продължи агресивната си политика. Именно от това се опасявам", заяви Туск.

Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи в сряда, че Вашингтон е поканил Путин на срещата на Г-20 в Маями. По думите му САЩ се надяват руският президент да приеме поканата, което би му дало възможност да разговаря както с президента Доналд Тръмп, така и с други световни лидери.

По-рано Кремъл потвърди получаването на поканата. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че решение за участието на Путин все още не е взето и въпросът ще бъде разгледан.

Независимо дали Путин лично ще присъства на срещата, Москва възнамерява да участва във форума на Г-20, като руското представителство може да бъде на най-високо или на по-ниско равнище.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "свободни" медии

    10 1 Отговор
    Доналд Туск в реч пред Сейма на 18.09.2026:

    Украйна губи по 27 хиляди души всеки месец, загинали и ранени. Данните са предотставени от наши партноьори в Украйна. 27 хиляди души е много голямо число и това число няма нищо общо с числата, които ни предотставя президента Зеленски от началото на СВО. И като имаме предвид тези 27000 загинали или ранени всеки месец, можем да кажем, че общия брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души.

    Коментиран от #12

    18:55 24.09.2026

  • 2 .....

    8 0 Отговор
    Е не се разбират поляци е руснаци и тва е.

    18:55 24.09.2026

  • 3 Гробар

    6 1 Отговор
    Кой ги пита поляците и те не знаят. Самочувствие без покритие, направо са смешни.

    18:56 24.09.2026

  • 4 Среща

    2 7 Отговор
    На срещата Путин ще стои в някой ъгъл като прокажен.

    18:56 24.09.2026

  • 5 Овчар

    5 1 Отговор
    В Украйна няма руска агресия..! Украинската агресия е към педофилите и наркоманите които ръководят ЕС.. Следващия месец вируса напечен стачка ще плъзне навсякъде..!

    Коментиран от #14

    18:57 24.09.2026

  • 6 Да да каква ирония

    4 0 Отговор
    Единият чука мацки а другият го чукат ама той не се пука. И да не го чукат подкрепа тези които ги чукат защото такава е тенденцията в нашия съюз. Съюз на начукани.....

    18:57 24.09.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    11 0 Отговор
    "Руска агресия" в Украйна?!?

    Нонсенс! Всички бойни действия се водят на руска територия...
    В тоя смисъл агресорът е Киев подкрепян от Европа....

    18:58 24.09.2026

  • 8 Да знаете

    5 0 Отговор
    Да знаете, че укротрола е болен от скоротечен рак и има разсейки навсякъде. Лекаря му е казал, че скоро ще пририта и той затова пише нон стоп. Това му остава на русофоба. От омраза към Русия рака го е разял. Имал разсейки в цялото тяло. Разсейки в костите и мозъка. Скоро ще иде там, откъдето връщане няма.

    19:00 24.09.2026

  • 9 РФ е въздух под налягане !

    4 4 Отговор
    "Вторая" ... 🤣🤣🤣
    Да видим успехите на рашистката монголска орда на Путлер за малко повече от 4 години .
    Ще ви трябва лупа да откриете разликата.

    Коментиран от #11

    19:01 24.09.2026

  • 10 Дребнотемие!

    5 1 Отговор
    Зелю щял да фърчи на ракета до Москва, вие ни занимавате с поляк на самолет?!
    Мюнхаузен е жив, в Украйна!

    19:02 24.09.2026

  • 11 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "РФ е въздух под налягане !":

    ЕХХ ...навремето кво образование имахме само-в 10тката в света-предпочитаха ВУЗ ове БГ пред Принстън ,Оксфорд...пък за външнатя търговля не ми говорете..докат наСССР се на СССРА

    19:08 24.09.2026

  • 12 Проверка в чата - НЕ е вярно !

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от ""свободни" медии":

    Цитатът съдържа както реални факти, така и манипулативни свободни съчинения. Изказването е смесица от действителна реч на Доналд Туск и добавени от дезинформатори спекулации.
    „общият брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души“, не е казвана от Доналд Туск. Това е спекулация, разпространявана в социалните мрежи и проруските канали, за да се раздуят изкуствено мащабите на загубите.

    Туск цитира тази цифра като „тъжен рекорд“ - "загубите на Украйна на фронта (загинали и ранени) напоследък са достигнали критичните 27 000 души на месец"

    Коментиран от #19

    19:09 24.09.2026

  • 13 Мишел

    0 5 Отговор
    Русия е голяма територия,но само една ядрена ракета в Москва е достатъчна.

    19:13 24.09.2026

  • 14 Аз....

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Чугунен бо..ук СИ!!!

    19:14 24.09.2026

  • 15 ........–

    3 0 Отговор
    БГ жълтопаветен розов павиан :

    ЛОШО МИ Е !

    19:14 24.09.2026

  • 16 Розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    Излезе информация, че в Ню Йорк тръмполино е насилил зеления гном, Рубио го е държал при акта на насилие, имало и снимков материал, било е тежко и без никви лубриканти, то затова на пресконференцията с тръмполиното зеления гном едва не се разплака, не са били отминали болките хахахахахаха.

    19:15 24.09.2026

  • 17 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Зеленски:на ракетата съм

    19:16 24.09.2026

  • 18 Трябва да се

    3 0 Отговор
    насърчи и подкрепи по всякакъв начин руската "агресия" в Нацистка Украйна !

    19:16 24.09.2026

  • 19 млад еврас

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":

    Дааа не е вярна информацията за между 1 и 2 милиона укри дали фира в речта на Туск, абсилютно невярна информация, Туск каза над 2,7 милиона укри дали фира.

    19:18 24.09.2026

  • 20 Паляците

    2 0 Отговор
    и преди ВСВ го раздаваха на голямо но ядоха попарата и то яко! Сега пак така ама ако започне ТСВ Т ще са първи на мушката...

    19:18 24.09.2026

  • 21 Споко бре ...

    2 0 Отговор
    Рубио е поканил Путин на срещата на Г-20 в Маями но Путин няма да отиде. На тоя прайд ще прати някой на много по ниско ниво дори от Лавров

    19:18 24.09.2026

  • 22 Доналд Туск е ясен

    3 0 Отговор
    Нуждае се човека от психиатър

    19:20 24.09.2026

  • 23 Точен

    2 0 Отговор
    Туск просто е либерал, а либерализмът в момента е тежко болен...

    19:24 24.09.2026

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